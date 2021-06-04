Переїзд до Словаччини на навчання - це не просто зміна міста чи гуртожитку, а ціла підготовка до нового життя. Для майбутніх студентів та їхніх батьків такий крок завжди пов’язаний із безліччю запитань: які документи потрібні, що обов’язково взяти з собою, скільки грошей передбачити на перший місяць і як упоратися з хвилюванням перед початком навчання.
Це важливий рубіж: позаду залишається звичний дім, а попереду - самостійність, європейський диплом і нові можливості. Щоб цей перехід пройшов спокійно, ми зібрали покроковий план: від підготовки валізи та купівлі квитка до поселення в гуртожиток і перших кроків у Словаччині.
Разом із Postupai ви дізнаєтеся:
Студенти в Словаччині повинні протягом 90 днів після в'їзду подати документи на студентський ВНЖ
Перший крок до успішного навчання за кордоном - правильно організований переїзд. На цьому етапі важливо не лише зібрати валізу, але й підготувати документи, продумати фінанси та розуміти, які речі дійсно знадобляться у перші тижні.
Перед поїздкою обов’язково потрібно мати при собі:
Порада: тримайте копії всіх документів у паперовому та електронному вигляді, щоб уникнути проблем у дорозі та завжди мати до них доступ.
Важливо: закордонний паспорт завжди має бути при вас - це єдиний документ, що підтверджує вашу особу в Словаччині. Якщо поліція зупинить вас без нього, штраф може скласти 160 євро.
Рекомендується взяти з собою суму, достатню на перший місяць проживання:
Таким чином, для старту бажано мати від 500 €.
Під час переїзду в Словаччину студенти часто роблять помилку, намагаючись забрати з собою весь дім. Щоб полегшити валізу, використовуйте принцип «тільки те, що необхідно у перші тижні».
Базовий набір виглядає так:
Пам’ятайте: валізу доведеться переносити самостійно, тому вона має бути легкою та зручною.
Збираючи валізу, студенти часто стикаються з питанням: що дійсно потрібно, а що лише займе місце та збільшить вагу багажу. Оптимально взяти те, що стане у пригоді у перші тижні, а решту речей докупити вже на місці.
До необхідних речей, які варто взяти з України, належать:
Не варто забувати й про те, що переїзд в іншу країну - стрес. Для емоційного комфорту можна взяти:
Є речі, які не варто брати із собою:
Не всі речі зручно перевозити з України, а деякі дешевше чи простіше придбати вже на місці. У Словаччині є популярні магазини побутових товарів і техніки (наприклад, IKEA, Jysk, Tesco, KIK, Pepco), де можна знайти все необхідне для життя студента.
Більшість продуктів у Словаччині доступні за розумними цінами. Проте студенти часто беруть із собою з України крупи та звичні солодощі. Все інше зручніше купувати на місці: асортимент у супермаркетах широкий, а ціни співставні з українськими.
Досвід студента
«Коли я приїхав, у мого сусіда вже були чайник, мікрохвильовка і холодильник. Канцтовари, лампу, виделки та ложки я докупив собі. Ми швидко здружилися і разом облаштували кімнату: знайшли килим, зробили LED-підсвітку, переставили столи так, як нам було зручно. Зараз я вже випустився, але з теплом згадую цей період - у кімнаті було по-справжньому затишно та по-студентськи комфортно».
Обравши університет і зібравши документи, важливо спланувати сам переїзд. Найчастіше студенти та їхні батьки обирають потяг, автобус або власний автомобіль.
Один із найзручніших і популярних варіантів для студентів.
Бюджетний і доступний спосіб, особливо для студентів із західних регіонів України.
Деякі студенти та їхні батьки надають перевагу подорожі до Словаччини власним авто.
|Варіант
|Вартість
|Час
у дорозі
|Переваги
|Недоліки
|Потяг
|70–100 €
|20–30 год
|Комфорт,
менше стресів на кордоні,
фіксований маршрут
|Довгий час у дорозі,
обмежений багаж
|Автобус
|40–100 €
|12–32 год
|Найбюджетніший варіант,
багато рейсів
|Довга поїздка,
менше комфорту,
затримки на кордоні
|Автомобіль
|Пальне
+ збори
|12–20 год
|Можливість взяти більше речей,
гнучкий маршрут
|Втома водія,
витрати на бензин,
проходження кордону
Переїзд до Словаччини без стресу! Разом з Postupai ви отримаєте повний супровід: документи, поселення, ВНЖ та адаптацію. Економте час і сили - ми беремо всі турботи на себе, а ви зосереджуєтесь на навчанні та нових можливостях. Залиште заявку і почніть свій шлях до європейського майбутнього вже сьогодні!
Після того як ви визначилися з університетом і датою переїзду, наступне важливе питання - де жити. Варіантів два: гуртожиток або орендована квартира/кімната. Кожен з них має свої переваги та недоліки.
Більшість студентів у Словаччині поселяються в університетські гуртожитки.
Деякі студенти віддають перевагу проживанню в орендованих квартирах.
|Варіант
|Вартість
на місяць
|Умови
|Плюси
|Мінуси
|Гуртожиток
|60–120 €
|2–4 особи
в кімнаті,
спільні зони
|Дешево,
студентська атмосфера,
поруч з університетом
|Менше особистого простору,
правила проживання
|Кімната
/квартира
|200–600 €
|Індивідуально
або
з сусідами
|Більше затишку,
тиша,
свобода
|Дорожче, депозит,
потрібно самостійно шукати житло
Після приїзду до Словаччини важливо не лише заселитися в гуртожиток чи квартиру, а й виконати кілька обов’язкових процедур. Вони необхідні для легального проживання, навчання та зручного життя в новій країні.
Переїзд до іншої країни завжди пов’язаний із хвилюванням, і саме через це студенти часто роблять типові помилки. Щоб адаптація пройшла спокійно, краще заздалегідь знати, чого слід уникати.
Деякі студенти відкладають оформлення страховки «на потім», але без неї доведеться платити за лікування в лікарні величезні суми.
Рішення: оформлюйте страховку заздалегідь - в Україні або в Словаччині, та завжди носіть поліс із собою. Це значно дешевше, ніж оплачувати лікування самостійно.
Багато хто бере із собою занадто мало грошей, розраховуючи «докупити все пізніше». На практиці в перший місяць витрат більше: потрібно оплатити житло, транспорт, побутові речі та продукти.
Рішення: закладіть не менше 500 € на стартові витрати.
Популярна помилка новачків - брати із собою все підряд. У результаті багаж стає незручним, а половина речей виявляється непотрібною.
Рішення: беріть лише те, що знадобиться у перші тижні, решту докупите на місці.
Деякі студенти надто пізно звертаються до поліції для подачі на ВНЖ, що може спричинити проблеми з легалізацією.
Рішення: подавайте документи якомога раніше, не затягуйте - у вас є 90 днів з моменту в’їзду до Словаччини.
Порушення правил (шум, куріння, свердління стін) може призвести до штрафів або навіть виселення.
Рішення: уважно ознайомтеся з правилами проживання та дотримуйтесь їх.
Перші тижні в новій країні можуть бути стресовими, і студенти іноді уникають спілкування. Це заважає адаптації та ускладнює життя.
Рішення: активно знайомтеся з сусідами та одногрупниками, беріть участь у студентських заходах, не бійтеся заводити нові контакти.
Для багатьох студентів переїзд до Словаччини - це перший досвід самостійного життя за кордоном. Попри схожий менталітет і дружнє ставлення до українців, період адаптації все одно необхідний.
Багато студентів замислюються, чи впораються вони самі з підготовкою до переїзду, чи краще звернутися по професійну підтримку. На перший погляд здається, що все можна організувати самостійно, але на практиці це часто призводить до стресу, затримок та зайвих витрат.
Плюси:
Мінуси:
Плюси:
Мінуси:
|Варіант
|Документи
|Житло
|Підтримка
|Ризики
|Самостійно
|Потрібно
розбиратися
самому
|Шукаєте самі,
гарантій немає
|Немає
|Високі
(строки,
помилки,
витрати)
|З Postupai
|Підтримка
на кожному етапі
|Гуртожиток або
альтернатива під контролем
|Так, для студента
і батьків
|Мінімальні
Переїзд до Словаччини - це серйозний крок, від якого залежить успішний початок навчання. З Postupai цей процес стає спокійним і передбачуваним: ви уникаєте помилок, економите час і сили, а батьки впевнені, що дитина у безпеці.
Актуальні правила вступу до Словаччини змінюються щороку. Щоб уникнути помилок і затримок, уточнюйте деталі на платформі Postupai. Заповни анкету - отримай швидку відповідь і персональну консультацію.
Так, студенти старші 16 років можуть самостійно в’їжджати в країну згідно із законодавством України та ЄС. Postupai допомагає підготувати документи для визначеної мети в’їзду, щоб на кордоні не виникало запитань про те, куди і з якою метою ви їдете.
Зазвичай достатньо закордонного паспорта та підтвердження про зарахування до університету. У деяких випадках можуть попросити медичну страховку або підтвердження проживання. Наші супроводжуючі заздалегідь готують повний пакет документів для студентів.
