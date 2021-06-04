Платформа супроводу для навчання в Словаччині
09:00 - 18:00 ПН - ПТ Запитання-відповідь
ru ua
+380 (67) 295 41 77
Головна
Університети
Послуги
Курси
Блог
Тести
Про нас
Відгуки
Контакти
Отримати консультацію
Залишити заявку
ru ua
Головна
Університети
Послуги
Курси
Блог
Тести
Про нас
Відгуки
Контакти
+380 (67) 295 41 77 +380 (95) 277 41 77 +380 (73) 277 41 77
09:00 - 18:00 ПН - ПТ Запитання-відповідь
Головна Блог Переїзд до Словаччини: повний гід для студентів і батьків

Переїзд до Словаччини: повний гід для студентів і батьків

Блог
дата зміни: 20.08.2025

Переїзд до Словаччини на навчання - це не просто зміна міста чи гуртожитку, а ціла підготовка до нового життя. Для майбутніх студентів та їхніх батьків такий крок завжди пов’язаний із безліччю запитань: які документи потрібні, що обов’язково взяти з собою, скільки грошей передбачити на перший місяць і як упоратися з хвилюванням перед початком навчання.

Це важливий рубіж: позаду залишається звичний дім, а попереду - самостійність, європейський диплом і нові можливості. Щоб цей перехід пройшов спокійно, ми зібрали покроковий план: від підготовки валізи та купівлі квитка до поселення в гуртожиток і перших кроків у Словаччині.

Переїзд до Словаччини: що ви знайдете в цій статті

Разом із Postupai ви дізнаєтеся:

  • які речі брати з України, а що вигідніше купити вже в Словаччині;
  • як обрати транспорт для поїздки та зекономити на дорозі;
  • скільки коштує переїзд і на які витрати розраховувати в перший місяць;
  • яких помилок припускаються студенти під час переїзду;
  • як зробити початок життя в Словаччині комфортним і безпечним.

Зміст

Переїзд до Словаччини: повний гід для студентів і батьків

Студенти в Словаччині повинні протягом 90 днів після в'їзду подати документи на студентський ВНЖ

Підготовка до переїзду в Словаччину

Перший крок до успішного навчання за кордоном - правильно організований переїзд. На цьому етапі важливо не лише зібрати валізу, але й підготувати документи, продумати фінанси та розуміти, які речі дійсно знадобляться у перші тижні.

Документи, без яких не обійтися

Перед поїздкою обов’язково потрібно мати при собі:

  • закордонний паспорт (термін дії не менше 6 місяців);
  • внутрішній паспорт;
  • свідоцтво про народження;
  • рішення про зарахування до університету;
  • підтвердження місця проживання (гуртожиток або орендоване житло);
  • медичну страховку.

Порада: тримайте копії всіх документів у паперовому та електронному вигляді, щоб уникнути проблем у дорозі та завжди мати до них доступ.

Важливо: закордонний паспорт завжди має бути при вас - це єдиний документ, що підтверджує вашу особу в Словаччині. Якщо поліція зупинить вас без нього, штраф може скласти 160 євро.

Фінансова підготовка

Рекомендується взяти з собою суму, достатню на перший місяць проживання:

  • харчування та транспорт - близько 200-250 €;
  • проживання у гуртожитку чи квартирі - 120-250 €;
  • побутові дрібниці та навчальні матеріали - 50-100 €.

Таким чином, для старту бажано мати від 500 €.

Речі першої необхідності

Під час переїзду в Словаччину студенти часто роблять помилку, намагаючись забрати з собою весь дім. Щоб полегшити валізу, використовуйте принцип «тільки те, що необхідно у перші тижні».

Базовий набір виглядає так:

  • сезонний одяг та зручне взуття;
  • базова аптечка;
  • засоби особистої гігієни;
  • ноутбук, телефон та зарядні пристрої;
  • трохи канцелярії для перших занять.

Пам’ятайте: валізу доведеться переносити самостійно, тому вона має бути легкою та зручною.

Що взяти з собою при переїзді в Словаччину

Збираючи валізу, студенти часто стикаються з питанням: що дійсно потрібно, а що лише займе місце та збільшить вагу багажу. Оптимально взяти те, що стане у пригоді у перші тижні, а решту речей докупити вже на місці.

Практичні речі

До необхідних речей, які варто взяти з України, належать:

  • літній одяг - у Словаччині тепла осінь, і у футболках можна ходити до жовтня;
  • теплий зимовий одяг та взуття;
  • базова аптечка зі звичними ліками;
  • мінімальний набір посуду (каструля, сковорідка, горнятко);
  • зошити, ручки та канцелярія для навчання.

Речі для затишку та адаптації

Не варто забувати й про те, що переїзд в іншу країну - стрес. Для емоційного комфорту можна взяти:

  • комплект домашньої постільної білизни;
  • улюблену книжку, м’яку іграшку чи сувенір;
  • косметику та засоби гігієни, до яких ви звикли;
  • продукти, яких немає у Словаччині (наприклад, гречку).

Збережіть сторінку: Що приготувати студенту в гуртожитку - 100% стане у пригоді на перший час!

Що краще залишити вдома

Є речі, які не варто брати із собою:

  • побутову техніку (чайник, мікрохвильовку, холодильник простіше купити на місці);
  • зайвий одяг (особливо об’ємні та рідко використовувані речі);
  • крихкі предмети інтер’єру та зайві сувеніри.

Що купити у Словаччині після переїзду

Не всі речі зручно перевозити з України, а деякі дешевше чи простіше придбати вже на місці. У Словаччині є популярні магазини побутових товарів і техніки (наприклад, IKEA, Jysk, Tesco, KIK, Pepco), де можна знайти все необхідне для життя студента.

Побутові речі

  • Електричний чайник - від 10–15 €;
  • Мікрохвильова піч - від 45 € (або від 5 € за вживану);
  • Холодильник - новий від 80 €, вживаний від 20 € (також можлива оренда від 5 € на місяць);
  • Подушка та ковдра - від 4–10 €;
  • Кухонне приладдя (тарілки, кружки, столові прибори) - від 2–10 €.

Навчання та організація побуту

  • Додаткові канцтовари та блокноти - вигідніше купувати наборами у словацьких супермаркетах;
  • Настільна лампа - від 7–15 €;
  • Сушарка для білизни - приблизно 10 €.

Продукти харчування

Більшість продуктів у Словаччині доступні за розумними цінами. Проте студенти часто беруть із собою з України крупи та звичні солодощі. Все інше зручніше купувати на місці: асортимент у супермаркетах широкий, а ціни співставні з українськими.

Поради від студентів

  1. Дізнайтеся заздалегідь, що входить у комплект гуртожитку: постільна білизна, меблі чи техніка можуть вже надаватися.
  2. Дорогу техніку вигідніше купувати у Словаччині - разом із гарантією.
  3. Не поспішайте купувати все одразу: частину речей можна знайти на студентських барахолках або у випускників.
  4. Після поселення уточніть у сусідів: можливо, у них уже є холодильник, мікрохвильовка чи чайник.
  5. Створюйте затишок у кімнаті - килими, світильники, LED-стрічки додадуть домашньої атмосфери. Але не свердліть стіни: найчастіше це заборонено правилами гуртожитку.

Досвід студента

«Коли я приїхав, у мого сусіда вже були чайник, мікрохвильовка і холодильник. Канцтовари, лампу, виделки та ложки я докупив собі. Ми швидко здружилися і разом облаштували кімнату: знайшли килим, зробили LED-підсвітку, переставили столи так, як нам було зручно. Зараз я вже випустився, але з теплом згадую цей період - у кімнаті було по-справжньому затишно та по-студентськи комфортно».

Як дістатися до Словаччини

Обравши університет і зібравши документи, важливо спланувати сам переїзд. Найчастіше студенти та їхні батьки обирають потяг, автобус або власний автомобіль.

Потяг

Один із найзручніших і популярних варіантів для студентів.

  • Існує прямий потяг Київ - Братислава.
  • Вартість квитка - від 70 до 100 €.
  • Час у дорозі - приблизно 20–32 години.

Автобус

Бюджетний і доступний спосіб, особливо для студентів із західних регіонів України.

  • Автобуси курсують з Києва, Львова, Ужгорода та інших великих міст.
  • Вартість квитка - 40–100 €.
  • Час у дорозі - від 12 до 24 годин залежно від міста відправлення.

Автомобіль

Деякі студенти та їхні батьки надають перевагу подорожі до Словаччини власним авто.

  • Перевага: можливість взяти більше речей.
  • Недоліки: втома водія, витрати на пальне, необхідність проходження кордону.
  • Популярні маршрути: через Ужгород, Ублю або Польщу.

Порівняння способів переїзду

Варіант Вартість Час
у дорозі		 Переваги Недоліки
Потяг 70–100 € 20–30 год Комфорт,
менше стресів на кордоні,
фіксований маршрут		 Довгий час у дорозі,
обмежений багаж
Автобус 40–100 € 12–32 год Найбюджетніший варіант,
багато рейсів		 Довга поїздка,
менше комфорту,
затримки на кордоні
Автомобіль Пальне
+ збори		 12–20 год Можливість взяти більше речей,
гнучкий маршрут		 Втома водія,
витрати на бензин,
проходження кордону

Поради в дорозі

  1. Завжди майте при собі закордонний паспорт і документи для навчання.
  2. Візьміть їжу та воду в дорогу, особливо якщо їдете автобусом чи потягом.
  3. Квитки краще бронювати заздалегідь - це допоможе зекономити.
  4. Якщо у вас багато речей - зручніше обрати потяг або автомобіль.

Переїзд до Словаччини без стресу! Разом з Postupai ви отримаєте повний супровід: документи, поселення, ВНЖ та адаптацію. Економте час і сили - ми беремо всі турботи на себе, а ви зосереджуєтесь на навчанні та нових можливостях. Залиште заявку і почніть свій шлях до європейського майбутнього вже сьогодні!

Зв'язатися з менеджером

Житло для студентів у Словаччині

Після того як ви визначилися з університетом і датою переїзду, наступне важливе питання - де жити. Варіантів два: гуртожиток або орендована квартира/кімната. Кожен з них має свої переваги та недоліки.

Гуртожиток

Більшість студентів у Словаччині поселяються в університетські гуртожитки.

  • Вартість проживання - від 60 до 120 € на місяць залежно від міста та умов.
  • У кімнаті може бути від 2 до 4 осіб.
  • У гуртожитках зазвичай є спільна кухня, пральня, спортзал, іноді - навчальні кімнати.
  • Плюси: низька ціна, студентська атмосфера, близькість до університету.
  • Мінуси: менше затишку та особистого простору, правила проживання (наприклад, не можна шуміти чи свердлити стіни).

Квартира або кімната в оренду

Деякі студенти віддають перевагу проживанню в орендованих квартирах.

  • Вартість: від 200–300 € за кімнату або від 400–600 € за квартиру.
  • Плюси: більше свободи та затишку, можливість жити одному або з сусідами на вибір.
  • Мінуси: вища ціна, додаткові витрати (комунальні платежі, депозит).

Порівняння житла

Порівняння житла для студентів у Словаччині
Варіант Вартість
на місяць		 Умови Плюси Мінуси
Гуртожиток 60–120 € 2–4 особи
в кімнаті,
спільні зони		 Дешево,
студентська атмосфера,
поруч з університетом		 Менше особистого простору,
правила проживання
Кімната
/квартира		 200–600 € Індивідуально
або
з сусідами		 Більше затишку,
тиша,
свобода		 Дорожче, депозит,
потрібно самостійно шукати житло

Поради при виборі

  1. Якщо у вас обмежений бюджет і важливе студентське життя - обирайте гуртожиток.
  2. Якщо хочете більше особистого простору та комфорту - шукайте квартиру або кімнату.
  3. Уточнюйте в університеті: частина гуртожитків розподіляється заздалегідь, інколи місць може не вистачити.

Перші кроки після приїзду до Словаччини

Після приїзду до Словаччини важливо не лише заселитися в гуртожиток чи квартиру, а й виконати кілька обов’язкових процедур. Вони необхідні для легального проживання, навчання та зручного життя в новій країні.

Реєстрація в університеті

  • У перші дні студенти проходять офіційну реєстрацію в університеті.
  • Зазвичай потрібно надати паспорт, рішення про зарахування та підтвердження проживання.
  • Під час реєстрації видають студентський квиток, а також доступ до бібліотеки й електронних систем університету.

Оформлення студентського ВНЖ

  • Іноземні студенти зобов’язані оформити студентський ВНЖ.
  • Для цього документи подаються до відділення поліції у справах іноземців.
  • Необхідні документи: паспорт, заява, підтвердження навчання, довідка про несудимість, підтвердження проживання, медичне страхування.
  • ВНЖ видається строком на один рік з можливістю продовження.

Банківський рахунок

  • Для отримання стипендії та оплати витрат зручно відкрити рахунок у словацькому банку.
  • Серед популярних банків - Tatra banka.
  • Для відкриття рахунку потрібен закордонний паспорт і підтвердження навчання. Іноді банк може вимагати підтвердження проживання та внутрішній паспорт.

SIM-карта та інтернет

  • Одразу після приїзду варто придбати місцеву SIM-карту.
  • Популярні оператори: Orange, O2, Telekom, 4ka.
  • Студентські тарифи коштують від 10-15 € на місяць і включають інтернет.

Медичне страхування

  • Страхування не є обов’язковим для подачі на ВНЖ.
  • Його можна оформити як в Україні, так і в Словаччині.
  • У Словаччині студенти часто обирають комерційне страхування (наприклад, Union).
  • Вартість страховки в Словаччині - від 40-60 € на місяць.
  • В Україні річний поліс обійдеться приблизно від 70 € і вище.

Поради новачкам

  1. Усі важливі документи зберігайте в окремій папці.
  2. Під час заселення в гуртожиток чи квартиру перевіряйте наявність договору.
  3. Перші дні краще присвятити вирішенню бюрократичних питань, а вже потім адаптуватися та знайомитися з містом.

Помилки під час переїзду до Словаччини та як їх уникнути

Переїзд до іншої країни завжди пов’язаний із хвилюванням, і саме через це студенти часто роблять типові помилки. Щоб адаптація пройшла спокійно, краще заздалегідь знати, чого слід уникати.

Помилка 1. Відсутність медичного страхування

Деякі студенти відкладають оформлення страховки «на потім», але без неї доведеться платити за лікування в лікарні величезні суми.

Рішення: оформлюйте страховку заздалегідь - в Україні або в Словаччині, та завжди носіть поліс із собою. Це значно дешевше, ніж оплачувати лікування самостійно.

Помилка 2. Недооцінка витрат

Багато хто бере із собою занадто мало грошей, розраховуючи «докупити все пізніше». На практиці в перший місяць витрат більше: потрібно оплатити житло, транспорт, побутові речі та продукти.

Рішення: закладіть не менше 500 € на стартові витрати.

Помилка 3. Переповнена валіза

Популярна помилка новачків - брати із собою все підряд. У результаті багаж стає незручним, а половина речей виявляється непотрібною.

Рішення: беріть лише те, що знадобиться у перші тижні, решту докупите на місці.

Помилка 4. Несвоєчасна подача документів

Деякі студенти надто пізно звертаються до поліції для подачі на ВНЖ, що може спричинити проблеми з легалізацією.

Рішення: подавайте документи якомога раніше, не затягуйте - у вас є 90 днів з моменту в’їзду до Словаччини.

Помилка 5. Ігнорування правил гуртожитку

Порушення правил (шум, куріння, свердління стін) може призвести до штрафів або навіть виселення.

Рішення: уважно ознайомтеся з правилами проживання та дотримуйтесь їх.

Помилка 6. Замкнутість у собі

Перші тижні в новій країні можуть бути стресовими, і студенти іноді уникають спілкування. Це заважає адаптації та ускладнює життя.

Рішення: активно знайомтеся з сусідами та одногрупниками, беріть участь у студентських заходах, не бійтеся заводити нові контакти.

Життя в Словаччині для українців

Для багатьох студентів переїзд до Словаччини - це перший досвід самостійного життя за кордоном. Попри схожий менталітет і дружнє ставлення до українців, період адаптації все одно необхідний.

Мова та комунікація

  • Основна мова навчання - словацька. Вона близька до української, тому студенти швидко адаптуються.
  • Для повсякденного спілкування достатньо базових знань: замовити їжу, купити квиток, запитати дорогу.
  • Більшість студентів починають вивчати словацьку ще до переїзду на курсах словацької мови, що значно полегшує адаптацію.

Культурна адаптація

Робота для студентів

  • У Словаччині студент може офіційно підробляти за договором.
  • Популярні варіанти: робота в кафе, магазинах, на складах або стажування за спеціальністю.
  • Дохід - від 100 до 150 € на тиждень при неповній зайнятості. Детальніше див. статтю: робота для студентів у Словаччині.

Фінансові витрати

Поради з адаптації

  1. Не бійтеся спілкуватися сумішшю української, російської та словацької - місцеві вас зрозуміють.
  2. Беріть участь у студентських клубах та заходах - це прискорює інтеграцію.
  3. Вивчайте місто: транспорт, магазини, культурні місця допоможуть швидше відчути себе «своїм».

Переїзд до Словаччини: самостійно чи з допомогою Postupai

Багато студентів замислюються, чи впораються вони самі з підготовкою до переїзду, чи краще звернутися по професійну підтримку. На перший погляд здається, що все можна організувати самостійно, але на практиці це часто призводить до стресу, затримок та зайвих витрат.

Самостійний переїзд

Плюси:

  • Повний контроль над процесом.
  • Можливість шукати житло та квитки за власними критеріями.

Мінуси:

  • Складнощі з оформленням документів (нострифікація, студентський ВНЖ, страховка).
  • Ризик помилитися у строках подання документів.
  • Пошук житла та гуртожитків без гарантій.
  • Додаткові витрати через незнання правил.

Переїзд з Postupai

Плюси:

Мінуси:

Порівняння варіантів

Варіант Документи Житло Підтримка Ризики
Самостійно Потрібно
розбиратися
самому		 Шукаєте самі,
гарантій немає		 Немає Високі
(строки,
помилки,
витрати)
З Postupai Підтримка
на кожному етапі		 Гуртожиток або
альтернатива під контролем		 Так, для студента
і батьків		 Мінімальні

Висновок

Переїзд до Словаччини - це серйозний крок, від якого залежить успішний початок навчання. З Postupai цей процес стає спокійним і передбачуваним: ви уникаєте помилок, економите час і сили, а батьки впевнені, що дитина у безпеці.

Важливо знати!

Умови вступу до Словаччини щороку оновлюються!

Актуальні правила вступу до Словаччини змінюються щороку. Щоб уникнути помилок і затримок, уточнюйте деталі на платформі Postupai. Заповни анкету - отримай швидку відповідь і персональну консультацію.

Отримати консультацію

Запитання-відповідь

  • Чи можна в’їхати до Словаччини без супроводу батьків?

    Так, студенти старші 16 років можуть самостійно в’їжджати в країну згідно із законодавством України та ЄС. Postupai допомагає підготувати документи для визначеної мети в’їзду, щоб на кордоні не виникало запитань про те, куди і з якою метою ви їдете.

  • Які документи потрібно показати на кордоні в Словаччину?

    Зазвичай достатньо закордонного паспорта та підтвердження про зарахування до університету. У деяких випадках можуть попросити медичну страховку або підтвердження проживання. Наші супроводжуючі заздалегідь готують повний пакет документів для студентів.

Якщо у Тебе ще залишилися питання по даній темі

Можеш поставити їх та отримати безкоштовні спеціалізовані відповіді

Вас може зацікавити
Інтеграція в словацьке середовище через навчання
Інтеграція в словацьке середовище через навчання
10 найпоширеніших міфів про навчання в Словаччині
10 найпоширеніших міфів про навчання в Словаччині
7 головних відмінностей між навчанням у Словаччині та в Україні
7 головних відмінностей між навчанням у Словаччині та в Україні
Gap year чи навчання за кордоном з Postupai
Gap year чи навчання за кордоном з Postupai