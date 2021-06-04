Це важливий рубіж: позаду залишається звичний дім, а попереду - самостійність, європейський диплом і нові можливості. Щоб цей перехід пройшов спокійно, ми зібрали покроковий план: від підготовки валізи та купівлі квитка до поселення в гуртожиток і перших кроків у Словаччині.

Переїзд до Словаччини на навчання - це не просто зміна міста чи гуртожитку, а ціла підготовка до нового життя. Для майбутніх студентів та їхніх батьків такий крок завжди пов’язаний із безліччю запитань: які документи потрібні, що обов’язково взяти з собою, скільки грошей передбачити на перший місяць і як упоратися з хвилюванням перед початком навчання.

Студенти в Словаччині повинні протягом 90 днів після в'їзду подати документи на студентський ВНЖ

Підготовка до переїзду в Словаччину

Перший крок до успішного навчання за кордоном - правильно організований переїзд. На цьому етапі важливо не лише зібрати валізу, але й підготувати документи, продумати фінанси та розуміти, які речі дійсно знадобляться у перші тижні.

Документи, без яких не обійтися

Перед поїздкою обов’язково потрібно мати при собі:

закордонний паспорт (термін дії не менше 6 місяців);

внутрішній паспорт;

свідоцтво про народження;

рішення про зарахування до університету;

підтвердження місця проживання (гуртожиток або орендоване житло);

медичну страховку.

Порада: тримайте копії всіх документів у паперовому та електронному вигляді, щоб уникнути проблем у дорозі та завжди мати до них доступ. Важливо: закордонний паспорт завжди має бути при вас - це єдиний документ, що підтверджує вашу особу в Словаччині. Якщо поліція зупинить вас без нього, штраф може скласти 160 євро.

Фінансова підготовка

Рекомендується взяти з собою суму, достатню на перший місяць проживання:

харчування та транспорт - близько 200-250 €;

проживання у гуртожитку чи квартирі - 120-250 €;

побутові дрібниці та навчальні матеріали - 50-100 €.

Таким чином, для старту бажано мати від 500 €.

Речі першої необхідності

Під час переїзду в Словаччину студенти часто роблять помилку, намагаючись забрати з собою весь дім. Щоб полегшити валізу, використовуйте принцип «тільки те, що необхідно у перші тижні».

Базовий набір виглядає так:

сезонний одяг та зручне взуття;

базова аптечка;

засоби особистої гігієни;

ноутбук, телефон та зарядні пристрої;

трохи канцелярії для перших занять.

Пам’ятайте: валізу доведеться переносити самостійно, тому вона має бути легкою та зручною.

Що взяти з собою при переїзді в Словаччину

Збираючи валізу, студенти часто стикаються з питанням: що дійсно потрібно, а що лише займе місце та збільшить вагу багажу. Оптимально взяти те, що стане у пригоді у перші тижні, а решту речей докупити вже на місці.

Практичні речі

До необхідних речей, які варто взяти з України, належать:

літній одяг - у Словаччині тепла осінь, і у футболках можна ходити до жовтня;

теплий зимовий одяг та взуття;

базова аптечка зі звичними ліками;

мінімальний набір посуду (каструля, сковорідка, горнятко);

зошити, ручки та канцелярія для навчання.

Речі для затишку та адаптації

Не варто забувати й про те, що переїзд в іншу країну - стрес. Для емоційного комфорту можна взяти:

комплект домашньої постільної білизни;

улюблену книжку, м’яку іграшку чи сувенір;

косметику та засоби гігієни, до яких ви звикли;

продукти, яких немає у Словаччині (наприклад, гречку).

Збережіть сторінку: Що приготувати студенту в гуртожитку - 100% стане у пригоді на перший час!

Що краще залишити вдома

Є речі, які не варто брати із собою:

побутову техніку (чайник, мікрохвильовку, холодильник простіше купити на місці);

зайвий одяг (особливо об’ємні та рідко використовувані речі);

крихкі предмети інтер’єру та зайві сувеніри.

Що купити у Словаччині після переїзду

Не всі речі зручно перевозити з України, а деякі дешевше чи простіше придбати вже на місці. У Словаччині є популярні магазини побутових товарів і техніки (наприклад, IKEA, Jysk, Tesco, KIK, Pepco), де можна знайти все необхідне для життя студента.

Побутові речі

Електричний чайник - від 10–15 €;

Мікрохвильова піч - від 45 € (або від 5 € за вживану);

Холодильник - новий від 80 €, вживаний від 20 € (також можлива оренда від 5 € на місяць);

Подушка та ковдра - від 4–10 €;

Кухонне приладдя (тарілки, кружки, столові прибори) - від 2–10 €.

Навчання та організація побуту

Додаткові канцтовари та блокноти - вигідніше купувати наборами у словацьких супермаркетах;

Настільна лампа - від 7–15 €;

Сушарка для білизни - приблизно 10 €.

Продукти харчування

Більшість продуктів у Словаччині доступні за розумними цінами. Проте студенти часто беруть із собою з України крупи та звичні солодощі. Все інше зручніше купувати на місці: асортимент у супермаркетах широкий, а ціни співставні з українськими.

Поради від студентів

Дізнайтеся заздалегідь, що входить у комплект гуртожитку: постільна білизна, меблі чи техніка можуть вже надаватися. Дорогу техніку вигідніше купувати у Словаччині - разом із гарантією. Не поспішайте купувати все одразу: частину речей можна знайти на студентських барахолках або у випускників. Після поселення уточніть у сусідів: можливо, у них уже є холодильник, мікрохвильовка чи чайник. Створюйте затишок у кімнаті - килими, світильники, LED-стрічки додадуть домашньої атмосфери. Але не свердліть стіни: найчастіше це заборонено правилами гуртожитку.

Досвід студента «Коли я приїхав, у мого сусіда вже були чайник, мікрохвильовка і холодильник. Канцтовари, лампу, виделки та ложки я докупив собі. Ми швидко здружилися і разом облаштували кімнату: знайшли килим, зробили LED-підсвітку, переставили столи так, як нам було зручно. Зараз я вже випустився, але з теплом згадую цей період - у кімнаті було по-справжньому затишно та по-студентськи комфортно».

Як дістатися до Словаччини

Обравши університет і зібравши документи, важливо спланувати сам переїзд. Найчастіше студенти та їхні батьки обирають потяг, автобус або власний автомобіль.

Потяг

Один із найзручніших і популярних варіантів для студентів.

Існує прямий потяг Київ - Братислава.

Вартість квитка - від 70 до 100 €.

Час у дорозі - приблизно 20–32 години.

Автобус

Бюджетний і доступний спосіб, особливо для студентів із західних регіонів України.

Автобуси курсують з Києва, Львова, Ужгорода та інших великих міст.

Вартість квитка - 40–100 €.

Час у дорозі - від 12 до 24 годин залежно від міста відправлення.

Автомобіль

Деякі студенти та їхні батьки надають перевагу подорожі до Словаччини власним авто.

Перевага: можливість взяти більше речей.

можливість взяти більше речей. Недоліки: втома водія, витрати на пальне, необхідність проходження кордону.

втома водія, витрати на пальне, необхідність проходження кордону. Популярні маршрути: через Ужгород, Ублю або Польщу.

Порівняння способів переїзду

Варіант Вартість Час

у дорозі Переваги Недоліки Потяг 70–100 € 20–30 год Комфорт,

менше стресів на кордоні,

фіксований маршрут Довгий час у дорозі,

обмежений багаж Автобус 40–100 € 12–32 год Найбюджетніший варіант,

багато рейсів Довга поїздка,

менше комфорту,

затримки на кордоні Автомобіль Пальне

+ збори 12–20 год Можливість взяти більше речей,

гнучкий маршрут Втома водія,

витрати на бензин,

проходження кордону

Поради в дорозі

Завжди майте при собі закордонний паспорт і документи для навчання. Візьміть їжу та воду в дорогу, особливо якщо їдете автобусом чи потягом. Квитки краще бронювати заздалегідь - це допоможе зекономити. Якщо у вас багато речей - зручніше обрати потяг або автомобіль.