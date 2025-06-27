Платформа супроводу для навчання в Словаччині 09:00 - 18:00 ПН - ПТ Запитання-відповідь +380 (67) 295 41 77 +380 (95) 277 41 77
Головна Блог Словацька мова для першого тижня життя студента в Словаччині

Словацька мова для першого тижня життя студента в Словаччині

Блог
дата зміни: 27.06.2025

Базова словацька мова для адаптації студента в Словаччині

Переїзд до Словаччини на навчання - це не лише нова країна та університет, а й десятки побутових ситуацій, з якими ви зіткнетеся вже у перші дні. Саме від першого тижня залежить, наскільки швидко та комфортно ви пройдете адаптацію.

Команда Postupai, маючи багаторічний досвід супроводу студентів, зібрала в одній статті все необхідне для впевненого старту. Тут ви знайдете базову лексику, реальні діалоги та практичні фрази, які знадобляться в банку, аптеці, супермаркеті, поштовому відділенні, міграційній поліції та інших повсякденних ситуаціях.

Вивчати словацьку мову краще починати якомога раніше - ще на етапі підготовки до вступу. Це допоможе не лише пройти співбесіду або скласти вступний тест, а й швидше адаптуватися після приїзду.

Якщо ви опануєте цей матеріал або пройдете наші тренувальні тести з словацької мови до або одразу після приїзду, ви зможете спокійно спілкуватися, орієнтуватися в місті, вирішувати побутові питання без стресу і не шукати співрозмовників рідною мовою лише через мовний бар’єр.

Почніть з цих слів і фраз, і перший тиждень у новій країні стане значно легшим.

Зміст

Словацька мова для першого тижня життя студента в Словаччині

Словацька мова не така складна, як може здатися на перший погляд

У банку: відкриваємо рахунок, обмінюємо валюту

Словацько-український словник на тему "Банк"

Словацьке слово Переклад
українською
účet рахунок
peniaze гроші
hotovosť готівка
karta картка
výber зняття
vklad внесення
zmeniť обміняти
študentský účet студентський рахунок
občiansky preukaz посвідчення особи
/ ID-картка
pas паспорт
potvrdenie o štúdiu довідка про
навчання / зарахування
internet banking інтернет-банкінг
stiahnuť si завантажити
aplikácia додаток
prihlásiť sa увійти
/ авторизуватися
naskenovať відсканувати
QR kód QR-код
tablet планшет
potvrdiť підтвердити
aktivácia účtu
/ karty		 активація рахунку
/ картки
platobná karta платіжна картка
bankový účet банківський рахунок
otázky запитання
kontaktovať зв'язатися
/ звернутися
gratulujem вітаю

Фрази, які знадобляться:

  • Rád(a) by som si založil(a) účet - Я хотів(ла) би відкрити рахунок
  • Potrebujem si vybrať peniaze - Мені потрібно зняти готівку
  • Kde nájdem najbližší bankomat - Де найближчий банкомат
  • Dá sa platiť kartou - Можна оплатити карткою
  • Chcel(a) by som platiť v hotovosti - Я хотів(ла) би оплатити готівкою
  • Môžem si zameniť eurá na doláre - Можна обміняти євро на долари
  • Potrebujem potvrdenie o otvorení účtu - Мені потрібне підтвердження відкриття рахунку

Додаткові фрази:

  • Môžem si hneď nastaviť internet banking - Чи можу я відразу налаштувати інтернет-банкінг
  • Aké sú mesačné poplatky za vedenie účtu - Яка щомісячна плата за обслуговування рахунку
  • Ako dlho trvá doručenie platobnej karty - Скільки часу займає доставка платіжної картки
  • Kedy bude účet aktívny - Коли рахунок буде активовано
  • Ako môžem aktivovať svoju kartu - Як я можу активувати свою картку
  • Môžem si nastaviť notifikácie na pohyby na účte - Можна налаштувати сповіщення про рухи по рахунку
  • Zabudol(a) som PIN kód. Čo mám robiť - Я забув(ла) PIN-код. Що робити
  • Chcem zrušiť svoj účet - Я хочу закрити свій рахунок

Діалог у банку

Rozhovor po slovensky Розмова українською
Klient: Dobrý deň. Chcel by som si otvoriť študentský účet. Клієнт: Добрий день.
Я хотів би відкрити студентський рахунок.
Pracovník: Dobrý deň. Samozrejme.
Máte so sebou pas, občiansky preukaz a potvrdenie o štúdiu?		 Працівник: Добрий день.
Звичайно. У вас із собою паспорт, ID-картка та довідка з університету?
Klient: Áno, samozrejme.
Tu je môj pas, občiansky preukaz a potvrdenie o štúdiu.		 Клієнт: Так, звичайно.
Ось мій паспорт, ID-картка і довідка з університету.
Pracovník: Ďakujem. Prosím, stiahnite si našu bankovú aplikáciu -
cez ňu prebieha aktivácia účtu a karty.		 Працівник: Дякую. Завантажте, будь ласка, наш банківський додаток -
через нього проходить активація рахунку і картки.
Klient: Samozrejme. Kde si ju môžem stiahnuť? Клієнт: Звісно. Де я можу її завантажити?
Pracovník: V App Store alebo Google Play. Працівник: У App Store або Google Play.
Klient: Už som si ju stiahol a prihlásil som sa. Клієнт: Я вже завантажив і авторизувався.
Pracovník: Výborne. Teraz naskenujte
QR kód z tabletu a potvrďte prihlásenie v aplikácii.		 Працівник: Чудово.
Тепер відскануйте QR-код із планшета і підтвердіть вхід у додатку.
Klient: Všetko je hotové. Клієнт: Усе готово.
Pracovník: Gratulujem, váš bankový účet bol úspešne otvorený.
Tu je vaša karta. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.		 Працівник: Вітаю, ваш банківський рахунок успішно відкрито.
Ось ваша картка. Якщо виникнуть запитання - звертайтесь.

Залишай заявку та вивчай словацьку мову разом з нами - наші викладачі мають понад 10 років досвіду.

Подати заявку

В аптеці: купуємо ліки, пояснюємо симптоми

Корисні слова / Užitočné slová - Аптека / Lekáreň

Slovenské slovo Український
переклад
liek ліки
recept рецепт
teplomer термометр
horúčka жар
bolesť біль
pastilky пастилки
sprej спрей
sirup сироп
kvapky краплі
kašeľ кашель
nádcha нежить
bolesť hrdla біль у горлі
bolesť hlavy головний біль
bez predpisu без рецепта
proti bolesti від болю
proti horúčke від жару
proti kašľu від кашлю
účinný ефективний
prírodný натуральний
vedľajšie účinky побічні ефекти
dávkovanie дозування
užívať приймати
alergia алергія
liečba лікування

Фрази, які стануть у пригоді / Časté frázy

  • Mám bolesti hlavy. Čo odporúčate? - У мене болить голова. Що ви порадите?
  • Je to na predpis? - Це за рецептом?
  • Máte niečo proti kašľu? - У вас є щось від кашлю?
  • Potrebujem niečo na horúčku. - Мені потрібно щось від температури.
  • Bolí ma hrdlo. Máte niečo účinné? - У мене болить горло. У вас є щось ефективне?
  • Hľadám niečo proti nádche. - Шукаю щось від нежитю.
  • Chcem niečo bez vedľajších účinkov. - Хочу щось без побічних ефектів.
  • Môžem to užívať s jedlom? - Можна це приймати з їжею?
  • Ako často to treba užívať? - Як часто це потрібно приймати?

Dialóg v lekárni / Діалог в аптеці

Slovenský Український
Zákazníčka: Dobrý deň.
Potrebujem niečo na bolesť hrdla a horúčku.		 Покупець: Добрий день.
Мені потрібно щось від болю в горлі та температури.
Lekárnička: Máme sprej a pastilky,
obidve sú bez receptu. Čo by vám viac vyhovovalo?		 Фармацевт: У нас є спрей і пастилки,
обидва без рецепта. Який варіант вам більше підходить?
Zákazníčka: Radšej sprej.
A ešte - máte elektronický teplomer?		 Покупець: Краще спрей.
І ще - чи є у вас електронний термометр?
Lekárnička: Samozrejme.
Chcete klasický alebo s meraním na čele?		 Фармацевт: Звичайно.
Бажаєте звичайний чи з вимірюванням на лобі?
Zákazníčka: Zoberiem klasický. Ďakujem. Покупець: Візьму звичайний. Дякую.

На пошті: надсилаємо посилку

Корисні слова - Пошта / Užitočné slová - Pošta

Словацьке слово Переклад
українською
list лист
balík посилка
známka марка
podací lístok поштова квитанція
/ бланк
obálka конверт
poslať надіслати
doručiť доставити
adresa адреса
prijímateľ одержувач
odosielateľ відправник
poštové smerovacie
číslo (PSČ)		 поштовий індекс
doporučene рекомендоване
(з відстеженням)
sledovanie zásielky відстеження
відправлення
váha вага
hranica кордон
colná deklarácia митна декларація
vyzdvihnúť забрати
zásielka відправлення
/ посилка
poštovné поштова плата
/ вартість
preukaz totožnosti посвідчення
особи

Корисні фрази / Užitočné frázy - На пошті

  • Chcel(a) by som poslať list do zahraničia - Я хотів(ла) би надіслати лист за кордон
  • Chcem odoslať balík na Ukrajinu - Хочу надіслати посилку в Україну
  • Koľko váži zásielka? - Скільки важить відправлення
  • Môžem zaplatiť kartou? - Чи можу я оплатити карткою
  • Kedy bude zásielka doručená? - Коли буде доставлено відправлення
  • Chcel(a) by som poslať zásielku doporučene - Я хотів(ла) би надіслати рекомендоване відправлення
  • Potrebujem podací lístok - Мені потрібен поштовий бланк (квитанція)
  • Máte obálky alebo kartónové krabice? - У вас є конверти або картонні коробки
  • Kde môžem vyplniť colnú deklaráciu? - Де я можу заповнити митну декларацію
  • Môžem sledovať balík online? - Чи можна відстежити посилку онлайн

Діалог на пошті / Dialóg na pošte

Slovenský Українська
Klient: Dobrý deň.
Potrebujem poslať balík na Ukrajinu.		 Клієнт: Добрий день.
Мені потрібно надіслати посилку в Україну.
Pracovník: Dobrý deň. Prosím,
vyplňte tento formulár. Koľko asi balík váži?		 Працівник: Добрий день. Будь ласка,
заповніть цю форму.
Скільки приблизно важить посилка?
Klient: Asi kilo a pol. Клієнт: Приблизно півтора кілограма.
Pracovník: Prajete si to poslať ako doporučený balík?
Bude sa dať sledovať.		 Працівник:
Бажаєте надіслати як рекомендовану посилку?
Можна буде відстежувати.
Klient: Áno, určite. Koľko to bude stáť? Клієнт: Так, обовʼязково.
Скільки це буде коштувати?
Pracovník: 14,50 eura.
Môžete platiť kartou alebo v hotovosti.		 Працівник: 14,50 євро.
Можете оплатити карткою або готівкою.

Як швидко адаптуватися - почніть із простих діалогів

Ці три ситуації - відкриття рахунку в банку, візит до аптеки та відправлення посилки на пошті - одні з найпоширеніших у перші тижні життя в Словаччині. Засвоївши базову лексику та фрази, ви відчуєте себе впевненіше в повсякденних ситуаціях і швидше адаптуєтеся до нового середовища.

Не бійтеся говорити - навіть прості слова словацькою мовою покажуть вашу готовність інтегруватися та допоможуть налагодити контакт.

Рекомендуємо почати з вивчення словацької мови в мінігрупах разом із платформою Postupai - це чудова можливість навчатися в колі однодумців, отримати підтримку викладача та швидко подолати мовний барʼєр.

Продовжуйте практикуватися - і крок за кроком ви опануєте все необхідне для комфортного життя та навчання.

Словацька мова

Навчання проходить онлайн разом з нами.

Залиште заявку - і наш менеджер зв’яжеться з вами, розповість усі подробиці та підбере відповідну групу.

Заповнити анкету

Запитання-відповідь

  • Коли краще починати вивчати словацьку мову перед вступом?

    Починати вивчення мови бажано якомога раніше - вже за 8-12 місяців до переїзду. Це дасть вам базу для повсякденного спілкування, розуміння документів та адаптації в університеті.

  • Чи можна вступити до університету Словаччини без знання мови?

    Так, але лише на програми з підготовчим курсом або конверсійні. Проте навіть у цьому випадку базові знання словацької значно полегшать ваше життя та адаптацію.

Якщо у Тебе ще залишилися питання по даній темі

Можеш поставити їх та отримати безкоштовні спеціалізовані відповіді

Вас може зацікавити
Навчання за кордоном у 2026 році — як вступити до Словаччини без іспитів і з гарантією
Навчання за кордоном у 2026 році — як вступити до Словаччини без іспитів і з гарантією
Які документи потрібні для вступу до Словаччини
Які документи потрібні для вступу до Словаччини
Вивчення словацької мови
Вивчення словацької мови
Освіта, та чому вона настільки важлива
Освіта, та чому вона настільки важлива