Переїзд до Словаччини на навчання - це не лише нова країна та університет, а й десятки побутових ситуацій, з якими ви зіткнетеся вже у перші дні. Саме від першого тижня залежить, наскільки швидко та комфортно ви пройдете адаптацію.

Команда Postupai, маючи багаторічний досвід супроводу студентів, зібрала в одній статті все необхідне для впевненого старту. Тут ви знайдете базову лексику, реальні діалоги та практичні фрази, які знадобляться в банку, аптеці, супермаркеті, поштовому відділенні, міграційній поліції та інших повсякденних ситуаціях.

Вивчати словацьку мову краще починати якомога раніше - ще на етапі підготовки до вступу. Це допоможе не лише пройти співбесіду або скласти вступний тест, а й швидше адаптуватися після приїзду.

Якщо ви опануєте цей матеріал або пройдете наші тренувальні тести з словацької мови до або одразу після приїзду, ви зможете спокійно спілкуватися, орієнтуватися в місті, вирішувати побутові питання без стресу і не шукати співрозмовників рідною мовою лише через мовний бар’єр.

Почніть з цих слів і фраз, і перший тиждень у новій країні стане значно легшим.