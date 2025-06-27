Переїзд до Словаччини на навчання - це не лише нова країна та університет, а й десятки побутових ситуацій, з якими ви зіткнетеся вже у перші дні. Саме від першого тижня залежить, наскільки швидко та комфортно ви пройдете адаптацію.
Команда Postupai, маючи багаторічний досвід супроводу студентів, зібрала в одній статті все необхідне для впевненого старту. Тут ви знайдете базову лексику, реальні діалоги та практичні фрази, які знадобляться в банку, аптеці, супермаркеті, поштовому відділенні, міграційній поліції та інших повсякденних ситуаціях.
Вивчати словацьку мову краще починати якомога раніше - ще на етапі підготовки до вступу. Це допоможе не лише пройти співбесіду або скласти вступний тест, а й швидше адаптуватися після приїзду.
Якщо ви опануєте цей матеріал або пройдете наші тренувальні тести з словацької мови до або одразу після приїзду, ви зможете спокійно спілкуватися, орієнтуватися в місті, вирішувати побутові питання без стресу і не шукати співрозмовників рідною мовою лише через мовний бар’єр.
Почніть з цих слів і фраз, і перший тиждень у новій країні стане значно легшим.
Словацька мова не така складна, як може здатися на перший погляд
|Словацьке слово
|Переклад
українською
|účet
|рахунок
|peniaze
|гроші
|hotovosť
|готівка
|karta
|картка
|výber
|зняття
|vklad
|внесення
|zmeniť
|обміняти
|študentský účet
|студентський рахунок
|občiansky preukaz
|посвідчення особи
/ ID-картка
|pas
|паспорт
|potvrdenie o štúdiu
|довідка про
навчання / зарахування
|internet banking
|інтернет-банкінг
|stiahnuť si
|завантажити
|aplikácia
|додаток
|prihlásiť sa
|увійти
/ авторизуватися
|naskenovať
|відсканувати
|QR kód
|QR-код
|tablet
|планшет
|potvrdiť
|підтвердити
|aktivácia účtu
/ karty
|активація рахунку
/ картки
|platobná karta
|платіжна картка
|bankový účet
|банківський рахунок
|otázky
|запитання
|kontaktovať
|зв'язатися
/ звернутися
|gratulujem
|вітаю
|Rozhovor po slovensky
|Розмова українською
|Klient: Dobrý deň. Chcel by som si otvoriť študentský účet.
|Клієнт: Добрий день.
Я хотів би відкрити студентський рахунок.
|Pracovník: Dobrý deň. Samozrejme.
Máte so sebou pas, občiansky preukaz a potvrdenie o štúdiu?
|Працівник: Добрий день.
Звичайно. У вас із собою паспорт, ID-картка та довідка з університету?
|Klient: Áno, samozrejme.
Tu je môj pas, občiansky preukaz a potvrdenie o štúdiu.
|Клієнт: Так, звичайно.
Ось мій паспорт, ID-картка і довідка з університету.
|Pracovník: Ďakujem. Prosím, stiahnite si našu bankovú aplikáciu -
cez ňu prebieha aktivácia účtu a karty.
|Працівник: Дякую. Завантажте, будь ласка, наш банківський додаток -
через нього проходить активація рахунку і картки.
|Klient: Samozrejme. Kde si ju môžem stiahnuť?
|Клієнт: Звісно. Де я можу її завантажити?
|Pracovník: V App Store alebo Google Play.
|Працівник: У App Store або Google Play.
|Klient: Už som si ju stiahol a prihlásil som sa.
|Клієнт: Я вже завантажив і авторизувався.
|Pracovník: Výborne. Teraz naskenujte
QR kód z tabletu a potvrďte prihlásenie v aplikácii.
|Працівник: Чудово.
Тепер відскануйте QR-код із планшета і підтвердіть вхід у додатку.
|Klient: Všetko je hotové.
|Клієнт: Усе готово.
|Pracovník: Gratulujem, váš bankový účet bol úspešne otvorený.
Tu je vaša karta. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.
|Працівник: Вітаю, ваш банківський рахунок успішно відкрито.
Ось ваша картка. Якщо виникнуть запитання - звертайтесь.
Залишай заявку та вивчай словацьку мову разом з нами - наші викладачі мають понад 10 років досвіду.
|Slovenské slovo
|Український
переклад
|liek
|ліки
|recept
|рецепт
|teplomer
|термометр
|horúčka
|жар
|bolesť
|біль
|pastilky
|пастилки
|sprej
|спрей
|sirup
|сироп
|kvapky
|краплі
|kašeľ
|кашель
|nádcha
|нежить
|bolesť hrdla
|біль у горлі
|bolesť hlavy
|головний біль
|bez predpisu
|без рецепта
|proti bolesti
|від болю
|proti horúčke
|від жару
|proti kašľu
|від кашлю
|účinný
|ефективний
|prírodný
|натуральний
|vedľajšie účinky
|побічні ефекти
|dávkovanie
|дозування
|užívať
|приймати
|alergia
|алергія
|liečba
|лікування
|Slovenský
|Український
|Zákazníčka: Dobrý deň.
Potrebujem niečo na bolesť hrdla a horúčku.
|Покупець: Добрий день.
Мені потрібно щось від болю в горлі та температури.
|Lekárnička: Máme sprej a pastilky,
obidve sú bez receptu. Čo by vám viac vyhovovalo?
|Фармацевт: У нас є спрей і пастилки,
обидва без рецепта. Який варіант вам більше підходить?
|Zákazníčka: Radšej sprej.
A ešte - máte elektronický teplomer?
|Покупець: Краще спрей.
І ще - чи є у вас електронний термометр?
|Lekárnička: Samozrejme.
Chcete klasický alebo s meraním na čele?
|Фармацевт: Звичайно.
Бажаєте звичайний чи з вимірюванням на лобі?
|Zákazníčka: Zoberiem klasický. Ďakujem.
|Покупець: Візьму звичайний. Дякую.
|Словацьке слово
|Переклад
українською
|list
|лист
|balík
|посилка
|známka
|марка
|podací lístok
|поштова квитанція
/ бланк
|obálka
|конверт
|poslať
|надіслати
|doručiť
|доставити
|adresa
|адреса
|prijímateľ
|одержувач
|odosielateľ
|відправник
|poštové smerovacie
číslo (PSČ)
|поштовий індекс
|doporučene
|рекомендоване
(з відстеженням)
|sledovanie zásielky
|відстеження
відправлення
|váha
|вага
|hranica
|кордон
|colná deklarácia
|митна декларація
|vyzdvihnúť
|забрати
|zásielka
|відправлення
/ посилка
|poštovné
|поштова плата
/ вартість
|preukaz totožnosti
|посвідчення
особи
|Slovenský
|Українська
|Klient: Dobrý deň.
Potrebujem poslať balík na Ukrajinu.
|Клієнт: Добрий день.
Мені потрібно надіслати посилку в Україну.
|Pracovník: Dobrý deň. Prosím,
vyplňte tento formulár. Koľko asi balík váži?
|Працівник: Добрий день. Будь ласка,
заповніть цю форму.
Скільки приблизно важить посилка?
|Klient: Asi kilo a pol.
|Клієнт: Приблизно півтора кілограма.
|Pracovník: Prajete si to poslať ako doporučený balík?
Bude sa dať sledovať.
|Працівник:
Бажаєте надіслати як рекомендовану посилку?
Можна буде відстежувати.
|Klient: Áno, určite. Koľko to bude stáť?
|Клієнт: Так, обовʼязково.
Скільки це буде коштувати?
|Pracovník: 14,50 eura.
Môžete platiť kartou alebo v hotovosti.
|Працівник: 14,50 євро.
Можете оплатити карткою або готівкою.
Ці три ситуації - відкриття рахунку в банку, візит до аптеки та відправлення посилки на пошті - одні з найпоширеніших у перші тижні життя в Словаччині. Засвоївши базову лексику та фрази, ви відчуєте себе впевненіше в повсякденних ситуаціях і швидше адаптуєтеся до нового середовища.
Не бійтеся говорити - навіть прості слова словацькою мовою покажуть вашу готовність інтегруватися та допоможуть налагодити контакт.
Рекомендуємо почати з вивчення словацької мови в мінігрупах разом із платформою Postupai - це чудова можливість навчатися в колі однодумців, отримати підтримку викладача та швидко подолати мовний барʼєр.
Продовжуйте практикуватися - і крок за кроком ви опануєте все необхідне для комфортного життя та навчання.
Залиште заявку - і наш менеджер зв’яжеться з вами, розповість усі подробиці та підбере відповідну групу.
Починати вивчення мови бажано якомога раніше - вже за 8-12 місяців до переїзду. Це дасть вам базу для повсякденного спілкування, розуміння документів та адаптації в університеті.
Так, але лише на програми з підготовчим курсом або конверсійні. Проте навіть у цьому випадку базові знання словацької значно полегшать ваше життя та адаптацію.
Можеш поставити їх та отримати безкоштовні спеціалізовані відповіді