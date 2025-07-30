Життя в Словаччині для студентів може бути комфортним навіть за скромного бюджету. 80 євро на тиждень - звучить як виклик? Насправді це цілком реальна сума, якщо грамотно підходити до витрат. Їжа, проживання, мобільний зв'язок, транспорт і навіть невеликі радощі на кшталт кави чи походу в кіно - усе це можна дозволити собі, не виходячи за межі бюджету.
Ми поспілкувалися зі студентами, які вступали разом із нами, та зібрали для вас середню «картину витрат». У кожного ситуація своя: хтось повністю на підтримці батьків, хтось поєднує навчання з підробітком, а хтось уже покриває свої витрати самостійно. Але висновок один - за грамотного планування навіть 80 євро на тиждень вистачає, щоб жити спокійно й без зайвого стресу. У цій статті розповімо, як це зробити.
Ми в Postupai завжди бажаємо вам гарного заробітку, щоб ви могли дозволити собі все необхідне і не відмовляти собі у бажаному
Щоб реально прожити на 80 євро на тиждень, важливо чітко розуміти, куди йдуть гроші. Студенти, які вже живуть у Словаччині, зазначають: за розумного розподілу цих коштів їх цілком вистачає на все необхідне.
|Категорія
|Мінімальні
витрати (€)
|Середні
витрати (€)
|Вище
середнього (€)
|Проживання
|20
|25
|30
|Харчування
|35
|45
|50
|Мобільний зв'язок
та інтернет
|2
|3
|5
|Дозвілля та непередбачені
витрати
|5
|10
|20
|Разом
|62
|83
|105
Детальніше про середній рівень витрат та ціни читайте у статті Скільки коштує життя студента в Словаччині.
Харчування - одна з ключових статей витрат студента в Словаччині, але саме тут можна значно заощадити без шкоди якості. Більшість студентів готують у гуртожитку: це дешевше та дозволяє контролювати якість продуктів. Продукти найчастіше купують у Lidl, Kaufland і Tesco, де щотижня діють акції. Навіть за обмеженого бюджету можна скласти повноцінне меню, а ідеї простих і недорогих страв можна знайти в матеріалі Що приготувати студенту в гуртожитку.
Як додатковий варіант багато хто користується студентськими їдальнями, які є майже в кожному університеті. Завдяки дотаціям обід із картою ISIC коштує всього 2,50-3,50€, що робить їх чудовим рішенням для тих, хто не завжди встигає готувати. Детальніше про меню та ціни можна дізнатися у статті Їдальні в словацьких університетах і де харчуються студенти.
Економити на продуктах допомагає звичка відстежувати щотижневі знижки в супермаркетах і використовувати додатки з купонами, наприклад Tesco Clubcard або Lidl Plus. Ще один корисний прийом - об'єднуватися із сусідами по гуртожитку та купувати продукти оптом, що дозволяє знизити вартість багатьох товарів.
Навіть за обмеженого бюджету студент у Словаччині може дозволити собі каву чи обід у McDonald’s, якщо планувати витрати. На такі трати зазвичай іде 5-10 євро на тиждень. Економити допомагають додатки з акціями: наприклад, у McDonald’s два Big Mac меню можна купити за 8 євро.
Комбо-обіди в McDonald’s або KFC коштують у середньому 5-8 євро, але за акціями ціна нижча. Кава в кав’ярнях обходиться в 1,50-2,50 €, десерти - у 2-3 €. Локальні кав’ярні та кондитерські часто пропонують ціни нижчі за мережеві заклади, особливо під час акцій для студентів з ISIC.
Раціональний підхід до таких витрат допомагає зберегти тижневий бюджет у межах 80 євро без відмови від невеликих приємностей.
Проживання - одна з основних статей бюджету студента в Словаччині. У середньому місце в гуртожитку коштує 60-120 євро на місяць, що становить приблизно 15-30 євро на тиждень. У цю суму зазвичай входять комунальні послуги, тож додаткових платежів за електроенергію, опалення чи воду немає.
Однак, крім самої оренди, важливо враховувати побутові витрати. Студентам періодично доводиться купувати мийні та чистячі засоби, пральний порошок, мило, губки для миття посуду, кухонні рушники та інші дрібниці. У середньому на такі покупки йде 3-5 євро на тиждень.
Знизити витрати допомагають спільні покупки з сусідами по кімнаті або блоку - великі упаковки побутової хімії, придбані на кількох людей, виходять значно дешевше.
Студенти в Словаччині можуть користуватися мобільним зв'язком та інтернетом, витрачаючи на це від 8 до 15 € на місяць (приблизно 2-3 € на тиждень), якщо грамотно вибрати тариф і скористатися студентськими пропозиціями.
Від Postupai ми рекомендуємо розглянути оператора 4ka. Так, зв'язок іноді може бути нестабільним, але інтернет безлімітний і в більшості регіонів Словаччини працює стабільно. Це оптимальний варіант для студентів, які хочуть залишатися онлайн без зайвих переплат.
Адаптація через навчання в Європі, а саме у Словаччині, - один із найкращих способів інтегруватися в нове середовище. Після 11 класу кожен обирає свій життєвий шлях. Залишайте заявку - ми доведемо вас до вступу, допоможемо подолати стартові труднощі та забезпечимо більш легкий і впевнений старт.
Транспорт у Словаччині для студентів коштує недорого завдяки пільгам за ISIC. Залежно від міста можна користуватися автобусами, трамваями та тролейбусами майже безкоштовно або за мінімальну плату.
Завдяки пільгам транспорт не стає значною статтею витрат, і за бюджету 80 € на тиждень студенти можуть легко врахувати його в загальному плані витрат.
Навіть за обмеженого бюджету студенти у Словаччині можуть урізноманітнити своє дозвілля. Багато активностей не потребують великих витрат, а деякі й зовсім безкоштовні.
Корисно: більше ідей для активного студентського дозвілля можна знайти в матеріалі 10 ідей, чим зайнятися студенту в Словаччині поза навчанням.
За розумного підходу до дозвілля можна підтримувати баланс між навчанням, відпочинком і бюджетом, не виходячи за межі 80 € на тиждень.
Нижче наведено приклад того, як студент у Словаччині може розподілити 80 € на тиждень, враховуючи проживання, харчування, мобільний зв'язок, транспорт, дозвілля та невеликі витрати на кафе.
|День
тижня
|Харчування
(€)
|Кафе/
фастфуд
(€)
|Проживання
(€)
|Транспорт
(€)
|Моб.
зв'язок
(€)
|Дозвілля
(€)
|Разом
(€)
|Понеділок
|6,00
|-
|3,00
|-
|-
|-
|9,00
|Вівторок
|6,00
|2,00
|3,00
|1,00
|-
|-
|12,00
|Середа
|6,00
|-
|3,00
|-
|1,00
|-
|10,00
|Четвер
|5,50
|3,00
|3,00
|1,00
|-
|-
|12,50
|П’ятниця
|5,50
|-
|3,00
|-
|1,00
|2,00
|11,50
|Субота
|5,00
|2,00
|3,00
|1,00
|-
|3,00
|14,00
|Неділя
|5,00
|-
|3,00
|-
|2,00
|-
|10,00
|Разом
|39,00
|7,00
|21,00
|4,00
|4,00
|5,00
|80,00
Цей приклад показує збалансований бюджет, який дозволяє вкластися у 80 € на тиждень:
Такий план витрат дозволяє не лише вкластися у бюджет, але й зберегти комфортний рівень життя, включно з невеликими приємностями.
Примітка. Ми не враховуємо витрати на сигарети та алкоголь, оскільки не рекомендуємо цього нікому. Однак важливо розуміти: за регулярного вживання такі витрати можуть збільшити ваш тижневий бюджет приблизно на 40 %.
Жити у Словаччині студенту на 80 € на тиждень цілком реально. Ключ до успіху - планування та розумний підхід до витрат. Чіткий розподіл бюджету між проживанням, харчуванням, транспортом, мобільним зв'язком та дозвіллям дозволяє комфортно навчатися та при цьому не відчувати фінансового стресу.
Головне - уникати імпульсивних покупок і пам'ятати, що навіть невеликі витрати на фастфуд чи розваги швидко накопичуються. А ось інвестиції у корисні звички, грамотне планування та пільги для студентів за ISIC допомагають економити десятки євро щомісяця.
Подальший результат залежить тільки від самого студента, його мотивації та бажання. Почніть навчання у Словаччині, візьміть відповідальність за своє життя та залишайте заявку вже сьогодні.
Так, багато студентів справляються самостійно завдяки підробітку, студентським пільгам і грамотному плануванню. Головне - заздалегідь продумати бюджет і контролювати витрати.
Середня сума становить 40-50 € на тиждень. Приготування їжі в гуртожитку та студентські їдальні дозволяють добре харчуватися і вкладатися в розумний бюджет.
