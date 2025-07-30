Ми поспілкувалися зі студентами, які вступали разом із нами, та зібрали для вас середню «картину витрат». У кожного ситуація своя: хтось повністю на підтримці батьків, хтось поєднує навчання з підробітком, а хтось уже покриває свої витрати самостійно. Але висновок один - за грамотного планування навіть 80 євро на тиждень вистачає, щоб жити спокійно й без зайвого стресу. У цій статті розповімо, як це зробити.

Життя в Словаччині для студентів може бути комфортним навіть за скромного бюджету. 80 євро на тиждень - звучить як виклик? Насправді це цілком реальна сума, якщо грамотно підходити до витрат. Їжа, проживання, мобільний зв'язок, транспорт і навіть невеликі радощі на кшталт кави чи походу в кіно - усе це можна дозволити собі, не виходячи за межі бюджету.

Ми в Postupai завжди бажаємо вам гарного заробітку, щоб ви могли дозволити собі все необхідне і не відмовляти собі у бажаному

Базові витрати студента - з чого складаються 80 євро

Щоб реально прожити на 80 євро на тиждень, важливо чітко розуміти, куди йдуть гроші. Студенти, які вже живуть у Словаччині, зазначають: за розумного розподілу цих коштів їх цілком вистачає на все необхідне.

Проживання. У середньому 60-120 € на місяць, що становить приблизно 15-30 € на тиждень за місце в гуртожитку.

У середньому 60-120 € на місяць, що становить приблизно 15-30 € на тиждень за місце в гуртожитку. Харчування. Зазвичай 40-50 € на тиждень за поєднання приготування в гуртожитку та обідів у студентських їдальнях.

Зазвичай 40-50 € на тиждень за поєднання приготування в гуртожитку та обідів у студентських їдальнях. Транспорт. За студентськими знижками ISIC проїзд коштує 10-18 € на місяць (≈ 2-4 € на тиждень).

За студентськими знижками ISIC проїзд коштує 10-18 € на місяць (≈ 2-4 € на тиждень). Мобільний зв'язок та інтернет. Пакети від оператора 4ka коштують від 10 до 15 € на місяць (≈ 2-3 € на тиждень).

Пакети від оператора 4ka коштують від 10 до 15 € на місяць (≈ 2-3 € на тиждень). Дозвілля та непередбачені витрати. Від 5 до 20 € на тиждень можна виділити на каву, солодощі чи заходи.

Приклад витрат студента залежно від стилю життя

Приклад витрат студента залежно від стилю життя Категорія Мінімальні

витрати (€) Середні

витрати (€) Вище

середнього (€) Проживання 20 25 30 Харчування 35 45 50 Мобільний зв'язок

та інтернет 2 3 5 Дозвілля та непередбачені

витрати 5 10 20 Разом 62 83 105

Детальніше про середній рівень витрат та ціни читайте у статті Скільки коштує життя студента в Словаччині.

Харчування студента - як вкластися в бюджет

Харчування - одна з ключових статей витрат студента в Словаччині, але саме тут можна значно заощадити без шкоди якості. Більшість студентів готують у гуртожитку: це дешевше та дозволяє контролювати якість продуктів. Продукти найчастіше купують у Lidl, Kaufland і Tesco, де щотижня діють акції. Навіть за обмеженого бюджету можна скласти повноцінне меню, а ідеї простих і недорогих страв можна знайти в матеріалі Що приготувати студенту в гуртожитку.

Як додатковий варіант багато хто користується студентськими їдальнями, які є майже в кожному університеті. Завдяки дотаціям обід із картою ISIC коштує всього 2,50-3,50€, що робить їх чудовим рішенням для тих, хто не завжди встигає готувати. Детальніше про меню та ціни можна дізнатися у статті Їдальні в словацьких університетах і де харчуються студенти.

Економити на продуктах допомагає звичка відстежувати щотижневі знижки в супермаркетах і використовувати додатки з купонами, наприклад Tesco Clubcard або Lidl Plus. Ще один корисний прийом - об'єднуватися із сусідами по гуртожитку та купувати продукти оптом, що дозволяє знизити вартість багатьох товарів.

Кафе, фастфуд і солодощі

Навіть за обмеженого бюджету студент у Словаччині може дозволити собі каву чи обід у McDonald’s, якщо планувати витрати. На такі трати зазвичай іде 5-10 євро на тиждень. Економити допомагають додатки з акціями: наприклад, у McDonald’s два Big Mac меню можна купити за 8 євро.

Комбо-обіди в McDonald’s або KFC коштують у середньому 5-8 євро, але за акціями ціна нижча. Кава в кав’ярнях обходиться в 1,50-2,50 €, десерти - у 2-3 €. Локальні кав’ярні та кондитерські часто пропонують ціни нижчі за мережеві заклади, особливо під час акцій для студентів з ISIC.

Раціональний підхід до таких витрат допомагає зберегти тижневий бюджет у межах 80 євро без відмови від невеликих приємностей.

Проживання та побутові витрати

Проживання - одна з основних статей бюджету студента в Словаччині. У середньому місце в гуртожитку коштує 60-120 євро на місяць, що становить приблизно 15-30 євро на тиждень. У цю суму зазвичай входять комунальні послуги, тож додаткових платежів за електроенергію, опалення чи воду немає.

Однак, крім самої оренди, важливо враховувати побутові витрати. Студентам періодично доводиться купувати мийні та чистячі засоби, пральний порошок, мило, губки для миття посуду, кухонні рушники та інші дрібниці. У середньому на такі покупки йде 3-5 євро на тиждень.

Знизити витрати допомагають спільні покупки з сусідами по кімнаті або блоку - великі упаковки побутової хімії, придбані на кількох людей, виходять значно дешевше.

Мобільний зв'язок та інтернет

Студенти в Словаччині можуть користуватися мобільним зв'язком та інтернетом, витрачаючи на це від 8 до 15 € на місяць (приблизно 2-3 € на тиждень), якщо грамотно вибрати тариф і скористатися студентськими пропозиціями.

Оператори. Популярні варіанти - 4ka, O2 та Orange.

Популярні варіанти - 4ka, O2 та Orange. Студентські тарифи. Часто доступні знижки під час купівлі SIM-карти з ISIC або участі в акціях для студентів.

Часто доступні знижки під час купівлі SIM-карти з ISIC або участі в акціях для студентів. Вартість. Базовий пакет з інтернетом 5-10 GB коштує близько 8-10 €, розширений - до 15 €. За спільного використання (наприклад, із сусідом по кімнаті) витрати можна розділити.

Від Postupai ми рекомендуємо розглянути оператора 4ka. Так, зв'язок іноді може бути нестабільним, але інтернет безлімітний і в більшості регіонів Словаччини працює стабільно. Це оптимальний варіант для студентів, які хочуть залишатися онлайн без зайвих переплат.