Головна Блог Як прожити словацькому студенту на 80 євро на тиждень

Як прожити словацькому студенту на 80 євро на тиждень

Блог
дата зміни: 30.07.2025

80 євро на тиждень - міф чи реальність для студента у Словаччині?

Життя в Словаччині для студентів може бути комфортним навіть за скромного бюджету. 80 євро на тиждень - звучить як виклик? Насправді це цілком реальна сума, якщо грамотно підходити до витрат. Їжа, проживання, мобільний зв'язок, транспорт і навіть невеликі радощі на кшталт кави чи походу в кіно - усе це можна дозволити собі, не виходячи за межі бюджету.

Ми поспілкувалися зі студентами, які вступали разом із нами, та зібрали для вас середню «картину витрат». У кожного ситуація своя: хтось повністю на підтримці батьків, хтось поєднує навчання з підробітком, а хтось уже покриває свої витрати самостійно. Але висновок один - за грамотного планування навіть 80 євро на тиждень вистачає, щоб жити спокійно й без зайвого стресу. У цій статті розповімо, як це зробити.

Зміст

Як прожити словацькому студенту на 80 євро на тиждень

Ми в Postupai завжди бажаємо вам гарного заробітку, щоб ви могли дозволити собі все необхідне і не відмовляти собі у бажаному

Базові витрати студента - з чого складаються 80 євро

Щоб реально прожити на 80 євро на тиждень, важливо чітко розуміти, куди йдуть гроші. Студенти, які вже живуть у Словаччині, зазначають: за розумного розподілу цих коштів їх цілком вистачає на все необхідне.

  • Проживання. У середньому 60-120 € на місяць, що становить приблизно 15-30 € на тиждень за місце в гуртожитку.
  • Харчування. Зазвичай 40-50 € на тиждень за поєднання приготування в гуртожитку та обідів у студентських їдальнях.
  • Транспорт. За студентськими знижками ISIC проїзд коштує 10-18 € на місяць (≈ 2-4 € на тиждень).
  • Мобільний зв'язок та інтернет. Пакети від оператора 4ka коштують від 10 до 15 € на місяць (≈ 2-3 € на тиждень).
  • Дозвілля та непередбачені витрати. Від 5 до 20 € на тиждень можна виділити на каву, солодощі чи заходи.

Приклад витрат студента залежно від стилю життя

Приклад витрат студента залежно від стилю життя
Категорія Мінімальні
витрати (€)		 Середні
витрати (€)		 Вище
середнього (€)
Проживання 20 25 30
Харчування 35 45 50
Мобільний зв'язок
та інтернет		 2 3 5
Дозвілля та непередбачені
витрати		 5 10 20
Разом 62 83 105

Детальніше про середній рівень витрат та ціни читайте у статті Скільки коштує життя студента в Словаччині.

Харчування студента - як вкластися в бюджет

Харчування - одна з ключових статей витрат студента в Словаччині, але саме тут можна значно заощадити без шкоди якості. Більшість студентів готують у гуртожитку: це дешевше та дозволяє контролювати якість продуктів. Продукти найчастіше купують у Lidl, Kaufland і Tesco, де щотижня діють акції. Навіть за обмеженого бюджету можна скласти повноцінне меню, а ідеї простих і недорогих страв можна знайти в матеріалі Що приготувати студенту в гуртожитку.

Як додатковий варіант багато хто користується студентськими їдальнями, які є майже в кожному університеті. Завдяки дотаціям обід із картою ISIC коштує всього 2,50-3,50€, що робить їх чудовим рішенням для тих, хто не завжди встигає готувати. Детальніше про меню та ціни можна дізнатися у статті Їдальні в словацьких університетах і де харчуються студенти.

Економити на продуктах допомагає звичка відстежувати щотижневі знижки в супермаркетах і використовувати додатки з купонами, наприклад Tesco Clubcard або Lidl Plus. Ще один корисний прийом - об'єднуватися із сусідами по гуртожитку та купувати продукти оптом, що дозволяє знизити вартість багатьох товарів.

Кафе, фастфуд і солодощі

Навіть за обмеженого бюджету студент у Словаччині може дозволити собі каву чи обід у McDonald’s, якщо планувати витрати. На такі трати зазвичай іде 5-10 євро на тиждень. Економити допомагають додатки з акціями: наприклад, у McDonald’s два Big Mac меню можна купити за 8 євро.

Комбо-обіди в McDonald’s або KFC коштують у середньому 5-8 євро, але за акціями ціна нижча. Кава в кав’ярнях обходиться в 1,50-2,50 €, десерти - у 2-3 €. Локальні кав’ярні та кондитерські часто пропонують ціни нижчі за мережеві заклади, особливо під час акцій для студентів з ISIC.

Раціональний підхід до таких витрат допомагає зберегти тижневий бюджет у межах 80 євро без відмови від невеликих приємностей.

Проживання та побутові витрати

Проживання - одна з основних статей бюджету студента в Словаччині. У середньому місце в гуртожитку коштує 60-120 євро на місяць, що становить приблизно 15-30 євро на тиждень. У цю суму зазвичай входять комунальні послуги, тож додаткових платежів за електроенергію, опалення чи воду немає.

Однак, крім самої оренди, важливо враховувати побутові витрати. Студентам періодично доводиться купувати мийні та чистячі засоби, пральний порошок, мило, губки для миття посуду, кухонні рушники та інші дрібниці. У середньому на такі покупки йде 3-5 євро на тиждень.

Знизити витрати допомагають спільні покупки з сусідами по кімнаті або блоку - великі упаковки побутової хімії, придбані на кількох людей, виходять значно дешевше.

Мобільний зв'язок та інтернет

Студенти в Словаччині можуть користуватися мобільним зв'язком та інтернетом, витрачаючи на це від 8 до 15 € на місяць (приблизно 2-3 € на тиждень), якщо грамотно вибрати тариф і скористатися студентськими пропозиціями.

  • Оператори. Популярні варіанти - 4ka, O2 та Orange.
  • Студентські тарифи. Часто доступні знижки під час купівлі SIM-карти з ISIC або участі в акціях для студентів.
  • Вартість. Базовий пакет з інтернетом 5-10 GB коштує близько 8-10 €, розширений - до 15 €. За спільного використання (наприклад, із сусідом по кімнаті) витрати можна розділити.

Від Postupai ми рекомендуємо розглянути оператора 4ka. Так, зв'язок іноді може бути нестабільним, але інтернет безлімітний і в більшості регіонів Словаччини працює стабільно. Це оптимальний варіант для студентів, які хочуть залишатися онлайн без зайвих переплат.

Адаптація через навчання в Європі, а саме у Словаччині, - один із найкращих способів інтегруватися в нове середовище. Після 11 класу кожен обирає свій життєвий шлях. Залишайте заявку - ми доведемо вас до вступу, допоможемо подолати стартові труднощі та забезпечимо більш легкий і впевнений старт.

Зв'язатися з менеджером

Транспорт і переміщення

Транспорт у Словаччині для студентів коштує недорого завдяки пільгам за ISIC. Залежно від міста можна користуватися автобусами, трамваями та тролейбусами майже безкоштовно або за мінімальну плату.

  • Пільги. Студенти зі шкільним або університетським ISIC отримують знижку 50-100 % на проїзд у громадському транспорті та залізничних перевезеннях по всій країні.
  • Міський транспорт. У Братиславі, Нітрі, Трнаві та інших містах місячний проїзний з урахуванням пільг коштує 10-18 €, що становить приблизно 2-4 € на тиждень.
  • Економія. У невеликих містах громадський транспорт використовується рідше - багато студентів надають перевагу пішим прогулянкам або їзді на велосипеді. Це дозволяє повністю виключити транспортні витрати з бюджету.

Завдяки пільгам транспорт не стає значною статтею витрат, і за бюджету 80 € на тиждень студенти можуть легко врахувати його в загальному плані витрат.

Дозвілля та розваги

Навіть за обмеженого бюджету студенти у Словаччині можуть урізноманітнити своє дозвілля. Багато активностей не потребують великих витрат, а деякі й зовсім безкоштовні.

  • Студентські заходи. Університети регулярно проводять безкоштовні лекції, зустрічі, вечірки та спортивні події. Це чудова можливість для соціалізації та відпочинку.
  • Культура та мистецтво. У музеях і галереях часто діють дні безкоштовного входу або знижки для студентів.
  • Природа та прогулянки. Парки, пішохідні маршрути та виїзди на природу - популярний варіант відпочинку без витрат.
  • Недорогі розваги. Кіно за акцією, спортивні зали зі знижками, настільні ігри та клуби за інтересами.

Корисно: більше ідей для активного студентського дозвілля можна знайти в матеріалі 10 ідей, чим зайнятися студенту в Словаччині поза навчанням.

За розумного підходу до дозвілля можна підтримувати баланс між навчанням, відпочинком і бюджетом, не виходячи за межі 80 € на тиждень.

Приклад бюджету студента на тиждень (80 €)

Нижче наведено приклад того, як студент у Словаччині може розподілити 80 € на тиждень, враховуючи проживання, харчування, мобільний зв'язок, транспорт, дозвілля та невеликі витрати на кафе.

Приклад бюджету студента на тиждень (80 €)
День
тижня		 Харчування
(€)		 Кафе/
фастфуд
(€)		 Проживання
(€)		 Транспорт
(€)		 Моб.
зв'язок
(€)		 Дозвілля
(€)		 Разом
(€)
Понеділок 6,00 - 3,00 - - - 9,00
Вівторок 6,00 2,00 3,00 1,00 - - 12,00
Середа 6,00 - 3,00 - 1,00 - 10,00
Четвер 5,50 3,00 3,00 1,00 - - 12,50
П’ятниця 5,50 - 3,00 - 1,00 2,00 11,50
Субота 5,00 2,00 3,00 1,00 - 3,00 14,00
Неділя 5,00 - 3,00 - 2,00 - 10,00
Разом 39,00 7,00 21,00 4,00 4,00 5,00 80,00

Як читати таблицю

Цей приклад показує збалансований бюджет, який дозволяє вкластися у 80 € на тиждень:

  • Проживання стабільно займає близько 21 € на тиждень (≈ 90 € на місяць).
  • Харчування в середньому обходиться у 39 €, включно з приготуванням їжі та кількома обідами поза домом.
  • Кафе та фастфуд складають близько 7 €, що дозволяє іноді дозволити собі каву чи фастфуд.
  • Транспорт з урахуванням пільг за ISIC коштує приблизно 4 €.
  • Мобільний зв'язок - близько 4 € за використання вигідних тарифів.
  • Дозвілля - 5 €, чого вистачає на кіно, кафе або невеликий захід.

Такий план витрат дозволяє не лише вкластися у бюджет, але й зберегти комфортний рівень життя, включно з невеликими приємностями.

Примітка. Ми не враховуємо витрати на сигарети та алкоголь, оскільки не рекомендуємо цього нікому. Однак важливо розуміти: за регулярного вживання такі витрати можуть збільшити ваш тижневий бюджет приблизно на 40 %.

Висновок

Жити у Словаччині студенту на 80 € на тиждень цілком реально. Ключ до успіху - планування та розумний підхід до витрат. Чіткий розподіл бюджету між проживанням, харчуванням, транспортом, мобільним зв'язком та дозвіллям дозволяє комфортно навчатися та при цьому не відчувати фінансового стресу.

Головне - уникати імпульсивних покупок і пам'ятати, що навіть невеликі витрати на фастфуд чи розваги швидко накопичуються. А ось інвестиції у корисні звички, грамотне планування та пільги для студентів за ISIC допомагають економити десятки євро щомісяця.

80 євро

Це лише ваш старт.

Подальший результат залежить тільки від самого студента, його мотивації та бажання. Почніть навчання у Словаччині, візьміть відповідальність за своє життя та залишайте заявку вже сьогодні.

Отримати консультацію

Запитання-відповідь

  • Чи можна реально прожити на 80 € на тиждень, якщо не отримувати допомогу від батьків?

    Так, багато студентів справляються самостійно завдяки підробітку, студентським пільгам і грамотному плануванню. Головне - заздалегідь продумати бюджет і контролювати витрати.

  • Скільки витрачає студент на їжу в Словаччині в середньому?

    Середня сума становить 40-50 € на тиждень. Приготування їжі в гуртожитку та студентські їдальні дозволяють добре харчуватися і вкладатися в розумний бюджет.

Якщо у Тебе ще залишилися питання по даній темі

Можеш поставити їх та отримати безкоштовні спеціалізовані відповіді

