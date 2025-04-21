Факультет хімічної та харчової технології STU в Братиславі — один із найкращих варіантів для тих, хто хоче отримати якісну вищу освіту в Словаччині. Понад 80 років традицій, сучасна академічна база та міжнародне визнання роблять цей факультет привабливим для студентів з усього світу.

Навчання тут поєднує в собі теоретичну підготовку та практичні навички, які відповідають вимогам сучасної промисловості. Програми охоплюють широкий спектр напрямків — від органічної та неорганічної хімії до біотехнологій, харчових технологій, охорони довкілля та сталого розвитку.

FCHPT STU вже понад десять років визнається найкращим технічним факультетом Словаччини. Рівень безробіття серед випускників становить менше 2 %, і більшість з них знаходять роботу за спеціальністю одразу після завершення навчання.

Студенти мають доступ до відремонтованих гуртожитків із високошвидкісним інтернетом, отримують стипендії до 2000 €, беруть участь у міжнародних програмах обміну та можуть пройти до чотирьох семестрів безкоштовного навчання за кордоном у рамках Erasmus+.