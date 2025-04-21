Факультет хімічної та харчової технології STU в Братиславі — один із найкращих варіантів для тих, хто хоче отримати якісну вищу освіту в Словаччині. Понад 80 років традицій, сучасна академічна база та міжнародне визнання роблять цей факультет привабливим для студентів з усього світу.
Навчання тут поєднує в собі теоретичну підготовку та практичні навички, які відповідають вимогам сучасної промисловості. Програми охоплюють широкий спектр напрямків — від органічної та неорганічної хімії до біотехнологій, харчових технологій, охорони довкілля та сталого розвитку.
FCHPT STU вже понад десять років визнається найкращим технічним факультетом Словаччини. Рівень безробіття серед випускників становить менше 2 %, і більшість з них знаходять роботу за спеціальністю одразу після завершення навчання.
Студенти мають доступ до відремонтованих гуртожитків із високошвидкісним інтернетом, отримують стипендії до 2000 €, беруть участь у міжнародних програмах обміну та можуть пройти до чотирьох семестрів безкоштовного навчання за кордоном у рамках Erasmus+.
Лідер хімічної освіти понад 10 років
Обирайте серед сучасних і затребуваних освітніх програм, створених для тих, хто хоче змінювати світ за допомогою науки, технологій та інновацій. Вже з першого курсу ви можете претендувати на стипендії та будувати кар’єру в міжнародному науковому та промисловому середовищі.
Кожна з представлених програм доступна у форматі 3- або 4-річного бакалаврату, що дозволяє студентам обрати зручний формат навчання залежно від рівня підготовки та особистих уподобань.
Чотирирічна програма особливо добре підходить для іноземних студентів, зокрема з України. Перший рік такої програми є підготовчим: він включає поглиблене вивчення математики, фізики, хімії та словацької мови. Це допомагає студентам адаптуватися до нової освітньої системи та успішно проходити подальші етапи навчання.
Освітня платформа Postupai рекомендує обирати саме 4-річну програму — як найбільш комфортний та надійний старт навчання в Словаччині. Навчання повністю безкоштовне, а підготовчий курс дає чудову можливість «влитися в ритм» і розпочати навчання без стресу. При цьому вибір завжди залишається за абітурієнтом.
З першого курсу студенти залучені до наукових і прикладних проєктів у сферах фармацевтики, біотехнологій, хімії та сталого виробництва. Навчання відбувається в сучасно обладнаних лабораторіях, а багато дипломних проєктів вирішують реальні завдання промислових партнерів. Це навчання, яке дійсно змінює світ.
FCHPT STU активно бере участь у програмі Erasmus+, надаючи студентам можливість навчатися за кордоном до чотирьох семестрів. Усі курси, пройдені за кордоном, зараховуються. Дипломи автоматично визнаються в ЄС, а також є можливість отримати статус Європейського інженера (EUR ING). Студенти можуть безкоштовно отримати міжнародний сертифікат з технічної англійської мови від IEEE та Cambridge.
Студенти проживають у комфортних гуртожитках з інтернетом та усією інфраструктурою. До кампусу — 10 хвилин громадським транспортом. У розпорядженні студентів — спортивні зали, басейн, ігрові майданчики та заходи: від екскурсій до лижних таборів. Факультет також пропонує академічну та соціальну підтримку кожному студенту.
Вступ на FCHPT STU проходить без вступних іспитів — достатньо подати електронну заявку та надати шкільні оцінки. Необхідні документи: атестат про повну загальну середню освіту, виписка оцінок за останні 3 роки, нострифікація (визнання документа в Словаччині), резюме та підтвердження знання словацької мови — сертифікат рівня B1 (сертифікат, виданий Postupai, офіційно визнається факультетом) або внутрішнє тестування STU.
Дедлайн подачі документів — до 31 липня. Навчання ведеться словацькою мовою і є повністю безкоштовним для іноземних студентів.
З Postupai ви вступите впевнено та без стресу. Ми вже понад 7 років допомагаємо студентам з України та інших країн — оформлюємо всі документи, супроводжуємо на кожному етапі, консультуємо щодо вибору програми та подаємо заявку до університету. Також ми допомагаємо пройти нострифікацію, підготуватися до мовного тесту, організовуємо поселення в гуртожиток і залишаємося на зв’язку навіть після зарахування.
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Хімія — це не лише наука, а й інструмент для вирішення глобальних викликів: від створення нових ліків до захисту довкілля. Навчання на FCHPT STU дає знання й навички, з якими ви справді зможете змінювати світ. Саме тут формуються інженери майбутнього.
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Університет надає гуртожитки поруч із кампусом. Вартість проживання — від 80 до 120 євро на місяць. Усі гуртожитки обладнані інтернетом та зручностями.
Так! FCHPT STU бере участь у програмі Erasmus+. Студенти можуть навчатися за кордоном до 4 семестрів, і всі курси будуть зараховані.
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