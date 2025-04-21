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Химия будущего — начни путь в STU Братислава

Блог
дата изменения: 21.04.2025

Факультет химической и пищевой технологии — лидер технического образования в Словакии

Факультет химической и пищевой технологии STU в Братиславе — один из лучших вариантов для тех, кто хочет получить качественное высшее образование в Словакии. Более 80 лет традиций, современная академическая база и признание на международном уровне делают этот факультет привлекательным для студентов со всего мира.

Обучение здесь сочетает в себе теоретическую подготовку и практические навыки, соответствующие требованиям современной индустрии. Программы охватывают широкий спектр направлений — от органической и неорганической химии до биотехнологий, пищевых технологий, охраны окружающей среды и устойчивого развития.

FCHPT STU уже более десяти лет признаётся лучшим техническим факультетом Словакии. Уровень безработицы среди выпускников составляет менее 2 %, и большинство из них находят работу по специальности сразу после окончания вуза.

Студенты имеют доступ к отремонтированным общежитиям с высокоскоростным интернетом, получают стипендии до 2000 €, участвуют в международных обменных программах и могут пройти до четырёх семестров бесплатного обучения за границей в рамках Erasmus+.

Содержание

Химия будущего — начни путь в STU Братислава

Лидер химического образования более 10 лет

Ключевые преимущества FCHPT STU

  • Более 80 лет истории и более 19 000 выпускников. Выпускники факультета успешно работают в науке и промышленности как в Словакии, так и за её пределами.
  • Лучший технический факультет Словакии. Уже более 10 лет FCHPT признаётся ведущим факультетом страны.
  • Широчайший выбор направлений. От органической и неорганической химии до биомедицины, косметики, переработки отходов и автоматизации.
  • Минимальный уровень безработицы. Менее 2 % выпускников остаются без работы, большинство работают по специальности.
  • Бесплатный подготовительный курс. Возможность пройти нулевой курс с общежитием.
  • Современные лаборатории и оборудование. Практика, исследование и реальные кейсы — с первого курса.
  • Дипломы признаются в ЕС. Возможность получения статуса Европейского инженера (EUR ING).
  • Сертификаты по английскому. Бесплатное обучение и получение международного сертификата (IEEE + Cambridge).
  • Удобное жильё и транспорт. Общежитие рядом с кампусом, 10 минут на транспорте до факультета.
  • Активная студенческая жизнь. Спорт, бассейн, рафтинг, студенческие мероприятия и поездки.
  • Стипендии до 2000 евро. Возможность получения академических и социальных выплат уже с первого курса.
  • Программа Erasmus+. До четырёх семестров бесплатного обучения за границей с полным зачётом курсов.

Что вы можете изучать на FCHPT STU

Выбирайте из современных и востребованных образовательных программ, созданных для тех, кто хочет менять мир с помощью науки, технологий и инноваций. Уже с первого курса вы можете претендовать на стипендии и строить карьеру в международной научной и промышленной среде.

Каждая из представленных программ доступна в формате 3- или 4-летнего бакалавриата, что позволяет студентам выбрать формат обучения в зависимости от уровня подготовки и личных предпочтений.

Четырёхлетняя программа особенно хорошо подходит для иностранных студентов, в том числе из Украины. Первый год такой программы является подготовительным: он включает углублённое изучение математики, физики, химии и словацкого языка. Это помогает студентам адаптироваться к новой образовательной системе и успешно справляться с последующими академическими нагрузками.

Образовательная платформа Postupai рекомендует выбирать именно 4-летнюю программу — как наиболее комфортный и надёжный старт обучения в Словакии. Обучение полностью бесплатное, а подготовительный курс даёт отличную возможность «войти в ритм» и начать учёбу без стресса. При этом выбор всегда остаётся за абитуриентом.

Учёба, возможности и жизнь в STU — без фильтров

Практика, исследование и инновации

С первого курса студенты вовлечены в научные и прикладные проекты в сферах фармацевтики, биотехнологий, химии и устойчивого производства. Учёба проходит в оснащённых лабораториях, а многие дипломные проекты решают реальные задачи для промышленных партнёров. Это обучение, которое меняет мир.

Международные возможности и признание диплома

FCHPT STU активно участвует в программе Erasmus+, давая студентам возможность учиться за границей до четырёх семестров. Все курсы, пройденные за рубежом, засчитываются. Дипломы автоматически признаются в ЕС, а также есть возможность получить статус Европейского инженера (EUR ING). Студенты могут бесплатно получить международный сертификат по техническому английскому от IEEE и Cambridge.

Студенческая жизнь и инфраструктура

Студенты живут в комфортабельных общежитиях с интернетом и всей инфраструктурой. До кампуса — 10 минут на транспорте. В распоряжении студентов — спортзалы, бассейн, игровые площадки и мероприятия: от экскурсий до лыжных лагерей. Факультет также предлагает академическую и социальную поддержку каждому студенту.

Как поступить и что нужно знать

Поступление на FCHPT STU проходит без вступительных экзаменов — достаточно подать электронную заявку и предоставить школьные оценки. Необходимые документы: аттестат о полном среднем образовании, выписка оценок за последние 3 года, нострификация (признание документа в Словакии), резюме и подтверждение знания словацкого языка сертификат уровня B1 (сертификат, выданный Postupai, официально признаётся факультетом) или внутренний тест от STU).

Дедлайн подачи документов — до 31 июля. Обучение ведётся на словацком языке и является полностью бесплатным для иностранных студентов.

С Postupai вы поступите уверенно и без стресса. Мы помогаем студентам из Украины и других стран уже более 7 лет — оформляем все документы, сопровождаем вас на каждом этапе, консультируем по выбору программы и подаём заявку в университет. Также мы помогаем пройти нострификацию, подготовиться к языковому тесту, организуем заселение в общежитие и остаёмся на связи даже после зачисления.

Хотите начать обучение в Словакии уже в этом году? Обратитесь в Postupai — и получите полное сопровождение поступления «под ключ».

FCHPT — ваш путь в устойчивое и инновационное будущее

Химия — это не только наука, но и инструмент для решения глобальных вызовов: от создания новых лекарств до защиты окружающей среды. Обучение на FCHPT STU даёт знания и навыки, с которыми вы сможете действительно менять мир. Здесь рождаются инженеры будущего.

Выбор очевиден

FCHPT STU — твой шанс получить европейское образование в сердце Словакии.

Построй карьеру в науке, технологиях и фармацевтике — начни уже сейчас!

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Вопрос-ответ

  • Где живут студенты?

    Университет предоставляет общежития рядом с кампусом. Стоимость проживания — от 80 до 120 евро в месяц. Все общежития оборудованы интернетом и удобствами.

  • Можно ли уехать на обучение за границу?

    Да! FCHPT STU участвует в программе Erasmus+. Студенты могут учиться за границей до 4 семестров, и все курсы будут засчитаны.

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