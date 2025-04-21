Факультет химической и пищевой технологии STU в Братиславе — один из лучших вариантов для тех, кто хочет получить качественное высшее образование в Словакии. Более 80 лет традиций, современная академическая база и признание на международном уровне делают этот факультет привлекательным для студентов со всего мира.
Обучение здесь сочетает в себе теоретическую подготовку и практические навыки, соответствующие требованиям современной индустрии. Программы охватывают широкий спектр направлений — от органической и неорганической химии до биотехнологий, пищевых технологий, охраны окружающей среды и устойчивого развития.
FCHPT STU уже более десяти лет признаётся лучшим техническим факультетом Словакии. Уровень безработицы среди выпускников составляет менее 2 %, и большинство из них находят работу по специальности сразу после окончания вуза.
Студенты имеют доступ к отремонтированным общежитиям с высокоскоростным интернетом, получают стипендии до 2000 €, участвуют в международных обменных программах и могут пройти до четырёх семестров бесплатного обучения за границей в рамках Erasmus+.
Лидер химического образования более 10 лет
Выбирайте из современных и востребованных образовательных программ, созданных для тех, кто хочет менять мир с помощью науки, технологий и инноваций. Уже с первого курса вы можете претендовать на стипендии и строить карьеру в международной научной и промышленной среде.
Каждая из представленных программ доступна в формате 3- или 4-летнего бакалавриата, что позволяет студентам выбрать формат обучения в зависимости от уровня подготовки и личных предпочтений.
Четырёхлетняя программа особенно хорошо подходит для иностранных студентов, в том числе из Украины. Первый год такой программы является подготовительным: он включает углублённое изучение математики, физики, химии и словацкого языка. Это помогает студентам адаптироваться к новой образовательной системе и успешно справляться с последующими академическими нагрузками.
Образовательная платформа Postupai рекомендует выбирать именно 4-летнюю программу — как наиболее комфортный и надёжный старт обучения в Словакии. Обучение полностью бесплатное, а подготовительный курс даёт отличную возможность «войти в ритм» и начать учёбу без стресса. При этом выбор всегда остаётся за абитуриентом.
С первого курса студенты вовлечены в научные и прикладные проекты в сферах фармацевтики, биотехнологий, химии и устойчивого производства. Учёба проходит в оснащённых лабораториях, а многие дипломные проекты решают реальные задачи для промышленных партнёров. Это обучение, которое меняет мир.
FCHPT STU активно участвует в программе Erasmus+, давая студентам возможность учиться за границей до четырёх семестров. Все курсы, пройденные за рубежом, засчитываются. Дипломы автоматически признаются в ЕС, а также есть возможность получить статус Европейского инженера (EUR ING). Студенты могут бесплатно получить международный сертификат по техническому английскому от IEEE и Cambridge.
Студенты живут в комфортабельных общежитиях с интернетом и всей инфраструктурой. До кампуса — 10 минут на транспорте. В распоряжении студентов — спортзалы, бассейн, игровые площадки и мероприятия: от экскурсий до лыжных лагерей. Факультет также предлагает академическую и социальную поддержку каждому студенту.
Поступление на FCHPT STU проходит без вступительных экзаменов — достаточно подать электронную заявку и предоставить школьные оценки. Необходимые документы: аттестат о полном среднем образовании, выписка оценок за последние 3 года, нострификация (признание документа в Словакии), резюме и подтверждение знания словацкого языка сертификат уровня B1 (сертификат, выданный Postupai, официально признаётся факультетом) или внутренний тест от STU).
Дедлайн подачи документов — до 31 июля. Обучение ведётся на словацком языке и является полностью бесплатным для иностранных студентов.
С Postupai вы поступите уверенно и без стресса. Мы помогаем студентам из Украины и других стран уже более 7 лет — оформляем все документы, сопровождаем вас на каждом этапе, консультируем по выбору программы и подаём заявку в университет. Также мы помогаем пройти нострификацию, подготовиться к языковому тесту, организуем заселение в общежитие и остаёмся на связи даже после зачисления.
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Химия — это не только наука, но и инструмент для решения глобальных вызовов: от создания новых лекарств до защиты окружающей среды. Обучение на FCHPT STU даёт знания и навыки, с которыми вы сможете действительно менять мир. Здесь рождаются инженеры будущего.
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Университет предоставляет общежития рядом с кампусом. Стоимость проживания — от 80 до 120 евро в месяц. Все общежития оборудованы интернетом и удобствами.
Да! FCHPT STU участвует в программе Erasmus+. Студенты могут учиться за границей до 4 семестров, и все курсы будут засчитаны.
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