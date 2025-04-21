Факультет химической и пищевой технологии STU в Братиславе — один из лучших вариантов для тех, кто хочет получить качественное высшее образование в Словакии. Более 80 лет традиций, современная академическая база и признание на международном уровне делают этот факультет привлекательным для студентов со всего мира.

Обучение здесь сочетает в себе теоретическую подготовку и практические навыки, соответствующие требованиям современной индустрии. Программы охватывают широкий спектр направлений — от органической и неорганической химии до биотехнологий, пищевых технологий, охраны окружающей среды и устойчивого развития.

FCHPT STU уже более десяти лет признаётся лучшим техническим факультетом Словакии. Уровень безработицы среди выпускников составляет менее 2 %, и большинство из них находят работу по специальности сразу после окончания вуза.

Студенты имеют доступ к отремонтированным общежитиям с высокоскоростным интернетом, получают стипендии до 2000 €, участвуют в международных обменных программах и могут пройти до четырёх семестров бесплатного обучения за границей в рамках Erasmus+.