Биохимия и биофизическая химия для фармацевтических применений — поступление без экзаменов

Форма обучения: очная, на словацком языке

Продолжительность: 3 года (стандартная программа) или 4 года (конверзный курс)

Факультет: Факультет химических и пищевых технологий (FCHPT STU), Братислава

Стоимость: 0 € — обучение полностью бесплатное

Поступление: без вступительных экзаменов — на основании школьных оценок

О программе

Бакалаврская программа «Биохимия и биофизическая химия для фармацевтических применений» — это возможность получить высшее образование в Словакии по фармацевтическому направлению без экзаменов и бесплатно. Программа объединяет химию, биологию и медицину, предоставляя фундаментальные знания и практические навыки, необходимые для работы в фармацевтической промышленности и биотехнологических лабораториях.

Обучение проходит в современных лабораториях, где студенты изучают свойства и действия веществ, используемых в медицине. Ключевыми темами являются механизмы действия лекарств, токсикология, фармакокинетика и технологии анализа и синтеза.

Что изучают студенты?

Общая, органическая и биоорганическая химия

Биохимия и молекулярная биология

Биофизическая химия и аналитика

Фармакология, токсикология и контроль качества

Синтез и анализ лекарственных веществ

Работа с клиническим и лабораторным оборудованием

Информационные технологии в фармацевтической индустрии

Что такое конверзная программа?

Конверзная программа длится 4 года и предназначена для тех, у кого нет профильного химико-биологического образования или кто испытывает трудности с пониманием специальной терминологии на словацком языке.

Этот вариант особенно популярен среди абитуриентов из Украины, Казахстана, Молдовы и других стран, потому что первый год включает дополнительные занятия по химии, биологии, математике и терминам на словацком языке. Это помогает студенту преодолеть языковой барьер и уверенно перейти к основным предметам со второго курса.

Учёба проходит на факультете FCHPT STU — одном из ведущих технических факультетов в Словакии. Обучение полностью бесплатное — все 4 года.

Поступить на бакалавриат в Словакии без экзаменов, адаптироваться к системе обучения и за 4 года получить престижное фармацевтическое образование в Европе — это реально благодаря конверзной программе!

Где можно работать после окончания?

Фармацевтические компании (разработка и анализ лекарств)

(разработка и анализ лекарств) Лаборатории (анализ, синтез, тестирование веществ)

(анализ, синтез, тестирование веществ) Медицинские и химические производства

Компании в сфере биотехнологий и R&D

Больницы и диагностические центры (работа с оборудованием и анализами)

Кем можно работать?

Фармацевтический аналитик

Лаборант по химическим и биохимическим исследованиям

по химическим и биохимическим исследованиям Специалист по контролю качества

Инженер по разработке препаратов

Оператор лабораторного или клинического оборудования

Научный ассистент в исследовательском проекте

Это бакалавриат в Словакии, который даст тебе современное образование, актуальные навыки и возможность построить успешную карьеру в фармацевтической отрасли Европы — и всё это без экзаменов и платы за обучение!

Поступление с Postupai — это просто!

Postupai — это образовательная платформа с более чем 7-летним опытом. Мы помогаем студентам из Украины, и других стран поступить на бакалавриат в Словакии без экзаменов, стресса и бюрократии.

Мы сопровождаем тебя на каждом этапе:

Подбор направления и университета

Переводы и оформление всех документов

Подача электронной заявки и контроль сроков

Нострификация аттестата, помощь с системой STU

Заселение в общежитие и адаптация на месте

Заполни анкету — и уже этой осенью начни учёбу по программе «Биохимия и биофизическая химия для фармацевтических применений» в Словакии без экзаменов и абсолютно бесплатно!

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