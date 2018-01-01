Биохимия и биофизическая химия для фармацевтических применений — поступление без экзаменов
Форма обучения: очная, на словацком языке
Продолжительность: 3 года (стандартная программа) или 4 года (конверзный курс)
Факультет: Факультет химических и пищевых технологий (FCHPT STU), Братислава
Стоимость: 0 € — обучение полностью бесплатное
Поступление: без вступительных экзаменов — на основании школьных оценок
О программе
Бакалаврская программа «Биохимия и биофизическая химия для фармацевтических применений» — это возможность получить высшее образование в Словакии по фармацевтическому направлению без экзаменов и бесплатно. Программа объединяет химию, биологию и медицину, предоставляя фундаментальные знания и практические навыки, необходимые для работы в фармацевтической промышленности и биотехнологических лабораториях.
Обучение проходит в современных лабораториях, где студенты изучают свойства и действия веществ, используемых в медицине. Ключевыми темами являются механизмы действия лекарств, токсикология, фармакокинетика и технологии анализа и синтеза.
Что изучают студенты?
- Общая, органическая и биоорганическая химия
- Биохимия и молекулярная биология
- Биофизическая химия и аналитика
- Фармакология, токсикология и контроль качества
- Синтез и анализ лекарственных веществ
- Работа с клиническим и лабораторным оборудованием
- Информационные технологии в фармацевтической индустрии
Что такое конверзная программа?
Конверзная программа длится 4 года и предназначена для тех, у кого нет профильного химико-биологического образования или кто испытывает трудности с пониманием специальной терминологии на словацком языке.
Этот вариант особенно популярен среди абитуриентов из Украины, Казахстана, Молдовы и других стран, потому что первый год включает дополнительные занятия по химии, биологии, математике и терминам на словацком языке. Это помогает студенту преодолеть языковой барьер и уверенно перейти к основным предметам со второго курса.
Учёба проходит на факультете FCHPT STU — одном из ведущих технических факультетов в Словакии. Обучение полностью бесплатное — все 4 года.
Поступить на бакалавриат в Словакии без экзаменов, адаптироваться к системе обучения и за 4 года получить престижное фармацевтическое образование в Европе — это реально благодаря конверзной программе!
Где можно работать после окончания?
- Фармацевтические компании (разработка и анализ лекарств)
- Лаборатории (анализ, синтез, тестирование веществ)
- Медицинские и химические производства
- Компании в сфере биотехнологий и R&D
- Больницы и диагностические центры (работа с оборудованием и анализами)
Кем можно работать?
- Фармацевтический аналитик
- Лаборант по химическим и биохимическим исследованиям
- Специалист по контролю качества
- Инженер по разработке препаратов
- Оператор лабораторного или клинического оборудования
- Научный ассистент в исследовательском проекте
Это бакалавриат в Словакии, который даст тебе современное образование, актуальные навыки и возможность построить успешную карьеру в фармацевтической отрасли Европы — и всё это без экзаменов и платы за обучение!
Поступление с Postupai — это просто!
Postupai — это образовательная платформа с более чем 7-летним опытом. Мы помогаем студентам из Украины, и других стран поступить на бакалавриат в Словакии без экзаменов, стресса и бюрократии.
Мы сопровождаем тебя на каждом этапе:
- Подбор направления и университета
- Переводы и оформление всех документов
- Подача электронной заявки и контроль сроков
- Нострификация аттестата, помощь с системой STU
- Заселение в общежитие и адаптация на месте
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Учебный план: Биохимия и биофизическая химия для фармацевтических применений
Тип программы: 4 года обучения
Программа рассчитана на иностранных студентов, особенно из Украины и других стран, которые хотят получить высшее образование в области биохимии и фармацевтики в Словакии.
Структура обучения:
- 1 курс — конверсионная (подготовительная) программа для студентов без профильной химико-биологической подготовки или без владения профессиональной терминологией на словацком языке. Здесь изучаются основы химии, физики, биологии, математики и базовая техническая лексика. Успешное завершение года позволяет перейти на основной курс.
- 2–4 курс — стандартная бакалаврская программа продолжительностью 3 года. Студенты изучают профильные дисциплины в области биохимии, биофизики, фармацевтической химии и аналитических методов, выполняют лабораторные работы и пишут бакалаврскую работу.
1 курс (конверсионная программа)
1 семестр
- Физическая культура
- Наука и промышленность
- Основы физики I
- Основы химии I
- Основы лабораторной техники
- Основы математики I
2 семестр
- Информатика
- Физическая культура
- Введение в физико-химические измерения
- Основы физики II
- Основы химии II
- Основы математики II
2 курс (начало основной программы)
3 семестр
- Неорганическая химия
- Биология
- Лабораторные работы по биологии
- Математика I
- Технический английский язык I
- Физическая культура
- Токсикология
Факультативные предметы:
- Гигиена и охрана здоровья
- Семинар по химии
- Семинар по математике
- Основы права
4 семестр
- Биоорганическая химия
- Физика
- Лабораторные по неорганической химии
- Лабораторные по физике
- Математика II
- Технический английский язык II
- Физическая культура
- Введение в фармацевтическую химию
Факультативные предметы:
- Прикладная статистика
- Трудовое право и социальное обеспечение
- Семинар по физике
- Семинар по математике II
- Работа с таблицами и базами данных
- Основы корпоративных финансов
3 курс
5 семестр
- Биофизика
- Физическая химия
- Лабораторные по физической химии I
- Лабораторные по органической химии
- Лабораторные по общей микробиологии
- Органическая химия I
- Основы общей микробиологии
Факультативные предметы:
- Химические и биологические опасные вещества
- Химические методы аналитических измерений
- Коммуникативные навыки
- Физическая культура
- Наука и техника
- Основы налоговой системы
- Финансовая грамотность
- Основы фотографии и полиграфии
- Основы MATLAB
- Экономическая теория
6 семестр
- Биофизическая химия
- Химия лекарств
- Лабораторные по физической химии II
- Лабораторные по химии лекарств
- Лабораторные по биохимии
- Органическая химия II
- Разработка лекарственных препаратов
- Основы биохимии
Обязательные по выбору (минимум 2):
- Биоанорганические материалы
- Биоинформатика
- Биоорганическая химия
- Введение в управление процессами
- Основы биотехнологии
4 курс
7 семестр
- Химическое и фармацевтическое инжиниринг
- Инструментальные методы анализа
- Лабораторные по фармацевтическому инжинирингу
- Лабораторные по инструментальному анализу
- Лабораторные по биоаналитическим методам
- Основы биоаналитических методов
- Основы молекулярной спектроскопии
Обязательные по выбору (минимум 2):
- Наркотики, яды и лекарства — история, медицина и экология
- Фармацевтическая биотехнология
- Лабораторные по фармацевтической биотехнологии
- Введение в медицинскую физику
- Введение в молекулярную биологию
Факультативные предметы:
- Наноматериалы в медицине и экологии
- Компьютерная химия
- Полимеры для биологических применений
- Регистрация лекарств и патентная защита
- Физическая культура
- Основы экологии и охраны окружающей среды
8 семестр
- Бакалаврская работа
- Генная терапия и биологические препараты
- Лабораторные по рекомбинантным технологиям
- Семинар по бакалаврской работе
- Основы рекомбинантных технологий
Обязательные по выбору (минимум 2):
- Лабораторные по клинической биохимии
- Природные лекарственные средства и медицина
- Введение в иммунохимию
- Основы клинической биохимии
Факультативные предметы:
- Прикладная ЯМР-спектроскопия
- Продвинутая молекулярная спектроскопия
- Физическая культура — олимпийское образование
Карьерные возможности и продолжение обучения
Карьерные возможности
Выпускники бакалаврской программы «Биохимия и биофизическая химия для фармацевтических применений» находят применение своим знаниям в различных отраслях:
- Фармацевтические компании — разработка, синтез, контроль качества и анализ активных веществ и готовых препаратов.
- Биотехнологические предприятия — участие в производстве биоматериалов, рекомбинантных белков и современных биопрепаратов.
- Медицинские и клинические лаборатории — анализ биологических образцов, клиническая диагностика, лабораторный контроль.
- Аналитические и химические лаборатории — проведение исследований, физико-химических и биохимических анализов.
- Научно-исследовательские учреждения — работа в лабораториях прикладной и фундаментальной науки.
- Косметическая и пищевая промышленность — тестирование и разработка ингредиентов, оценка стабильности и биосовместимости веществ.
Типичные должности: лаборант, аналитик, специалист по контролю качества, ассистент исследователя, младший научный сотрудник, инженер в фармацевтическом производстве.
Продолжение обучения
Программа предоставляет отличную базу для дальнейшего академического роста. Выпускники могут продолжить обучение на магистратуре в FCHPT STU или в других вузах Европы по направлениям:
- Фармацевтическая химия
- Биохимия
- Биотехнология
- Аналитическая химия
- Молекулярная биология
Диплом STU признаётся по всей Европе, что открывает путь к международной карьере или учёбе в магистратуре за рубежом.
Условия поступления на бакалавриат в Словакии
Если вы ищете бесплатное высшее образование в Словакии по направлению «Биохимия и биофизическая химия для фармацевтических применений» — это отличная возможность. Учёба проходит на Факультете химических и пищевых технологий (FCHPT STU) в Братиславе и открыта для иностранных студентов, в том числе из Украины, Казахстана, Молдовы и других стран.
Форматы обучения
В зависимости от уровня вашей подготовки доступны два формата:
- 3 года — стандартная программа, если у вас уже есть базовые знания по химии и биологии.
- 4 года — конверзная программа, если вы окончили школу без профильной подготовки или не владеете профессиональной терминологией на словацком языке. Первый год посвящён углублённому изучению химии, биологии и языка, после чего вы продолжаете обучение по основной программе.
Обе формы обучения — полностью бесплатные. Занятия проходят на словацком языке.
Порядок поступления
Чтобы стать студентом программы, необходимо:
- Подать заявку (в этом помогает Postupai)
- Предоставить аттестат об окончании школы с оценками
- Не сдавать вступительные экзамены — зачисление проводится по оценкам
- Предоставить сертификат знания словацкого языка на уровне B1 или выше. Сертификат от Postupai официально признан факультетом
Нужно ли сдавать экзамен по словацкому?
Экзамен требуется только в случае, если:
- у вас нет сертификата о знании словацкого языка
- и в школьном аттестате отсутствует оценка по словацкому или чешскому языку
Если у вас есть сертификат от Postupai — вы освобождаетесь от экзамена.
Почему выбирают FCHPT STU?
- Государственный технический университет с высокой репутацией
- Современная фармацевтическая программа с технической и лабораторной базой
- Обучение на словацком языке — бесплатно
- Возможность продолжить обучение в магистратуре
- Полное сопровождение от Postupai на всех этапах поступления, оформления документов, подачи заявки, нострификации, заселения и старта обучения
Поступай в Словакию без экзаменов, учись бесплатно и получай качественное европейское образование в области биохимии, медицины и фармацевтики вместе с Postupai — мы поддержим тебя на каждом шаге!