Біохімія та біофізична хімія для фармацевтичних застосувань — бакалаврат у Словаччині без іспитів

Форма навчання: денна, словацькою мовою

Тривалість: 3 роки (стандартна програма) або 4 роки (конверсійна програма)

Факультет: Факультет хімічних і харчових технологій (FCHPT STU), Братислава

Вартість навчання: 0 € — повністю безкоштовне навчання

Вступ: без вступних іспитів — за оцінками атестата

Про програму

Бакалаврська програма «Біохімія та біофізична хімія для фармацевтичних застосувань» — це чудова можливість отримати вищу освіту в Словаччині у престижному технічному виші без іспитів та на безоплатній основі. Програма поєднує хімію, біологію та медицину й готує фахівців до роботи в лабораторіях, фармацевтичних компаніях, наукових центрах і виробництвах.

Навчання проходить у сучасних лабораторіях FCHPT STU в Братиславі, де студенти опановують методи аналізу, синтезу та оцінки біологічної активності речовин. Особлива увага приділяється фармакокінетиці, токсикології та впливу препаратів на організм на клітинному рівні.

Що вивчають студенти?

Загальна, органічна та біоорганічна хімія

Біохімія та молекулярна біологія

Біофізична хімія та сучасні аналітичні методи

Фармакологія, токсикологія, контроль якості

Синтез і дослідження фармацевтичних речовин

Робота з медичним та лабораторним обладнанням

Цифрові технології у фармацевтичній та хімічній сфері

Що таке конверсійна програма?

Конверсійна програма триває 4 роки та створена для студентів, які не мають профільної хіміко-біологічної підготовки або відчувають труднощі з термінологією на словацькій мові.

Ця форма навчання популярна серед абітурієнтів з України, Казахстану, Молдови та інших країн, оскільки допомагає подолати мовний бар’єр, адаптуватися до нової освітньої системи та з другого курсу навчатися на рівні зі словацькими студентами.

У перший рік вивчаються основи хімії, біології, математики та професійна лексика. Навчання відбувається у FCHPT STU в Братиславі. Усі 4 роки — безкоштовні.

Конверсійна програма — це твій шанс вступити на бакалаврат у Словаччині без іспитів, подолати мовні труднощі та за 4 роки здобути європейську освіту в фармацевтичній галузі!

Де можна працювати після завершення програми?

Фармацевтичні компанії (синтез, аналіз, контроль)

Аналітичні, хімічні та біохімічні лабораторії

Медичні та харчові виробництва

Науково-дослідні центри, біотехнологічні фірми

Клінічні лабораторії та лікарні

Ким можна працювати?

Фармацевтичний аналітик

Лаборант із хімічного аналізу

Фахівець з контролю якості

Розробник або дослідник нових препаратів

Оператор клінічного чи лабораторного обладнання

Асистент у науковому проєкті

Бакалаврат у Словаччині на програмі «Біохімія та біофізична хімія» — це твій квиток до сучасної освіти, затребуваних навичок і стабільної кар’єри в Європі. Без іспитів. Без контрактів. Безкоштовно.

Вступ із Postupai — легко та зручно

Postupai — це освітня платформа, яка вже понад 7 років допомагає вступати до університетів Словаччини студентам з України та інших країн. Ми супроводжуємо кожен крок твого вступу:

Підбір програми та університету

Підготовка та переклад документів

Електронна подача заяви, контроль термінів

Допомога з нострифікацією атестата, пояснення системи STU

Заселення в гуртожиток, адаптація на місці

Заповни анкету — і вже цієї осені стань студентом словацького вишу на програмі «Біохімія та біофізична хімія для фармацевтичних застосувань»!

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