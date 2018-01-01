Біохімія та біофізична хімія для фармацевтичних застосувань — бакалаврат у Словаччині без іспитів
Форма навчання: денна, словацькою мовою
Тривалість: 3 роки (стандартна програма) або 4 роки (конверсійна програма)
Факультет: Факультет хімічних і харчових технологій (FCHPT STU), Братислава
Вартість навчання: 0 € — повністю безкоштовне навчання
Вступ: без вступних іспитів — за оцінками атестата
Про програму
Бакалаврська програма «Біохімія та біофізична хімія для фармацевтичних застосувань» — це чудова можливість отримати вищу освіту в Словаччині у престижному технічному виші без іспитів та на безоплатній основі. Програма поєднує хімію, біологію та медицину й готує фахівців до роботи в лабораторіях, фармацевтичних компаніях, наукових центрах і виробництвах.
Навчання проходить у сучасних лабораторіях FCHPT STU в Братиславі, де студенти опановують методи аналізу, синтезу та оцінки біологічної активності речовин. Особлива увага приділяється фармакокінетиці, токсикології та впливу препаратів на організм на клітинному рівні.
Що вивчають студенти?
- Загальна, органічна та біоорганічна хімія
- Біохімія та молекулярна біологія
- Біофізична хімія та сучасні аналітичні методи
- Фармакологія, токсикологія, контроль якості
- Синтез і дослідження фармацевтичних речовин
- Робота з медичним та лабораторним обладнанням
- Цифрові технології у фармацевтичній та хімічній сфері
Що таке конверсійна програма?
Конверсійна програма триває 4 роки та створена для студентів, які не мають профільної хіміко-біологічної підготовки або відчувають труднощі з термінологією на словацькій мові.
Ця форма навчання популярна серед абітурієнтів з України, Казахстану, Молдови та інших країн, оскільки допомагає подолати мовний бар’єр, адаптуватися до нової освітньої системи та з другого курсу навчатися на рівні зі словацькими студентами.
У перший рік вивчаються основи хімії, біології, математики та професійна лексика. Навчання відбувається у FCHPT STU в Братиславі. Усі 4 роки — безкоштовні.
Конверсійна програма — це твій шанс вступити на бакалаврат у Словаччині без іспитів, подолати мовні труднощі та за 4 роки здобути європейську освіту в фармацевтичній галузі!
Де можна працювати після завершення програми?
- Фармацевтичні компанії (синтез, аналіз, контроль)
- Аналітичні, хімічні та біохімічні лабораторії
- Медичні та харчові виробництва
- Науково-дослідні центри, біотехнологічні фірми
- Клінічні лабораторії та лікарні
Ким можна працювати?
- Фармацевтичний аналітик
- Лаборант із хімічного аналізу
- Фахівець з контролю якості
- Розробник або дослідник нових препаратів
- Оператор клінічного чи лабораторного обладнання
- Асистент у науковому проєкті
Бакалаврат у Словаччині на програмі «Біохімія та біофізична хімія» — це твій квиток до сучасної освіти, затребуваних навичок і стабільної кар’єри в Європі. Без іспитів. Без контрактів. Безкоштовно.
Вступ із Postupai — легко та зручно
Postupai — це освітня платформа, яка вже понад 7 років допомагає вступати до університетів Словаччини студентам з України та інших країн. Ми супроводжуємо кожен крок твого вступу:
- Підбір програми та університету
- Підготовка та переклад документів
- Електронна подача заяви, контроль термінів
- Допомога з нострифікацією атестата, пояснення системи STU
- Заселення в гуртожиток, адаптація на місці
Заповни анкету — і вже цієї осені стань студентом словацького вишу на програмі «Біохімія та біофізична хімія для фармацевтичних застосувань»!
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Навчальний план: Біохімія та біофізична хімія для фармацевтичних застосувань
Тип програми: 4 роки навчання
Програма орієнтована на іноземних студентів, особливо з України та інших країн, які бажають здобути вищу освіту в галузі біохімії та фармації в Словаччині.
Структура навчання:
- 1 курс — конверсійна (підготовча) програма для студентів без профільної хіміко-біологічної бази або без володіння професійною термінологією словацькою мовою. Вивчаються основи хімії, фізики, біології, математики та базова технічна лексика. Успішне завершення року дає змогу перейти до основної програми.
- 2–4 курс — стандартна бакалаврська програма тривалістю 3 роки. Студенти вивчають профільні дисципліни з біохімії, біофізики, фармацевтичної хімії та аналітичних методів, проходять лабораторні практики та пишуть бакалаврську роботу.
1 курс (конверсійна програма)
1 семестр
- Фізична культура
- Наука і промисловість
- Основи фізики I
- Основи хімії I
- Основи лабораторної техніки
- Основи математики I
2 семестр
- Інформатика
- Фізична культура
- Вступ до фізико-хімічних вимірювань
- Основи фізики II
- Основи хімії II
- Основи математики II
2 курс (початок основної програми)
3 семестр
- Неорганічна хімія
- Біологія
- Лабораторні роботи з біології
- Математика I
- Технічна англійська мова I
- Фізична культура
- Токсикологія
Факультативні предмети:
- Гігієна та охорона здоров’я
- Семінар з хімії
- Семінар з математики
- Основи права
4 семестр
- Біоорганічна хімія
- Фізика
- Лабораторні з неорганічної хімії
- Лабораторні з фізики
- Математика II
- Технічна англійська мова II
- Фізична культура
- Вступ до фармацевтичної хімії
Факультативні предмети:
- Прикладна статистика
- Трудове право і соціальне забезпечення
- Семінар з фізики
- Семінар з математики II
- Робота з таблицями та базами даних
- Основи корпоративних фінансів
3 курс
5 семестр
- Біофізика
- Фізична хімія
- Лабораторні з фізичної хімії I
- Лабораторні з органічної хімії
- Лабораторні з загальної мікробіології
- Органічна хімія I
- Основи загальної мікробіології
Факультативні предмети:
- Хімічні та біологічні небезпечні речовини
- Хімічні методи аналітичних вимірювань
- Комунікативні навички
- Фізична культура
- Наука і техніка
- Основи податкової системи
- Фінансова грамотність
- Основи фотографії та поліграфії
- Основи MATLAB
- Економічна теорія
6 семестр
- Біофізична хімія
- Хімія ліків
- Лабораторні з фізичної хімії II
- Лабораторні з хімії ліків
- Лабораторні з біохімії
- Органічна хімія II
- Розробка лікарських препаратів
- Основи біохімії
Обов’язкові за вибором (мінімум 2):
- Біоанорганічні матеріали
- Біоінформатика
- Біоорганічна хімія
- Вступ до управління процесами
- Основи біотехнології
4 курс
7 семестр
- Хімічна та фармацевтична інженерія
- Інструментальні методи аналізу
- Лабораторні з фармацевтичної інженерії
- Лабораторні з інструментального аналізу
- Лабораторні з біоаналітичних методів
- Основи біоаналітичних методів
- Основи молекулярної спектроскопії
Обов’язкові за вибором (мінімум 2):
- Наркотики, отрути та ліки — історія, медицина і екологія
- Фармацевтична біотехнологія
- Лабораторні з фармацевтичної біотехнології
- Вступ до медичної фізики
- Вступ до молекулярної біології
Факультативні предмети:
- Наноматеріали в медицині та екології
- Комп’ютерна хімія
- Полімери для біологічного використання
- Реєстрація ліків та патентний захист
- Фізична культура
- Основи екології та охорони довкілля
8 семестр
- Бакалаврська робота
- Генна терапія та біологічні препарати
- Лабораторні з рекомбінантних технологій
- Семінар до бакалаврської роботи
- Основи рекомбінантних технологій
Обов’язкові за вибором (мінімум 2):
- Лабораторні з клінічної біохімії
- Природні лікарські засоби та медицина
- Вступ до імунохімії
- Основи клінічної біохімії
Факультативні предмети:
- Прикладна ЯМР-спектроскопія
- Поглиблена молекулярна спектроскопія
- Фізична культура — олімпійська освіта
Кар'єрні можливості та продовження навчання
Кар'єрні можливості
Випускники бакалаврської програми «Біохімія та біофізична хімія для фармацевтичних застосувань» знаходять застосування своїм знанням у різних галузях:
- Фармацевтичні компанії — розробка, синтез, контроль якості та аналіз активних речовин і готових препаратів.
- Біотехнологічні підприємства — участь у виробництві біоматеріалів, рекомбінантних білків і сучасних біопрепаратів.
- Медичні та клінічні лабораторії — аналіз біологічних зразків, клінічна діагностика, лабораторний контроль.
- Аналітичні та хімічні лабораторії — проведення досліджень, фізико-хімічний та біохімічний аналіз.
- Науково-дослідні установи — робота в лабораторіях прикладної та фундаментальної науки.
- Косметична та харчова промисловість — тестування та розробка інгредієнтів, оцінка стабільності та біосумісності речовин.
Типові посади: лаборант, аналітик, фахівець з контролю якості, асистент дослідника, молодший науковий співробітник, інженер на фармацевтичному виробництві.
Продовження навчання
Програма забезпечує чудову базу для подальшого академічного зростання. Випускники можуть продовжити навчання на магістратурі в FCHPT STU або в інших університетах Європи за напрямами:
- Фармацевтична хімія
- Біохімія
- Біотехнологія
- Аналітична хімія
- Молекулярна біологія
Диплом STU визнається по всій Європі, що відкриває шлях до міжнародної кар’єри або навчання в магістратурі за кордоном.
Умови вступу на бакалаврат у Словаччині
Якщо ви шукаєте безкоштовну вищу освіту в Словаччині за напрямом «Біохімія та біофізична хімія для фармацевтичних застосувань» — це чудова можливість. Навчання відбувається на Факультеті хімічних і харчових технологій (FCHPT STU) у Братиславі та відкрите для іноземних студентів, зокрема з України, Казахстану, Молдови та інших країн.
Формати навчання
Залежно від рівня вашої підготовки доступні два формати:
- 3 роки — стандартна програма, якщо у вас вже є базові знання з хімії та біології.
- 4 роки — конверсійна програма, якщо ви закінчили школу без профільної підготовки або не володієте професійною термінологією словацькою мовою. Перший рік присвячено поглибленому вивченню хімії, біології та мови, після чого ви продовжуєте навчання за основною програмою.
Обидві форми навчання — повністю безкоштовні. Заняття проводяться словацькою мовою.
Порядок вступу
Щоб стати студентом програми, потрібно:
- Подати заявку (у цьому допоможе Postupai)
- Надати атестат про закінчення школи з оцінками
- Не складати вступні іспити — зарахування відбувається за оцінками
- Надати сертифікат знання словацької мови не нижче рівня B1. Сертифікат від Postupai офіційно визнаний факультетом
Чи потрібно складати іспит зі словацької?
Іспит потрібен лише у випадку, якщо:
- у вас немає сертифіката про знання словацької мови
- і в атестаті немає оцінки з предмету словацька або чеська мова
Якщо у вас є сертифікат від Postupai — ви звільняєтесь від іспиту.
Чому обирають FCHPT STU?
- Державний технічний університет із високою репутацією
- Сучасна фармацевтична програма з технічною та лабораторною базою
- Навчання словацькою мовою — безкоштовне
- Можливість продовжити навчання в магістратурі
- Повний супровід від Postupai на всіх етапах вступу: підготовка документів, подача заявки, нострифікація, поселення, початок навчання
Вступай до Словаччини без іспитів, навчайся безкоштовно та здобувай якісну європейську освіту в галузі біохімії, медицини та фармацевтики разом з Postupai — ми будемо поруч на кожному кроці!