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Управление процессами

Управление процессами — IT и технологии для будущего, поступление без экзаменов

Если тебе интересны технологии, но ты хочешь не просто писать код, а применять знания для решения реальных задач — программа «Управление процессами» (Riadenie procesov) в Словацком техническом университете в Братиславе именно для тебя. Это не просто IT-специальность, а настоящий мост между цифровыми технологиями и производственным миром.

Обучение проходит на словацком языке и бесплатно для граждан Украины, стран СНГ и ЕС. Это отличная возможность получить высшее образование в Словакии на современном инженерном направлении.

Что это за специальность?

Это современная инженерная программа, на которой ты научишься управлять производственными и технологическими процессами с помощью IT-инструментов, автоматизации и анализа данных. Здесь сочетаются знания из кибернетики, химии, математики, физики, программирования и управления. Это идеальный выбор для тех, кто хочет получить качественное образование в Европе и быть полезным в разных отраслях — от фармацевтики и пищевой промышленности до энергетики и биотехнологий.

Формат обучения: выбирай под себя

  • Стандартная 3-летняя программа — подходит для тех, у кого уже есть базовая подготовка по химии, физике и математике.
  • Конверсионная 4-летняя программа — включает дополнительный подготовительный год для абитуриентов, которым нужно подтянуть базовые знания и уверенно стартовать в технической сфере.

Оба варианта ведут к одной цели — получить качественное высшее образование в Словакии и престижную профессию в Европе.

Почему стоит выбрать эту программу?

Мир быстро меняется. Автоматизация, цифровизация и устойчивое производство — это не тренд, а необходимость. Предприятия ищут специалистов, которые понимают как технологии, так и сам производственный процесс. И таких специалистов готовит именно эта программа. Выпускники востребованы по всей Европе и легко находят работу в международных компаниях после окончания бакалавриата.

Чему ты научишься?

  • автоматизация и управление процессами;
  • программирование и компьютерное моделирование;
  • основы химии, физики и прикладной математики;
  • промышленная аналитика и измерительные системы;
  • устойчивое производство и энергетическая эффективность.

А главное — ты будешь не просто учиться теории, а работать над реальными задачами и проектами вместе с промышленными партнёрами. Это образование, которое готовит к жизни и работе, а не просто к экзаменам.

Что ты сможешь делать после окончания?

Ты станешь специалистом, который умеет:

  • собирать и анализировать данные с производств;
  • автоматизировать и оптимизировать технологические процессы;
  • внедрять современные IT-решения в реальное производство;
  • управлять проектами и работать в команде;
  • мыслить системно и предлагать эффективные решения.

Где ты сможешь работать?

  • инженер-автоматик в фармацевтической или пищевой промышленности;
  • проектный менеджер в международной производственной компании;
  • системный аналитик или разработчик промышленных решений;
  • специалист по цифровизации производств;
  • инженер по устойчивому развитию или энергоменеджер.

Ты сможешь работать не только в Словакии, но и по всей Европе — твои знания будут актуальны в любой стране. Это универсальное техническое образование, с которым ты откроешь путь в международную карьеру.

Готов сделать шаг в сторону будущего?

Хочешь получить высшее образование в Словакии бесплатно и освоить востребованную техническую специальность в Европе?

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Где проходит обучение:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Slovenská technická univerzita v Bratislave
г. Братислава, Словакия

Учебный план бакалавриата по химической инженерии в STU

В Словацком техническом университете в Братиславе программа бакалавриата по химической инженерии предлагается в двух форматах:

  • Стандартная 3-летняя программа — для студентов с базовой подготовкой по:
    • математике
    • физике
    • химии
  • Конверсионная 4-летняя программа — включает подготовительный год для абитуриентов, которым нужно:
    • углубить базовые знания
    • подготовиться к техническим предметам
    • уверенно перейти к основной части обучения

1 курс

1-й семестр

Обязательные дисциплины
  • Основы химии I
  • Основы математики I
  • Основы физики I
  • Введение в лабораторную технику
  • Физическая культура
  • Наука и промышленность

2-й семестр

Обязательные дисциплины
  • Основы химии II
  • Основы математики II
  • Основы физики II
  • Информатика
  • Введение в физико-химические измерения
  • Физическая культура

После завершения первого курса студенты конверсионной программы переходят на основную траекторию бакалавриата.

2 курс

3-й семестр

Обязательные дисциплины
  • Основы общей экономической теории
  • Неорганическая химия
  • Материальные балансы
  • Математика I
  • Физическая культура
  • Технический английский язык I
  • Инструменты технических вычислений I
Факультативные дисциплины
  • Электротехника
  • Семинар по управлению процессами
  • Наука и технологии
  • Семинар по химии
  • Семинар по математике

4-й семестр

Обязательные дисциплины
  • Динамические системы
  • Лабораторная практика по неорганической химии
  • Лаборатория по физике
  • Математика II
  • Физическая культура
  • Физика I
  • Технический английский язык II
  • Инструменты технических вычислений II
Факультативные дисциплины
  • Альтернативные источники энергии
  • Встроенные системы I
  • Введение в язык R
  • Семинар по физике
  • Семинар по математике II

3 курс

5-й семестр

Обязательные дисциплины
  • Основы права
  • Лаборатория по физической химии I
  • Органическая химия I
  • Физическая культура
  • Физическая химия I
  • Физика II
Условно обязательные дисциплины (мин. 1)
  • Моделирование процессов в химических и пищевых технологиях
  • Веб-технологии I
Условно обязательные дисциплины (мин. 1)
  • Информатика II
  • Инструменты технических вычислений III
Факультативные дисциплины
  • Применение дифференциальных уравнений
  • Компьютерное моделирование
  • Встроенные системы II
  • Операционные системы I

6-й семестр

Обязательные дисциплины
  • Физическая культура
  • Физическая химия II
  • Лаборатория по физической химии II
  • Навыки презентации I
  • Управление процессами I
  • Командный проект
Условно обязательные дисциплины (мин. 1)
  • Логическое управление
  • Органическая химия II
  • Веб-технологии II
Условно обязательные дисциплины (мин. 1)
  • Программирование I
  • Инструменты технических вычислений IV
Факультативные дисциплины
  • Комбинаторные методы в химии и биохимии
  • Операционные системы II
  • Создание аудиовизуальных материалов
  • Электронные таблицы и базы данных для обработки данных

4 курс

7-й семестр

Обязательные дисциплины
  • Химическая и энергетическая инженерия
  • Инструментальные методы анализа
  • Лаборатория инструментальных методов анализа
  • Лаборатория химической и энергетической инженерии
  • Оптимизация
  • Навыки презентации II
  • Семестровый проект
Условно обязательные дисциплины (мин. 1)
  • Оценка параметров
  • Программирование II
Факультативные дисциплины
  • Структуры данных и алгоритмы
  • Системы управления версиями
  • Введение в нечеткие системы
  • Физическая культура

8-й семестр

Обязательные дисциплины
  • Бакалаврская работа
  • Проект по управлению процессами
Условно обязательные дисциплины (мин. 1)
  • Базы данных
  • Управление процессами II
Факультативные дисциплины
  • Промышленные технологии
  • Введение в машинное обучение
  • Введение в оптимальное и предиктивное управление
  • Физическая культура

Карьера после окончания: кем ты станешь и где сможешь работать

После окончания программы «Управление процессами» ты станешь инженером нового поколения — специалистом, который не просто понимает, как устроены производственные процессы, но и умеет их цифровизировать, автоматизировать и оптимизировать с помощью современных IT-решений. Благодаря междисциплинарной подготовке (кибернетика, химия, автоматизация, программирование), ты сможешь применить свои знания в самых разных сферах.

Где ты сможешь работать

  • в химической, перерабатывающей, пищевой, фармацевтической и нефтехимической промышленности;
  • в энергетике, электротехнике, машиностроении и автоматизации производства;
  • в компаниях, занимающихся измерением, управлением и сбором данных (от заводов до IT-фирм);
  • в сфере устойчивого развития и экологического аудита;
  • в международных проектах, где важно сочетание технических и управленческих компетенций;
  • в стартапах и сфере промышленных интернет-решений (в том числе IoT и цифровые двойники).

На каких позициях ты сможешь работать

  • инженер по автоматизации и управлению процессами;
  • системный аналитик или программист производственных решений;
  • проектировщик или системный инженер в области производства и контроля;
  • менеджер проекта или специалист по цифровой трансформации;
  • инженер-исследователь в международных и R&D-компаниях;
  • консультант или технолог по оптимизации процессов;
  • и даже предприниматель — если захочешь создать своё производство или сервис в области технологий.

Возможность продолжения в магистратуре

После окончания бакалавриата ты можешь поступить в магистратуру по смежным направлениям как в Словацком техническом университете (STU), так и в других вузах Европы. Особенно популярны магистерские программы по:

  • автоматизации и робототехнике;
  • прикладной информатике и ИИ в промышленности;
  • инженерной кибернетике;
  • управлению промышленными процессами;
  • экологическим и энергетическим технологиям.

Продолжение учёбы откроет тебе ещё больше возможностей для международной карьеры, исследовательской работы и высоких должностей в инженерной сфере.

Как поступить на бакалавриат по направлению «Управление процессами» в Словакии

Хочешь учиться бесплатно в Европе и получить профессию будущего на стыке IT, автоматизации и инженерии? Тогда программа «Управление процессами» в Словацком техническом университете в Братиславе (STU) — твой идеальный выбор. Это современное направление на Факультете химической и пищевой технологии (FCHPT STU), открытое для студентов из Украины, Казахстана, Молдовы и других стран СНГ.

Форматы обучения: выбери подходящий

  • 3-летняя программа — для тех, кто имеет базовые знания по математике, физике и химии. Ты сразу начинаешь основное обучение.
  • 4-летняя (конверсионная) программа — включает подготовительный год, если нужно подтянуть базу. Далее — обучение в общем потоке.

Обе программы бесплатные и проходят на словацком языке. По окончании — европейский диплом, который признаётся во всех странах ЕС.

Как поступить на «Управление процессами» в STU?

Поступление — без экзаменов. Всё, что нужно:

  • Заполнить онлайн-заявку — в этом поможет команда Postupai;
  • Предоставить аттестат (11 классов или эквивалент);
  • Приложить сертификат знания словацкого языка (уровень B1 и выше).

А если нет сертификата?

Если у тебя нет официального документа и в аттестате нет оценки по словацкому или чешскому языку — можно сдать входной тест. Но если у тебя есть сертификат от Postupai, экзамен не требуется — факультет официально его принимает.

Почему стоит выбрать «Управление процессами» в STU?

  • Государственный университет с престижем и международным признанием;
  • Современная IT-инженерная программа, связанная с автоматизацией, управлением и цифровыми технологиями;
  • Бесплатное обучение на словацком языке для граждан Украины, СНГ и ЕС;
  • Реальные перспективы трудоустройства в международных компаниях в Европе;
  • Возможность продолжить обучение в магистратуре в любой стране ЕС;
  • Полная поддержка от Postupai — от подачи заявки до проживания и адаптации.

Начни свой путь к карьере в Европе с Postupai

Ты хочешь работать в фармацевтике, пищевой промышленности, автоматизации или инженерии? Программа «Управление процессами» в STU — это шанс освоить престижную и нужную профессию, востребованную в любой стране Европы.

Оставь заявку на сайте Postupai — и мы поможем тебе стать студентом Словацкого технического университета без экзаменов и с поддержкой на каждом этапе!

Поступай с Postupai — и учись в Словакии легко, бесплатно и с перспективой карьерного роста в ЕС.

Словацкий технический университет в Братиславе

Термин подачи заявки: до 30.04.2026
Оценка:

Оплата за обучение на словацком языке: Бесплатно
Стипендия: 150-1050 €
Аккредитованная академическая степень:

  • Бакалавриат - титул Bc. (3-4 года)
  • Инженер (магистратура) - Ing. arch. (2 года)
  • Аспирантура - титул PhD. (3 года и более)
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