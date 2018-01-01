Управление процессами — IT и технологии для будущего, поступление без экзаменов

Если тебе интересны технологии, но ты хочешь не просто писать код, а применять знания для решения реальных задач — программа «Управление процессами» (Riadenie procesov) в Словацком техническом университете в Братиславе именно для тебя. Это не просто IT-специальность, а настоящий мост между цифровыми технологиями и производственным миром.

Обучение проходит на словацком языке и бесплатно для граждан Украины, стран СНГ и ЕС. Это отличная возможность получить высшее образование в Словакии на современном инженерном направлении.

Что это за специальность?

Это современная инженерная программа, на которой ты научишься управлять производственными и технологическими процессами с помощью IT-инструментов, автоматизации и анализа данных. Здесь сочетаются знания из кибернетики, химии, математики, физики, программирования и управления. Это идеальный выбор для тех, кто хочет получить качественное образование в Европе и быть полезным в разных отраслях — от фармацевтики и пищевой промышленности до энергетики и биотехнологий.

Формат обучения: выбирай под себя

Стандартная 3-летняя программа — подходит для тех, у кого уже есть базовая подготовка по химии, физике и математике.

— подходит для тех, у кого уже есть базовая подготовка по химии, физике и математике. Конверсионная 4-летняя программа — включает дополнительный подготовительный год для абитуриентов, которым нужно подтянуть базовые знания и уверенно стартовать в технической сфере.

Оба варианта ведут к одной цели — получить качественное высшее образование в Словакии и престижную профессию в Европе.

Почему стоит выбрать эту программу?

Мир быстро меняется. Автоматизация, цифровизация и устойчивое производство — это не тренд, а необходимость. Предприятия ищут специалистов, которые понимают как технологии, так и сам производственный процесс. И таких специалистов готовит именно эта программа. Выпускники востребованы по всей Европе и легко находят работу в международных компаниях после окончания бакалавриата.

Чему ты научишься?

автоматизация и управление процессами;

программирование и компьютерное моделирование;

основы химии, физики и прикладной математики;

промышленная аналитика и измерительные системы;

устойчивое производство и энергетическая эффективность.

А главное — ты будешь не просто учиться теории, а работать над реальными задачами и проектами вместе с промышленными партнёрами. Это образование, которое готовит к жизни и работе, а не просто к экзаменам.

Что ты сможешь делать после окончания?

Ты станешь специалистом, который умеет:

собирать и анализировать данные с производств;

автоматизировать и оптимизировать технологические процессы;

внедрять современные IT-решения в реальное производство;

управлять проектами и работать в команде;

мыслить системно и предлагать эффективные решения.

Где ты сможешь работать?

инженер-автоматик в фармацевтической или пищевой промышленности;

проектный менеджер в международной производственной компании;

системный аналитик или разработчик промышленных решений;

специалист по цифровизации производств;

инженер по устойчивому развитию или энергоменеджер.

Ты сможешь работать не только в Словакии, но и по всей Европе — твои знания будут актуальны в любой стране. Это универсальное техническое образование, с которым ты откроешь путь в международную карьеру.

Готов сделать шаг в сторону будущего?

Хочешь получить высшее образование в Словакии бесплатно и освоить востребованную техническую специальность в Европе?

Оставь заявку на сайте Postupai — мы поможем с поступлением, документами и будем с тобой на каждом этапе!

Где проходит обучение:

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Slovenská technická univerzita v Bratislave

г. Братислава, Словакия