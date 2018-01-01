Управление процессами — IT и технологии для будущего, поступление без экзаменов
Если тебе интересны технологии, но ты хочешь не просто писать код, а применять знания для решения реальных задач — программа «Управление процессами» (Riadenie procesov) в Словацком техническом университете в Братиславе именно для тебя. Это не просто IT-специальность, а настоящий мост между цифровыми технологиями и производственным миром.
Обучение проходит на словацком языке и бесплатно для граждан Украины, стран СНГ и ЕС. Это отличная возможность получить высшее образование в Словакии на современном инженерном направлении.
Что это за специальность?
Это современная инженерная программа, на которой ты научишься управлять производственными и технологическими процессами с помощью IT-инструментов, автоматизации и анализа данных. Здесь сочетаются знания из кибернетики, химии, математики, физики, программирования и управления. Это идеальный выбор для тех, кто хочет получить качественное образование в Европе и быть полезным в разных отраслях — от фармацевтики и пищевой промышленности до энергетики и биотехнологий.
Формат обучения: выбирай под себя
- Стандартная 3-летняя программа — подходит для тех, у кого уже есть базовая подготовка по химии, физике и математике.
- Конверсионная 4-летняя программа — включает дополнительный подготовительный год для абитуриентов, которым нужно подтянуть базовые знания и уверенно стартовать в технической сфере.
Оба варианта ведут к одной цели — получить качественное высшее образование в Словакии и престижную профессию в Европе.
Почему стоит выбрать эту программу?
Мир быстро меняется. Автоматизация, цифровизация и устойчивое производство — это не тренд, а необходимость. Предприятия ищут специалистов, которые понимают как технологии, так и сам производственный процесс. И таких специалистов готовит именно эта программа. Выпускники востребованы по всей Европе и легко находят работу в международных компаниях после окончания бакалавриата.
Чему ты научишься?
- автоматизация и управление процессами;
- программирование и компьютерное моделирование;
- основы химии, физики и прикладной математики;
- промышленная аналитика и измерительные системы;
- устойчивое производство и энергетическая эффективность.
А главное — ты будешь не просто учиться теории, а работать над реальными задачами и проектами вместе с промышленными партнёрами. Это образование, которое готовит к жизни и работе, а не просто к экзаменам.
Что ты сможешь делать после окончания?
Ты станешь специалистом, который умеет:
- собирать и анализировать данные с производств;
- автоматизировать и оптимизировать технологические процессы;
- внедрять современные IT-решения в реальное производство;
- управлять проектами и работать в команде;
- мыслить системно и предлагать эффективные решения.
Где ты сможешь работать?
- инженер-автоматик в фармацевтической или пищевой промышленности;
- проектный менеджер в международной производственной компании;
- системный аналитик или разработчик промышленных решений;
- специалист по цифровизации производств;
- инженер по устойчивому развитию или энергоменеджер.
Ты сможешь работать не только в Словакии, но и по всей Европе — твои знания будут актуальны в любой стране. Это универсальное техническое образование, с которым ты откроешь путь в международную карьеру.
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Где проходит обучение:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Slovenská technická univerzita v Bratislave
г. Братислава, Словакия
Учебный план бакалавриата по химической инженерии в STU
В Словацком техническом университете в Братиславе программа бакалавриата по химической инженерии предлагается в двух форматах:
- Стандартная 3-летняя программа — для студентов с базовой подготовкой по:
- Конверсионная 4-летняя программа — включает подготовительный год для абитуриентов, которым нужно:
- углубить базовые знания
- подготовиться к техническим предметам
- уверенно перейти к основной части обучения
1 курс
1-й семестр
Обязательные дисциплины
- Основы химии I
- Основы математики I
- Основы физики I
- Введение в лабораторную технику
- Физическая культура
- Наука и промышленность
2-й семестр
Обязательные дисциплины
- Основы химии II
- Основы математики II
- Основы физики II
- Информатика
- Введение в физико-химические измерения
- Физическая культура
После завершения первого курса студенты конверсионной программы переходят на основную траекторию бакалавриата.
2 курс
3-й семестр
Обязательные дисциплины
- Основы общей экономической теории
- Неорганическая химия
- Материальные балансы
- Математика I
- Физическая культура
- Технический английский язык I
- Инструменты технических вычислений I
Факультативные дисциплины
- Электротехника
- Семинар по управлению процессами
- Наука и технологии
- Семинар по химии
- Семинар по математике
4-й семестр
Обязательные дисциплины
- Динамические системы
- Лабораторная практика по неорганической химии
- Лаборатория по физике
- Математика II
- Физическая культура
- Физика I
- Технический английский язык II
- Инструменты технических вычислений II
Факультативные дисциплины
- Альтернативные источники энергии
- Встроенные системы I
- Введение в язык R
- Семинар по физике
- Семинар по математике II
3 курс
5-й семестр
Обязательные дисциплины
- Основы права
- Лаборатория по физической химии I
- Органическая химия I
- Физическая культура
- Физическая химия I
- Физика II
Условно обязательные дисциплины (мин. 1)
- Моделирование процессов в химических и пищевых технологиях
- Веб-технологии I
Условно обязательные дисциплины (мин. 1)
- Информатика II
- Инструменты технических вычислений III
Факультативные дисциплины
- Применение дифференциальных уравнений
- Компьютерное моделирование
- Встроенные системы II
- Операционные системы I
6-й семестр
Обязательные дисциплины
- Физическая культура
- Физическая химия II
- Лаборатория по физической химии II
- Навыки презентации I
- Управление процессами I
- Командный проект
Условно обязательные дисциплины (мин. 1)
- Логическое управление
- Органическая химия II
- Веб-технологии II
Условно обязательные дисциплины (мин. 1)
- Программирование I
- Инструменты технических вычислений IV
Факультативные дисциплины
- Комбинаторные методы в химии и биохимии
- Операционные системы II
- Создание аудиовизуальных материалов
- Электронные таблицы и базы данных для обработки данных
4 курс
7-й семестр
Обязательные дисциплины
- Химическая и энергетическая инженерия
- Инструментальные методы анализа
- Лаборатория инструментальных методов анализа
- Лаборатория химической и энергетической инженерии
- Оптимизация
- Навыки презентации II
- Семестровый проект
Условно обязательные дисциплины (мин. 1)
- Оценка параметров
- Программирование II
Факультативные дисциплины
- Структуры данных и алгоритмы
- Системы управления версиями
- Введение в нечеткие системы
- Физическая культура
8-й семестр
Обязательные дисциплины
- Бакалаврская работа
- Проект по управлению процессами
Условно обязательные дисциплины (мин. 1)
- Базы данных
- Управление процессами II
Факультативные дисциплины
- Промышленные технологии
- Введение в машинное обучение
- Введение в оптимальное и предиктивное управление
- Физическая культура
Карьера после окончания: кем ты станешь и где сможешь работать
После окончания программы «Управление процессами» ты станешь инженером нового поколения — специалистом, который не просто понимает, как устроены производственные процессы, но и умеет их цифровизировать, автоматизировать и оптимизировать с помощью современных IT-решений. Благодаря междисциплинарной подготовке (кибернетика, химия, автоматизация, программирование), ты сможешь применить свои знания в самых разных сферах.
Где ты сможешь работать
- в химической, перерабатывающей, пищевой, фармацевтической и нефтехимической промышленности;
- в энергетике, электротехнике, машиностроении и автоматизации производства;
- в компаниях, занимающихся измерением, управлением и сбором данных (от заводов до IT-фирм);
- в сфере устойчивого развития и экологического аудита;
- в международных проектах, где важно сочетание технических и управленческих компетенций;
- в стартапах и сфере промышленных интернет-решений (в том числе IoT и цифровые двойники).
На каких позициях ты сможешь работать
- инженер по автоматизации и управлению процессами;
- системный аналитик или программист производственных решений;
- проектировщик или системный инженер в области производства и контроля;
- менеджер проекта или специалист по цифровой трансформации;
- инженер-исследователь в международных и R&D-компаниях;
- консультант или технолог по оптимизации процессов;
- и даже предприниматель — если захочешь создать своё производство или сервис в области технологий.
Возможность продолжения в магистратуре
После окончания бакалавриата ты можешь поступить в магистратуру по смежным направлениям как в Словацком техническом университете (STU), так и в других вузах Европы. Особенно популярны магистерские программы по:
- автоматизации и робототехнике;
- прикладной информатике и ИИ в промышленности;
- инженерной кибернетике;
- управлению промышленными процессами;
- экологическим и энергетическим технологиям.
Продолжение учёбы откроет тебе ещё больше возможностей для международной карьеры, исследовательской работы и высоких должностей в инженерной сфере.
Как поступить на бакалавриат по направлению «Управление процессами» в Словакии
Хочешь учиться бесплатно в Европе и получить профессию будущего на стыке IT, автоматизации и инженерии? Тогда программа «Управление процессами» в Словацком техническом университете в Братиславе (STU) — твой идеальный выбор. Это современное направление на Факультете химической и пищевой технологии (FCHPT STU), открытое для студентов из Украины, Казахстана, Молдовы и других стран СНГ.
Форматы обучения: выбери подходящий
- 3-летняя программа — для тех, кто имеет базовые знания по математике, физике и химии. Ты сразу начинаешь основное обучение.
- 4-летняя (конверсионная) программа — включает подготовительный год, если нужно подтянуть базу. Далее — обучение в общем потоке.
Обе программы бесплатные и проходят на словацком языке. По окончании — европейский диплом, который признаётся во всех странах ЕС.
Как поступить на «Управление процессами» в STU?
Поступление — без экзаменов. Всё, что нужно:
- Заполнить онлайн-заявку — в этом поможет команда Postupai;
- Предоставить аттестат (11 классов или эквивалент);
- Приложить сертификат знания словацкого языка (уровень B1 и выше).
А если нет сертификата?
Если у тебя нет официального документа и в аттестате нет оценки по словацкому или чешскому языку — можно сдать входной тест. Но если у тебя есть сертификат от Postupai, экзамен не требуется — факультет официально его принимает.
Почему стоит выбрать «Управление процессами» в STU?
- Государственный университет с престижем и международным признанием;
- Современная IT-инженерная программа, связанная с автоматизацией, управлением и цифровыми технологиями;
- Бесплатное обучение на словацком языке для граждан Украины, СНГ и ЕС;
- Реальные перспективы трудоустройства в международных компаниях в Европе;
- Возможность продолжить обучение в магистратуре в любой стране ЕС;
- Полная поддержка от Postupai — от подачи заявки до проживания и адаптации.
Начни свой путь к карьере в Европе с Postupai
Ты хочешь работать в фармацевтике, пищевой промышленности, автоматизации или инженерии? Программа «Управление процессами» в STU — это шанс освоить престижную и нужную профессию, востребованную в любой стране Европы.
Оставь заявку на сайте Postupai — и мы поможем тебе стать студентом Словацкого технического университета без экзаменов и с поддержкой на каждом этапе!
Поступай с Postupai — и учись в Словакии легко, бесплатно и с перспективой карьерного роста в ЕС.