Биотехнология — бакалавриат в Словакии без экзаменов и бесплатно Учебное заведение: Словацкий технический университет в Братиславе (Slovenská technická univerzita v Bratislave — STU) Факультет: Факультет химических и пищевых технологий (FCHPT STU) Форма обучения: очная, на словацком языке Продолжительность: 3 года (стандартная программа) или 4 года (конверсионная программа) Стоимость: 0 € — полностью бесплатное обучение на словацком языке О программе Бакалаврская программа «Биотехнология» — это выбор для тех, кто хочет строить карьеру в области современных биотехнологий, фармацевтики, медицины, пищевой и экологической промышленности. Программа сочетает химию, биологию, инженерию и информатику для подготовки универсальных специалистов, способных работать как в лабораториях, так и на производстве. Учёба проходит в научных и производственных лабораториях с доступом к современному оборудованию. Студенты получают фундаментальные знания в области, а также развивают технические и цифровые навыки. Что изучают студенты? Биохимия, микробиология и молекулярная биология

Генетическая инженерия и ферментационные технологии

Химия и физика биологических систем

Биоинформатика и математическое моделирование

Проектирование и управление биопроцессами

Контроль качества, аналитика, экологические аспекты

IT и программные инструменты для биотехнологий Карьерные возможности Выпускники могут работать в таких отраслях: Фармацевтические и биотехнологические компании

Научно-исследовательские центры и университетские лаборатории

Пищевая промышленность (производство, безопасность, контроль качества)

Экологический мониторинг и переработка отходов

Стартапы в сфере генетики, биоинформатики и биомедицины Конверсионная программа (4 года) Подходит для абитуриентов без профильной подготовки или знания профессиональной терминологии на словацком языке. В первый год студенты изучают основы химии, биологии, математики и словацкий научный язык. Это облегчает адаптацию и делает обучение доступным для выпускников всех школ. Стандартная программа (3 года) Для тех, кто уже имеет базовые знания в естественных науках или завершил первый год конверсионной подготовки. С 2 курса студенты углубляются в биотехнологические процессы и начинают работу над собственной бакалаврской темой. Почему выбирают STU и FCHPT? Современное обучение в престижном техническом университете

Доступ к реальному лабораторному и производственному оборудованию

Обучение на словацком — бесплатно

Поступление без экзаменов , только по школьному аттестату

, только по школьному аттестату Возможность продолжить обучение в магистратуре

Сертификат Postupai по словацкому языку официально принимается факультетом Как помогает Postupai Платформа Postupai предоставляет полное сопровождение: Помощь с выбором программы и подачей заявки

Перевод и оформление всех документов

Консультации по нострификации

Заселение в общежитие и адаптация на месте

Поддержка на протяжении всего периода обучения Начните своё будущее с Postupai — поступите на бесплатную биотехнологическую программу в Словакии без экзаменов и построите карьеру в науке и фармацевтике!

Учебный план образовательной программы «Биотехнология» Общая информация: Учебная программа реализуется на Факультете химической и пищевой технологии Словацкого технического университета в Братиславе (FCHPT STU). Поступление проходит без вступительных экзаменов. Доступны два формата обучения: Конверсионная программа (4 года): предназначена для студентов без профильной подготовки и включает первый выравнивающий год.

предназначена для студентов без профильной подготовки и включает первый выравнивающий год. Основная программа (3 года): для абитуриентов с достаточными знаниями в химии, биологии и математике. Что такое конверсионный курс? Это подготовительный первый год, дающий базу в естественных науках и лабораторных дисциплинах, чтобы успешно освоить дальнейшую профильную биотехнологическую программу. Основная учебная программа начинается со второго года обучения и включает ключевые дисциплины: биохимию, микробиологию, органическую химию, лабораторную практику, проектную работу и подготовку к бакалаврской защите. 1 курс – Конверсионный курс 1 семестр Наука и промышленность

Основы физики I

Основы химии I

Основы лабораторной техники

Основы математики I

Физическая культура 2 семестр Информатика

Введение в физико-химические измерения

Основы физики II

Основы химии II

Основы математики II

Физическая культура 2 курс – Начало специализации 3 семестр Неорганическая химия

Математика I

Материальные балансы

Технический английский I

Токсикология

Введение в биотехнологию

Физическая культура Выборочные дисциплины: Философия

Семинар по химии

Семинар по математике

Наука и техника

Основы права 4 семестр Биоинформатика

Биология

Физика I

Лабораторная практика по неорганической химии

Лабораторная практика по биологии

Лабораторная практика по физике

Математика II

Технический английский II

Физическая культура Выборочные дисциплины: Трудовое право и социальное обеспечение

Семинар по физике

Семинар по математике II

Табличные и базовые системы

Основы корпоративных финансов 3 курс – Продвинутая специализация 5 семестр Физика II

Физическая химия I

Лабораторные занятия по физической химии I

Лабораторная практика по органической химии

Лабораторная практика по микробиологии

Органическая химия I

Пищевые биотехнологии

Основы микробиологии Выборочные дисциплины: Аналитические химические методы

Коммуникационные навыки

Налоговая система

Финансовая грамотность

Основы Matlab

Экономическая теория 6 семестр Прикладные биотехнологии

Физическая химия II

Лабораторные занятия по физической химии II

Лабораторная практика по биохимии

Проект по биотехнологии I

Органическая химия II

Основы биохимии Обязательные по выбору дисциплины (минимум 2): Прикладная статистика

Биоорганическая химия

Управление процессами

Экономика и управление

Гигиена и санитария 4 курс – Выпускной этап 7 семестр Химическое и энергетическое инженерное дело

Инструментальные методы анализа

Лабораторные занятия по химическому и энергетическому инжинирингу

Лабораторные занятия по инструментальным методам анализа

Лабораторная практика по биоаналитическим методам

Проект по биотехнологии II

Основы биоаналитических методов

Основы молекулярной биологии Выборочные дисциплины: Нефтехимия и углеводородные технологии

Физическая культура

Экология и охрана окружающей среды

Фотография и полиграфия

Химия пищевых продуктов

Зелёная химия и инжиниринг 8 семестр Бакалаврская работа

Лабораторная практика по рекомбинантным технологиям

Семинар по бакалаврской работе

Ксенобиохимия

Основы рекомбинантных технологий Обязательные по выбору дисциплины (минимум 2): Фармацевтические биотехнологии

Лабораторная практика по фармацевтическим биотехнологиям

Лабораторная практика по клинической биохимии

Основы клинической биохимии Выборочные дисциплины: Физическая культура – олимпийское воспитание

Кем работать после окончания бакалавриата по биотехнологии в Словацком техническом университете Если ты планируешь учиться в Словацком техническом университете в Братиславе (Slovenská technická univerzita v Bratislave), а именно на Факультете химической и пищевой технологии (FCHPT), то программа бакалавриата по направлению «Биотехнология» откроет тебе множество карьерных дорог в Европе и не только. Где можно работать после окончания? Программа рассчитана так, чтобы выпускник смог начать профессиональный путь сразу после получения диплома. Благодаря сочетанию химии, биологии, микробиологии и технической подготовки, ты сможешь найти работу в таких сферах, как: Фармацевтические компании (например, Zentiva, Roche, Saneca Pharma)

(например, Zentiva, Roche, Saneca Pharma) Пищевая и напитковая промышленность (Nestlé, Coca-Cola, Heineken, Mondelēz)

(Nestlé, Coca-Cola, Heineken, Mondelēz) Биотехнологические и химические заводы (BASF, DSM, Novozymes)

(BASF, DSM, Novozymes) Аналитические лаборатории и исследовательские центры при университетах и частных структурах

при университетах и частных структурах Экологический контроль и мониторинг – экологические агентства, сертификационные организации

– экологические агентства, сертификационные организации Клинические лаборатории и здравоохранение – оператор диагностического оборудования Какие должности доступны для выпускников? Лаборант по биотехнологии или аналитической химии

Младший инженер-технолог на пищевом или фармацевтическом производстве

Специалист по качеству и сертификации

Исследователь или ассистент в научной группе

Оператор лабораторных и клинических приборов

Технический переводчик (английский, немецкий, словацкий) В каких странах искать работу? После окончания STU ты сможешь искать работу не только в Словакии, но и в Чехии, Австрии, Германии, Нидерландах, Польше, Венгрии — всё зависит от твоих языковых навыков и опыта. Европейский диплом признан по всей ЕС, а знания по биотехнологиям — востребованы повсеместно. Можно ли продолжить обучение? Да, после получения степени бакалавра ты можешь поступить на магистратуру по биотехнологии в Словакии или в любой стране Европы. STU предлагает собственную магистерскую программу, но также можно выбрать специализации в: Генной инженерии

Молекулярной биологии

Фармацевтической биотехнологии

Экологической биохимии

Агропромышленных технологиях Где искать вакансии? Начать стоит с: Карьерных порталов: Profesia.sk, Kariera.sk, LinkedIn

Разделов «стажировки» и «карьера» на сайтах компаний

Карьерного центра FCHPT STU

Научных конференций и студенческих форумов В итоге, направление «Биотехнология» — это профессия будущего. Выпускники востребованы как в научной сфере, так и в промышленности. Если ты хочешь работать в международной компании, заниматься устойчивыми технологиями или разрабатывать продукты, меняющие жизнь — это именно твой путь.