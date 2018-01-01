Біотехнологія — бакалаврат у Словаччині без іспитів і безкоштовно Навчальний заклад: Словацький технічний університет у Братиславі (Slovenská technická univerzita v Bratislave — STU) Факультет: Факультет хімічних і харчових технологій (FCHPT STU) Форма навчання: денна, словацькою мовою Тривалість: 3 роки (стандартна програма) або 4 роки (конверсійна програма) Вартість: 0 € — повністю безкоштовне навчання словацькою мовою Про програму Бакалаврська програма «Біотехнологія» — це ідеальний вибір для тих, хто хоче побудувати кар’єру у сфері сучасних біотехнологій, фармацевтики, медицини, харчової або екологічної промисловості. Програма поєднує хімію, біологію, інженерію та інформатику для підготовки універсальних фахівців, які зможуть працювати як у лабораторіях, так і на виробництві. Навчання відбувається у наукових та виробничих лабораторіях з доступом до сучасного обладнання. Студенти здобувають фундаментальні знання з генетики, мікробіології, молекулярної біології та ферментаційних процесів, а також розвивають технічні та цифрові навички. Що вивчають студенти? Біохімія, мікробіологія та молекулярна біологія

Генна інженерія та ферментаційні технології

Хімія та фізика біологічних систем

Біоінформатика та математичне моделювання

Проєктування та керування біопроцесами

Контроль якості, аналітика, екологічні аспекти

ІТ та програмні інструменти для біотехнологій Кар'єрні можливості Випускники можуть працювати у таких галузях: Фармацевтичні та біотехнологічні компанії

Науково-дослідні центри та університетські лабораторії

Харчова промисловість (виробництво, безпека, контроль якості)

Екологічний моніторинг та переробка відходів

Стартапи у сфері генетики, біоінформатики та біомедицини Конверсійна програма (4 роки) Підходить для абітурієнтів без профільної підготовки або знання професійної термінології словацькою мовою. У перший рік студенти вивчають основи хімії, біології, математики та словацьку наукову мову. Це полегшує адаптацію та робить навчання доступним для випускників будь-яких шкіл. Стандартна програма (3 роки) Для тих, хто вже має базові знання з природничих наук або пройшов перший рік конверсійної підготовки. Починаючи з другого курсу, студенти поглиблено вивчають біотехнологічні процеси та працюють над власною бакалаврською темою. Чому обирають STU та FCHPT? Сучасна освіта у престижному технічному університеті

Доступ до справжнього лабораторного та виробничого обладнання

Навчання словацькою — безкоштовне

Вступ без іспитів , лише за шкільним атестатом

, лише за шкільним атестатом Можливість продовжити навчання у магістратурі

Сертифікат Postupai зі словацької мови офіційно приймається факультетом Як допомагає Postupai Освітня платформа Postupai надає повний супровід: Допомога з вибором програми та поданням заявки

Переклад і підготовка всіх документів

Консультації з нострифікації

Поселення в гуртожиток і адаптація на місці

Підтримка протягом усього періоду навчання Почни своє майбутнє разом з Postupai — вступай на безкоштовну програму з біотехнології в Словаччині без іспитів і будуйте кар'єру в науці та фармацевтиці!

Навчальний план освітньої програми «Біотехнологія» Загальна інформація: Навчальна програма реалізується на Факультеті хімічної та харчової технології Словацького технічного університету в Братиславі (FCHPT STU). Вступ здійснюється без вступних іспитів. Доступні два формати навчання: Конверсійна програма (4 роки): призначена для студентів без профільної підготовки та включає перший адаптаційний рік.

призначена для студентів без профільної підготовки та включає перший адаптаційний рік. Основна програма (3 роки): для абітурієнтів з належним рівнем знань з хімії, біології та математики. Що таке конверсійний курс? Це підготовчий перший рік, що дає базу з природничих наук і лабораторних дисциплін, щоб успішно опанувати подальшу спеціалізовану біотехнологічну програму. Основна навчальна програма починається з другого року та включає ключові дисципліни: біохімію, мікробіологію, органічну хімію, лабораторну практику, проєктну роботу та підготовку до захисту бакалаврської роботи. 1 курс – Конверсійний курс 1 семестр Наука і промисловість

Основи фізики I

Основи хімії I

Основи лабораторної техніки

Основи математики I

Фізичне виховання 2 семестр Інформатика

Вступ до фізико-хімічних вимірювань

Основи фізики II

Основи хімії II

Основи математики II

Фізичне виховання 2 курс – Початок спеціалізації 3 семестр Неорганічна хімія

Математика I

Матеріальні баланси

Технічна англійська I

Токсикологія

Вступ до біотехнології

Фізичне виховання Вибіркові дисципліни: Філософія

Семінар з хімії

Семінар з математики

Наука і техніка

Основи права 4 семестр Біоінформатика

Біологія

Фізика I

Лабораторні заняття з неорганічної хімії

Лабораторні заняття з біології

Лабораторні заняття з фізики

Математика II

Технічна англійська II

Фізичне виховання Вибіркові дисципліни: Трудове право та соціальне забезпечення

Семінар з фізики

Семінар з математики II

Табличні та базові системи

Основи корпоративних фінансів 3 курс – Поглиблена спеціалізація 5 семестр Фізика II

Фізична хімія I

Лабораторні заняття з фізичної хімії I

Лабораторні заняття з органічної хімії

Лабораторні заняття з мікробіології

Органічна хімія I

Харчові біотехнології

Основи мікробіології Вибіркові дисципліни: Аналітичні хімічні методи

Комунікативні навички

Податкова система

Фінансова грамотність

Основи Matlab

Економічна теорія 6 семестр Прикладні біотехнології

Фізична хімія II

Лабораторні заняття з фізичної хімії II

Лабораторні заняття з біохімії

Проєкт з біотехнології I

Органічна хімія II

Основи біохімії Обов’язкові вибіркові дисципліни (мінімум 2): Прикладна статистика

Біоорганічна хімія

Управління процесами

Економіка та менеджмент

Гігієна та санітарія 4 курс – Випускний етап 7 семестр Хімічна та енергетична інженерія

Інструментальні методи аналізу

Лабораторні заняття з хімічної та енергетичної інженерії

Лабораторні заняття з інструментальних методів аналізу

Лабораторні заняття з біоаналітичних методів

Проєкт з біотехнології II

Основи біоаналітичних методів

Основи молекулярної біології Вибіркові дисципліни: Нафта і вуглеводнева технологія

Фізичне виховання

Екологія та охорона довкілля

Фотографія та поліграфія

Харчова хімія

Зелена хімія та інженерія 8 семестр Бакалаврська робота

Лабораторні заняття з рекомбінантних технологій

Семінар до бакалаврської роботи

Ксенобіохімія

Основи рекомбінантних технологій Обов’язкові вибіркові дисципліни (мінімум 2): Фармацевтичні біотехнології

Лабораторні заняття з фармацевтичних біотехнологій

Лабораторні заняття з клінічної біохімії

Основи клінічної біохімії Вибіркові дисципліни: Фізичне виховання – олімпійське виховання

Ким працювати після закінчення бакалаврату з біотехнологій у Словацькому технічному університеті Якщо ти плануєш навчатися у Словацькому технічному університеті в Братиславі (Slovenská technická univerzita v Bratislave), а саме на Факультеті хімічної та харчової технології (FCHPT), то програма бакалаврату за напрямом «Біотехнологія» відкриє тобі безліч кар'єрних можливостей у Європі та за її межами. Де можна працювати після закінчення? Програма розроблена так, щоб випускник міг розпочати професійний шлях одразу після отримання диплома. Завдяки поєднанню знань з хімії, біології, мікробіології та технічної підготовки, ти зможеш знайти роботу в таких сферах, як: Фармацевтичні компанії (наприклад, Zentiva, Roche, Saneca Pharma)

(наприклад, Zentiva, Roche, Saneca Pharma) Харчова та напоїва промисловість (Nestlé, Coca-Cola, Heineken, Mondelēz)

(Nestlé, Coca-Cola, Heineken, Mondelēz) Біотехнологічні та хімічні підприємства (BASF, DSM, Novozymes)

(BASF, DSM, Novozymes) Аналітичні лабораторії та науково-дослідні центри при університетах та в приватному секторі

при університетах та в приватному секторі Екологічний моніторинг та контроль – екологічні агентства, органи сертифікації

– екологічні агентства, органи сертифікації Клінічні лабораторії та медицина – робота з діагностичним обладнанням Які посади доступні для випускників? Лаборант з біотехнологій або аналітичної хімії

Молодший інженер-технолог на харчовому або фармацевтичному виробництві

Фахівець з якості та сертифікації

Дослідник або асистент у науковій групі

Оператор лабораторного або клінічного обладнання

Технічний перекладач (англійська, німецька, словацька) У яких країнах шукати роботу? Після закінчення STU ти зможеш шукати роботу не лише у Словаччині, а й у Чехії, Австрії, Німеччині, Нідерландах, Польщі, Угорщині — усе залежить від твоїх мовних навичок та досвіду. Європейський диплом визнається в усьому ЄС, а знання з біотехнологій — затребувані скрізь. Чи можна продовжити навчання? Так, після отримання ступеня бакалавра ти можеш вступити на магістратуру з біотехнологій у Словаччині або в будь-якій іншій країні Європи. STU пропонує власну магістерську програму, але також можна обрати спеціалізації у галузі: Генної інженерії

Молекулярної біології

Фармацевтичної біотехнології

Екологічної біохімії

Агропромислових технологій Де шукати вакансії? Почати варто з: Кар'єрних порталів: Profesia.sk, Kariera.sk, LinkedIn

Розділів «Стажування» та «Кар'єра» на сайтах компаній

Кар'єрного центру FCHPT STU

Наукових конференцій і студентських форумів У підсумку, напрям «Біотехнологія» — це професія майбутнього. Випускники затребувані як у науковому середовищі, так і в промисловості. Якщо ти мрієш працювати в міжнародній компанії, впроваджувати стійкі технології або створювати продукти, що змінюють життя — це саме твій шлях.