Біотехнологія — бакалаврат у Словаччині без іспитів і безкоштовно
Навчальний заклад: Словацький технічний університет у Братиславі (Slovenská technická univerzita v Bratislave — STU)
Факультет: Факультет хімічних і харчових технологій (FCHPT STU)
Форма навчання: денна, словацькою мовою
Тривалість: 3 роки (стандартна програма) або 4 роки (конверсійна програма)
Вартість: 0 € — повністю безкоштовне навчання словацькою мовою
Про програму
Бакалаврська програма «Біотехнологія» — це ідеальний вибір для тих, хто хоче побудувати кар’єру у сфері сучасних біотехнологій, фармацевтики, медицини, харчової або екологічної промисловості. Програма поєднує хімію, біологію, інженерію та інформатику для підготовки універсальних фахівців, які зможуть працювати як у лабораторіях, так і на виробництві.
Навчання відбувається у наукових та виробничих лабораторіях з доступом до сучасного обладнання. Студенти здобувають фундаментальні знання з генетики, мікробіології, молекулярної біології та ферментаційних процесів, а також розвивають технічні та цифрові навички.
Що вивчають студенти?
- Біохімія, мікробіологія та молекулярна біологія
- Генна інженерія та ферментаційні технології
- Хімія та фізика біологічних систем
- Біоінформатика та математичне моделювання
- Проєктування та керування біопроцесами
- Контроль якості, аналітика, екологічні аспекти
- ІТ та програмні інструменти для біотехнологій
Кар'єрні можливості
Випускники можуть працювати у таких галузях:
- Фармацевтичні та біотехнологічні компанії
- Науково-дослідні центри та університетські лабораторії
- Харчова промисловість (виробництво, безпека, контроль якості)
- Екологічний моніторинг та переробка відходів
- Стартапи у сфері генетики, біоінформатики та біомедицини
Конверсійна програма (4 роки)
Підходить для абітурієнтів без профільної підготовки або знання професійної термінології словацькою мовою. У перший рік студенти вивчають основи хімії, біології, математики та словацьку наукову мову. Це полегшує адаптацію та робить навчання доступним для випускників будь-яких шкіл.
Стандартна програма (3 роки)
Для тих, хто вже має базові знання з природничих наук або пройшов перший рік конверсійної підготовки. Починаючи з другого курсу, студенти поглиблено вивчають біотехнологічні процеси та працюють над власною бакалаврською темою.
Чому обирають STU та FCHPT?
- Сучасна освіта у престижному технічному університеті
- Доступ до справжнього лабораторного та виробничого обладнання
- Навчання словацькою — безкоштовне
- Вступ без іспитів, лише за шкільним атестатом
- Можливість продовжити навчання у магістратурі
- Сертифікат Postupai зі словацької мови офіційно приймається факультетом
Як допомагає Postupai
Освітня платформа Postupai надає повний супровід:
- Допомога з вибором програми та поданням заявки
- Переклад і підготовка всіх документів
- Консультації з нострифікації
- Поселення в гуртожиток і адаптація на місці
- Підтримка протягом усього періоду навчання
Почни своє майбутнє разом з Postupai — вступай на безкоштовну програму з біотехнології в Словаччині без іспитів і будуйте кар'єру в науці та фармацевтиці!
Навчальний план освітньої програми «Біотехнологія»
Загальна інформація: Навчальна програма реалізується на Факультеті хімічної та харчової технології Словацького технічного університету в Братиславі (FCHPT STU). Вступ здійснюється без вступних іспитів. Доступні два формати навчання:
- Конверсійна програма (4 роки): призначена для студентів без профільної підготовки та включає перший адаптаційний рік.
- Основна програма (3 роки): для абітурієнтів з належним рівнем знань з хімії, біології та математики.
Що таке конверсійний курс? Це підготовчий перший рік, що дає базу з природничих наук і лабораторних дисциплін, щоб успішно опанувати подальшу спеціалізовану біотехнологічну програму.
Основна навчальна програма починається з другого року та включає ключові дисципліни: біохімію, мікробіологію, органічну хімію, лабораторну практику, проєктну роботу та підготовку до захисту бакалаврської роботи.
1 курс – Конверсійний курс
1 семестр
- Наука і промисловість
- Основи фізики I
- Основи хімії I
- Основи лабораторної техніки
- Основи математики I
- Фізичне виховання
2 семестр
- Інформатика
- Вступ до фізико-хімічних вимірювань
- Основи фізики II
- Основи хімії II
- Основи математики II
- Фізичне виховання
2 курс – Початок спеціалізації
3 семестр
- Неорганічна хімія
- Математика I
- Матеріальні баланси
- Технічна англійська I
- Токсикологія
- Вступ до біотехнології
- Фізичне виховання
Вибіркові дисципліни:
- Філософія
- Семінар з хімії
- Семінар з математики
- Наука і техніка
- Основи права
4 семестр
- Біоінформатика
- Біологія
- Фізика I
- Лабораторні заняття з неорганічної хімії
- Лабораторні заняття з біології
- Лабораторні заняття з фізики
- Математика II
- Технічна англійська II
- Фізичне виховання
Вибіркові дисципліни:
- Трудове право та соціальне забезпечення
- Семінар з фізики
- Семінар з математики II
- Табличні та базові системи
- Основи корпоративних фінансів
3 курс – Поглиблена спеціалізація
5 семестр
- Фізика II
- Фізична хімія I
- Лабораторні заняття з фізичної хімії I
- Лабораторні заняття з органічної хімії
- Лабораторні заняття з мікробіології
- Органічна хімія I
- Харчові біотехнології
- Основи мікробіології
Вибіркові дисципліни:
- Аналітичні хімічні методи
- Комунікативні навички
- Податкова система
- Фінансова грамотність
- Основи Matlab
- Економічна теорія
6 семестр
- Прикладні біотехнології
- Фізична хімія II
- Лабораторні заняття з фізичної хімії II
- Лабораторні заняття з біохімії
- Проєкт з біотехнології I
- Органічна хімія II
- Основи біохімії
Обов’язкові вибіркові дисципліни (мінімум 2):
- Прикладна статистика
- Біоорганічна хімія
- Управління процесами
- Економіка та менеджмент
- Гігієна та санітарія
4 курс – Випускний етап
7 семестр
- Хімічна та енергетична інженерія
- Інструментальні методи аналізу
- Лабораторні заняття з хімічної та енергетичної інженерії
- Лабораторні заняття з інструментальних методів аналізу
- Лабораторні заняття з біоаналітичних методів
- Проєкт з біотехнології II
- Основи біоаналітичних методів
- Основи молекулярної біології
Вибіркові дисципліни:
- Нафта і вуглеводнева технологія
- Фізичне виховання
- Екологія та охорона довкілля
- Фотографія та поліграфія
- Харчова хімія
- Зелена хімія та інженерія
8 семестр
- Бакалаврська робота
- Лабораторні заняття з рекомбінантних технологій
- Семінар до бакалаврської роботи
- Ксенобіохімія
- Основи рекомбінантних технологій
Обов’язкові вибіркові дисципліни (мінімум 2):
- Фармацевтичні біотехнології
- Лабораторні заняття з фармацевтичних біотехнологій
- Лабораторні заняття з клінічної біохімії
- Основи клінічної біохімії
Вибіркові дисципліни:
- Фізичне виховання – олімпійське виховання
Ким працювати після закінчення бакалаврату з біотехнологій у Словацькому технічному університеті
Якщо ти плануєш навчатися у Словацькому технічному університеті в Братиславі (Slovenská technická univerzita v Bratislave), а саме на Факультеті хімічної та харчової технології (FCHPT), то програма бакалаврату за напрямом «Біотехнологія» відкриє тобі безліч кар'єрних можливостей у Європі та за її межами.
Де можна працювати після закінчення?
Програма розроблена так, щоб випускник міг розпочати професійний шлях одразу після отримання диплома. Завдяки поєднанню знань з хімії, біології, мікробіології та технічної підготовки, ти зможеш знайти роботу в таких сферах, як:
- Фармацевтичні компанії (наприклад, Zentiva, Roche, Saneca Pharma)
- Харчова та напоїва промисловість (Nestlé, Coca-Cola, Heineken, Mondelēz)
- Біотехнологічні та хімічні підприємства (BASF, DSM, Novozymes)
- Аналітичні лабораторії та науково-дослідні центри при університетах та в приватному секторі
- Екологічний моніторинг та контроль – екологічні агентства, органи сертифікації
- Клінічні лабораторії та медицина – робота з діагностичним обладнанням
Які посади доступні для випускників?
- Лаборант з біотехнологій або аналітичної хімії
- Молодший інженер-технолог на харчовому або фармацевтичному виробництві
- Фахівець з якості та сертифікації
- Дослідник або асистент у науковій групі
- Оператор лабораторного або клінічного обладнання
- Технічний перекладач (англійська, німецька, словацька)
У яких країнах шукати роботу?
Після закінчення STU ти зможеш шукати роботу не лише у Словаччині, а й у Чехії, Австрії, Німеччині, Нідерландах, Польщі, Угорщині — усе залежить від твоїх мовних навичок та досвіду. Європейський диплом визнається в усьому ЄС, а знання з біотехнологій — затребувані скрізь.
Чи можна продовжити навчання?
Так, після отримання ступеня бакалавра ти можеш вступити на магістратуру з біотехнологій у Словаччині або в будь-якій іншій країні Європи. STU пропонує власну магістерську програму, але також можна обрати спеціалізації у галузі:
- Генної інженерії
- Молекулярної біології
- Фармацевтичної біотехнології
- Екологічної біохімії
- Агропромислових технологій
Де шукати вакансії?
Почати варто з:
- Кар'єрних порталів: Profesia.sk, Kariera.sk, LinkedIn
- Розділів «Стажування» та «Кар'єра» на сайтах компаній
- Кар'єрного центру FCHPT STU
- Наукових конференцій і студентських форумів
У підсумку, напрям «Біотехнологія» — це професія майбутнього. Випускники затребувані як у науковому середовищі, так і в промисловості. Якщо ти мрієш працювати в міжнародній компанії, впроваджувати стійкі технології або створювати продукти, що змінюють життя — це саме твій шлях.
Вступ на бакалаврат зі спеціальності «Біотехнології» в Словаччині для українців
Цікавить безкоштовне навчання в Словаччині за напрямом «Біотехнології»? Це чудовий вибір для тих, хто прагне отримати якісну європейську освіту та побудувати кар’єру в галузях фармацевтики, генної інженерії, харчової промисловості чи екології. Навчання проходить на Факультеті хімічної та харчової технології (FCHPT) Словацького технічного університету в Братиславі (STU) — одного з найпрестижніших технічних вишів Центральної Європи.
Формати програми біотехнологій для вступу без ЗНО
Програма «Біотехнології» відкрита для іноземних студентів, зокрема з України, Казахстану, Молдови та інших країн СНД. В залежності від вашої підготовки доступні два формати:
- 3-річна основна програма: для тих, хто має базові знання з хімії та біології (вивчав ці предмети у школі чи коледжі).
- 4-річна адаптаційна програма: для вступників без хіміко-біологічної підготовки або без знання наукової термінології словацькою. Перший рік включає підготовчі курси з хімії, біології, математики та словацької мови. Далі — навчання в основній програмі.
Навчання безкоштовне на обох програмах. Всі заняття проходять словацькою мовою. Після завершення ви отримуєте диплом бакалавра європейського зразка, який визнається в країнах ЄС.
Як вступити на «Біотехнології» в університет у Братиславі?
Вступ до Словаччини без ЗНО — це реальність. Для зарахування на спеціальність «Біотехнології» не потрібно складати вступних іспитів. Все, що вам потрібно:
- Подати заявку (у цьому допомагає Postupai — сервіс супроводу вступу)
- Надати атестат про повну середню освіту (11 класів або еквівалент) з оцінками
- Пред’явити сертифікат знання словацької мови рівня B1 або вище
- Вступні іспити не потрібні — зарахування відбувається за конкурсом шкільних оцінок (8–10 клас)
Сертифікат словацької мови: коли потрібен і як отримати?
Іспит зі словацької мови обов’язковий лише в разі, якщо:
- у вас немає мовного сертифіката,
- і в атестаті немає оцінки з словацької або чеської мови.
Сертифікат від Postupai визнається факультетом і звільняє вас від додаткового іспиту.
Чому варто вивчати біотехнології в Словаччині?
- Безкоштовна освіта в Словаччині для українців у державному технічному виші з міжнародним авторитетом
- Сучасна програма з біотехнологій: лабораторні практикуми, наукові проєкти, прикладні дослідження
- Навчання словацькою мовою — офіційною мовою країни ЄС
- Можливість продовжити навчання в магістратурі з біотехнологій в Словаччині або в інших європейських країнах
- Повний супровід від Postupai: подача документів, переклади, нострифікація, пошук житла, адаптація в новому середовищі
Навчання за спеціальністю «Біотехнології» в STU — це шанс отримати актуальну європейську освіту, знайти роботу в фармацевтичній, харчовій, екологічній або біомедичній галузі, і зробити перший крок до успішної кар’єри в Європі.