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Біотехнології

Біотехнологія — бакалаврат у Словаччині без іспитів і безкоштовно

Навчальний заклад: Словацький технічний університет у Братиславі (Slovenská technická univerzita v Bratislave — STU)

Факультет: Факультет хімічних і харчових технологій (FCHPT STU)

Форма навчання: денна, словацькою мовою

Тривалість: 3 роки (стандартна програма) або 4 роки (конверсійна програма)

Вартість: 0 € — повністю безкоштовне навчання словацькою мовою

Про програму

Бакалаврська програма «Біотехнологія» — це ідеальний вибір для тих, хто хоче побудувати кар’єру у сфері сучасних біотехнологій, фармацевтики, медицини, харчової або екологічної промисловості. Програма поєднує хімію, біологію, інженерію та інформатику для підготовки універсальних фахівців, які зможуть працювати як у лабораторіях, так і на виробництві.

Навчання відбувається у наукових та виробничих лабораторіях з доступом до сучасного обладнання. Студенти здобувають фундаментальні знання з генетики, мікробіології, молекулярної біології та ферментаційних процесів, а також розвивають технічні та цифрові навички.

Що вивчають студенти?

  • Біохімія, мікробіологія та молекулярна біологія
  • Генна інженерія та ферментаційні технології
  • Хімія та фізика біологічних систем
  • Біоінформатика та математичне моделювання
  • Проєктування та керування біопроцесами
  • Контроль якості, аналітика, екологічні аспекти
  • ІТ та програмні інструменти для біотехнологій

Кар'єрні можливості

Випускники можуть працювати у таких галузях:

  • Фармацевтичні та біотехнологічні компанії
  • Науково-дослідні центри та університетські лабораторії
  • Харчова промисловість (виробництво, безпека, контроль якості)
  • Екологічний моніторинг та переробка відходів
  • Стартапи у сфері генетики, біоінформатики та біомедицини

Конверсійна програма (4 роки)

Підходить для абітурієнтів без профільної підготовки або знання професійної термінології словацькою мовою. У перший рік студенти вивчають основи хімії, біології, математики та словацьку наукову мову. Це полегшує адаптацію та робить навчання доступним для випускників будь-яких шкіл.

Стандартна програма (3 роки)

Для тих, хто вже має базові знання з природничих наук або пройшов перший рік конверсійної підготовки. Починаючи з другого курсу, студенти поглиблено вивчають біотехнологічні процеси та працюють над власною бакалаврською темою.

Чому обирають STU та FCHPT?

  • Сучасна освіта у престижному технічному університеті
  • Доступ до справжнього лабораторного та виробничого обладнання
  • Навчання словацькою — безкоштовне
  • Вступ без іспитів, лише за шкільним атестатом
  • Можливість продовжити навчання у магістратурі
  • Сертифікат Postupai зі словацької мови офіційно приймається факультетом

Як допомагає Postupai

Освітня платформа Postupai надає повний супровід:

  • Допомога з вибором програми та поданням заявки
  • Переклад і підготовка всіх документів
  • Консультації з нострифікації
  • Поселення в гуртожиток і адаптація на місці
  • Підтримка протягом усього періоду навчання

Почни своє майбутнє разом з Postupai — вступай на безкоштовну програму з біотехнології в Словаччині без іспитів і будуйте кар'єру в науці та фармацевтиці!

Навчальний план освітньої програми «Біотехнологія»

Загальна інформація: Навчальна програма реалізується на Факультеті хімічної та харчової технології Словацького технічного університету в Братиславі (FCHPT STU). Вступ здійснюється без вступних іспитів. Доступні два формати навчання:

  • Конверсійна програма (4 роки): призначена для студентів без профільної підготовки та включає перший адаптаційний рік.
  • Основна програма (3 роки): для абітурієнтів з належним рівнем знань з хімії, біології та математики.

Що таке конверсійний курс? Це підготовчий перший рік, що дає базу з природничих наук і лабораторних дисциплін, щоб успішно опанувати подальшу спеціалізовану біотехнологічну програму.

Основна навчальна програма починається з другого року та включає ключові дисципліни: біохімію, мікробіологію, органічну хімію, лабораторну практику, проєктну роботу та підготовку до захисту бакалаврської роботи.

1 курс – Конверсійний курс

1 семестр

  • Наука і промисловість
  • Основи фізики I
  • Основи хімії I
  • Основи лабораторної техніки
  • Основи математики I
  • Фізичне виховання

2 семестр

  • Інформатика
  • Вступ до фізико-хімічних вимірювань
  • Основи фізики II
  • Основи хімії II
  • Основи математики II
  • Фізичне виховання

2 курс – Початок спеціалізації

3 семестр

  • Неорганічна хімія
  • Математика I
  • Матеріальні баланси
  • Технічна англійська I
  • Токсикологія
  • Вступ до біотехнології
  • Фізичне виховання

Вибіркові дисципліни:

  • Філософія
  • Семінар з хімії
  • Семінар з математики
  • Наука і техніка
  • Основи права

4 семестр

  • Біоінформатика
  • Біологія
  • Фізика I
  • Лабораторні заняття з неорганічної хімії
  • Лабораторні заняття з біології
  • Лабораторні заняття з фізики
  • Математика II
  • Технічна англійська II
  • Фізичне виховання

Вибіркові дисципліни:

  • Трудове право та соціальне забезпечення
  • Семінар з фізики
  • Семінар з математики II
  • Табличні та базові системи
  • Основи корпоративних фінансів

3 курс – Поглиблена спеціалізація

5 семестр

  • Фізика II
  • Фізична хімія I
  • Лабораторні заняття з фізичної хімії I
  • Лабораторні заняття з органічної хімії
  • Лабораторні заняття з мікробіології
  • Органічна хімія I
  • Харчові біотехнології
  • Основи мікробіології

Вибіркові дисципліни:

  • Аналітичні хімічні методи
  • Комунікативні навички
  • Податкова система
  • Фінансова грамотність
  • Основи Matlab
  • Економічна теорія

6 семестр

  • Прикладні біотехнології
  • Фізична хімія II
  • Лабораторні заняття з фізичної хімії II
  • Лабораторні заняття з біохімії
  • Проєкт з біотехнології I
  • Органічна хімія II
  • Основи біохімії

Обов’язкові вибіркові дисципліни (мінімум 2):

  • Прикладна статистика
  • Біоорганічна хімія
  • Управління процесами
  • Економіка та менеджмент
  • Гігієна та санітарія

4 курс – Випускний етап

7 семестр

  • Хімічна та енергетична інженерія
  • Інструментальні методи аналізу
  • Лабораторні заняття з хімічної та енергетичної інженерії
  • Лабораторні заняття з інструментальних методів аналізу
  • Лабораторні заняття з біоаналітичних методів
  • Проєкт з біотехнології II
  • Основи біоаналітичних методів
  • Основи молекулярної біології

Вибіркові дисципліни:

  • Нафта і вуглеводнева технологія
  • Фізичне виховання
  • Екологія та охорона довкілля
  • Фотографія та поліграфія
  • Харчова хімія
  • Зелена хімія та інженерія

8 семестр

  • Бакалаврська робота
  • Лабораторні заняття з рекомбінантних технологій
  • Семінар до бакалаврської роботи
  • Ксенобіохімія
  • Основи рекомбінантних технологій

Обов’язкові вибіркові дисципліни (мінімум 2):

  • Фармацевтичні біотехнології
  • Лабораторні заняття з фармацевтичних біотехнологій
  • Лабораторні заняття з клінічної біохімії
  • Основи клінічної біохімії

Вибіркові дисципліни:

  • Фізичне виховання – олімпійське виховання

Ким працювати після закінчення бакалаврату з біотехнологій у Словацькому технічному університеті

Якщо ти плануєш навчатися у Словацькому технічному університеті в Братиславі (Slovenská technická univerzita v Bratislave), а саме на Факультеті хімічної та харчової технології (FCHPT), то програма бакалаврату за напрямом «Біотехнологія» відкриє тобі безліч кар'єрних можливостей у Європі та за її межами.

Де можна працювати після закінчення?

Програма розроблена так, щоб випускник міг розпочати професійний шлях одразу після отримання диплома. Завдяки поєднанню знань з хімії, біології, мікробіології та технічної підготовки, ти зможеш знайти роботу в таких сферах, як:

  • Фармацевтичні компанії (наприклад, Zentiva, Roche, Saneca Pharma)
  • Харчова та напоїва промисловість (Nestlé, Coca-Cola, Heineken, Mondelēz)
  • Біотехнологічні та хімічні підприємства (BASF, DSM, Novozymes)
  • Аналітичні лабораторії та науково-дослідні центри при університетах та в приватному секторі
  • Екологічний моніторинг та контроль – екологічні агентства, органи сертифікації
  • Клінічні лабораторії та медицина – робота з діагностичним обладнанням

Які посади доступні для випускників?

  • Лаборант з біотехнологій або аналітичної хімії
  • Молодший інженер-технолог на харчовому або фармацевтичному виробництві
  • Фахівець з якості та сертифікації
  • Дослідник або асистент у науковій групі
  • Оператор лабораторного або клінічного обладнання
  • Технічний перекладач (англійська, німецька, словацька)

У яких країнах шукати роботу?

Після закінчення STU ти зможеш шукати роботу не лише у Словаччині, а й у Чехії, Австрії, Німеччині, Нідерландах, Польщі, Угорщині — усе залежить від твоїх мовних навичок та досвіду. Європейський диплом визнається в усьому ЄС, а знання з біотехнологій — затребувані скрізь.

Чи можна продовжити навчання?

Так, після отримання ступеня бакалавра ти можеш вступити на магістратуру з біотехнологій у Словаччині або в будь-якій іншій країні Європи. STU пропонує власну магістерську програму, але також можна обрати спеціалізації у галузі:

  • Генної інженерії
  • Молекулярної біології
  • Фармацевтичної біотехнології
  • Екологічної біохімії
  • Агропромислових технологій

Де шукати вакансії?

Почати варто з:

  • Кар'єрних порталів: Profesia.sk, Kariera.sk, LinkedIn
  • Розділів «Стажування» та «Кар'єра» на сайтах компаній
  • Кар'єрного центру FCHPT STU
  • Наукових конференцій і студентських форумів

У підсумку, напрям «Біотехнологія» — це професія майбутнього. Випускники затребувані як у науковому середовищі, так і в промисловості. Якщо ти мрієш працювати в міжнародній компанії, впроваджувати стійкі технології або створювати продукти, що змінюють життя — це саме твій шлях.

Вступ на бакалаврат зі спеціальності «Біотехнології» в Словаччині для українців

Цікавить безкоштовне навчання в Словаччині за напрямом «Біотехнології»? Це чудовий вибір для тих, хто прагне отримати якісну європейську освіту та побудувати кар’єру в галузях фармацевтики, генної інженерії, харчової промисловості чи екології. Навчання проходить на Факультеті хімічної та харчової технології (FCHPT) Словацького технічного університету в Братиславі (STU) — одного з найпрестижніших технічних вишів Центральної Європи.

Формати програми біотехнологій для вступу без ЗНО

Програма «Біотехнології» відкрита для іноземних студентів, зокрема з України, Казахстану, Молдови та інших країн СНД. В залежності від вашої підготовки доступні два формати:

  • 3-річна основна програма: для тих, хто має базові знання з хімії та біології (вивчав ці предмети у школі чи коледжі).
  • 4-річна адаптаційна програма: для вступників без хіміко-біологічної підготовки або без знання наукової термінології словацькою. Перший рік включає підготовчі курси з хімії, біології, математики та словацької мови. Далі — навчання в основній програмі.

Навчання безкоштовне на обох програмах. Всі заняття проходять словацькою мовою. Після завершення ви отримуєте диплом бакалавра європейського зразка, який визнається в країнах ЄС.

Як вступити на «Біотехнології» в університет у Братиславі?

Вступ до Словаччини без ЗНО — це реальність. Для зарахування на спеціальність «Біотехнології» не потрібно складати вступних іспитів. Все, що вам потрібно:

  • Подати заявку (у цьому допомагає Postupai — сервіс супроводу вступу)
  • Надати атестат про повну середню освіту (11 класів або еквівалент) з оцінками
  • Пред’явити сертифікат знання словацької мови рівня B1 або вище
  • Вступні іспити не потрібні — зарахування відбувається за конкурсом шкільних оцінок (8–10 клас)

Сертифікат словацької мови: коли потрібен і як отримати?

Іспит зі словацької мови обов’язковий лише в разі, якщо:

  • у вас немає мовного сертифіката,
  • і в атестаті немає оцінки з словацької або чеської мови.

Сертифікат від Postupai визнається факультетом і звільняє вас від додаткового іспиту.

Чому варто вивчати біотехнології в Словаччині?

  • Безкоштовна освіта в Словаччині для українців у державному технічному виші з міжнародним авторитетом
  • Сучасна програма з біотехнологій: лабораторні практикуми, наукові проєкти, прикладні дослідження
  • Навчання словацькою мовою — офіційною мовою країни ЄС
  • Можливість продовжити навчання в магістратурі з біотехнологій в Словаччині або в інших європейських країнах
  • Повний супровід від Postupai: подача документів, переклади, нострифікація, пошук житла, адаптація в новому середовищі

Навчання за спеціальністю «Біотехнології» в STU — це шанс отримати актуальну європейську освіту, знайти роботу в фармацевтичній, харчовій, екологічній або біомедичній галузі, і зробити перший крок до успішної кар’єри в Європі.

Словацький технічний університет у Братиславі

Термін подачі заяви: до 30.04.2026
Оцінка:

Оплата за навчання на словацькій мові: безкоштовно
Стипендія: 50-1200 €
Акредитований академічний ступінь:

  • Бакалаврат – титул Bc., (3-4 роки)
  • Інженер (магістратура) – титул Ing. arch. (2 роки)
  • Аспірантура – титул PhD. (3 роки і довше)
Безкоштовна консультація