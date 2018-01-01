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Химическая инженерия

Бакалавриат по химической инженерии в Словакии

Химическая инженерия — приоритетная специальность с реальными перспективами

Хочешь разбираться в том, как создаются лекарства, косметика, биотехнологии и продукты питания? Интересуешься наукой, но хочешь применять её в реальной жизни, а не только в теории? Тогда поступление на бакалавриат по химической инженерии в Словацком техническом университете в Братиславе (STU) — это верный шаг к востребованной профессии и качественному европейскому образованию.

Это современная инженерная специальность в Словакии, где сочетаются химия, технологии и цифровые навыки. Программа входит в число приоритетных направлений STU и открыта для международных студентов. Если ты хочешь поступить на бакалавриат в Словакии без лишних сложностей — этот вариант идеально подойдёт. Здесь ты можешь учиться бесплатно и без вступительных экзаменов — в одном из лучших технических университетов Центральной Европы.

Учёба проходит в Братиславе, на Факультете химической и пищевой технологии STU — в самом центре страны. Для граждан Украины, стран СНГ и ЕС учёба полностью бесплатная. Подать заявку можно уже сейчас — без экзаменов и с поддержкой от Postupai.

Что ты будешь учить

Программа по химической инженерии в Словакии доступна в двух форматах:

  • Обычная 3-летняя программа — для тех, кто готов к техническому обучению сразу после школы. Ты сразу включаешься в профильные предметы: химию, физику, математику, энергетику, инженерные дисциплины и лабораторную практику.
  • Конверсионная 4-летняя программа — подойдёт тем, кто приходит с разной школьной подготовкой. Первый год помогает подтянуть математику, химию и физику, освоить базовые лабораторные навыки. С 2-го курса ты переходишь на общий учебный план. Обучение также полностью бесплатное.

В процессе обучения ты:

  • поймёшь, как устроены химические и энергетические процессы в производстве;
  • научишься управлять оборудованием и моделировать производственные системы;
  • будешь использовать компьютерные и аналитические инструменты в инженерных задачах;
  • изучишь методы оптимизации, современные технологии и промышленную безопасность;
  • сможешь применять полученные знания сразу на практике.

Программа построена для тех, кто хочет поступить на бакалавриат в Европе и учиться в актуальной инженерной сфере с перспективой трудоустройства по всей Европе. Химическая инженерия признана в ЕС как стратегически важная отрасль — выпускники легко находят работу и участвуют в международных проектах.

Что ты будешь знать и уметь после окончания

После завершения программы ты сможешь:

  • работать инженером-химиком, технологом или специалистом по производственным процессам;
  • участвовать в разработке новых продуктов, материалов и решений для разных отраслей;
  • применять цифровые технологии и аналитику в инженерной практике;
  • продолжить учёбу в магистратуре в Словакии или в любой стране ЕС;
  • стать конкурентоспособным специалистом на международном рынке труда.

Поступив на бакалавриат по химической инженерии в Словакии, ты получаешь диплом европейского образца и реальные карьерные возможности в Европе.

Где проходит обучение

Учёба проходит в Словацком техническом университете в Братиславе (Slovenská technická univerzita v Bratislave), на Факультете химической и пищевой технологии (FCHPT STU).

Учёба в Братиславе — это не только получение знаний, но и возможность жить в международной среде, участвовать в стажировках и развиваться профессионально. Занятия ведутся на словацком языке, поступление — без экзаменов, а обучение для граждан Украины, СНГ и ЕС — бесплатное.

Как поступить на химическую инженерию — просто с Postupai

Хочешь учиться в Словакии бесплатно, на востребованной инженерной программе и без вступительных экзаменов? Не откладывай — химическая инженерия входит в число самых популярных направлений среди абитуриентов.

Оставь заявку на сайте Postupai — и мы поможем тебе поступить именно на бакалавриат по химической инженерии в STU Братислава. Поддержка на всех этапах: от выбора программы до подачи документов и зачисления.

Химическая инженерия в Словакии — это твой шанс получить диплом международного уровня, учиться в Братиславе и начать карьеру в Европе уже во время учёбы.

Учебный план бакалавриата по химической инженерии в STU

Программа бакалавриата по химической инженерии в Словацком техническом университете в Братиславе (STU) доступна в двух вариантах обучения:

  • Обычная 3-летняя программа — предназначена для абитуриентов с хорошей подготовкой по химии, физике и математике. Студенты сразу начинают обучение с основного учебного плана — с 2 курса (в рамках трёхлетнего обучения).
  • Конверсионная 4-летняя программа — включает дополнительный подготовительный 1 курс. Он помогает выровнять знания у студентов, которые поступили после разных типов средних школ. После первого года конверсионной программы студенты переходят на тот же учебный план, что и учащиеся обычной программы.

1 курс (только для конверсионной 4-летней программы)

1 семестр

Обязательные предметы
  • Наука и промышленность
  • Основы математики I
  • Основы физики I
  • Основы химии I
  • Основы лабораторной техники
  • Физкультура

2 семестр

Обязательные предметы
  • Введение в физико-химические измерения
  • Информатика
  • Основы математики II
  • Основы физики II
  • Основы химии II
  • Физкультура

После завершения 1 курса студенты 4-летней программы продолжают обучение по тому же учебному плану, что и студенты 3-летней программы, начиная со 2 курса.

2 курс (начало основной 3-летней программы)

1 семестр

Обязательные предметы
  • Алгоритмы и инструменты химико-инженерных расчётов I
  • Математика I
  • Материальные балансы
  • Физкультура
Выборочные предметы
  • Наука и техника
  • Семинар по математике

2 семестр

Обязательные предметы
  • Неорганическая химия
  • Технический английский язык I
  • Физкультура
Выборочные предметы
  • Семинар по химии

3 курс

1 семестр

Обязательные предметы
  • Алгоритмы и инструменты химико-инженерных расчётов II
  • Математика II
  • Физика I
  • Технический английский язык II
  • Физкультура
Выборочные предметы
  • Семинар по физике
  • Семинар по математике II

2 семестр

Обязательные предметы
  • Лабораторные работы по неорганической химии
  • Лабораторные работы по течению жидкостей
  • Лабораторные работы по физике
  • Течение жидкостей
  • Энергетические балансы
Выборочные предметы
  • Интернет- и информационные системы
  • Табличные и базовые системы обработки данных

4 курс

1 семестр

Обязательные предметы
  • Алгоритмы и инструменты химико-инженерных расчётов III
  • Физика II
  • Физическая химия I
  • Лабораторные по физической химии I
  • Физкультура

2 семестр

Обязательные предметы
  • Процессы разделения I
  • Теплообмен
  • Лабораторные по теплообмену
Выборочные предметы
  • Коммуникационные навыки
  • Наука и техника
  • Основы предпринимательства
  • Основы финансовой грамотности

Карьерные возможности после бакалавриата по химической инженерии

Завершив бакалавриат по химической инженерии в STU, ты получаешь не просто диплом, а конкретную профессию. Уже после 3 или 4 лет обучения ты сможешь начать карьеру в производственных, аналитических, технологических или научно-исследовательских структурах — как в Словакии, так и в других странах ЕС.

Кем ты сможешь работать:

  • инженер-химик или инженер-технолог на заводах;
  • специалист по процессам в фармацевтической, пищевой, косметической или экологической промышленности;
  • аналитик в лабораториях и исследовательских центрах;
  • специалист по промышленной безопасности или энергоменеджменту;
  • младший инженер по автоматизации и управлению процессами;
  • консультант в сфере устойчивого развития и внедрения новых технологий.

Где ты можешь работать:

  • фармацевтические и биотехнологические компании (например, Zentiva, Saneca, GSK);
  • пищевые концерны (Nestlé, Coca-Cola HBC, Mondelez);
  • инжиниринговые и производственные фирмы (Slovnaft, Duslo, Evonik);
  • научные и академические лаборатории в университетах и частных НИИ;
  • экологические и энергетические стартапы;
  • международные корпорации, работающие в сфере промышленной химии и переработки сырья.

Продолжение обучения:

После бакалавриата ты можешь продолжить обучение в магистратуре — как в STU Братислава, так и в других университетах Европы. В магистратуре ты сможешь специализироваться в области:

  • фармацевтической технологии,
  • химической и процессной инженерии,
  • экологических и энергетических систем,
  • материаловедения,
  • нанотехнологий или биохимии.

Важно: словацкий диплом признаётся во всех странах Европейского Союза, а значит, ты сможешь свободно работать или продолжить учёбу в любой стране Европы без необходимости проходить нострификацию.

Как поступить на бакалавриат по направлению «Химическая инженерия» в Словакии

Ищешь возможность бесплатно учиться в Европе на инженерной специальности? Тогда «Химическая инженерия» в Словацком техническом университете в Братиславе (STU) — отличный выбор. Это современная программа на Факультете химической и пищевой технологии (FCHPT STU), признанном в ЕС и открытом для иностранных студентов из Украины, Казахстана, Молдовы и других стран СНГ.

Форматы обучения: подойдёт каждому

В зависимости от вашей подготовки есть два формата:

  • 3-летняя программа — для тех, у кого уже есть хорошая база по химии, физике и математике. Вы сразу начинаете обучение по основному плану.
  • 4-летняя (конверсионная) программа — для тех, кто хочет подтянуть знания. Первый год — подготовительный, затем вы продолжаете обучение вместе со всеми.

Обе программы полностью бесплатные и проходят на словацком языке. После окончания вы получаете диплом европейского образца, признанный во всех странах ЕС.

Как поступить на химическую инженерию в STU?

Всё просто: никаких экзаменов сдавать не нужно. Чтобы поступить, достаточно:

  • Подать онлайн-заявку — с этим вам поможет команда Postupai;
  • Предоставить аттестат (11 классов или аналог) с оценками;
  • Предоставить сертификат знание словацкого языка на уровне B1 и выше;

А если нет сертификата?

Если у вас нет официального сертификата и в аттестате нет оценки по словацкому или чешскому языку — тогда нужно сдать тест. Но если у вас есть сертификат от Postupai, вы полностью освобождаетесь от экзамена — его официально признаёт факультет.

Почему стоит выбрать именно «Химическую инженерию» в STU?

  • Престижный государственный университет с сильной международной репутацией;
  • Современная и прикладная программа обучения с упором на химию, энергетику и технологии;
  • Бесплатное обучение на словацком языке;
  • Возможность поступления в магистратуру в любой стране Евросоюза;
  • Полная поддержка от Postupai: от подачи заявки до заселения в общежитие и адаптации на месте.

Начни свой путь в Европу с Postupai

Мечтаешь получить европейский диплом и начать карьеру в промышленности, фармацевтике, экологии или научной сфере? Обучение на «Химической инженерии» в STU Братислава — твой реальный шанс всё изменить!

Оставь заявку на сайте Postupai — и мы поможем тебе поступить на бакалавриат по химической инженерии в Словакии. Без экзаменов. С гарантированной поддержкой на каждом этапе.

Поступай с Postupai — и учись в Словакии легко, бесплатно и с перспективой на карьеру в Европе!

Словацкий технический университет в Братиславе

Термин подачи заявки: до 30.04.2026
Оценка:

Оплата за обучение на словацком языке: Бесплатно
Стипендия: 150-1050 €
Аккредитованная академическая степень:

  • Бакалавриат - титул Bc. (3-4 года)
  • Инженер (магистратура) - Ing. arch. (2 года)
  • Аспирантура - титул PhD. (3 года и более)
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