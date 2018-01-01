Бакалаврат з хімічної інженерії в Словаччині

Хімічна інженерія — пріоритетна спеціальність із реальними перспективами

Хочеш розуміти, як створюються ліки, косметика, біотехнології та продукти харчування? Цікавишся наукою, але хочеш застосовувати її в реальному житті, а не тільки в теорії? Тоді вступ на програму бакалаврату з хімічної інженерії у Словацькому технічному університеті в Братиславі (STU) — це правильний крок для тих, хто прагне отримати якісну освіту і затребувану професію.

Це сучасна інженерна спеціальність у Словаччині, яка поєднує хімію, технології та цифрові навички. Програма входить до числа ключових напрямків STU та відкрита для іноземних студентів. Вступивши саме на цю спеціальність, ти отримаєш можливість навчатися в одному з найкращих технічних університетів Центральної Європи — безкоштовно і без вступних іспитів.

Навчання проходить на Факультеті хімічної та харчової технології STU Братислава, у столиці Словаччини. Для громадян України, країн СНД та ЄС навчання безкоштовне. А подати заявку на вступ можна вже зараз — без іспитів та з підтримкою від Postupai.

Що ти будеш вивчати

Програма орієнтована на практику та реальні завдання. Під час навчання ти:

опануєш хімію, фізику, енергетику та екологічні процеси;

навчишся керувати технологічним обладнанням і моделювати виробничі процеси;

працюватимеш із комп’ютерними системами, розрахунками та інженерною логікою;

вивчатимеш, як впроваджувати сучасні технології та підвищувати ефективність виробництва;

розберешся в промисловій безпеці та енергетиці підприємств.

Усе це ти вивчатимеш саме в рамках спеціальності з хімічної інженерії, яка визнана стратегічно важливою для промисловості ЄС і активно підтримується європейськими компаніями.

Що ти знатимеш і вмітимеш після закінчення

Після завершення програми ти зможеш:

працювати інженером-хіміком, технологом або спеціалістом з виробництва;

оптимізувати процеси на заводах, у фармацевтиці, харчовій та біотехнологічній сферах;

брати участь у розробці нових матеріалів, продукції та рішень;

використовувати ІТ та аналітику в технічній практиці;

продовжити навчання в магістратурі у Словаччині або в іншій європейській країні.

Вступивши на бакалаврат з хімічної інженерії в Словаччині, ти відкриваєш собі прямий шлях до кар’єри європейського інженера. Це освіта, яку визнають по всій Європі і яка дає реальні шанси на успіх.

Де проходить навчання

Навчання відбувається у Словацькому технічному університеті в Братиславі (Slovenská technická univerzita v Bratislave), на Факультеті хімічної та харчової технології (FCHPT STU).

Місто Братислава — це не тільки столиця Словаччини, а й студентський центр з великою кількістю можливостей для практики, стажувань та міжнародних проєктів. Навчання проходить словацькою мовою, вступ — без іспитів, а для громадян України, ЄС і СНД освіта безкоштовна.

Як вступити саме на хімічну інженерію — легко з Postupai

Хочеш вчитися в Словаччині безкоштовно, на затребуваній інженерній спеціальності і без вступних іспитів? Тоді не відкладайте — ця програма користується високим попитом серед абітурієнтів.

Залиш заявку на сайті Postupai — і ми допоможемо тобі вступити саме на бакалаврат з хімічної інженерії в STU Братислава. Ми підкажемо, які документи підготувати, як усе оформити, і підтримаємо тебе на кожному етапі.

Вступ на хімічну інженерію в Словаччині — це твій шанс отримати диплом європейського зразка й упевнений старт кар’єри ще під час навчання.