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Хімічна техніка

Бакалаврат з хімічної інженерії в Словаччині

Хімічна інженерія — пріоритетна спеціальність із реальними перспективами

Хочеш розуміти, як створюються ліки, косметика, біотехнології та продукти харчування? Цікавишся наукою, але хочеш застосовувати її в реальному житті, а не тільки в теорії? Тоді вступ на програму бакалаврату з хімічної інженерії у Словацькому технічному університеті в Братиславі (STU) — це правильний крок для тих, хто прагне отримати якісну освіту і затребувану професію.

Це сучасна інженерна спеціальність у Словаччині, яка поєднує хімію, технології та цифрові навички. Програма входить до числа ключових напрямків STU та відкрита для іноземних студентів. Вступивши саме на цю спеціальність, ти отримаєш можливість навчатися в одному з найкращих технічних університетів Центральної Європи — безкоштовно і без вступних іспитів.

Навчання проходить на Факультеті хімічної та харчової технології STU Братислава, у столиці Словаччини. Для громадян України, країн СНД та ЄС навчання безкоштовне. А подати заявку на вступ можна вже зараз — без іспитів та з підтримкою від Postupai.

Що ти будеш вивчати

Програма орієнтована на практику та реальні завдання. Під час навчання ти:

  • опануєш хімію, фізику, енергетику та екологічні процеси;
  • навчишся керувати технологічним обладнанням і моделювати виробничі процеси;
  • працюватимеш із комп’ютерними системами, розрахунками та інженерною логікою;
  • вивчатимеш, як впроваджувати сучасні технології та підвищувати ефективність виробництва;
  • розберешся в промисловій безпеці та енергетиці підприємств.

Усе це ти вивчатимеш саме в рамках спеціальності з хімічної інженерії, яка визнана стратегічно важливою для промисловості ЄС і активно підтримується європейськими компаніями.

Що ти знатимеш і вмітимеш після закінчення

Після завершення програми ти зможеш:

  • працювати інженером-хіміком, технологом або спеціалістом з виробництва;
  • оптимізувати процеси на заводах, у фармацевтиці, харчовій та біотехнологічній сферах;
  • брати участь у розробці нових матеріалів, продукції та рішень;
  • використовувати ІТ та аналітику в технічній практиці;
  • продовжити навчання в магістратурі у Словаччині або в іншій європейській країні.

Вступивши на бакалаврат з хімічної інженерії в Словаччині, ти відкриваєш собі прямий шлях до кар’єри європейського інженера. Це освіта, яку визнають по всій Європі і яка дає реальні шанси на успіх.

Де проходить навчання

Навчання відбувається у Словацькому технічному університеті в Братиславі (Slovenská technická univerzita v Bratislave), на Факультеті хімічної та харчової технології (FCHPT STU).

Місто Братислава — це не тільки столиця Словаччини, а й студентський центр з великою кількістю можливостей для практики, стажувань та міжнародних проєктів. Навчання проходить словацькою мовою, вступ — без іспитів, а для громадян України, ЄС і СНД освіта безкоштовна.

Як вступити саме на хімічну інженерію — легко з Postupai

Хочеш вчитися в Словаччині безкоштовно, на затребуваній інженерній спеціальності і без вступних іспитів? Тоді не відкладайте — ця програма користується високим попитом серед абітурієнтів.

Залиш заявку на сайті Postupai — і ми допоможемо тобі вступити саме на бакалаврат з хімічної інженерії в STU Братислава. Ми підкажемо, які документи підготувати, як усе оформити, і підтримаємо тебе на кожному етапі.

Вступ на хімічну інженерію в Словаччині — це твій шанс отримати диплом європейського зразка й упевнений старт кар’єри ще під час навчання.

Навчальний план бакалаврату з хімічної інженерії в STU

Програма бакалаврату з хімічної інженерії в Словацькому технічному університеті в Братиславі (STU) доступна у двох форматах:

  • Стандартна 3-річна програма — призначена для абітурієнтів з добрим рівнем підготовки з хімії, фізики та математики. Студенти одразу починають навчання за основним планом — з 2 курсу (в рамках 3-річної освіти).
  • Конверсійна 4-річна програма — включає підготовчий перший курс. Він допомагає вирівняти знання у студентів, які прийшли з різних типів шкіл. Після завершення першого року навчання студенти продовжують навчання за тим самим планом, що й студенти стандартної програми.

1 курс (тільки для конверсійної 4-річної програми)

1 семестр

Обов’язкові предмети
  • Наука і промисловість
  • Основи математики I
  • Основи фізики I
  • Основи хімії I
  • Основи лабораторної техніки
  • Фізичне виховання

2 семестр

Обов’язкові предмети
  • Вступ до фізико-хімічних вимірювань
  • Інформатика
  • Основи математики II
  • Основи фізики II
  • Основи хімії II
  • Фізичне виховання

Після завершення 1 курсу студенти конверсійної програми переходять до загального навчального плану, починаючи з 2 курсу.

2 курс (початок стандартної 3-річної програми)

1 семестр

Обов’язкові предмети
  • Алгоритми та інструменти хіміко-інженерних розрахунків I
  • Математика I
  • Матеріальні баланси
  • Фізичне виховання
Вибіркові предмети
  • Наука і техніка
  • Семінар з математики

2 семестр

Обов’язкові предмети
  • Неорганічна хімія
  • Технічна англійська мова I
  • Фізичне виховання
Вибіркові предмети
  • Семінар з хімії

3 курс

1 семестр

Обов’язкові предмети
  • Алгоритми та інструменти хіміко-інженерних розрахунків II
  • Математика II
  • Фізика I
  • Технічна англійська мова II
  • Фізичне виховання
Вибіркові предмети
  • Семінар з фізики
  • Семінар з математики II

2 семестр

Обов’язкові предмети
  • Лабораторні роботи з неорганічної хімії
  • Лабораторні роботи з руху рідин
  • Лабораторні роботи з фізики
  • Рух рідин
  • Енергетичні баланси
Вибіркові предмети
  • Інтернет- та інформаційні системи
  • Табличні та базові системи обробки даних

4 курс

1 семестр

Обов’язкові предмети
  • Алгоритми та інструменти хіміко-інженерних розрахунків III
  • Фізика II
  • Фізична хімія I
  • Лабораторні з фізичної хімії I
  • Фізичне виховання

2 семестр

Обов’язкові предмети
  • Процеси розділення I
  • Теплообмін
  • Лабораторні з теплообміну
Вибіркові предмети
  • Комунікаційні навички
  • Наука і техніка
  • Основи підприємництва
  • Основи фінансової грамотності

Кар’єрні можливості після бакалаврату з хімічної інженерії

Після завершення бакалаврату з хімічної інженерії в STU ти отримуєш не просто диплом, а конкретну професію. Уже після 3 або 4 років навчання ти зможеш розпочати кар’єру у виробничих, аналітичних, технологічних або науково-дослідних структурах — як у Словаччині, так і в інших країнах ЄС.

Ким ти зможеш працювати:

  • інженером-хіміком або інженером-технологом на підприємствах;
  • спеціалістом з технологічних процесів у фармацевтичній, харчовій, косметичній чи екологічній промисловості;
  • аналітиком у лабораторіях або дослідницьких центрах;
  • фахівцем з промислової безпеки чи енергоменеджменту;
  • молодшим інженером з автоматизації та управління процесами;
  • консультантом у сфері сталого розвитку та впровадження нових технологій.

Де ти можеш працювати:

  • фармацевтичні та біотехнологічні компанії (наприклад, Zentiva, Saneca, GSK);
  • харчові концерни (Nestlé, Coca-Cola HBC, Mondelez);
  • інжинірингові та виробничі фірми (Slovnaft, Duslo, Evonik);
  • наукові та академічні лабораторії в університетах і приватних НДІ;
  • екологічні та енергетичні стартапи;
  • міжнародні корпорації, що працюють у сфері промислової хімії та переробки сировини.

Продовження навчання:

Після бакалаврату ти можеш продовжити навчання в магістратурі — як у STU Братислава, так і в інших університетах Європи. У магістратурі ти зможеш спеціалізуватися в таких напрямах:

  • фармацевтичні технології,
  • хімічна та процесна інженерія,
  • екологічні та енергетичні системи,
  • наука про матеріали,
  • нанотехнології або біохімія.

Важливо: словацький диплом визнається в усіх країнах Європейського Союзу. Це означає, що ти зможеш вільно працювати або навчатися в будь-якій країні ЄС без потреби у нострифікації.

Як вступити на бакалаврат за напрямом «Хімічна інженерія» в Словаччині

Шукаєш можливість безкоштовно навчатися в Європі на інженерній спеціальності? Тоді «Хімічна інженерія» в Словацькому технічному університеті в Братиславі (STU) — чудовий вибір. Це сучасна програма на Факультеті хімічної та харчової технології (FCHPT STU), який має високу репутацію в ЄС і відкритий для студентів з України, Казахстану, Молдови та інших країн СНД.

Формати навчання: кожному — свій варіант

Залежно від твоєї підготовки доступні два формати:

  • 3-річна програма — для тих, хто має добру базу з хімії, фізики та математики. Ти одразу починаєш навчання за основною програмою.
  • 4-річна (конверсійна) програма — для тих, хто хоче підтягнути знання. Перший рік — підготовчий, далі ти навчаєшся разом з усіма.

Обидві програми повністю безкоштовні і проходять словацькою мовою. Після завершення навчання ти отримуєш диплом європейського зразка, який визнається в усіх країнах ЄС.

Як вступити на хімічну інженерію в STU?

Все просто: ніяких вступних іспитів не потрібно. Щоб стати студентом, потрібно:

  • Подати онлайн-заявку — у цьому допоможе команда Postupai;
  • Надати атестат (11 класів або еквівалент) з оцінками;
  • Надати сертифікат про знання словацької мови на рівні B1 або вище;

А якщо немає сертифіката?

Якщо у тебе немає офіційного сертифіката і в атестаті немає оцінки з словацької чи чеської мови — доведеться скласти тест. Але якщо в тебе є сертифікат від Postupai, ти повністю звільняєшся від іспиту — факультет офіційно визнає цей документ.

Чому варто обрати саме «Хімічну інженерію» в STU?

  • Державний університет з міжнародним визнанням і якісною технічною освітою;
  • Сучасна прикладна програма з акцентом на хімію, енергетику, виробничі процеси й безпеку;
  • Безкоштовне навчання словацькою мовою для громадян України, СНД та країн ЄС;
  • Можливість вступити до магістратури в будь-якій країні ЄС після завершення бакалаврату;
  • Повна підтримка від Postupai: від подачі заявки до поселення в гуртожиток і адаптації на місці.

Почни свій шлях до Європи разом із Postupai

Мрієш отримати диплом європейського зразка і розпочати кар’єру в промисловості, фармацевтиці, екології чи науці? Навчання за програмою «Хімічна інженерія» в STU Братислава — це твій реальний шанс змінити життя!

Залиш заявку на сайті Postupai — і ми допоможемо тобі вступити саме на бакалаврат з хімічної інженерії у Словаччині. Без іспитів. Із повною підтримкою на кожному етапі.

Вступай з Postupai — і навчайся в Словаччині легко, безкоштовно та з перспективою кар’єри в Європі!

Словацький технічний університет у Братиславі

Термін подачі заяви: до 30.04.2026
Оцінка:

Оплата за навчання на словацькій мові: безкоштовно
Стипендія: 50-1200 €
Акредитований академічний ступінь:

  • Бакалаврат – титул Bc., (3-4 роки)
  • Інженер (магістратура) – титул Ing. arch. (2 роки)
  • Аспірантура – титул PhD. (3 роки і довше)
Безкоштовна консультація