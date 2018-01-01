Бакалаврат з хімічної інженерії в Словаччині
Хімічна інженерія — пріоритетна спеціальність із реальними перспективами
Хочеш розуміти, як створюються ліки, косметика, біотехнології та продукти харчування? Цікавишся наукою, але хочеш застосовувати її в реальному житті, а не тільки в теорії? Тоді вступ на програму бакалаврату з хімічної інженерії у Словацькому технічному університеті в Братиславі (STU) — це правильний крок для тих, хто прагне отримати якісну освіту і затребувану професію.
Це сучасна інженерна спеціальність у Словаччині, яка поєднує хімію, технології та цифрові навички. Програма входить до числа ключових напрямків STU та відкрита для іноземних студентів. Вступивши саме на цю спеціальність, ти отримаєш можливість навчатися в одному з найкращих технічних університетів Центральної Європи — безкоштовно і без вступних іспитів.
Навчання проходить на Факультеті хімічної та харчової технології STU Братислава, у столиці Словаччини. Для громадян України, країн СНД та ЄС навчання безкоштовне. А подати заявку на вступ можна вже зараз — без іспитів та з підтримкою від Postupai.
Що ти будеш вивчати
Програма орієнтована на практику та реальні завдання. Під час навчання ти:
- опануєш хімію, фізику, енергетику та екологічні процеси;
- навчишся керувати технологічним обладнанням і моделювати виробничі процеси;
- працюватимеш із комп’ютерними системами, розрахунками та інженерною логікою;
- вивчатимеш, як впроваджувати сучасні технології та підвищувати ефективність виробництва;
- розберешся в промисловій безпеці та енергетиці підприємств.
Усе це ти вивчатимеш саме в рамках спеціальності з хімічної інженерії, яка визнана стратегічно важливою для промисловості ЄС і активно підтримується європейськими компаніями.
Що ти знатимеш і вмітимеш після закінчення
Після завершення програми ти зможеш:
- працювати інженером-хіміком, технологом або спеціалістом з виробництва;
- оптимізувати процеси на заводах, у фармацевтиці, харчовій та біотехнологічній сферах;
- брати участь у розробці нових матеріалів, продукції та рішень;
- використовувати ІТ та аналітику в технічній практиці;
- продовжити навчання в магістратурі у Словаччині або в іншій європейській країні.
Вступивши на бакалаврат з хімічної інженерії в Словаччині, ти відкриваєш собі прямий шлях до кар’єри європейського інженера. Це освіта, яку визнають по всій Європі і яка дає реальні шанси на успіх.
Де проходить навчання
Навчання відбувається у Словацькому технічному університеті в Братиславі (Slovenská technická univerzita v Bratislave), на Факультеті хімічної та харчової технології (FCHPT STU).
Місто Братислава — це не тільки столиця Словаччини, а й студентський центр з великою кількістю можливостей для практики, стажувань та міжнародних проєктів. Навчання проходить словацькою мовою, вступ — без іспитів, а для громадян України, ЄС і СНД освіта безкоштовна.
Як вступити саме на хімічну інженерію — легко з Postupai
Хочеш вчитися в Словаччині безкоштовно, на затребуваній інженерній спеціальності і без вступних іспитів? Тоді не відкладайте — ця програма користується високим попитом серед абітурієнтів.
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Вступ на хімічну інженерію в Словаччині — це твій шанс отримати диплом європейського зразка й упевнений старт кар’єри ще під час навчання.
Навчальний план бакалаврату з хімічної інженерії в STU
Програма бакалаврату з хімічної інженерії в Словацькому технічному університеті в Братиславі (STU) доступна у двох форматах:
- Стандартна 3-річна програма — призначена для абітурієнтів з добрим рівнем підготовки з хімії, фізики та математики. Студенти одразу починають навчання за основним планом — з 2 курсу (в рамках 3-річної освіти).
- Конверсійна 4-річна програма — включає підготовчий перший курс. Він допомагає вирівняти знання у студентів, які прийшли з різних типів шкіл. Після завершення першого року навчання студенти продовжують навчання за тим самим планом, що й студенти стандартної програми.
1 курс (тільки для конверсійної 4-річної програми)
1 семестр
Обов’язкові предмети
- Наука і промисловість
- Основи математики I
- Основи фізики I
- Основи хімії I
- Основи лабораторної техніки
- Фізичне виховання
2 семестр
Обов’язкові предмети
- Вступ до фізико-хімічних вимірювань
- Інформатика
- Основи математики II
- Основи фізики II
- Основи хімії II
- Фізичне виховання
Після завершення 1 курсу студенти конверсійної програми переходять до загального навчального плану, починаючи з 2 курсу.
2 курс (початок стандартної 3-річної програми)
1 семестр
Обов’язкові предмети
- Алгоритми та інструменти хіміко-інженерних розрахунків I
- Математика I
- Матеріальні баланси
- Фізичне виховання
Вибіркові предмети
- Наука і техніка
- Семінар з математики
2 семестр
Обов’язкові предмети
- Неорганічна хімія
- Технічна англійська мова I
- Фізичне виховання
Вибіркові предмети
3 курс
1 семестр
Обов’язкові предмети
- Алгоритми та інструменти хіміко-інженерних розрахунків II
- Математика II
- Фізика I
- Технічна англійська мова II
- Фізичне виховання
Вибіркові предмети
- Семінар з фізики
- Семінар з математики II
2 семестр
Обов’язкові предмети
- Лабораторні роботи з неорганічної хімії
- Лабораторні роботи з руху рідин
- Лабораторні роботи з фізики
- Рух рідин
- Енергетичні баланси
Вибіркові предмети
- Інтернет- та інформаційні системи
- Табличні та базові системи обробки даних
4 курс
1 семестр
Обов’язкові предмети
- Алгоритми та інструменти хіміко-інженерних розрахунків III
- Фізика II
- Фізична хімія I
- Лабораторні з фізичної хімії I
- Фізичне виховання
2 семестр
Обов’язкові предмети
- Процеси розділення I
- Теплообмін
- Лабораторні з теплообміну
Вибіркові предмети
- Комунікаційні навички
- Наука і техніка
- Основи підприємництва
- Основи фінансової грамотності
Кар’єрні можливості після бакалаврату з хімічної інженерії
Після завершення бакалаврату з хімічної інженерії в STU ти отримуєш не просто диплом, а конкретну професію. Уже після 3 або 4 років навчання ти зможеш розпочати кар’єру у виробничих, аналітичних, технологічних або науково-дослідних структурах — як у Словаччині, так і в інших країнах ЄС.
Ким ти зможеш працювати:
- інженером-хіміком або інженером-технологом на підприємствах;
- спеціалістом з технологічних процесів у фармацевтичній, харчовій, косметичній чи екологічній промисловості;
- аналітиком у лабораторіях або дослідницьких центрах;
- фахівцем з промислової безпеки чи енергоменеджменту;
- молодшим інженером з автоматизації та управління процесами;
- консультантом у сфері сталого розвитку та впровадження нових технологій.
Де ти можеш працювати:
- фармацевтичні та біотехнологічні компанії (наприклад, Zentiva, Saneca, GSK);
- харчові концерни (Nestlé, Coca-Cola HBC, Mondelez);
- інжинірингові та виробничі фірми (Slovnaft, Duslo, Evonik);
- наукові та академічні лабораторії в університетах і приватних НДІ;
- екологічні та енергетичні стартапи;
- міжнародні корпорації, що працюють у сфері промислової хімії та переробки сировини.
Продовження навчання:
Після бакалаврату ти можеш продовжити навчання в магістратурі — як у STU Братислава, так і в інших університетах Європи. У магістратурі ти зможеш спеціалізуватися в таких напрямах:
- фармацевтичні технології,
- хімічна та процесна інженерія,
- екологічні та енергетичні системи,
- наука про матеріали,
- нанотехнології або біохімія.
Важливо: словацький диплом визнається в усіх країнах Європейського Союзу. Це означає, що ти зможеш вільно працювати або навчатися в будь-якій країні ЄС без потреби у нострифікації.
Як вступити на бакалаврат за напрямом «Хімічна інженерія» в Словаччині
Шукаєш можливість безкоштовно навчатися в Європі на інженерній спеціальності? Тоді «Хімічна інженерія» в Словацькому технічному університеті в Братиславі (STU) — чудовий вибір. Це сучасна програма на Факультеті хімічної та харчової технології (FCHPT STU), який має високу репутацію в ЄС і відкритий для студентів з України, Казахстану, Молдови та інших країн СНД.
Формати навчання: кожному — свій варіант
Залежно від твоєї підготовки доступні два формати:
- 3-річна програма — для тих, хто має добру базу з хімії, фізики та математики. Ти одразу починаєш навчання за основною програмою.
- 4-річна (конверсійна) програма — для тих, хто хоче підтягнути знання. Перший рік — підготовчий, далі ти навчаєшся разом з усіма.
Обидві програми повністю безкоштовні і проходять словацькою мовою. Після завершення навчання ти отримуєш диплом європейського зразка, який визнається в усіх країнах ЄС.
Як вступити на хімічну інженерію в STU?
Все просто: ніяких вступних іспитів не потрібно. Щоб стати студентом, потрібно:
- Подати онлайн-заявку — у цьому допоможе команда Postupai;
- Надати атестат (11 класів або еквівалент) з оцінками;
- Надати сертифікат про знання словацької мови на рівні B1 або вище;
А якщо немає сертифіката?
Якщо у тебе немає офіційного сертифіката і в атестаті немає оцінки з словацької чи чеської мови — доведеться скласти тест. Але якщо в тебе є сертифікат від Postupai, ти повністю звільняєшся від іспиту — факультет офіційно визнає цей документ.
Чому варто обрати саме «Хімічну інженерію» в STU?
- Державний університет з міжнародним визнанням і якісною технічною освітою;
- Сучасна прикладна програма з акцентом на хімію, енергетику, виробничі процеси й безпеку;
- Безкоштовне навчання словацькою мовою для громадян України, СНД та країн ЄС;
- Можливість вступити до магістратури в будь-якій країні ЄС після завершення бакалаврату;
- Повна підтримка від Postupai: від подачі заявки до поселення в гуртожиток і адаптації на місці.
Почни свій шлях до Європи разом із Postupai
Мрієш отримати диплом європейського зразка і розпочати кар’єру в промисловості, фармацевтиці, екології чи науці? Навчання за програмою «Хімічна інженерія» в STU Братислава — це твій реальний шанс змінити життя!
Залиш заявку на сайті Postupai — і ми допоможемо тобі вступити саме на бакалаврат з хімічної інженерії у Словаччині. Без іспитів. Із повною підтримкою на кожному етапі.
Вступай з Postupai — і навчайся в Словаччині легко, безкоштовно та з перспективою кар’єри в Європі!