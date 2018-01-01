Бакалавриат по направлению «Продукты питания, Питание, Косметика» в STU Братислава

Что такое эта программа?

Программа бакалавриата по направлению «Продукты питания, Питание, Косметика» в Словацком техническом университете в Братиславе (STU) — это уникальная возможность получить знания и навыки, которые позволят тебе работать в одном из самых важных и актуальных секторов. Программа научит тебя разрабатывать здоровую еду, безопасную косметику и правильно подбирать пищевые добавки, которые соответствуют стандартам безопасности и качества. Ты будешь знать, как создавать продукты, которые помогают людям оставаться здоровыми, и как обеспечить их безопасность в любой стране Европы. Программа открыта для студентов из Украины, стран СНГ и ЕС.

Зачем выбирать эту программу?

Сегодня сфера продовольствия, здравоохранения и экологии находит всё больше применения новых технологий и знаний. Каждый из нас сталкивается с проблемой выбора безопасных и качественных продуктов в магазинах. Задача специалистов в этой сфере — сделать так, чтобы наши продукты были не только вкусными, но и безопасными для здоровья. Эта программа учит, как решать такие важные задачи и позволяет вам стать экспертом, который будет заботиться о безопасности продуктов и косметики.

Что ты будешь учить?

Во время учёбы ты освоишь важнейшие науки, такие как химия, биология, экология и безопасность продуктов. Ты научишься работать в лабораториях и применять различные методы в биохимических, химических и микробиологических исследованиях. Основное внимание уделяется практическим навыкам, которые пригодятся тебе в реальной жизни. Программа включает:

Технологию производства безопасных продуктов питания и косметики.

Основы химии, биохимии, микробиологии и экологии.

Правовые аспекты безопасности продуктов в рамках законодательства ЕС.

Методы обеспечения качества и разработки новых продуктов.

Основы работы в лабораториях, аналитических и контрольных центрах.

Что ты будешь знать и уметь после окончания?

По завершении программы ты будешь иметь:

Знания, которые позволят тебе работать с безопасностью продуктов, пищевых добавок и косметики.

Опыт работы в лабораториях и навыки применения аналитических методов для контроля качества.

Знания о правовых нормах и технологиях, соответствующих стандартам безопасности продуктов в ЕС.

Способность анализировать, разрабатывать и внедрять новые продукты, которые соответствуют мировым стандартам.

Кем можно работать после завершения программы?

После окончания программы ты можешь работать в разных областях, включая:

Специалист по безопасным продуктам питания и косметике.

Эксперт в области производства здоровых продуктов и добавок.

Инженер-технолог на производственных предприятиях в пищевой и косметической промышленности.

Аналитик в лабораториях или исследовательских центрах.

Работник в государственных учреждениях, занимающихся контролем и безопасностью продуктов (например, в государственных ветеринарных и продовольственных службах).

Ты можешь работать как в государственных структурах, так и в частных компаниях. Например, крупные фармацевтические и биотехнологические компании, а также производители продуктов питания и косметики по всему миру активно ищут таких специалистов.

Где ты будешь учиться?

Учёба проходит на Факультете химической и пищевой технологии (FCHPT STU) в Словацком техническом университете в Братиславе. Это один из ведущих университетов в Центральной Европе, с отличной репутацией и качественной учебной программой.

Обучение на словацком языке — бесплатно для граждан Украины, СНГ и ЕС. Кроме того, в Братиславе тебе предстоит жить в международной академической среде и работать с лучшими специалистами.

Как поступить?

Процесс поступления несложный. Ты можешь подать заявку через Postupai, и они помогут тебе с документами, языковыми сертификатами и всем, что нужно для поступления. После этого ты можешь начать учёбу без вступительных экзаменов.

Поступление без экзаменов с поддержкой на каждом этапе от Postupai!

Почему стоит выбрать эту программу?

Бесплатное обучение в одном из лучших университетов Центральной Европы.

Практическая направленность программы с возможностью работать в международных компаниях.

Магистратура в ЕС — продолжи учёбу в любом европейском университете.

Полная поддержка Postupai — от подачи заявки до адаптации в Словакии.

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