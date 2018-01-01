Бакалаврат за напрямом «Продукти харчування, Харчування, Косметика» в STU Братислава

Що таке ця програма?

Програма бакалаврату за напрямом «Продукти харчування, Харчування, Косметика» в Словацькому технічному університеті в Братиславі (STU) — це унікальна можливість отримати знання та навички, які дозволять тобі працювати в одному з найбільш важливих і актуальних секторів. Програма навчить тебе розробляти здорову їжу, безпечну косметику та правильно підбирати харчові добавки, що відповідають стандартам безпеки та якості. Ти будеш знати, як створювати продукти, які допомагають людям залишатися здоровими, і як забезпечити їх безпеку в будь-якій країні Європи. Програма відкрита для студентів з України, країн СНД та ЄС.

Навіщо обирати цю програму?

Сьогодні сфера продовольства, охорони здоров'я та екології знаходить все більше застосування нових технологій і знань. Кожен з нас стикається з проблемою вибору безпечних і якісних продуктів у магазинах. Завдання фахівців цієї сфери — зробити так, щоб наші продукти були не лише смачними, але й безпечними для здоров'я. Ця програма навчить, як вирішувати такі важливі задачі та дозволить тобі стати експертом, який буде піклуватися про безпеку продуктів та косметики.

Що ти будеш вивчати?

Під час навчання ти оволодієш найважливішими науками, такими як хімія, біологія, екологія та безпека продуктів. Ти навчишся працювати в лабораторіях і застосовувати різні методи в біохімічних, хімічних і мікробіологічних дослідженнях. Основна увага буде приділена практичним навичкам, які знадобляться тобі в реальному житті. Програма включає:

Технології виробництва безпечних харчових продуктів і косметики.

Основи хімії, біохімії, мікробіології та екології.

Правові аспекти безпеки продуктів у рамках законодавства ЄС.

Методи забезпечення якості і розробки нових продуктів.

Основи роботи в лабораторіях, аналітичних і контрольних центрах.

Що ти будеш знати і вміти після закінчення?

По завершенню програми ти матимеш:

Знання, які дозволять тобі працювати з безпекою продуктів, харчових добавок і косметики.

Досвід роботи в лабораторіях і навички застосування аналітичних методів для контролю якості.

Знання правових норм і технологій, що відповідають стандартам безпеки продуктів в ЄС.

Здатність аналізувати, розробляти і впроваджувати нові продукти, які відповідають світовим стандартам.

Ким можна працювати після завершення програми?

Після завершення програми ти можеш працювати в різних сферах, включаючи:

Спеціаліст з безпечних харчових продуктів і косметики.

Експерт з виробництва здорових продуктів і добавок.

Інженер-технолог на виробничих підприємствах у харчовій та косметичній промисловості.

Аналізатор в лабораторіях або науково-дослідницьких центрах.

Працівник у державних установах, які займаються контролем і безпекою продуктів (наприклад, у державних ветеринарних і продовольчих службах).

Ти можеш працювати як в державних структурах, так і в приватних компаніях. Наприклад, великі фармацевтичні та біотехнологічні компанії, а також виробники харчових продуктів і косметики по всьому світу активно шукають таких фахівців.

Де ти будеш навчатися?

Навчання проходить на Факультеті хімічної та харчової технології (FCHPT STU) в Словацькому технічному університеті в Братиславі. Це один з провідних університетів у Центральній Європі, з чудовою репутацією і якісною навчальною програмою.

Навчання словацькою мовою — безкоштовне для громадян України, СНД та ЄС. Крім того, в Братиславі тобі доведеться жити в міжнародному академічному середовищі і працювати з найкращими спеціалістами.

Як вступити?

Процес вступу нескладний. Ти можеш подати заявку через Postupai, і вони допоможуть тобі з документами, мовними сертифікатами і всім, що потрібно для вступу. Після цього ти зможеш почати навчання без вступних іспитів.

Вступ без іспитів з підтримкою на кожному етапі від Postupai!

Чому варто обрати цю програму?

Безкоштовне навчання в одному з найкращих університетів Центральної Європи.

Практична орієнтація програми з можливістю працювати в міжнародних компаніях.

Магістратура в ЄС — продовжуй навчання в будь-якому європейському університеті.

Повна підтримка Postupai — від подачі заявки до адаптації в Словаччині.

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