Учебная программа «Химия, медицинская химия и химические материалы»

Факультет химической и пищевой технологии (FCHPT)

Словацкий технический университет в Братиславе (STU)

Бакалавриат по химии в Словакии — это возможность получить европейское техническое образование бесплатно и без вступительных экзаменов. Программа «Химия, медицинская химия и химические материалы» реализуется в STU — ведущем университете Братиславы, и подойдёт тем, кто хочет работать в фармацевтике, медицине, экологии, промышленности или заниматься научными исследованиями.

Поступление без экзаменов

Для поступления не требуется сдавать экзамены. Зачисление проводится по конкурсу школьных оценок (8–10 классы). Необходим аттестат об окончании школы.

Также нужно подтвердить знание словацкого языка на уровне не ниже B1. Если в аттестате нет оценки по словацкому или чешскому языку, требуется языковой сертификат.

Сертификат словацкого языка от Postupai официально признаётся факультетом и освобождает от языкового экзамена при поступлении.

Длительность обучения

3 года — если у вас есть базовые знания в химии и биологии;

— если у вас есть базовые знания в химии и биологии; 4 года (конверсионная программа) — включает подготовительный год по химии, биологии, математике и словацкому языку.

Учёба полностью бесплатна при обучении на словацком языке. Программа доступна для иностранных студентов, которые хотят учиться в СТУ в Братиславе.

О программе

Студенты изучают органическую, неорганическую, физическую, аналитическую и медицинскую химию, биохимию, наноматериалы и свойства современных химических веществ. Программа включает практическую лабораторную подготовку и обучение современным IT-инструментам, применяемым в химической и фармацевтической промышленности.

Развиваются навыки научной коммуникации, подготовки проектов и презентаций. Учёба в Братиславе даёт доступ к современному университетскому кампусу, оборудованным лабораториям и международным проектам.

Чему вы научитесь

Проводить эксперименты с органическими и неорганическими веществами;

Применять методы синтеза, анализа и идентификации соединений;

Использовать хроматографию, спектроскопию и другие методы анализа;

Разрабатывать наноматериалы и современные химические продукты;

Работать с цифровыми системами моделирования и управления процессами;

Свободно использовать техническую лексику на словацком и английском языках;

Готовить отчёты, научные публикации и выступать на конференциях.

Профессиональные перспективы

После завершения бакалавриата вы сможете работать:

в фармацевтических, химических и аналитических лабораториях;

в медицинских и биотехнологических учреждениях;

в сфере метрологии, сертификации и охраны окружающей среды;

в научно-исследовательских институтах и международных проектах;

в техническом переводе, экспертизе и разработке новых материалов.

Также вы можете продолжить учёбу в магистратуре по химии, медицинской химии, материаловедению или смежным направлениям — как в Словакии, так и в других странах ЕС.

Где востребованы выпускники

фармацевтическая и пищевая промышленность;

медицинские учреждения и клинические лаборатории;

экологический мониторинг и охрана окружающей среды;

научные лаборатории и международные исследовательские центры;

компании, работающие с нанотехнологиями и новыми материалами.

Сделайте первый шаг к обучению в STU

Если вы хотите получить европейское образование по направлению «Химия, медицинская химия и химические материалы» и учиться бесплатно на словацком языке — оставьте заявку уже сегодня.

Postupai поможет с подачей документов, переводами, жильём, адаптацией и получением ВНЖ в Словакии.

Заполните анкету, чтобы начать процесс поступления или свяжитесь с нашими консультантами — мы всё организуем для вас.