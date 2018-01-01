Учебная программа «Химия, медицинская химия и химические материалы»
Факультет химической и пищевой технологии (FCHPT)
Словацкий технический университет в Братиславе (STU)
Бакалавриат по химии в Словакии — это возможность получить европейское техническое образование бесплатно и без вступительных экзаменов. Программа «Химия, медицинская химия и химические материалы» реализуется в STU — ведущем университете Братиславы, и подойдёт тем, кто хочет работать в фармацевтике, медицине, экологии, промышленности или заниматься научными исследованиями.
Поступление без экзаменов
Для поступления не требуется сдавать экзамены. Зачисление проводится по конкурсу школьных оценок (8–10 классы). Необходим аттестат об окончании школы.
Также нужно подтвердить знание словацкого языка на уровне не ниже B1. Если в аттестате нет оценки по словацкому или чешскому языку, требуется языковой сертификат.
Сертификат словацкого языка от Postupai официально признаётся факультетом и освобождает от языкового экзамена при поступлении.
Длительность обучения
- 3 года — если у вас есть базовые знания в химии и биологии;
- 4 года (конверсионная программа) — включает подготовительный год по химии, биологии, математике и словацкому языку.
Учёба полностью бесплатна при обучении на словацком языке. Программа доступна для иностранных студентов, которые хотят учиться в СТУ в Братиславе.
О программе
Студенты изучают органическую, неорганическую, физическую, аналитическую и медицинскую химию, биохимию, наноматериалы и свойства современных химических веществ. Программа включает практическую лабораторную подготовку и обучение современным IT-инструментам, применяемым в химической и фармацевтической промышленности.
Развиваются навыки научной коммуникации, подготовки проектов и презентаций. Учёба в Братиславе даёт доступ к современному университетскому кампусу, оборудованным лабораториям и международным проектам.
Чему вы научитесь
- Проводить эксперименты с органическими и неорганическими веществами;
- Применять методы синтеза, анализа и идентификации соединений;
- Использовать хроматографию, спектроскопию и другие методы анализа;
- Разрабатывать наноматериалы и современные химические продукты;
- Работать с цифровыми системами моделирования и управления процессами;
- Свободно использовать техническую лексику на словацком и английском языках;
- Готовить отчёты, научные публикации и выступать на конференциях.
Профессиональные перспективы
После завершения бакалавриата вы сможете работать:
- в фармацевтических, химических и аналитических лабораториях;
- в медицинских и биотехнологических учреждениях;
- в сфере метрологии, сертификации и охраны окружающей среды;
- в научно-исследовательских институтах и международных проектах;
- в техническом переводе, экспертизе и разработке новых материалов.
Также вы можете продолжить учёбу в магистратуре по химии, медицинской химии, материаловедению или смежным направлениям — как в Словакии, так и в других странах ЕС.
Где востребованы выпускники
- фармацевтическая и пищевая промышленность;
- медицинские учреждения и клинические лаборатории;
- экологический мониторинг и охрана окружающей среды;
- научные лаборатории и международные исследовательские центры;
- компании, работающие с нанотехнологиями и новыми материалами.
Сделайте первый шаг к обучению в STU
Если вы хотите получить европейское образование по направлению «Химия, медицинская химия и химические материалы» и учиться бесплатно на словацком языке — оставьте заявку уже сегодня.
Postupai поможет с подачей документов, переводами, жильём, адаптацией и получением ВНЖ в Словакии.
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Учебный план: бакалавриат по химии в Словакии
Ниже представлен учебный план по программе «Химия, медицинская химия и химические материалы», реализуемой в Словацком техническом университете в Братиславе (STU). Это один из самых популярных учебных планов по химии в Словакии для иностранных студентов.
Продолжительность обучения составляет 3 или 4 года в зависимости от вашей подготовки:
- 4 года — если вы выбираете конверсионную программу (подготовительный год);
- 3 года — если у вас уже есть профильные знания (основная часть программы).
Курс 1 — подготовительный (конверсионный), Курсы 2–4 — основная программа бакалавриата по химии.
Курс 1 — Конверсионная программа (подготовительный год)
Семестр 1:
- Теория и практика физической культуры
- Введение в науку и промышленность
- Основы физики I
- Основы химии I
- Основы лабораторной техники
- Основы математики I
Семестр 2:
- Информатика
- Физическая подготовка
- Введение в физико-химические измерения
- Основы физики II
- Основы химии II
- Основы математики II
Курс 2 — Основная программа: химия и инженерная подготовка
Семестр 3:
- Неорганическая химия I
- Лабораторные занятия по неорганической химии I
- Математика I для химиков
- Технический английский язык I
- Физическая подготовка
Семестр 4:
- Неорганическая химия II
- Технология неорганических веществ
- Физика I
- Лабораторные занятия по неорганической химии II
- Лабораторные занятия по физике
- Математика II
- Технический английский язык II
- Физическая подготовка
Курс 3 — Углублённая химическая подготовка
Семестр 5:
- Физика II
- Физическая химия I
- Лабораторные работы по физической химии I
- Лабораторные работы по органической химии I
- Органическая химия I
Семестр 6:
- Аналитическая химия I
- Физическая химия II
- Лабораторные работы по аналитической химии I
- Лабораторные работы по физической химии II
- Лабораторные работы по органической химии II
- Макромолекулярная химия
- Органическая химия II
Курс 4 — Профессиональные дисциплины и диплом
Семестр 7:
- Аналитическая химия II
- Химическая и энергетическая инженерия
- Лабораторные занятия по химическому и энергетическому инжинирингу
- Лабораторные занятия по аналитической химии II
- Специализированная лабораторная практика
- Основы молекулярной спектроскопии
Семестр 8:
- Бакалаврская работа (дипломный проект)
- Химические материалы
- Лабораторные работы по управлению химическими процессами
- Медицинская химия
- Управление технологическими процессами
- Основы биохимии
Этот учебный план подойдёт студентам, которые хотят учиться в Братиславе по направлению «Химия», получить европейский диплом бакалавра и начать карьеру в химической промышленности, фармацевтике, биотехнологиях или научных центрах Европы.
Карьера и трудоустройство после окончания
После завершения бакалавриата по программе «Химия, медицинская химия и химические материалы» в Словацком техническом университете в Братиславе (STU) выпускники получают востребованные профессиональные навыки и широкий выбор карьерных направлений в Словакии и странах ЕС.
Где работают выпускники:
- в химической и биотехнологической промышленности;
- в фармацевтических компаниях и лабораториях контроля качества;
- в экологических организациях и центрах мониторинга окружающей среды;
- на пищевых и ферментационных производствах, а также в производстве биотоплива и напитков;
- в исследовательских институтах и международных лабораториях;
- в медицинской сфере как операторы клинической диагностической техники;
- в органах сертификации продукции, метрологии и санитарного надзора;
- в сфере технического перевода и локализации научной документации.
Кем можно работать после окончания бакалавриата:
- химик-аналитик, лаборант, оператор лабораторного оборудования;
- специалист по синтезу и разработке новых материалов;
- технолог химического, пищевого или фармацевтического производства;
- инженер в области биотехнологий и охраны окружающей среды;
- эксперт по сертификации, метрологии и контролю качества продукции;
- технический переводчик с профессиональной подготовкой;
- специалист по упаковке, хранению и продаже химических и фармацевтических продуктов.
Продолжение обучения
Выпускники могут поступить в магистратуру по химии, медицинской химии, материаловедению, фармацевтике и другим смежным направлениям — как в STU в Братиславе, так и в университетах Словакии и других стран Европейского союза.
Условия поступления на бакалавриат по программе «Химия, медицинская химия и химические материалы» в STU (FCHPT)
Бакалавриат по программе «Химия, медицинская химия и химические материалы» реализуется на Факультете химической и пищевой технологии (FCHPT) Словацкого технического университета в Братиславе (STU). Это один из ведущих технических вузов Центральной Европы, предлагающий иностранным студентам бесплатное образование на словацком языке.
Эта учебная программа по химии в Словакии сочетает теоретическую подготовку, современную лабораторную практику и возможности карьерного роста в ЕС. Обучение подходит тем, кто планирует получить европейское химическое образование и начать профессиональный путь в фармацевтике, биотехнологиях, аналитике и смежных сферах.
Формат и продолжительность обучения
- Обучение проводится в очной (дневной) форме.
- Стандартная продолжительность — 3 года.
- Для студентов без профильной подготовки доступна конверсионная программа продолжительностью 4 года.
- Программа на словацком языке — полностью бесплатна для граждан стран СНГ и Европейского Союза.
Что такое конверсионная программа?
Конверсионная программа предназначена для тех, кто не изучал химию, физику и математику углублённо в школе.
В течение первого года студенты проходят подготовительные курсы, формируя необходимые базовые знания.
Со второго курса они продолжают обучение по основному учебному плану бакалавриата по химии, наряду со студентами стандартной 3-летней программы.
Порядок поступления на бакалавриат в Словакии
- Вступительные экзамены не требуются.
- Зачисление осуществляется по конкурсу школьных оценок (за 8–10 классы или их аналог).
Для поступления необходимо предоставить:
- Аттестат о полном среднем образовании (переведённый на словацкий язык);
- Сертификат знания словацкого языка не ниже уровня B1 (если в аттестате нет оценки по словацкому или чешскому языку);
- Подтверждение медицинской пригодности (предоставляется при зачислении).
Важно: Сертификат словацкого языка, выданный Postupai, официально принимается факультетом и освобождает от языкового экзамена при поступлении.
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