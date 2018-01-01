Освітня програма «Хімія, медична хімія та хімічні матеріали»

Факультет хімічних і харчових технологій (FCHPT)

Словацький технічний університет у Братиславі (STU)

Бакалаврат з хімії в Словаччині — це можливість здобути європейську технічну освіту безкоштовно та без вступних іспитів. Програма «Хімія, медична хімія та хімічні матеріали» реалізується в STU — провідному університеті Братислави і підходить тим, хто мріє працювати у фармацевтиці, медицині, екології, промисловості або науковій сфері.

Вступ без іспитів

Щоб вступити на програму, не потрібно складати вступні іспити. Зарахування проводиться за конкурсом оцінок з 8–10 класів. Необхідно надати атестат про повну загальну середню освіту.

Також потрібно підтвердити знання словацької мови на рівні не нижче B1. Якщо в атестаті немає оцінки зі словацької або чеської мови, необхідно надати мовний сертифікат.

Сертифікат словацької мови від Postupai офіційно визнається факультетом і звільняє вас від мовного іспиту під час вступу.

Тривалість навчання

3 роки — для абітурієнтів із базовими знаннями з хімії та біології;

— для абітурієнтів із базовими знаннями з хімії та біології; 4 роки (конверсійна програма) — включає підготовчий рік із хімії, біології, математики та словацької мови.

Навчання повністю безкоштовне за умови проходження курсу словацькою мовою. Програма відкрита для іноземних студентів, які хочуть навчатися в STU у Братиславі.

Про програму

Під час навчання студенти опановують органічну, неорганічну, фізичну, аналітичну та медичну хімію, біохімію, нано-матеріали та властивості сучасних хімічних речовин. Програма включає інтенсивну лабораторну підготовку та вивчення сучасних IT-інструментів, що використовуються в хімічній і фармацевтичній промисловості.

Навчання в Братиславі забезпечує доступ до сучасного університетського кампусу, професійно обладнаних лабораторій та участі в міжнародних наукових проєктах. Студенти також розвивають навички наукової комунікації, підготовки проєктів та презентацій.

Що ви вивчите

Проводити експерименти з органічними та неорганічними речовинами;

Застосовувати методи синтезу, аналізу та ідентифікації хімічних сполук;

Користуватися хроматографією, спектроскопією та іншими аналітичними методами;

Розробляти наноматеріали та сучасні хімічні продукти;

Працювати з цифровими системами моделювання та управління технологічними процесами;

Вільно користуватись професійною термінологією словацькою та англійською мовами;

Готувати звіти, наукові публікації та виступати на конференціях.

Кар'єрні перспективи

Після завершення бакалаврату ви зможете працювати:

у фармацевтичних, хімічних та аналітичних лабораторіях;

у медичних та біотехнологічних установах;

у сфері метрології, сертифікації та охорони довкілля;

у науково-дослідних інститутах та міжнародних проєктах;

у технічному перекладі, експертизі та розробці нових матеріалів.

Також ви зможете продовжити навчання в магістратурі за спеціальностями «Хімія», «Медична хімія», «Матеріалознавство» та іншими — як у Словаччині, так і в країнах Європейського Союзу.

Де працюють випускники

у фармацевтичній і харчовій промисловості;

у медичних закладах і клінічних лабораторіях;

в екологічному моніторингу та сфері охорони довкілля;

у наукових лабораторіях і міжнародних дослідницьких центрах;

у компаніях, що займаються нанотехнологіями та новітніми матеріалами.

Зробіть перший крок до навчання в STU

Якщо ви хочете отримати європейську освіту за спеціальністю «Хімія, медична хімія та хімічні матеріали» і навчатися безкоштовно словацькою мовою — залиште заявку вже сьогодні.

Postupai допоможе з подачею документів, перекладами, житлом, адаптацією та отриманням ВНП у Словаччині.

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