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Спеціальності

Хімія, медична хімія та хімічні матеріали

Освітня програма «Хімія, медична хімія та хімічні матеріали»

Факультет хімічних і харчових технологій (FCHPT)
Словацький технічний університет у Братиславі (STU)

Бакалаврат з хімії в Словаччині — це можливість здобути європейську технічну освіту безкоштовно та без вступних іспитів. Програма «Хімія, медична хімія та хімічні матеріали» реалізується в STU — провідному університеті Братислави і підходить тим, хто мріє працювати у фармацевтиці, медицині, екології, промисловості або науковій сфері.

Вступ без іспитів

Щоб вступити на програму, не потрібно складати вступні іспити. Зарахування проводиться за конкурсом оцінок з 8–10 класів. Необхідно надати атестат про повну загальну середню освіту.

Також потрібно підтвердити знання словацької мови на рівні не нижче B1. Якщо в атестаті немає оцінки зі словацької або чеської мови, необхідно надати мовний сертифікат.

Сертифікат словацької мови від Postupai офіційно визнається факультетом і звільняє вас від мовного іспиту під час вступу.

Тривалість навчання

  • 3 роки — для абітурієнтів із базовими знаннями з хімії та біології;
  • 4 роки (конверсійна програма) — включає підготовчий рік із хімії, біології, математики та словацької мови.

Навчання повністю безкоштовне за умови проходження курсу словацькою мовою. Програма відкрита для іноземних студентів, які хочуть навчатися в STU у Братиславі.

Про програму

Під час навчання студенти опановують органічну, неорганічну, фізичну, аналітичну та медичну хімію, біохімію, нано-матеріали та властивості сучасних хімічних речовин. Програма включає інтенсивну лабораторну підготовку та вивчення сучасних IT-інструментів, що використовуються в хімічній і фармацевтичній промисловості.

Навчання в Братиславі забезпечує доступ до сучасного університетського кампусу, професійно обладнаних лабораторій та участі в міжнародних наукових проєктах. Студенти також розвивають навички наукової комунікації, підготовки проєктів та презентацій.

Що ви вивчите

  • Проводити експерименти з органічними та неорганічними речовинами;
  • Застосовувати методи синтезу, аналізу та ідентифікації хімічних сполук;
  • Користуватися хроматографією, спектроскопією та іншими аналітичними методами;
  • Розробляти наноматеріали та сучасні хімічні продукти;
  • Працювати з цифровими системами моделювання та управління технологічними процесами;
  • Вільно користуватись професійною термінологією словацькою та англійською мовами;
  • Готувати звіти, наукові публікації та виступати на конференціях.

Кар'єрні перспективи

Після завершення бакалаврату ви зможете працювати:

  • у фармацевтичних, хімічних та аналітичних лабораторіях;
  • у медичних та біотехнологічних установах;
  • у сфері метрології, сертифікації та охорони довкілля;
  • у науково-дослідних інститутах та міжнародних проєктах;
  • у технічному перекладі, експертизі та розробці нових матеріалів.

Також ви зможете продовжити навчання в магістратурі за спеціальностями «Хімія», «Медична хімія», «Матеріалознавство» та іншими — як у Словаччині, так і в країнах Європейського Союзу.

Де працюють випускники

  • у фармацевтичній і харчовій промисловості;
  • у медичних закладах і клінічних лабораторіях;
  • в екологічному моніторингу та сфері охорони довкілля;
  • у наукових лабораторіях і міжнародних дослідницьких центрах;
  • у компаніях, що займаються нанотехнологіями та новітніми матеріалами.

Зробіть перший крок до навчання в STU

Якщо ви хочете отримати європейську освіту за спеціальністю «Хімія, медична хімія та хімічні матеріали» і навчатися безкоштовно словацькою мовою — залиште заявку вже сьогодні.

Postupai допоможе з подачею документів, перекладами, житлом, адаптацією та отриманням ВНП у Словаччині.

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Навчальний план: бакалаврат з хімії в Словаччині

Навчальний план програми «Хімія, медична хімія та хімічні матеріали», що реалізується у Словацькому технічному університеті в Братиславі (STU), поєднує фундаментальні знання з хімії та прикладну підготовку в лабораторіях. Програма ідеально підходить для іноземних студентів, які прагнуть отримати хімічну освіту в Словаччині.

Тривалість навчання — 3 або 4 роки:

  • 4 роки — якщо ви обираєте конверсійну програму (включає підготовчий рік для тих, хто не має профільної підготовки);
  • 3 роки — якщо ви маєте базові знання з хімії та біології (вступ без підготовчого курсу).

Курс 1 — це підготовчий (адаптаційний) рік. Курси 2–4 — основна частина бакалаврської програми.

Курс 1 — Конверсійна програма (підготовчий рік)

Семестр 1:
  • Теорія та практика фізичного виховання
  • Наука і промисловість
  • Основи фізики I
  • Основи хімії I
  • Основи лабораторної техніки
  • Основи математики I
Семестр 2:
  • Інформатика
  • Фізичне виховання
  • Вступ до фізико-хімічних вимірювань
  • Основи фізики II
  • Основи хімії II
  • Основи математики II

Курс 2 — Основна програма

Семестр 3:
  • Неорганічна хімія I
  • Лабораторні заняття з неорганічної хімії I
  • Математика I для хіміків
  • Технічна англійська мова I
  • Фізичне виховання
Семестр 4:
  • Неорганічна хімія II
  • Технологія неорганічних речовин
  • Фізика I
  • Лабораторні заняття з неорганічної хімії II
  • Лабораторні заняття з фізики
  • Математика II
  • Технічна англійська мова II
  • Фізичне виховання

Курс 3 — Поглиблена підготовка

Семестр 5:
  • Фізика II
  • Фізична хімія I
  • Лабораторні заняття з фізичної хімії I
  • Лабораторні заняття з органічної хімії I
  • Органічна хімія I
Семестр 6:
  • Аналітична хімія I
  • Фізична хімія II
  • Лабораторні заняття з аналітичної хімії I
  • Лабораторні заняття з фізичної хімії II
  • Лабораторні заняття з органічної хімії II
  • Макромолекулярна хімія
  • Органічна хімія II

Курс 4 — Профільна підготовка та диплом

Семестр 7:
  • Аналітична хімія II
  • Хімічна та енергетична інженерія
  • Лабораторні заняття з хімічної та енергетичної інженерії
  • Лабораторні заняття з аналітичної хімії II
  • Спеціалізована лабораторна практика
  • Основи молекулярної спектроскопії
Семестр 8:
  • Бакалаврська робота
  • Хімічні матеріали
  • Лабораторні заняття з управління процесами
  • Медична хімія
  • Управління хімічними процесами
  • Основи біохімії

Цей навчальний план бакалаврату з хімії в Словаччині створений для студентів, які хочуть навчатися в Братиславі, отримати якісну європейську освіту та працювати в хімічній, фармацевтичній чи науковій галузі після випуску.

Кар'єра і працевлаштування після завершення навчання

Після завершення бакалаврату за програмою «Хімія, медична хімія та хімічні матеріали» у Словацькому технічному університеті в Братиславі (STU) випускники отримують актуальні професійні навички та широкий вибір кар’єрних напрямів у Словаччині та країнах Європейського Союзу.

Де працюють випускники:

  • у хімічній та біотехнологічній промисловості;
  • на фармацевтичних підприємствах і в лабораторіях контролю якості;
  • в екологічних організаціях та центрах моніторингу довкілля;
  • на харчових і ферментаційних виробництвах, а також у сфері біопалива та напоїв;
  • у науково-дослідних інститутах і міжнародних лабораторіях;
  • у медичній галузі — як оператори клінічного діагностичного обладнання;
  • в органах сертифікації продукції, метрології та санітарного нагляду;
  • у сфері технічного перекладу та локалізації наукової документації.

Ким можна працювати після бакалаврату:

  • хімік-аналітик, лаборант, оператор лабораторного обладнання;
  • фахівець із синтезу та розробки нових матеріалів;
  • технолог на хімічному, харчовому або фармацевтичному виробництві;
  • інженер у сфері біотехнологій та охорони довкілля;
  • експерт із сертифікації, метрології та контролю якості продукції;
  • технічний перекладач із професійною підготовкою;
  • спеціаліст із пакування, зберігання та реалізації хімічних і фармацевтичних продуктів.

Продовження навчання

Випускники можуть вступити до магістратури з хімії, медичної хімії, матеріалознавства, фармацевтики та інших споріднених спеціальностей — як у STU в Братиславі, так і в університетах Словаччини та інших країн ЄС.

Умови вступу на бакалаврат за програмою «Хімія, медична хімія та хімічні матеріали» в STU (FCHPT)

Бакалаврат за програмою «Хімія, медична хімія та хімічні матеріали» реалізується на Факультеті хімічної та харчової технології (FCHPT) Словацького технічного університету в Братиславі (STU). Це один із провідних технічних вишів Центральної Європи, що пропонує іноземним студентам безкоштовне навчання словацькою мовою.

Ця освітня програма з хімії у Словаччині поєднує теоретичну підготовку, сучасну лабораторну практику та перспективи працевлаштування в країнах ЄС. Навчання проходить у Братиславі — столиці Словаччини, де студенти отримують європейський диплом бакалавра, визнаний у всіх країнах Європейського Союзу.

Формат і тривалість навчання

  • Навчання відбувається в очній (денній) формі.
  • Стандартна тривалість — 3 роки.
  • Для студентів без профільної підготовки доступна конверсійна програма тривалістю 4 роки.
  • Навчання словацькою мовою є повністю безкоштовним для громадян країн СНД та Європейського Союзу.

Що таке конверсійна програма?

Конверсійна програма призначена для тих, хто не вивчав хімію, фізику та математику на поглибленому рівні в школі.

Упродовж першого року студенти проходять підготовчі курси для формування базових знань.

Починаючи з другого курсу, вони навчаються за основним навчальним планом бакалаврату з хімії разом зі студентами стандартної трирічної програми.

Порядок вступу на бакалаврат у Словаччині

  • Вступні іспити не потрібні.
  • Зарахування здійснюється за конкурсом шкільних оцінок (8–10 класи або їхній еквівалент).

Для вступу необхідно подати:

  • Атестат про повну загальну середню освіту (перекладений словацькою мовою);
  • Сертифікат знання словацької мови не нижче рівня B1 (якщо в атестаті немає оцінки зі словацької або чеської мови);
  • Медичну довідку про придатність до навчання (подається під час зарахування).

Важливо: Сертифікат зі словацької мови, виданий Postupai, офіційно визнається факультетом і звільняє від складання мовного іспиту під час вступу.

Вступай з Postupai

Якщо ви бажаєте вступити до Словацького технічного університету в Братиславі на програму «Хімія, медична хімія та хімічні матеріали»обирайте надійну підтримку.

Postupai супроводжує вас на всіх етапах: від подачі заявки та перекладу документів до отримання студентського ВНЖ, пошуку житла та адаптації в університеті.

Навчайтеся в STU — одному з найкращих університетів Європи — разом із Postupai

Словацький технічний університет у Братиславі

Термін подачі заяви: до 30.04.2026
Оцінка:

Оплата за навчання на словацькій мові: безкоштовно
Стипендія: 50-1200 €
Акредитований академічний ступінь:

  • Бакалаврат – титул Bc., (3-4 роки)
  • Інженер (магістратура) – титул Ing. arch. (2 роки)
  • Аспірантура – титул PhD. (3 роки і довше)
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