Факультет хімічних і харчових технологій (FCHPT)
Словацький технічний університет у Братиславі (STU)
Бакалаврат з хімії в Словаччині — це можливість здобути європейську технічну освіту безкоштовно та без вступних іспитів. Програма «Хімія, медична хімія та хімічні матеріали» реалізується в STU — провідному університеті Братислави і підходить тим, хто мріє працювати у фармацевтиці, медицині, екології, промисловості або науковій сфері.
Щоб вступити на програму, не потрібно складати вступні іспити. Зарахування проводиться за конкурсом оцінок з 8–10 класів. Необхідно надати атестат про повну загальну середню освіту.
Також потрібно підтвердити знання словацької мови на рівні не нижче B1. Якщо в атестаті немає оцінки зі словацької або чеської мови, необхідно надати мовний сертифікат.
Сертифікат словацької мови від Postupai офіційно визнається факультетом і звільняє вас від мовного іспиту під час вступу.
Навчання повністю безкоштовне за умови проходження курсу словацькою мовою. Програма відкрита для іноземних студентів, які хочуть навчатися в STU у Братиславі.
Під час навчання студенти опановують органічну, неорганічну, фізичну, аналітичну та медичну хімію, біохімію, нано-матеріали та властивості сучасних хімічних речовин. Програма включає інтенсивну лабораторну підготовку та вивчення сучасних IT-інструментів, що використовуються в хімічній і фармацевтичній промисловості.
Навчання в Братиславі забезпечує доступ до сучасного університетського кампусу, професійно обладнаних лабораторій та участі в міжнародних наукових проєктах. Студенти також розвивають навички наукової комунікації, підготовки проєктів та презентацій.
Після завершення бакалаврату ви зможете працювати:
Також ви зможете продовжити навчання в магістратурі за спеціальностями «Хімія», «Медична хімія», «Матеріалознавство» та іншими — як у Словаччині, так і в країнах Європейського Союзу.
Якщо ви хочете отримати європейську освіту за спеціальністю «Хімія, медична хімія та хімічні матеріали» і навчатися безкоштовно словацькою мовою — залиште заявку вже сьогодні.
Postupai допоможе з подачею документів, перекладами, житлом, адаптацією та отриманням ВНП у Словаччині.
Заповніть анкету, щоб розпочати вступ або зв’яжіться з нашими консультантами — ми все організуємо для вас.
Навчальний план програми «Хімія, медична хімія та хімічні матеріали», що реалізується у Словацькому технічному університеті в Братиславі (STU), поєднує фундаментальні знання з хімії та прикладну підготовку в лабораторіях. Програма ідеально підходить для іноземних студентів, які прагнуть отримати хімічну освіту в Словаччині.
Тривалість навчання — 3 або 4 роки:
Курс 1 — це підготовчий (адаптаційний) рік. Курси 2–4 — основна частина бакалаврської програми.
Цей навчальний план бакалаврату з хімії в Словаччині створений для студентів, які хочуть навчатися в Братиславі, отримати якісну європейську освіту та працювати в хімічній, фармацевтичній чи науковій галузі після випуску.
Після завершення бакалаврату за програмою «Хімія, медична хімія та хімічні матеріали» у Словацькому технічному університеті в Братиславі (STU) випускники отримують актуальні професійні навички та широкий вибір кар’єрних напрямів у Словаччині та країнах Європейського Союзу.
Випускники можуть вступити до магістратури з хімії, медичної хімії, матеріалознавства, фармацевтики та інших споріднених спеціальностей — як у STU в Братиславі, так і в університетах Словаччини та інших країн ЄС.
Бакалаврат за програмою «Хімія, медична хімія та хімічні матеріали» реалізується на Факультеті хімічної та харчової технології (FCHPT) Словацького технічного університету в Братиславі (STU). Це один із провідних технічних вишів Центральної Європи, що пропонує іноземним студентам безкоштовне навчання словацькою мовою.
Ця освітня програма з хімії у Словаччині поєднує теоретичну підготовку, сучасну лабораторну практику та перспективи працевлаштування в країнах ЄС. Навчання проходить у Братиславі — столиці Словаччини, де студенти отримують європейський диплом бакалавра, визнаний у всіх країнах Європейського Союзу.
Конверсійна програма призначена для тих, хто не вивчав хімію, фізику та математику на поглибленому рівні в школі.
Упродовж першого року студенти проходять підготовчі курси для формування базових знань.
Починаючи з другого курсу, вони навчаються за основним навчальним планом бакалаврату з хімії разом зі студентами стандартної трирічної програми.
Для вступу необхідно подати:
Важливо: Сертифікат зі словацької мови, виданий Postupai, офіційно визнається факультетом і звільняє від складання мовного іспиту під час вступу.
Якщо ви бажаєте вступити до Словацького технічного університету в Братиславі на програму «Хімія, медична хімія та хімічні матеріали» — обирайте надійну підтримку.
Postupai супроводжує вас на всіх етапах: від подачі заявки та перекладу документів до отримання студентського ВНЖ, пошуку житла та адаптації в університеті.
Навчайтеся в STU — одному з найкращих університетів Європи — разом із Postupai
Оплата за навчання на словацькій мові: безкоштовно
Стипендія: 50-1200 €
Акредитований академічний ступінь: