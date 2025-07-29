Як правило, у гуртожиток заселяються студенти, які ще не мають великого досвіду в кулінарії. У перші дні часто виникає питання: що приготувати? Перше, що спадає на думку - купити ковбасу, хліб, масло і перекусити. Але на такому харчуванні довго не протримаєшся.

Харчуватися лише в їдальні, на фудкортах чи в кафе теж не завжди вигідно: місячний бюджет легко може зрости з 400 до 1000 євро і більше. Тому ми підготували статтю з простими ідеями для приготування страв. Адже, як кажуть, у перші дні Google - найкращий помічник.

Життя студента в гуртожитку - це постійний баланс між навчанням, підробітком і спробами харчуватися нормально. У Словаччині продукти доступні, а в університетських містах є все необхідне для економного та смачного харчування. Головне - грамотно спланувати меню та використовувати прості рецепти, які можна приготувати навіть на маленькій кухні гуртожитку.

Щоб заощадити час і гроші, краще складати меню на тиждень. Це позбавить від постійних походів до магазину та допоможе уникати зайвих витрат. Нижче ми підготували кілька варіантів студентського меню - від бюджетного до максимально швидкого, щоб кожен зміг підібрати страви під свій ритм життя.