Платформа супроводу для навчання в Словаччині
09:00 - 18:00 ПН - ПТ Запитання-відповідь
ru ua
+380 (67) 295 41 77
Головна
Університети
Послуги
Курси
Блог
Тести
Про нас
Відгуки
Контакти
Отримати консультацію
Залишити заявку
ru ua
Головна
Університети
Послуги
Курси
Блог
Тести
Про нас
Відгуки
Контакти
+380 (67) 295 41 77 +380 (95) 277 41 77 +380 (73) 277 41 77
09:00 - 18:00 ПН - ПТ Запитання-відповідь
Головна Блог Що приготувати студенту в гуртожитку

Що приготувати студенту в гуртожитку

Блог
дата зміни: 29.07.2025

Ідеї для студентів

Як правило, у гуртожиток заселяються студенти, які ще не мають великого досвіду в кулінарії. У перші дні часто виникає питання: що приготувати? Перше, що спадає на думку - купити ковбасу, хліб, масло і перекусити. Але на такому харчуванні довго не протримаєшся.

Харчуватися лише в їдальні, на фудкортах чи в кафе теж не завжди вигідно: місячний бюджет легко може зрости з 400 до 1000 євро і більше. Тому ми підготували статтю з простими ідеями для приготування страв. Адже, як кажуть, у перші дні Google - найкращий помічник.

Життя студента в гуртожитку - це постійний баланс між навчанням, підробітком і спробами харчуватися нормально. У Словаччині продукти доступні, а в університетських містах є все необхідне для економного та смачного харчування. Головне - грамотно спланувати меню та використовувати прості рецепти, які можна приготувати навіть на маленькій кухні гуртожитку.

Щоб заощадити час і гроші, краще складати меню на тиждень. Це позбавить від постійних походів до магазину та допоможе уникати зайвих витрат. Нижче ми підготували кілька варіантів студентського меню - від бюджетного до максимально швидкого, щоб кожен зміг підібрати страви під свій ритм життя.

Зміст

Що приготувати студенту в гуртожитку

У Словаччині студенти можуть харчуватися в гуртожитку всього за 30-50 євро на тиждень.

Що є в гуртожитку з кухонних приладів

Обладнання кухні в гуртожитку може відрізнятися в залежності від університету та типу корпусу, але базовий набір майже завжди однаковий. Зазвичай цього достатньо, щоб готувати прості та швидкі страви без зайвих витрат.

У гуртожитку зазвичай є:

  • Холодильник - невеликий, але досить місткий для основних продуктів.
  • Індукційна плита - компактна, підходить для приготування всього: від омлету до повноцінної вечері.
  • Раковина - для миття посуду та овочів.
  • Невеликий стіл - для нарізання та підготовки продуктів.

Що студент бере з собою в гуртожиток:

  • Тарілка та чашка - для повсякденного харчування.
  • Каструля - для супів, макаронів, каш і тушкованих овочів.
  • Сковорідка - для яєчні, млинців, овочів чи м’яса.
  • Столові прибори - ложка, вилка, ніж, чайна ложка.

Порада: якщо чогось із базового обладнання бракує, це можна недорого купити в IKEA, Pepco, Tesco або Jysk. Там часто продають набори спеціально для студентів.

Ідеї швидких страв для студента в гуртожитку

Початок життя в гуртожитку та використання базового набору кухонних приладів - це не про кулінарні шедеври, а про простоту, доступність і швидкість. Навіть при мінімальному наборі продуктів і невеликій кухні можна готувати смачно та недорого. Ось кілька ідей, які виручать студента у перші тижні:

Сніданки:

  • Яєчня або омлет з овочами (5–7 хвилин).
  • Вівсянка з фруктами або горіхами (3–5 хвилин).
  • Тости з сиром або арахісовою пастою.
  • Йогурт з мюслі та фруктами.

Обіди:

  • Макарони з томатним або вершковим соусом, можна додати тушонку.
  • Рис з овочами та куркою.
  • Гречка з тушкованими овочами.
  • Салат з тунцем, кукурудзою, яйцем та овочами.
  • Суп з сочевиці або овочів (готувати можна одразу на 2–3 дні).

Вечері:

  • Гречка або булгур з тушкованими овочами.
  • Сендвічі з куркою, сиром або ковбасою.
  • Овочевий салат з яйцем або бобовими.

Порада: комбінуйте страви та готуйте на 2–3 прийоми - так економиться час і бюджет.

Хочеш спробувати життя в гуртожитку? Зв’яжись з менеджером - і вже у вересні ти сам собі готуєш та харчуєшся.

Зв'язатися з менеджером

Приклад меню на тиждень для студента

Щоб харчуватися смачно, корисно та недорого, зручно скласти план харчування на тиждень. Це допоможе уникнути зайвих походів до магазину та непотрібних витрат. Ось приклад простого меню, яке можна легко адаптувати під свої смаки та бюджет.

Меню на тиждень для студента
День Сніданок Обід Вечеря
Понеділок Вівсянка
з фруктами		 Макарони
з томатним соусом та овочами		 Салат з тунцем
та кукурудзою
Вівторок Яєчня з помідорами
та хлібом		 Рис з куркою та овочами Сендвіч із сиром
та ковбасою
Середа Йогурт з мюслі Суп із сочевиці Гречка з
тушкованими овочами
Четвер Тости
з арахісовою пастою		 Картопляне пюре
з котлетою		 Овочевий салат
з яйцем
П’ятниця Омлет з овочами Паста з сирним соусом Булгур
з тушкованими овочами
Субота Вівсянка з бананом Рис з овочами та куркою Сендвіч з куркою
Неділя Бутерброди з сиром Борщ або овочевий суп Запечені овочі
з сиром

Порада: якщо готувати крупи або супи одразу на 2–3 дні, можна заощадити не лише час, але й електроенергію.

Попередній бюджет на таке меню:

Таке харчування в Словаччині за грамотних закупівель у Lidl, Kaufland або Tesco обійдеться приблизно у 35–50 євро на тиждень. Це включає основні продукти: крупи, макарони, овочі, м’ясо або курку, молочні продукти, яйця, олію та приправи. Якщо активно користуватися акціями та купувати сезонні продукти, бюджет можна знизити до 25–30 євро на тиждень без шкоди для якості та різноманітності харчування.

Як економити на їжі в гуртожитку

Харчування в гуртожитку може бути недорогим і різноманітним, якщо підійти до цього з розумом. Ось кілька перевірених порад, які допоможуть студенту зменшити витрати та при цьому харчуватися смачно і корисно:

  • Купуйте продукти за акціями У магазинах Lidl, Kaufland, Tesco та Billa щотижня діють знижки на популярні продукти. Завантажте додатки (наприклад, Lidl Plus) - там можна відстежувати акції та збирати бонуси.
  • Готуйте на 2–3 дні наперед Приготувавши велику порцію супу або крупи, можна розділити її на кілька прийомів їжі. Це економить і гроші, і час.
  • Обирайте сезонні овочі та фрукти Сезонні продукти в Словаччині дешевші та смачніші за імпортні. Влітку - помідори, огірки, кабачки; взимку - капуста, морква, буряк.
  • Робіть спільні закупівлі з сусідами Іноді вигідніше купити велику упаковку рису, макаронів чи курки на кількох людей і поділити витрати.
  • Використовуйте прості рецепти Чим простіші страви, тим дешевші їхні інгредієнти. Омлет, паста, тушковані овочі, суп із сочевиці - усе це швидко, ситно та бюджетно.

Порада: якщо регулярно планувати меню та закупівлі, можна заощадити до 20–30% щомісячних витрат на їжу.

Підсумок - як студенту харчуватися смачно і недорого в Словаччині

Харчування в гуртожитку - це не лише економія, а й досвід самостійного життя. Навіть за обмеженого бюджету можна харчуватися різноманітно, смачно та корисно, якщо планувати меню і розумно підходити до закупівель.

Секрет успіху простий:

  • Робіть закупівлі за списком і стежте за акціями.
  • Готуйте страви, які можна зберігати і розігрівати кілька днів.
  • Використовуйте прості рецепти та сезонні продукти.
  • Не бійтеся експериментувати зі стравами з різних культур - у Словаччині доступний великий вибір інгредієнтів.

Склавши меню на тиждень і дотримуючись базових порад, студент зможе харчуватися збалансовано і вкладатися в бюджет 30–50 євро на тиждень.

Гуртожиток

У словацьких університетах гуртожиток - це цілий світ. Тут проходить особливе студентське життя.

Хочеш повністю зануритися в атмосферу гуртожитку та навчатися в Словаччині? Залишай заявку - і вже скоро ти станеш студентом!

Отримати консультацію

Запитання-відповідь

  • Чи потрібно брати з собою кухонну техніку при заселенні?

    Як правило, у гуртожитку вже є базовий набір: плита, холодильник, раковина. Але посуд та дрібні прилади (тарілки, каструлі, сковорідка) студент зазвичай привозить із собою або купує недорого на місці.

  • Що робити, якщо немає часу готувати щодня?

    Готуйте страви на 2-3 дні наперед: супи, каші, запіканки. Їх можна зберігати в холодильнику та швидко розігрівати, економлячи час.

Якщо у Тебе ще залишилися питання по даній темі

Можеш поставити їх та отримати безкоштовні спеціалізовані відповіді

Вас може зацікавити
Вебінар – як вступити в Словаччину
Вебінар – як вступити в Словаччину
Стипендії в Словаччині для іноземних студентів на 2026/2027 навчальний рік
Стипендії в Словаччині для іноземних студентів на 2026/2027 навчальний рік
Soft Skills — ключ до успіху студента у 2025 році й надалі
Soft Skills — ключ до успіху студента у 2025 році й надалі
Матеріально-технологічний факультет у Трнаві (MTF STU)
Матеріально-технологічний факультет у Трнаві (MTF STU)