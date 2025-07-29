Як правило, у гуртожиток заселяються студенти, які ще не мають великого досвіду в кулінарії. У перші дні часто виникає питання: що приготувати? Перше, що спадає на думку - купити ковбасу, хліб, масло і перекусити. Але на такому харчуванні довго не протримаєшся.
Харчуватися лише в їдальні, на фудкортах чи в кафе теж не завжди вигідно: місячний бюджет легко може зрости з 400 до 1000 євро і більше. Тому ми підготували статтю з простими ідеями для приготування страв. Адже, як кажуть, у перші дні Google - найкращий помічник.
Життя студента в гуртожитку - це постійний баланс між навчанням, підробітком і спробами харчуватися нормально. У Словаччині продукти доступні, а в університетських містах є все необхідне для економного та смачного харчування. Головне - грамотно спланувати меню та використовувати прості рецепти, які можна приготувати навіть на маленькій кухні гуртожитку.
Щоб заощадити час і гроші, краще складати меню на тиждень. Це позбавить від постійних походів до магазину та допоможе уникати зайвих витрат. Нижче ми підготували кілька варіантів студентського меню - від бюджетного до максимально швидкого, щоб кожен зміг підібрати страви під свій ритм життя.
У Словаччині студенти можуть харчуватися в гуртожитку всього за 30-50 євро на тиждень.
Обладнання кухні в гуртожитку може відрізнятися в залежності від університету та типу корпусу, але базовий набір майже завжди однаковий. Зазвичай цього достатньо, щоб готувати прості та швидкі страви без зайвих витрат.
У гуртожитку зазвичай є:
Що студент бере з собою в гуртожиток:
Порада: якщо чогось із базового обладнання бракує, це можна недорого купити в IKEA, Pepco, Tesco або Jysk. Там часто продають набори спеціально для студентів.
Початок життя в гуртожитку та використання базового набору кухонних приладів - це не про кулінарні шедеври, а про простоту, доступність і швидкість. Навіть при мінімальному наборі продуктів і невеликій кухні можна готувати смачно та недорого. Ось кілька ідей, які виручать студента у перші тижні:
Сніданки:
Обіди:
Вечері:
Порада: комбінуйте страви та готуйте на 2–3 прийоми - так економиться час і бюджет.
Щоб харчуватися смачно, корисно та недорого, зручно скласти план харчування на тиждень. Це допоможе уникнути зайвих походів до магазину та непотрібних витрат. Ось приклад простого меню, яке можна легко адаптувати під свої смаки та бюджет.
|День
|Сніданок
|Обід
|Вечеря
|Понеділок
|Вівсянка
з фруктами
|Макарони
з томатним соусом та овочами
|Салат з тунцем
та кукурудзою
|Вівторок
|Яєчня з помідорами
та хлібом
|Рис з куркою та овочами
|Сендвіч із сиром
та ковбасою
|Середа
|Йогурт з мюслі
|Суп із сочевиці
|Гречка з
тушкованими овочами
|Четвер
|Тости
з арахісовою пастою
|Картопляне пюре
з котлетою
|Овочевий салат
з яйцем
|П’ятниця
|Омлет з овочами
|Паста з сирним соусом
|Булгур
з тушкованими овочами
|Субота
|Вівсянка з бананом
|Рис з овочами та куркою
|Сендвіч з куркою
|Неділя
|Бутерброди з сиром
|Борщ або овочевий суп
|Запечені овочі
з сиром
Порада: якщо готувати крупи або супи одразу на 2–3 дні, можна заощадити не лише час, але й електроенергію.
Таке харчування в Словаччині за грамотних закупівель у Lidl, Kaufland або Tesco обійдеться приблизно у 35–50 євро на тиждень. Це включає основні продукти: крупи, макарони, овочі, м’ясо або курку, молочні продукти, яйця, олію та приправи. Якщо активно користуватися акціями та купувати сезонні продукти, бюджет можна знизити до 25–30 євро на тиждень без шкоди для якості та різноманітності харчування.
Харчування в гуртожитку може бути недорогим і різноманітним, якщо підійти до цього з розумом. Ось кілька перевірених порад, які допоможуть студенту зменшити витрати та при цьому харчуватися смачно і корисно:
Порада: якщо регулярно планувати меню та закупівлі, можна заощадити до 20–30% щомісячних витрат на їжу.
Харчування в гуртожитку - це не лише економія, а й досвід самостійного життя. Навіть за обмеженого бюджету можна харчуватися різноманітно, смачно та корисно, якщо планувати меню і розумно підходити до закупівель.
Секрет успіху простий:
Склавши меню на тиждень і дотримуючись базових порад, студент зможе харчуватися збалансовано і вкладатися в бюджет 30–50 євро на тиждень.
Як правило, у гуртожитку вже є базовий набір: плита, холодильник, раковина. Але посуд та дрібні прилади (тарілки, каструлі, сковорідка) студент зазвичай привозить із собою або купує недорого на місці.
Готуйте страви на 2-3 дні наперед: супи, каші, запіканки. Їх можна зберігати в холодильнику та швидко розігрівати, економлячи час.
