Как правило, в общежитие заселяются студенты, которые ещё не имеют большого опыта в готовке. В первые дни часто возникает вопрос: что приготовить? Первое, что приходит в голову - купить колбасу, хлеб, масло и перекусить. Но на таком питании долго не протянешь.
Питаться только в столовой, фудкортах или кафе тоже не всегда выгодно: месячный бюджет легко может вырасти с 400 до 1000 евро и выше. Поэтому мы подготовили статью с простыми идеями для готовки. Ведь, как говорят, в первые дни Google - лучший помощник.
Жизнь студента в общежитии - это постоянный баланс между учёбой, подработкой и попытками питаться нормально. В Словакии продукты доступны, а в университетских городах есть всё необходимое для экономного и вкусного питания. Главное - грамотно спланировать меню и использовать простые рецепты, которые можно приготовить даже в маленькой кухне общежития.
Чтобы сэкономить время и деньги, лучше составлять меню на неделю. Это избавит от постоянных походов в магазин и поможет избегать лишних расходов. Ниже мы подготовили несколько вариантов студенческого меню - от бюджетного до максимально быстрого, чтобы каждый смог подобрать блюда под свой ритм жизни.
В Словакии студенты могут питаться в общежитии всего за 30–50 евро в неделю
Оборудование кухни в общежитии может отличаться в зависимости от университета и типа корпуса, но базовый набор почти всегда одинаковый. Обычно этого хватает, чтобы готовить простые и быстрые блюда без лишних затрат.
В общежитии обычно есть:
Что студент берёт с собой в общежитие:
Совет: если чего-то не хватает, это можно недорого купить в IKEA, Pepco, Tesco или Jysk. Там часто продаются наборы специально для студентов.
Начало жизни в общежитии и использование базового набора кухонных приборов - это не про кулинарные шедевры, а про простоту, доступность и скорость. Даже при минимальном наборе продуктов и небольшой кухне можно готовить вкусно и недорого. Вот несколько идей, которые выручат студента в первые недели:
Завтраки:
Обеды:
Ужины:
Совет: комбинируйте блюда и готовьте на 2–3 приёма - так экономится время и бюджет.
Хочешь попробовать жизнь в общежитии? Свяжись с менеджером - и уже в сентябре ты сам себе готовишь и питаешься.
Чтобы питаться вкусно, полезно и недорого, удобно составить план питания на неделю. Это поможет избежать лишних походов в магазин и ненужных трат. Вот пример простого меню, которое можно легко адаптировать под свои вкусы и бюджет.
|День
|Завтрак
|Обед
|Ужин
|Понедельник
|Овсянка
с фруктами
|Макароны
с томатным соусом и овощами
|Салат с тунцом
и кукурузой
|Вторник
|Яичница с помидорами
и хлебом
|Рис с курицей и овощами
|Сэндвич с сыром
и колбасой
|Среда
|Йогурт с мюсли
|Суп из чечевицы
|Гречка с
тушёными овощами
|Четверг
|Тосты
с арахисовой пастой
|Картофельное пюре
с котлетой
|Овощной салат
с яйцом
|Пятница
|Омлет с овощами
|Паста с сырным соусом
|Булгур
с тушёными овощами
|Суббота
|Овсянка с бананом
|Рис с овощами и курицей
|Сэндвич с курицей
|Воскресенье
|Бутерброды с сыром
|Борщ или овощной суп
|Запечённые овощи
с сыром
Совет: если готовить крупы или супы сразу на 2–3 дня, можно экономить не только время, но и электричество.
Такое питание в Словакии при грамотных закупках в Lidl, Kaufland или Tesco обойдётся примерно в 35–50 евро в неделю. Это включает основные продукты: крупы, макароны, овощи, мясо или курицу, молочные продукты, яйца, масло и приправы. Если активно использовать акции и покупать сезонные продукты, бюджет можно снизить до 25–30 евро в неделю без ущерба для качества и разнообразия питания.
Питание в общежитии может быть недорогим и разнообразным, если подойти к нему с умом. Вот несколько проверенных советов, которые помогут студенту сократить расходы и при этом питаться вкусно и полезно:
Совет: если регулярно планировать меню и закупки, можно сэкономить до 20–30% ежемесячных расходов на еду.
Питание в общежитии - это не только экономия, но и опыт самостоятельной жизни. Даже при ограниченном бюджете можно питаться разнообразно, вкусно и полезно, если планировать меню и разумно подходить к закупкам.
Секрет успеха прост:
Составив меню на неделю и следуя базовым советам, студент сможет питаться сбалансированно и укладываться в бюджет 30–50 евро в неделю.
Хочешь полностью погрузиться в атмосферу общежития и учиться в Словакии? Оставляй заявку и уже скоро ты станешь студентом!
Как правило, в общежитии уже есть базовый набор: плита, холодильник, раковина. Но посуда и мелкие приборы (тарелки, кастрюли, сковородка) студент обычно привозит с собой или покупает недорого на месте.
Готовьте блюда на 2–3 дня вперёд: супы, каши, запеканки. Их можно хранить в холодильнике и быстро разогревать, экономя время.
Можешь задать их и получить бесплатные специализированные ответы