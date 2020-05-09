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Расходы студента в Словакии

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дата изменения: 25.05.2025

Сколько обойдется проживание ребенка в Словакии

Учёба в Словакии для украинцев — это один из самых доступных и выгодных вариантов европейского образования. Образование в словацких школах, колледжах и университетах обходится недорого, особенно если обучение проходит на словацком языке. Расходы студента в Словакии остаются умеренными и, в большинстве случаев, сопоставимы или даже ниже, чем в Украине.

При этом студент в Словакии имеет реальную возможность найти подработку с достойной оплатой. Благодаря официальному разрешению на работу, украинские студенты могут не только покрывать свои расходы, но и откладывать деньги на будущее. Такой подход помогает быстрее стать самостоятельным, научиться управлять личным бюджетом и уверенно адаптироваться к жизни в Европе.

Содержание

Расходы студента в Словакии

Расходы студента в Словакии на жилье - умеренные, а качество - высокое

Месячные расходы студента в Словакии в 2025 году

Многих украинских родителей и будущих студентов волнует вопрос: сколько стоит обучение и проживание в Словакии в 2025 году. Ниже мы собрали основные статьи расходов, с которыми сталкиваются украинские студенты после переезда.

  • Медицинский осмотр — обязательная процедура для всех иностранных студентов после прибытия. По требованиям миграционной полиции украинцы обязаны пройти медкомиссию в первые недели. В 2025 году её стоимость составляет в среднем 160 евро.
  • Проживание в общежитии обойдётся от 70 до 120 евро в месяц — в зависимости от города, университета и условий комнаты (1-местная или 2-местная).
  • Общие ежемесячные расходы (еда, транспорт, связь, мелкие покупки) составляют в среднем 300–350 евро.

Хорошая новость: все эти траты можно компенсировать благодаря легальной подработке или получению стипендии!

Стипендии для студентов из Украины

В 2025 году украинские студенты в Словакии могут рассчитывать на несколько видов финансовой поддержки:

  • Стипендия при поступлении — доступна при соблюдении условий:
    • Студенту должно быть 18 лет и больше на момент начала учёбы.
    • Аттестат с высокими оценками (в идеале — «отлично»).
    • Такая стипендия может полностью покрыть расходы на проживание, питание и обучение в бакалавриате или магистратуре.
  • Мотивационная или разовая стипендия — назначается за активное участие в жизни факультета, успехи в учёбе, волонтёрство или помощь университету. Сумма — от 70 до 300 евро, в зависимости от вуза.

Если правильно спланировать бюджет и активно участвовать в жизни университета, студенческая жизнь в Словакии может быть не только доступной, но и прибыльной.

Подработка для студентов в Словакии

Легальная подработка — отличная возможность для украинского студента не только покрывать ежемесячные расходы, но и быстрее адаптироваться к жизни в Европе. В 2025 году студенты могут официально работать до 20 часов в неделю и получать от 4 до 8 евро в час.

Чаще всего это простая работа: помощь на складах, упаковка товаров, работа в кофейнях, магазинах или логистике. А если у вас уже есть профессиональные навыки или опыт — можно найти подработку по специальности, особенно в сфере IT, дизайна, маркетинга, инженерии и технических наук.

Подработка — это не только источник дохода, но и шанс закрепиться в Словакии, улучшить язык и наладить связи с работодателями.

Выводы и рекомендации

  • Жизнь студента в Словакии по стоимости сравнима с Украиной, а в некоторых городах даже дешевле.
  • Ты можешь совмещать учёбу и работу, оплачивая жильё, еду и личные расходы без помощи родителей.
  • Учебные программы в словацких вузах ориентированы на практику — после окончания университета ты будешь не теоретиком, а специалистом, готовым к реальной работе.
  • Postupai сопровождает тебя на всех этапах: от подачи заявления и получения ВНЖ до выбора страховки и адаптации в новой стране.

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Вопрос-ответ

  • С какого курса можно начать подрабатывать во время учебы?

    Уже с первого курса Ты можешь легально подрабатывать, но рекомендуем сосредоточиться полностью на обучении хотя бы в течение первого семестра.

  • Сколько стоит месячный проезд?

    Для студента, билет, который позволяет безлимитно использовать городской транспорт в столице Словакии обойдется примерно в 16 евро/месяц

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