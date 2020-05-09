Учёба в Словакии для украинцев — это один из самых доступных и выгодных вариантов европейского образования. Образование в словацких школах, колледжах и университетах обходится недорого, особенно если обучение проходит на словацком языке. Расходы студента в Словакии остаются умеренными и, в большинстве случаев, сопоставимы или даже ниже, чем в Украине.

При этом студент в Словакии имеет реальную возможность найти подработку с достойной оплатой. Благодаря официальному разрешению на работу, украинские студенты могут не только покрывать свои расходы, но и откладывать деньги на будущее. Такой подход помогает быстрее стать самостоятельным, научиться управлять личным бюджетом и уверенно адаптироваться к жизни в Европе.