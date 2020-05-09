Учёба в Словакии для украинцев — это один из самых доступных и выгодных вариантов европейского образования. Образование в словацких школах, колледжах и университетах обходится недорого, особенно если обучение проходит на словацком языке. Расходы студента в Словакии остаются умеренными и, в большинстве случаев, сопоставимы или даже ниже, чем в Украине.
При этом студент в Словакии имеет реальную возможность найти подработку с достойной оплатой. Благодаря официальному разрешению на работу, украинские студенты могут не только покрывать свои расходы, но и откладывать деньги на будущее. Такой подход помогает быстрее стать самостоятельным, научиться управлять личным бюджетом и уверенно адаптироваться к жизни в Европе.
Расходы студента в Словакии на жилье - умеренные, а качество - высокое
Многих украинских родителей и будущих студентов волнует вопрос: сколько стоит обучение и проживание в Словакии в 2025 году. Ниже мы собрали основные статьи расходов, с которыми сталкиваются украинские студенты после переезда.
Хорошая новость: все эти траты можно компенсировать благодаря легальной подработке или получению стипендии!
В 2025 году украинские студенты в Словакии могут рассчитывать на несколько видов финансовой поддержки:
Если правильно спланировать бюджет и активно участвовать в жизни университета, студенческая жизнь в Словакии может быть не только доступной, но и прибыльной.
Легальная подработка — отличная возможность для украинского студента не только покрывать ежемесячные расходы, но и быстрее адаптироваться к жизни в Европе. В 2025 году студенты могут официально работать до 20 часов в неделю и получать от 4 до 8 евро в час.
Чаще всего это простая работа: помощь на складах, упаковка товаров, работа в кофейнях, магазинах или логистике. А если у вас уже есть профессиональные навыки или опыт — можно найти подработку по специальности, особенно в сфере IT, дизайна, маркетинга, инженерии и технических наук.
Подработка — это не только источник дохода, но и шанс закрепиться в Словакии, улучшить язык и наладить связи с работодателями.
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Уже с первого курса Ты можешь легально подрабатывать, но рекомендуем сосредоточиться полностью на обучении хотя бы в течение первого семестра.
Для студента, билет, который позволяет безлимитно использовать городской транспорт в столице Словакии обойдется примерно в 16 евро/месяц
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