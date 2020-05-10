Підробіток для студентів у Словаччині

Підробіток — це чудовий варіант для кожного студента, який прагне фінансової незалежності. У 2025 році мінімальна оплата праці для студентів у Словаччині становить приблизно 4–8 євро/година. Найпоширеніші вакансії — робота в кав’ярнях, на складах, у супермаркетах або логістиці. Якщо ви маєте досвід чи профільну освіту — є можливість працювати за спеціальністю навіть під час навчання.

Це не лише джерело доходу, а й важлива частина адаптації: ви покращите володіння словацькою мовою, отримаєте реальний досвід роботи та зможете закласти фундамент для майбутньої кар’єри в Європі. А завдяки студентському ВНЖ у Словаччині ви маєте офіційне право працювати до 20 годин на тиждень.

Медичне страхування для студентів

Окрім ВНЖ, медичне страхування є обов’язковим для всіх українських студентів у Словаччині. Його потрібно мати вже під час подання на тимчасове проживання. У 2025 році вартість річного полісу стартує від 100 євро. Страховка потрібна для відвідування лікарів, оформлення у сімейного терапевта, а також у разі екстреної допомоги або госпіталізації.

Можна обрати страхову компанію ще в Україні або оформити поліс уже в Словаччині (наприклад, Union чи AXA Assistance). Без дійсної страховки продовження ВНЖ неможливе, тому краще подбати про це заздалегідь.

Висновки та поради