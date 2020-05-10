Навчання у Словаччині для українців — це один із найдоступніших та найвигідніших варіантів здобуття європейської освіти. Освіта у словацьких школах, коледжах і університетах коштує недорого, особливо якщо навчання відбувається словацькою мовою. Витрати студента в Словаччині залишаються помірними й у більшості випадків порівнянні або навіть нижчі, ніж в Україні.
При цьому студент у Словаччині має реальну можливість знайти підробіток з гідною оплатою. Завдяки офіційному дозволу на роботу українські студенти можуть не лише покривати власні витрати, а й відкладати кошти на майбутнє. Такий підхід допомагає швидше стати самостійним, навчитися керувати власним бюджетом і впевнено адаптуватися до життя в Європі.
Витрати студента в Словаччині на проживання – помірні, а якість висока.
Якщо ви плануєте навчання в Європі, важливо розуміти реальні витрати студента у Словаччині. Багато батьків і вступників з України запитують, скільки коштує проживання та побут у цій країні. Нижче — актуальні цифри на 2025 рік.
Приємна новина: цю суму можна повністю покрити самостійно — завдяки стипендіям або офіційній підробітці для студентів.
У 2025 році українські студенти можуть отримати фінансову підтримку кількома способами:
Отримання стипендії або підробіток — це реальна можливість забезпечити себе під час навчання у Словаччині і стати фінансово незалежним ще в студентські роки.
У випадку, якщо Тебе цікавить більше інформації щодо витрат студента в Словаччині – заповни контактний формуляр, напиши своє запитання та отримай швидку відповідь.
Підробіток — це чудовий варіант для кожного студента, який прагне фінансової незалежності. У 2025 році мінімальна оплата праці для студентів у Словаччині становить приблизно 4–8 євро/година. Найпоширеніші вакансії — робота в кав’ярнях, на складах, у супермаркетах або логістиці. Якщо ви маєте досвід чи профільну освіту — є можливість працювати за спеціальністю навіть під час навчання.
Це не лише джерело доходу, а й важлива частина адаптації: ви покращите володіння словацькою мовою, отримаєте реальний досвід роботи та зможете закласти фундамент для майбутньої кар’єри в Європі. А завдяки студентському ВНЖ у Словаччині ви маєте офіційне право працювати до 20 годин на тиждень.
Окрім ВНЖ, медичне страхування є обов’язковим для всіх українських студентів у Словаччині. Його потрібно мати вже під час подання на тимчасове проживання. У 2025 році вартість річного полісу стартує від 100 євро. Страховка потрібна для відвідування лікарів, оформлення у сімейного терапевта, а також у разі екстреної допомоги або госпіталізації.
Можна обрати страхову компанію ще в Україні або оформити поліс уже в Словаччині (наприклад, Union чи AXA Assistance). Без дійсної страховки продовження ВНЖ неможливе, тому краще подбати про це заздалегідь.
Телефонуй, або заповнюй контактний формуляр, аби дізнатися більше
Вже з першого курсу Ти можеш отримувати підробіток, але рекомендуємо зосередитись повністю на навчанні хоча б протягом першого семестру.
Для студента, квиток, який дозволяє безлімітно використовувати міський транспорт в столиці Словаччини обійдеться приблизно в 14 євро/місяць.
Можеш поставити їх та отримати безкоштовні спеціалізовані відповіді