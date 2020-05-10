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Витрати студента в Словаччині

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дата зміни: 25.05.2025

Скільки обійдеться проживання дитини у словаччини

Навчання у Словаччині для українців — це один із найдоступніших та найвигідніших варіантів здобуття європейської освіти. Освіта у словацьких школах, коледжах і університетах коштує недорого, особливо якщо навчання відбувається словацькою мовою. Витрати студента в Словаччині залишаються помірними й у більшості випадків порівнянні або навіть нижчі, ніж в Україні.

При цьому студент у Словаччині має реальну можливість знайти підробіток з гідною оплатою. Завдяки офіційному дозволу на роботу українські студенти можуть не лише покривати власні витрати, а й відкладати кошти на майбутнє. Такий підхід допомагає швидше стати самостійним, навчитися керувати власним бюджетом і впевнено адаптуватися до життя в Європі.

Зміст

Витрати студента в Словаччині

Витрати студента в Словаччині на проживання – помірні, а якість висока.

Місячні витрати студента у Словаччині у 2025 році

Якщо ви плануєте навчання в Європі, важливо розуміти реальні витрати студента у Словаччині. Багато батьків і вступників з України запитують, скільки коштує проживання та побут у цій країні. Нижче — актуальні цифри на 2025 рік.

  • Медичний огляд після приїзду — обов’язкова вимога міграційної поліції. Усі українці проходять медкомісію, яка коштує орієнтовно 160 євро.
  • Проживання в гуртожитку обійдеться в середньому 60–120 євро/місяць, залежно від міста, типу кімнати та університету.
  • Загальні витрати студента — разом із харчуванням, мобільним зв’язком, транспортом і кишеньковими витратами — складають приблизно 300–350 євро/місяць.

Приємна новина: цю суму можна повністю покрити самостійно — завдяки стипендіям або офіційній підробітці для студентів.

Стипендії для українців у Словаччині

У 2025 році українські студенти можуть отримати фінансову підтримку кількома способами:

  • Стипендія при вступі — доступна за умов:
    • Вам виповнилося 18 років на момент початку навчання.
    • У вас високий середній бал в атестаті (переважно «відмінно»).
    • У разі призначення стипендії — вона покриває всі витрати на проживання, харчування та навчання під час бакалаврату та магістратури.
  • Мотиваційні або разові стипендії — надаються за академічні успіхи, участь у житті факультету, волонтерські або соціальні ініціативи. Розмір таких стипендій — від 100 до 300 євро.

Отримання стипендії або підробіток — це реальна можливість забезпечити себе під час навчання у Словаччині і стати фінансово незалежним ще в студентські роки.

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Підробіток для студентів у Словаччині

Підробіток — це чудовий варіант для кожного студента, який прагне фінансової незалежності. У 2025 році мінімальна оплата праці для студентів у Словаччині становить приблизно 4–8 євро/година. Найпоширеніші вакансії — робота в кав’ярнях, на складах, у супермаркетах або логістиці. Якщо ви маєте досвід чи профільну освіту — є можливість працювати за спеціальністю навіть під час навчання.

Це не лише джерело доходу, а й важлива частина адаптації: ви покращите володіння словацькою мовою, отримаєте реальний досвід роботи та зможете закласти фундамент для майбутньої кар’єри в Європі. А завдяки студентському ВНЖ у Словаччині ви маєте офіційне право працювати до 20 годин на тиждень.

Медичне страхування для студентів

Окрім ВНЖ, медичне страхування є обов’язковим для всіх українських студентів у Словаччині. Його потрібно мати вже під час подання на тимчасове проживання. У 2025 році вартість річного полісу стартує від 100 євро. Страховка потрібна для відвідування лікарів, оформлення у сімейного терапевта, а також у разі екстреної допомоги або госпіталізації.

Можна обрати страхову компанію ще в Україні або оформити поліс уже в Словаччині (наприклад, Union чи AXA Assistance). Без дійсної страховки продовження ВНЖ неможливе, тому краще подбати про це заздалегідь.

Висновки та поради

  • Життя студента в Словаччині за витратами цілком доступне, а можливість підробітку дозволяє повністю себе забезпечити.
  • Медичне страхування — це обов’язкова вимога, яка забезпечує вашу безпеку під час навчання та проживання в країні.
  • Словацькі навчальні програми орієнтовані на практику, тож ви отримаєте знання, які зможете застосовувати у роботі вже під час навчання.
  • Postupai — це повний супровід при вступі до Словаччини: від вибору програми до оформлення ВНЖ, страховки, житла та адаптації після приїзду.

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Запитання-відповідь

  • З якого курсу можна почати підробляти під час навчання?

    Вже з першого курсу Ти можеш отримувати підробіток, але рекомендуємо зосередитись повністю на навчанні хоча б протягом першого семестру.

  • Скільки коштує місячний проїзд?

    Для студента, квиток, який дозволяє безлімітно використовувати міський транспорт в столиці Словаччини обійдеться приблизно в 14 євро/місяць.

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