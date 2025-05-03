Платформа супроводу для навчання в Словаччині 09:00 - 18:00 ПН - ПТ Запитання-відповідь +380 (67) 295 41 77 +380 (95) 277 41 77
Головна Блог Медичне страхування для студентів з України у Словаччині — варіанти, ціни та оформлення

Медичне страхування для студентів з України у Словаччині — варіанти, ціни та оформлення

Блог
дата зміни: 03.05.2025

Обов’язковість студентського страхування у Словаччині

Відповідно до Закону № 404/2011 «Про перебування іноземців у Словацькій Республіці», усі іноземні студенти, включаючи громадян України, зобов’язані мати дійсне медичне страхування на весь період перебування в країні. Це правило стосується як студентів із країн ЄС, так і громадян третіх країн.

Студентське страхування у Словаччині — це не просто формальність, а обов’язкова умова для легального перебування, отримання та продовження дозволу на проживання (ПНП). Система охорони здоров’я у більшості країн Європи, включаючи Словаччину, є платною. Тому наявність страхового поліса захищає студента від серйозних фінансових витрат у разі хвороби, травми, екстреної допомоги або госпіталізації.

Медицина в Словаччині для українців — страхування, лікарі, аптеки та поради студентам — це комплексна тема, з якою стикаються всі, хто планує переїзд на навчання. Саме тому ми рекомендуємо оформити студентське медичне страхування у Словаччині заздалегідь — особливо якщо ви вже готуєтеся до переїзду або отримали рішення про зарахування до університету.

Зміст

Медичне страхування для студентів з України у Словаччині — варіанти, ціни та оформлення

Не ризикуй — оформлюй страхування заздалегідь!

Коли потрібне медичне страхування?

Медичне страхування для студентів у Словаччині є обов’язковим для всіх іноземних студентів, незалежно від громадянства. Воно необхідне не лише під час оформлення тимчасового дозволу на проживання (ВНЖ), але й у повсякденному житті у Словаччині — від відвідування лікаря до подання заяви на отримання громадянства. Студентське страхування у Словаччині — це не просто формальність. Воно захищає вас від непередбачуваних медичних витрат і підтверджує ваш легальний статус перебування в країні.

Ситуація Чи обов’язкове
страхування?
Під час подання на студентський ПНП у Словаччині Так
Протягом 3 робочих днів
після отримання картки ПНП		 Так
Під час занять активними видами спорту
(крім тренажерних залів)		 Так
Для реєстрації у сімейного лікаря Так
Під час подання на постійне місце проживання (ПМП) Так
Під час оформлення громадянства
(за останні 10 років)		 Так

Важливо: мінімальне покриття медичного страхування для студентів у Словаччині — щонайменше 30 000 € відповідно до Шенгенської угоди. Рекомендується зберігати поліс як у паперовій, так і в електронній формі.

Чи є студентське страхування обов’язковим?

Коротка відповідь — так, обов’язкове. Попри те, що деякі студенти не додають поліс під час первинного подання на ВНЖ, у законодавстві Словаччини вказано: кожен громадянин третіх країн зобов’язаний мати медичне страхування вже при перетині кордону ЄС. Після отримання картки ВНЖ студент має лише три робочі дні, щоб оформити дійсне студентське страхування в Словаччині. Це правило поширюється на всіх студентів — навіть якщо ви тимчасово виїхали з країни, ви повинні бути застраховані протягом усього терміну дії свого ВНЖ.

Що буде, якщо немає страхування?

Відсутність дійсного полісу може мати серйозні наслідки:

  • Порушення міграційного законодавства;
  • Відмова у продовженні або анулювання ВНЖ;
  • Блокування процесу отримання ВНЖ або громадянства;
  • Накладення штрафу та вимога терміново оформити страхування;
  • Проблеми під час перевірок документів поліцією на вулиці, в транспорті або на кордоні.

Де можуть вимагати підтвердження студентського страхування?

  • Під час продовження тимчасового дозволу на проживання (ВНЖ);
  • Під час зміни типу ВНЖ (наприклад, на робочий або підприємницький);
  • Під час перетину кордону;
  • Під час подання заяви на ПМЖ або громадянство;
  • Під час відвідин поліції у справах іноземців;
  • Під час реєстрації в словацькому університеті або у лікаря.

Варіанти медичного страхування для студентів з України

У Словаччині доступно кілька типів страхування, які підходять іноземним студентам. Нижче — докладний огляд із прикладами та відгуками.

1. Страхування, оформлене в Україні

Опис: туристичне або спеціалізоване студентське страхування в Словаччині, оформлене заздалегідь через українські страхові компанії. Підходить для подання на ВНЖ за умови, що діє на території ЄС і покриває щонайменше 30 000 €.

Плюси:

  • Доступна ціна (від 100 €/рік);
  • Можна оформити онлайн ще до виїзду з України;
  • Приймається міграційною поліцією під час подання документів.

Мінуси:

  • Не працює за принципом прямого обслуговування — спочатку потрібно оплатити лікування самостійно;
  • Компенсацію можна отримати лише після подання заяви й документів, це може зайняти кілька днів або тижнів;
  • Ризик відмови у виплаті, особливо під час воєнного стану.

Павло, 22 рік:
«Коли навчався в Словаччині, захворів на вітрянку. Страхова відреагувала швидко — я надіслав фото та опис симптомів, і вже за кілька годин отримав направлення до лікарні. Заплатив приблизно 80 €, але гроші повернули вже за тиждень.
Проте в друга була схожа ситуація, і йому відмовили у виплаті, посилаючись на “виплати тільки після завершення воєнного стану”.
Моя порада — уважно читайте договір страхування, особливо якщо оформлюєте студентське страхування заздалегідь.»

2. Комерційне страхування у Словаччині (наприклад, Union)

Опис: медичне страхування для іноземних студентів, оформлюється вже на території Словаччини. Повністю відповідає вимогам міграційної поліції та підходить як для подання, так і для продовження ПНП.

Плюси:

  • Можна оформити відразу після отримання ПНП;
  • Офіційно визнається міграційною службою;
  • Підтримка доступна словацькою, англійською та російською мовами;
  • Деякі клініки співпрацюють напряму — без передоплати.

Мінуси:

  • Вартість — від 40 € на місяць (~480 €/рік);
  • Не всі лікарі працюють за прямими договорами зі страховими;
  • Потрібно уточнювати конкретні умови покриття (стаціонар, амбулаторне лікування, спорт тощо).

Андрій, 25 років:
«Оформлюю студентське страхування в Словаччині від Union одразу на рік. Це зручно — менше ризику забути продовжити. У деяких клініках приймають безкоштовно, в інших — я оплачую і подаю документи на компенсацію. Головне — завжди зберігайте всі чеки, довідки та рецепти. Без них можна втратити можливість повернути гроші.»

3. AXA Assistance

Опис: міжнародне медичне страхування, яке підходить для студентів, які рідко звертаються до лікаря, але хочуть бути захищеними у випадку надзвичайних ситуацій.

Плюси:

  • Підходить для отримання студентського ВНЖ у Словаччині;
  • Міжнародна якість і відомий бренд;
  • Добре покриває серйозні випадки: госпіталізацію, травми, операції.

Мінуси:

  • Обмежене покриття амбулаторних і щоденних послуг;
  • Немає підтримки українською чи російською мовами;
  • Вартість — від 220 до 300 €/рік.

Сергій, студент:
«Обрав AXA Assistance, бо майже не хворію. Головне — вона підходить для студентського ВНЖ у Словаччині. Один раз травмував плече на лижах, і мені надали допомогу безкоштовно. Для коротких поїздок використовую туристичну страховку від Union — вона дешева і покриває все необхідне.»

Порівняльна таблиця страхових варіантів для студентів

Студентське страхування у Словаччині можна оформити як до виїзду з України на навчання у Словаччині, так і безпосередньо на території Словаччини. Нижче представлена таблиця порівняння популярних страхових рішень для студентів. Це допоможе вам обрати оптимальний варіант залежно від бюджету, уподобань та медичних потреб.

Якщо ви хочете дізнатись більше про приватне студентське страхування у Словаччині, рекомендуємо ввести в Google запит: „súkromné poistenie na Slovensku pre študentov“. Також у Facebook є багато груп української студентської діаспори, де можна знайти рекомендації, контакти агентів та реальні відгуки.

Параметр Страхування з України Union (Словаччина) AXA Assistance
Вартість від 100 €/рік від 40 €/місяць 220–300 €/рік
Покриття 30 000 € до 60 000 € до 60 000 €
Оплата лікування Самостійно, з подальшою компенсацією Залежить від лікаря та клініки Самостійно, через заявку до страхової
Підходить для ПНП Так Так Так
Для неповнолітніх Так, за наявності батьків/опікуна Так Так
Мовна підтримка Залежить від страхової (українська, рідше англійська) Словацька, англійська Англійська, словацька
Рівень покриття Базовий Середній, можливі розширені пакети Базовий, екстрені випадки

Студентське страхування у Словаччині — обов’язкове та необхідне

Студентське страхування у Словаччині — це не просто бюрократична вимога, а важлива частина вашої безпеки, комфорту та легального перебування в країні. Без чинного поліса неможливо продовжити ПНП, отримати ПМП або оформити словацьке громадянство. При цьому страхування може захистити вас від значних медичних витрат — навіть при звичайному візиті до лікаря чи нещасному випадку.

У цій статті ми детально розглянули найпопулярніші варіанти медичного страхування для студентів, зокрема ті, які підходять неповнолітнім (до 18 років). Це особливо важливо, адже не всі страхові компанії у Словаччині надають послуги напряму підліткам без участі батьків або офіційних представників.

Після досягнення повноліття (18 років) студент отримує більше можливостей — можна вільно обирати між різними комерційними страховими компаніями, порівнювати тарифи та пакети, орієнтуватися на власні потреби та бюджет.

Важливо: студентське страхування у Словаччині є обов’язковим — незалежно від віку, рівня освіти чи форми навчання (денна, дистанційна, бакалаврат, магістратура тощо). Ми щиро радимо оформлювати страхування не лише тому, що цього вимагає закон, а й тому, що це — базова турбота про ваше здоров’я та спокій ваших рідних.

Рекомендації щодо оформлення студентського страхування у Словаччині:

  • Оформлюйте страхування заздалегідь — ще до отримання картки ВНЖ, особливо якщо їдете за студентською візою;
  • Обирайте страхування, яке покриває щонайменше амбулаторне лікування, а також госпіталізацію та травми;
  • Уточнюйте, чи співпрацює обрана вами клініка або лікар зі страховою компанією (пряме обслуговування);
  • Зберігайте всі документи: поліс, договір, чеки за оплату, підтвердження звернень — як у паперовій, так і в електронній формі;
  • Якщо вам менше 18 років — заздалегідь переконайтесь, що страхова дозволяє укладати договір на ваше ім’я або через законного представника;
  • Обирайте надійні компанії, перевірені іншими студентами — це збереже ваш час, нерви і гроші.

Підтримка від Postupai

Компанія Postupai вже багато років супроводжує іноземних студентів та їхні родини на всіх етапах: від вступу до університетів Словаччини до отримання ВНЖ та вибору страхування. Ми знаємо, з якими питаннями та труднощами найчастіше стикаються молоді люди та їхні батьки — особливо коли йдеться про медичну допомогу за кордоном.

🎓 Для батьків: це впевненість, що дитина має медичний захист, незалежно від відстані.

👨‍🎓 Для студентів: це можливість зосередитися на навчанні, не переймаючись непередбаченими витратами.

Ми щиро бажаємо вам міцного здоров’я, успішного вступу та спокійного студентського життя. А студентське страхування у Словаччині — це ваш перший і обов’язковий крок до безпечного, впорядкованого та захищеного життя в Словаччині.

Страхування є обов’язковим — не варто ризикувати здоров’ям і студентським ВНЖ. Оформіть його завчасно та обдумано.

Страхування

Твоя впевненість за кордоном!

Медицина в Європі дорога, а хороший поліс — дешевший за один прийом у лікаря.

Заповнити анкету

Запитання-відповідь

  • Чи потрібно оформлювати студентське страхування у Словаччині до в’їзду в країну?

    Так, бажано оформити студентське медичне страхування заздалегідь, ще до в’їзду до Словаччини. Це спростить подання документів на ВНЖ і забезпечить вас на випадок непередбаченої медичної допомоги одразу після перетину кордону.

  • Чи підходить українське страхування для отримання студентського ВНЖ у Словаччині?

    Так, за умови, що страховий поліс оформлений на території ЄС або охоплює країни Шенгенської угоди, містить мінімальну суму покриття від 30 000 €, а сам документ перекладений словацькою або англійською мовою. Таке страхування можна використовувати для подання на ВНЖ у Словаччині.

Якщо у Тебе ще залишилися питання по даній темі

Можеш поставити їх та отримати безкоштовні спеціалізовані відповіді

Вас може зацікавити
Переваги навчання в Словаччині
Переваги навчання в Словаччині
Словаччина: Путь до Європейської Освіти та Успішної Кар'єри
Словаччина: Путь до Європейської Освіти та Успішної Кар'єри
Софія розповідає про свій вступ до університету Словаччини
Софія розповідає про свій вступ до університету Словаччини
ВНЖ для студентів у Словаччині: як отримати, продовжити та не втратити
ВНЖ для студентів у Словаччині: як отримати, продовжити та не втратити