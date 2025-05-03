Відповідно до Закону № 404/2011 «Про перебування іноземців у Словацькій Республіці», усі іноземні студенти, включаючи громадян України, зобов’язані мати дійсне медичне страхування на весь період перебування в країні. Це правило стосується як студентів із країн ЄС, так і громадян третіх країн.
Студентське страхування у Словаччині — це не просто формальність, а обов’язкова умова для легального перебування, отримання та продовження дозволу на проживання (ПНП). Система охорони здоров’я у більшості країн Європи, включаючи Словаччину, є платною. Тому наявність страхового поліса захищає студента від серйозних фінансових витрат у разі хвороби, травми, екстреної допомоги або госпіталізації.
Медицина в Словаччині для українців — страхування, лікарі, аптеки та поради студентам — це комплексна тема, з якою стикаються всі, хто планує переїзд на навчання. Саме тому ми рекомендуємо оформити студентське медичне страхування у Словаччині заздалегідь — особливо якщо ви вже готуєтеся до переїзду або отримали рішення про зарахування до університету.
Не ризикуй — оформлюй страхування заздалегідь!
Медичне страхування для студентів у Словаччині є обов’язковим для всіх іноземних студентів, незалежно від громадянства. Воно необхідне не лише під час оформлення тимчасового дозволу на проживання (ВНЖ), але й у повсякденному житті у Словаччині — від відвідування лікаря до подання заяви на отримання громадянства. Студентське страхування у Словаччині — це не просто формальність. Воно захищає вас від непередбачуваних медичних витрат і підтверджує ваш легальний статус перебування в країні.
|Ситуація
|Чи обов’язкове
страхування?
|Під час подання на студентський ПНП у Словаччині
|Так
|Протягом 3 робочих днів
після отримання картки ПНП
|Так
|Під час занять активними видами спорту
(крім тренажерних залів)
|Так
|Для реєстрації у сімейного лікаря
|Так
|Під час подання на постійне місце проживання (ПМП)
|Так
|Під час оформлення громадянства
(за останні 10 років)
|Так
Важливо: мінімальне покриття медичного страхування для студентів у Словаччині — щонайменше 30 000 € відповідно до Шенгенської угоди. Рекомендується зберігати поліс як у паперовій, так і в електронній формі.
Коротка відповідь — так, обов’язкове. Попри те, що деякі студенти не додають поліс під час первинного подання на ВНЖ, у законодавстві Словаччини вказано: кожен громадянин третіх країн зобов’язаний мати медичне страхування вже при перетині кордону ЄС. Після отримання картки ВНЖ студент має лише три робочі дні, щоб оформити дійсне студентське страхування в Словаччині. Це правило поширюється на всіх студентів — навіть якщо ви тимчасово виїхали з країни, ви повинні бути застраховані протягом усього терміну дії свого ВНЖ.
Відсутність дійсного полісу може мати серйозні наслідки:
У Словаччині доступно кілька типів страхування, які підходять іноземним студентам. Нижче — докладний огляд із прикладами та відгуками.
Опис: туристичне або спеціалізоване студентське страхування в Словаччині, оформлене заздалегідь через українські страхові компанії. Підходить для подання на ВНЖ за умови, що діє на території ЄС і покриває щонайменше 30 000 €.
Плюси:
Мінуси:
Павло, 22 рік:
«Коли навчався в Словаччині, захворів на вітрянку. Страхова відреагувала швидко — я надіслав фото та опис симптомів, і вже за кілька годин отримав направлення до лікарні. Заплатив приблизно 80 €, але гроші повернули вже за тиждень.
Проте в друга була схожа ситуація, і йому відмовили у виплаті, посилаючись на “виплати тільки після завершення воєнного стану”.
Моя порада — уважно читайте договір страхування, особливо якщо оформлюєте студентське страхування заздалегідь.»
Опис: медичне страхування для іноземних студентів, оформлюється вже на території Словаччини. Повністю відповідає вимогам міграційної поліції та підходить як для подання, так і для продовження ПНП.
Плюси:
Мінуси:
Андрій, 25 років:
«Оформлюю студентське страхування в Словаччині від Union одразу на рік. Це зручно — менше ризику забути продовжити. У деяких клініках приймають безкоштовно, в інших — я оплачую і подаю документи на компенсацію. Головне — завжди зберігайте всі чеки, довідки та рецепти. Без них можна втратити можливість повернути гроші.»
Опис: міжнародне медичне страхування, яке підходить для студентів, які рідко звертаються до лікаря, але хочуть бути захищеними у випадку надзвичайних ситуацій.
Плюси:
Мінуси:
Сергій, студент:
«Обрав AXA Assistance, бо майже не хворію. Головне — вона підходить для студентського ВНЖ у Словаччині. Один раз травмував плече на лижах, і мені надали допомогу безкоштовно. Для коротких поїздок використовую туристичну страховку від Union — вона дешева і покриває все необхідне.»
Студентське страхування у Словаччині можна оформити як до виїзду з України на навчання у Словаччині, так і безпосередньо на території Словаччини. Нижче представлена таблиця порівняння популярних страхових рішень для студентів. Це допоможе вам обрати оптимальний варіант залежно від бюджету, уподобань та медичних потреб.
Якщо ви хочете дізнатись більше про приватне студентське страхування у Словаччині, рекомендуємо ввести в Google запит: „súkromné poistenie na Slovensku pre študentov“. Також у Facebook є багато груп української студентської діаспори, де можна знайти рекомендації, контакти агентів та реальні відгуки.
|Параметр
|Страхування з України
|Union (Словаччина)
|AXA Assistance
|Вартість
|від 100 €/рік
|від 40 €/місяць
|220–300 €/рік
|Покриття
|30 000 €
|до 60 000 €
|до 60 000 €
|Оплата лікування
|Самостійно, з подальшою компенсацією
|Залежить від лікаря та клініки
|Самостійно, через заявку до страхової
|Підходить для ПНП
|Так
|Так
|Так
|Для неповнолітніх
|Так, за наявності батьків/опікуна
|Так
|Так
|Мовна підтримка
|Залежить від страхової (українська, рідше англійська)
|Словацька, англійська
|Англійська, словацька
|Рівень покриття
|Базовий
|Середній, можливі розширені пакети
|Базовий, екстрені випадки
Студентське страхування у Словаччині — це не просто бюрократична вимога, а важлива частина вашої безпеки, комфорту та легального перебування в країні. Без чинного поліса неможливо продовжити ПНП, отримати ПМП або оформити словацьке громадянство. При цьому страхування може захистити вас від значних медичних витрат — навіть при звичайному візиті до лікаря чи нещасному випадку.
У цій статті ми детально розглянули найпопулярніші варіанти медичного страхування для студентів, зокрема ті, які підходять неповнолітнім (до 18 років). Це особливо важливо, адже не всі страхові компанії у Словаччині надають послуги напряму підліткам без участі батьків або офіційних представників.
Після досягнення повноліття (18 років) студент отримує більше можливостей — можна вільно обирати між різними комерційними страховими компаніями, порівнювати тарифи та пакети, орієнтуватися на власні потреби та бюджет.
Важливо: студентське страхування у Словаччині є обов’язковим — незалежно від віку, рівня освіти чи форми навчання (денна, дистанційна, бакалаврат, магістратура тощо). Ми щиро радимо оформлювати страхування не лише тому, що цього вимагає закон, а й тому, що це — базова турбота про ваше здоров’я та спокій ваших рідних.
Компанія Postupai вже багато років супроводжує іноземних студентів та їхні родини на всіх етапах: від вступу до університетів Словаччини до отримання ВНЖ та вибору страхування. Ми знаємо, з якими питаннями та труднощами найчастіше стикаються молоді люди та їхні батьки — особливо коли йдеться про медичну допомогу за кордоном.
🎓 Для батьків: це впевненість, що дитина має медичний захист, незалежно від відстані.
👨🎓 Для студентів: це можливість зосередитися на навчанні, не переймаючись непередбаченими витратами.
Ми щиро бажаємо вам міцного здоров’я, успішного вступу та спокійного студентського життя. А студентське страхування у Словаччині — це ваш перший і обов’язковий крок до безпечного, впорядкованого та захищеного життя в Словаччині.
Страхування є обов’язковим — не варто ризикувати здоров’ям і студентським ВНЖ. Оформіть його завчасно та обдумано.
Медицина в Європі дорога, а хороший поліс — дешевший за один прийом у лікаря.
Так, бажано оформити студентське медичне страхування заздалегідь, ще до в’їзду до Словаччини. Це спростить подання документів на ВНЖ і забезпечить вас на випадок непередбаченої медичної допомоги одразу після перетину кордону.
Так, за умови, що страховий поліс оформлений на території ЄС або охоплює країни Шенгенської угоди, містить мінімальну суму покриття від 30 000 €, а сам документ перекладений словацькою або англійською мовою. Таке страхування можна використовувати для подання на ВНЖ у Словаччині.
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