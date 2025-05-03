Медицина в Словаччині для українців — страхування, лікарі, аптеки та поради студентам — це комплексна тема, з якою стикаються всі, хто планує переїзд на навчання. Саме тому ми рекомендуємо оформити студентське медичне страхування у Словаччині заздалегідь — особливо якщо ви вже готуєтеся до переїзду або отримали рішення про зарахування до університету.

Студентське страхування у Словаччині — це не просто формальність, а обов’язкова умова для легального перебування, отримання та продовження дозволу на проживання (ПНП). Система охорони здоров’я у більшості країн Європи, включаючи Словаччину, є платною. Тому наявність страхового поліса захищає студента від серйозних фінансових витрат у разі хвороби, травми, екстреної допомоги або госпіталізації.

Відповідно до Закону № 404/2011 «Про перебування іноземців у Словацькій Республіці» , усі іноземні студенти, включаючи громадян України, зобов’язані мати дійсне медичне страхування на весь період перебування в країні. Це правило стосується як студентів із країн ЄС, так і громадян третіх країн.

Коли потрібне медичне страхування?

Медичне страхування для студентів у Словаччині є обов’язковим для всіх іноземних студентів, незалежно від громадянства. Воно необхідне не лише під час оформлення тимчасового дозволу на проживання (ВНЖ), але й у повсякденному житті у Словаччині — від відвідування лікаря до подання заяви на отримання громадянства. Студентське страхування у Словаччині — це не просто формальність. Воно захищає вас від непередбачуваних медичних витрат і підтверджує ваш легальний статус перебування в країні.

Ситуація Чи обов’язкове

страхування? Під час подання на студентський ПНП у Словаччині Так Протягом 3 робочих днів

після отримання картки ПНП Так Під час занять активними видами спорту

(крім тренажерних залів) Так Для реєстрації у сімейного лікаря Так Під час подання на постійне місце проживання (ПМП) Так Під час оформлення громадянства

(за останні 10 років) Так

Важливо: мінімальне покриття медичного страхування для студентів у Словаччині — щонайменше 30 000 € відповідно до Шенгенської угоди. Рекомендується зберігати поліс як у паперовій, так і в електронній формі.

Чи є студентське страхування обов’язковим?

Коротка відповідь — так, обов’язкове. Попри те, що деякі студенти не додають поліс під час первинного подання на ВНЖ, у законодавстві Словаччини вказано: кожен громадянин третіх країн зобов’язаний мати медичне страхування вже при перетині кордону ЄС. Після отримання картки ВНЖ студент має лише три робочі дні, щоб оформити дійсне студентське страхування в Словаччині. Це правило поширюється на всіх студентів — навіть якщо ви тимчасово виїхали з країни, ви повинні бути застраховані протягом усього терміну дії свого ВНЖ.

Що буде, якщо немає страхування?

Відсутність дійсного полісу може мати серйозні наслідки:

Порушення міграційного законодавства;

Відмова у продовженні або анулювання ВНЖ;

Блокування процесу отримання ВНЖ або громадянства;

Накладення штрафу та вимога терміново оформити страхування;

Проблеми під час перевірок документів поліцією на вулиці, в транспорті або на кордоні.

Де можуть вимагати підтвердження студентського страхування?

Під час продовження тимчасового дозволу на проживання (ВНЖ);

Під час зміни типу ВНЖ (наприклад, на робочий або підприємницький);

Під час перетину кордону;

Під час подання заяви на ПМЖ або громадянство;

Під час відвідин поліції у справах іноземців;

Під час реєстрації в словацькому університеті або у лікаря.

Варіанти медичного страхування для студентів з України

У Словаччині доступно кілька типів страхування, які підходять іноземним студентам. Нижче — докладний огляд із прикладами та відгуками.

1. Страхування, оформлене в Україні

Опис: туристичне або спеціалізоване студентське страхування в Словаччині, оформлене заздалегідь через українські страхові компанії. Підходить для подання на ВНЖ за умови, що діє на території ЄС і покриває щонайменше 30 000 €.

Плюси:

Доступна ціна (від 100 €/рік);

Можна оформити онлайн ще до виїзду з України;

Приймається міграційною поліцією під час подання документів.

Мінуси:

Не працює за принципом прямого обслуговування — спочатку потрібно оплатити лікування самостійно;

Компенсацію можна отримати лише після подання заяви й документів, це може зайняти кілька днів або тижнів;

Ризик відмови у виплаті, особливо під час воєнного стану.

Павло, 22 рік:

«Коли навчався в Словаччині, захворів на вітрянку. Страхова відреагувала швидко — я надіслав фото та опис симптомів, і вже за кілька годин отримав направлення до лікарні. Заплатив приблизно 80 €, але гроші повернули вже за тиждень.

Проте в друга була схожа ситуація, і йому відмовили у виплаті, посилаючись на “виплати тільки після завершення воєнного стану”.

Моя порада — уважно читайте договір страхування, особливо якщо оформлюєте студентське страхування заздалегідь.»

2. Комерційне страхування у Словаччині (наприклад, Union)

Опис: медичне страхування для іноземних студентів, оформлюється вже на території Словаччини. Повністю відповідає вимогам міграційної поліції та підходить як для подання, так і для продовження ПНП.

Плюси:

Можна оформити відразу після отримання ПНП;

Офіційно визнається міграційною службою;

Підтримка доступна словацькою, англійською та російською мовами;

Деякі клініки співпрацюють напряму — без передоплати.

Мінуси:

Вартість — від 40 € на місяць (~480 €/рік);

Не всі лікарі працюють за прямими договорами зі страховими;

Потрібно уточнювати конкретні умови покриття (стаціонар, амбулаторне лікування, спорт тощо).

Андрій, 25 років:

«Оформлюю студентське страхування в Словаччині від Union одразу на рік. Це зручно — менше ризику забути продовжити. У деяких клініках приймають безкоштовно, в інших — я оплачую і подаю документи на компенсацію. Головне — завжди зберігайте всі чеки, довідки та рецепти. Без них можна втратити можливість повернути гроші.»

3. AXA Assistance

Опис: міжнародне медичне страхування, яке підходить для студентів, які рідко звертаються до лікаря, але хочуть бути захищеними у випадку надзвичайних ситуацій.

Плюси:

Підходить для отримання студентського ВНЖ у Словаччині;

Міжнародна якість і відомий бренд;

Добре покриває серйозні випадки: госпіталізацію, травми, операції.

Мінуси:

Обмежене покриття амбулаторних і щоденних послуг;

Немає підтримки українською чи російською мовами;

Вартість — від 220 до 300 €/рік.