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Як пройти нострифікацію атестата в Словаччині онлайн — покрокова інструкція для українців

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дата зміни: 04.05.2025

Онлайн-нострифікація українського атестата для навчання в Словаччині

Нострифікація атестата в Словаччині — це обов’язкова процедура для українців, які планують вступ до словацького університету та хочуть розпочати безкоштовне навчання у Словаччині словацькою мовою.

З 1 березня 2025 року правила нострифікації в Словаччині були суттєво спрощені: тепер процес повністю цифровізований, безкоштовний і займає не більше 5 хвилин. Не потрібно звертатися до міністерства, здавати документи особисто та чекати 30 днів — усе можна оформити онлайн.

Введіть серію та номер атестата в онлайн-реєстрі Міносвіти України, зробіть скрін і роздрукуйте підтвердження. Разом із копією атестата, додатком, перекладом і Doložka з Міносвіти Словаччини це буде вважатися офіційною нострифікацією атестата в Словаччині для подання в університет.

Якщо ви хочете вступити до вишу в Словаччині без стресу та зайвих кроків — обов’язково прочитайте нашу інструкцію з нострифікації атестата в Словаччині. У ній покроково описано весь процес з актуальними посиланнями та прикладами. Все швидко, прозоро та офіційно.

Зміст

Як пройти нострифікацію атестата в Словаччині онлайн — покрокова інструкція для українців

Нострифікація атестата за 5 хвилин: швидко, безкоштовно та онлайн.

Інструкція з нострифікації атестата в Словаччині для українців

Нострифікація атестата в Словаччині — це обов’язковий крок для українців, які хочуть вступити до університету в Словаччині та розпочати безкоштовне навчання словацькою мовою. З 2025 року процедура значно спростилася та тепер проходить повністю онлайн і безкоштовно.

Виконайте всі кроки за нашою інструкцією — і ви успішно завершите нострифікацію українського атестата для подання документів до словацького вишу та отримання студентського ВНЖ.

Етап 1: Перевірка атестата в українському реєстрі

  1. Знайдіть серійний номер на пластиковому атестаті (формат: HP № 12345678).
  2. Перейдіть на сайт Реєстру документів про освіту: https://info.edbo.gov.ua/edu-documents/
  3. Заповніть поля форми:
    • Тип документа: Документ про загальну середню освіту
    • Назва документа: Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти (з 2019 року)
    • Введіть серію, номер, ПІБ, дату народження
    • Введіть капчу та натисніть Отримати інформацію з Реєстру
  4. Зробіть скріншот результату та роздрукуйте — це підтвердження, що атестат є в базі.

Етап 2: Отримання Doložka на сайті Міносвіти Словаччини

  1. Перейдіть на сайт Міністерства освіти Словаччини: https://uznavanie.minedu.sk/navigator/
  2. Справа виберіть розділ Uznávacia doložka
  3. Натисніть на Doložka o uznaní stupňa vzdelania
  4. Оберіть країну Україна
  5. Вкажіть рівень: Stupeň: M – Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти
  6. Завантажте підтвердження (Stiahnuť potvrdenie) у форматі PDF та роздрукуйте його

Що вважається нострифікацією атестата в Словаччині?

Для вступу до університету необхідно надати:

  • Атестат (пластикова картка)
    • перекладений присяжним словацьким перекладачем;
    • роздрукований скріншот підтвердження з українського реєстру;
  • Додаток до атестата з оцінками
    • перекладений присяжним словацьким перекладачем;
  • Doložka (підтвердження з сайту minedu.sk)
    • роздруковане на аркуші формату A4;

Ці три документи разом складають офіційне підтвердження нострифікації атестата в Словаччині.

Увага! Якщо ваш атестат не знайдено у реєстрі України, зверніться до школи, яка його видала. Подання непідтверджених документів може розглядатися як підробка та призвести до кримінальної відповідальності в Словаччині.

  • Нострифікацію можна пройти самостійно;
  • Процес — онлайн, безкоштовний і займає 5–10 хвилин;
  • Підходить для подання до університетів Словаччини.

Дотримуйтесь інструкції — і нострифікація атестата в Словаччині пройде швидко та без стресу.

Нострифікація атестата

Визнання українського атестата в Словаччині — важливий крок до вступу та отримання ВНЖ.

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Запитання-відповідь

  • Чи можна подати документи на нострифікацію в електронному форматі або поштою з України?

    Так, зараз нострифікація атестата в Словаччині виконується повністю онлайн — просто з комп’ютера за 5 хвилин.

  • Я закінчив школу у 2020 році і не складав ЗНО. Чи можу я пройти нострифікацію атестата в Словаччині?

    Так, ви можете визнати свій атестат 2020 року в Словаччині. ЗНО та ДПА не є обов’язковими для нострифікації.

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