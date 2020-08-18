Нострифікація атестата в Словаччині — це обов’язкова процедура для українців, які планують вступ до словацького університету та хочуть розпочати безкоштовне навчання у Словаччині словацькою мовою.

З 1 березня 2025 року правила нострифікації в Словаччині були суттєво спрощені: тепер процес повністю цифровізований, безкоштовний і займає не більше 5 хвилин. Не потрібно звертатися до міністерства, здавати документи особисто та чекати 30 днів — усе можна оформити онлайн.

Введіть серію та номер атестата в онлайн-реєстрі Міносвіти України, зробіть скрін і роздрукуйте підтвердження. Разом із копією атестата, додатком, перекладом і Doložka з Міносвіти Словаччини це буде вважатися офіційною нострифікацією атестата в Словаччині для подання в університет.

Якщо ви хочете вступити до вишу в Словаччині без стресу та зайвих кроків — обов’язково прочитайте нашу інструкцію з нострифікації атестата в Словаччині. У ній покроково описано весь процес з актуальними посиланнями та прикладами. Все швидко, прозоро та офіційно.