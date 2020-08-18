Нострифікація атестата в Словаччині — це обов’язкова процедура для українців, які планують вступ до словацького університету та хочуть розпочати безкоштовне навчання у Словаччині словацькою мовою.
З 1 березня 2025 року правила нострифікації в Словаччині були суттєво спрощені: тепер процес повністю цифровізований, безкоштовний і займає не більше 5 хвилин. Не потрібно звертатися до міністерства, здавати документи особисто та чекати 30 днів — усе можна оформити онлайн.
Введіть серію та номер атестата в онлайн-реєстрі Міносвіти України, зробіть скрін і роздрукуйте підтвердження. Разом із копією атестата, додатком, перекладом і Doložka з Міносвіти Словаччини це буде вважатися офіційною нострифікацією атестата в Словаччині для подання в університет.
Якщо ви хочете вступити до вишу в Словаччині без стресу та зайвих кроків — обов’язково прочитайте нашу інструкцію з нострифікації атестата в Словаччині. У ній покроково описано весь процес з актуальними посиланнями та прикладами. Все швидко, прозоро та офіційно.
Нострифікація атестата за 5 хвилин: швидко, безкоштовно та онлайн.
Нострифікація атестата в Словаччині — це обов’язковий крок для українців, які хочуть вступити до університету в Словаччині та розпочати безкоштовне навчання словацькою мовою. З 2025 року процедура значно спростилася та тепер проходить повністю онлайн і безкоштовно.
Виконайте всі кроки за нашою інструкцією — і ви успішно завершите нострифікацію українського атестата для подання документів до словацького вишу та отримання студентського ВНЖ.
Для вступу до університету необхідно надати:
Ці три документи разом складають офіційне підтвердження нострифікації атестата в Словаччині.
Увага! Якщо ваш атестат не знайдено у реєстрі України, зверніться до школи, яка його видала. Подання непідтверджених документів може розглядатися як підробка та призвести до кримінальної відповідальності в Словаччині.
Дотримуйтесь інструкції — і нострифікація атестата в Словаччині пройде швидко та без стресу.
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Так, зараз нострифікація атестата в Словаччині виконується повністю онлайн — просто з комп’ютера за 5 хвилин.
Так, ви можете визнати свій атестат 2020 року в Словаччині. ЗНО та ДПА не є обов’язковими для нострифікації.
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