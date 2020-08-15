Платформа сопровождения для обучения в Словакии 09:00 - 18:00 ПН - ПТ Вопрос-ответ +380 (67) 295 41 77 +380 (95) 277 41 77
Главная Блог Как пройти нострификацию аттестата в Словакии онлайн — пошаговая инструкция для украинцев

Как пройти нострификацию аттестата в Словакии онлайн — пошаговая инструкция для украинцев

Блог
дата изменения: 04.05.2025

Онлайн-нострификация украинского аттестата для учебы в Словакии

Нострификация аттестата в Словакии — это обязательная процедура для украинцев, которые планируют поступление в словацкий университет и хотят начать бесплатное обучение в Словакии на словацком языке.

С 1 марта 2025 года правила нострификации в Словакии были значительно упрощены: теперь процесс полностью цифровизирован, бесплатен и занимает не более 5 минут. Не требуется обращаться в министерство, сдавать документы лично и ждать 30 дней — всё можно оформить онлайн.

Введите серию и номер аттестата в онлайн-реестре Минобразования Украины, сделайте скрин и распечатайте подтверждение. Вместе с копией аттестата, приложением, переводом и Doložka из Минобразования Словакии это будет считаться официальной нострификацией аттестата в Словакии для подачи в университет.

Если вы хотите поступить в университет в Словакии без стресса и лишних шагов — обязательно прочитайте нашу инструкцию по нострификации аттестата в Словакии. В ней пошагово описан весь процесс с актуальными ссылками и примерами. Всё быстро, прозрачно и официально.

Содержание

Как пройти нострификацию аттестата в Словакии онлайн — пошаговая инструкция для украинцев

Нострификация аттестата за 5 минут: быстро, бесплатно и онлайн

Инструкция по нострификации аттестата в Словакии для украинцев

Нострификация аттестата в Словакии — это обязательный шаг для украинцев, которые хотят поступить в университет в Словакии и начать бесплатное обучение на словацком языке. С 2025 года процедура значительно упростилась и теперь проходит полностью онлайн и бесплатно.

Выполните все шаги по нашей инструкции — и вы успешно завершите нострификацию украинского аттестата для подачи документов в словацкий вуз и получения студенческого ВНЖ.

Этап 1: Проверка аттестата в украинском реестре

  1. Найдите серийный номер на пластиковом аттестате (формат: HP № 12345678).
  2. Перейдите на сайт Реєстр документів про освіту. https://info.edbo.gov.ua/edu-documents/
  3. Заполните поля формы:
    • Тип документа: Документ про загальну середню освіту
    • Название: Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти (з 2019 року)
    • Введите серию, номер, ФИО, дату рождения
    • Введите капчу и нажмите Отримати інформацію з Реєстру
  4. Сделайте скриншот результата и распечатайте — это подтверждение, что аттестат есть в базе.

Этап 2: Получение Doložka на сайте Минобразования Словакии

  1. Перейдите на сайт Министерства образования Словакии: https://uznavanie.minedu.sk/navigator/
  2. Справа выберите раздел Uznávacia doložka
  3. Нажмите на Doložka o uznaní stupňa vzdelania
  4. Выберите страну Україна
  5. Укажите уровень: Stupeň: M – Свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти
  6. Скачайте подтверждение (Stiahnuť potvrdenie) в формате PDF и распечатайте его

Что считается нострификацией аттестата в Словакии?

Для поступления в университет необходимо предоставить:

  • Аттестат (пластиковая карта)
    • переведённый государственным словацким переводчиком;
    • распечатанный скриншот подтверждения из украинского реестра;
  • Приложение к аттестату с оценками
    • переведённое государственным словацким переводчиком;
  • Doložka (подтверждение с сайта minedu.sk)
    • распечатанная на листе формата A4.

Эти три документа вместе составляют официальную нострификацию аттестата в Словакии.

Важно! Если ваш аттестат не найден в украинском реестре, обратитесь в школу, выдавшую документ. Предоставление неподтверждённых данных может расцениваться как подделка документов и повлечь уголовную ответственность в Словакии.

  • Нострификацию можно пройти самостоятельно;
  • Процесс — онлайн, бесплатный и занимает 5–10 минут;
  • Подходит для подачи в университеты Словакии.

Следуйте инструкции — и нострификация аттестата в Словакии пройдёт быстро и без стресса.

Нострификация аттестата

Признание украинского аттестата в Словакии — важный шаг к поступлению и ВНЖ

Просто оставь заявку — наш менеджер свяжется с тобой, расскажет об условиях, подберёт оптимальную программу и предложит пакет сопровождения от Postupai для поступления в Словакию.

Заполнить анкету

Вопрос-ответ

  • Можно ли подать документы на нострификацию в электронном формате или по почте из Украины?

    Да, теперь нострификация аттестата в Словакии выполняется полностью онлайн — прямо с компьютера за 5 минут.

  • Я окончил школу в 2020 году и не сдавал ЗНО. Могу ли я пройти нострификацию аттестата в Словакии?

    Да, вы можете признать свой аттестат 2020 года в Словакии. ЗНО и ДПА не являются обязательными для нострификации.

Если у Тебя еще остались вопросы по данной теме

Можешь задать их и получить бесплатные специализированные ответы

Вас может заинтересовать
Изучение словацкого языка
Изучение словацкого языка
Итоги поступления абитуриентов в Словакии 2022/2023
Итоги поступления абитуриентов в Словакии 2022/2023
Материально-технологический факультет в Трнаве (MTF STU)
Материально-технологический факультет в Трнаве (MTF STU)
Строительный факультет STU в Братиславе
Строительный факультет STU в Братиславе