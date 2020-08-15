Нострификация аттестата в Словакии — это обязательная процедура для украинцев, которые планируют поступление в словацкий университет и хотят начать бесплатное обучение в Словакии на словацком языке.
С 1 марта 2025 года правила нострификации в Словакии были значительно упрощены: теперь процесс полностью цифровизирован, бесплатен и занимает не более 5 минут. Не требуется обращаться в министерство, сдавать документы лично и ждать 30 дней — всё можно оформить онлайн.
Введите серию и номер аттестата в онлайн-реестре Минобразования Украины, сделайте скрин и распечатайте подтверждение. Вместе с копией аттестата, приложением, переводом и Doložka из Минобразования Словакии это будет считаться официальной нострификацией аттестата в Словакии для подачи в университет.
Если вы хотите поступить в университет в Словакии без стресса и лишних шагов — обязательно прочитайте нашу инструкцию по нострификации аттестата в Словакии. В ней пошагово описан весь процесс с актуальными ссылками и примерами. Всё быстро, прозрачно и официально.
Нострификация аттестата за 5 минут: быстро, бесплатно и онлайн
Нострификация аттестата в Словакии — это обязательный шаг для украинцев, которые хотят поступить в университет в Словакии и начать бесплатное обучение на словацком языке. С 2025 года процедура значительно упростилась и теперь проходит полностью онлайн и бесплатно.
Выполните все шаги по нашей инструкции — и вы успешно завершите нострификацию украинского аттестата для подачи документов в словацкий вуз и получения студенческого ВНЖ.
Для поступления в университет необходимо предоставить:
Эти три документа вместе составляют официальную нострификацию аттестата в Словакии.
Важно! Если ваш аттестат не найден в украинском реестре, обратитесь в школу, выдавшую документ. Предоставление неподтверждённых данных может расцениваться как подделка документов и повлечь уголовную ответственность в Словакии.
Следуйте инструкции — и нострификация аттестата в Словакии пройдёт быстро и без стресса.
Просто оставь заявку — наш менеджер свяжется с тобой, расскажет об условиях, подберёт оптимальную программу и предложит пакет сопровождения от Postupai для поступления в Словакию.
Да, теперь нострификация аттестата в Словакии выполняется полностью онлайн — прямо с компьютера за 5 минут.
Да, вы можете признать свой аттестат 2020 года в Словакии. ЗНО и ДПА не являются обязательными для нострификации.
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