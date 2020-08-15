Нострификация аттестата в Словакии — это обязательная процедура для украинцев, которые планируют поступление в словацкий университет и хотят начать бесплатное обучение в Словакии на словацком языке.

С 1 марта 2025 года правила нострификации в Словакии были значительно упрощены: теперь процесс полностью цифровизирован, бесплатен и занимает не более 5 минут. Не требуется обращаться в министерство, сдавать документы лично и ждать 30 дней — всё можно оформить онлайн.

Введите серию и номер аттестата в онлайн-реестре Минобразования Украины, сделайте скрин и распечатайте подтверждение. Вместе с копией аттестата, приложением, переводом и Doložka из Минобразования Словакии это будет считаться официальной нострификацией аттестата в Словакии для подачи в университет.

Если вы хотите поступить в университет в Словакии без стресса и лишних шагов — обязательно прочитайте нашу инструкцию по нострификации аттестата в Словакии. В ней пошагово описан весь процесс с актуальными ссылками и примерами. Всё быстро, прозрачно и официально.