Благодаря этому соглашению, учёба в Словакии доступна на всех уровнях: от детского сада до высшего образования. Для граждан Украины и СНГ — это реальная возможность получить европейское образование бесплатно.

Между Словакией и Украиной, а также странами СНГ, действует межгосударственное соглашение об упрощённом признании образования. Это позволяет украинцам поступать в университеты, колледжи и школы в Словакии без необходимости нострификации и дополнительных процедур.

Словакия — одна из немногих стран Европы, где украинцы могут получить бесплатное высшее образование наравне с гражданами страны. Обучение проходит на словацком языке, без платы за учёбу и часто — без вступительных экзаменов.

Многие украинцы и жители СНГ выбирают Словакию для учёбы и жизни

Бесплатное образование в Словакии для украинцев: как поступить без ЗНО и учиться в Европе

Украинцы могут поехать учиться за границу в Словакию и получить бесплатное высшее образование в Европе. В отличие от других стран ЕС, Словакия предлагает обучение для украинцев бесплатно — в университетах, колледжах, школах и даже детских садах.

Это отличная возможность для выпускников 11 классов, студентов колледжей и бакалавров, которые хотят получить европейский диплом, востребованный во всём мире.

Почему в Словакии бесплатное обучение для украинцев?

В 2014 году Словакия подписала международное соглашение, согласно которому абитуриенты из третьих стран, включая Украину и страны СНГ, могут учиться бесплатно на словацком языке. Именно благодаря этому соглашению украинцам выпала реальная возможность получить европейское бесплатное образование в Словакии, которое признаётся и ценится во всём мире.

Таким образом, обучение в Словакии без ЗНО и вступительных экзаменов стало реальностью. А главное — это бесплатно, если вы выбираете обучение на словацком языке.

Речь идёт о:

Государственных университетах (бакалавриат, магистратура, аспирантура)

Государственных школах и колледжах

Детских садах

Бесплатное образование в университетах

Словацкие университеты предлагают бесплатное и качественное образование, которое во многих случаях превосходит учебные заведения других стран региона, включая Польшу. Словакия активно развивается и заинтересована в подготовке квалифицированных специалистов. Именно поэтому страна открыта для украинских абитуриентов и предлагает им возможность бесплатного обучения.

Получив бесплатное образование в словацком университете, ты становишься востребованным специалистом на европейском рынке труда. Обучение и последующая работа в Словакии дают реальный шанс получить ПМЖ, а со временем — и гражданство Словацкой Республики

Словакия открыта для иностранных студентов

Молодёжь Словакии часто уезжает учиться в Германию, Австрию или Францию. Поэтому словацкие вузы заинтересованы в иностранных студентах — особенно тех, кто хочет получить техническое образование, стать ИТ-специалистом, инженером, архитектором или экологом.

Университеты предлагают программы по множеству направлений — от экономики до автоматизации. После окончания учёбы можно получить ВНЖ, остаться жить и работать, а позже — подать на гражданство.

Преимущества учёбы в Словакии:

Поступление без ЗНО и экзаменов

Возможность поступить после 11 класса

Общежитие и доступная стоимость проживания (от 80 € в месяц)

Стипендии до 2250 € в год

Возможность совмещать учёбу и подработку

Программы Erasmus+ и международные стажировки

Диплом, признанный в странах ЕС

Кто может поступить?

Выпускники школ

Студенты колледжей

Бакалавры, поступающие в магистратуру

Абитуриенты без ЗНО или НМТ

Каждый украинец, который хочет учиться за границей, может воспользоваться шансом и поступить в Словакию на бесплатное обучение.

Как подать документы?

Для поступления потребуется оформить документы, перевести их у присяжного переводчика, подать онлайн-заявку и, при необходимости, пройти собеседование. Лучше всего пройти этот путь с поддержкой специалистов.

Сопровождение от Postupai

Компания Postupai помогает украинским студентам пройти путь от выбора вуза до заселения в общежитие. Мы предлагаем:

Подбор программы и факультета

Подачу документов без ошибок

Получение письма о зачислении

Организацию приезда и заселения

Регистрацию в системе университета

Сопровождение при подаче на ВНЖ

Хочешь учиться в Европе бесплатно?

Если ты мечтаешь получить европейское образование без экзаменов, но не знаешь, с чего начать — обратись в Postupai. Мы поможем подобрать университет, собрать документы и поступить в университет Словакии уже в этом году.

Словакия — это реальный шанс учиться в Европе без лишних затрат. Главное — начать вовремя.