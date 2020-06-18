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Бесплатное образование в Словакии

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дата изменения: 16.04.2025

Бесплатное образование в Словакии для украинцев и граждан СНГ

Словакия — одна из немногих стран Европы, где украинцы могут получить бесплатное высшее образование наравне с гражданами страны. Обучение проходит на словацком языке, без платы за учёбу и часто — без вступительных экзаменов.

Между Словакией и Украиной, а также странами СНГ, действует межгосударственное соглашение об упрощённом признании образования. Это позволяет украинцам поступать в университеты, колледжи и школы в Словакии без необходимости нострификации и дополнительных процедур.

Благодаря этому соглашению, учёба в Словакии доступна на всех уровнях: от детского сада до высшего образования. Для граждан Украины и СНГ — это реальная возможность получить европейское образование бесплатно.

Содержание

Бесплатное образование в Словакии

Многие украинцы и жители СНГ выбирают Словакию для учёбы и жизни

Бесплатное образование в Словакии для украинцев: как поступить без ЗНО и учиться в Европе

Украинцы могут поехать учиться за границу в Словакию и получить бесплатное высшее образование в Европе. В отличие от других стран ЕС, Словакия предлагает обучение для украинцев бесплатно — в университетах, колледжах, школах и даже детских садах.

Это отличная возможность для выпускников 11 классов, студентов колледжей и бакалавров, которые хотят получить европейский диплом, востребованный во всём мире.

Почему в Словакии бесплатное обучение для украинцев?

В 2014 году Словакия подписала международное соглашение, согласно которому абитуриенты из третьих стран, включая Украину и страны СНГ, могут учиться бесплатно на словацком языке. Именно благодаря этому соглашению украинцам выпала реальная возможность получить европейское бесплатное образование в Словакии, которое признаётся и ценится во всём мире.

Таким образом, обучение в Словакии без ЗНО и вступительных экзаменов стало реальностью. А главное — это бесплатно, если вы выбираете обучение на словацком языке.

Речь идёт о:

  • Государственных университетах (бакалавриат, магистратура, аспирантура)
  • Государственных школах и колледжах
  • Детских садах

Бесплатное образование в университетах

Словацкие университеты предлагают бесплатное и качественное образование, которое во многих случаях превосходит учебные заведения других стран региона, включая Польшу. Словакия активно развивается и заинтересована в подготовке квалифицированных специалистов. Именно поэтому страна открыта для украинских абитуриентов и предлагает им возможность бесплатного обучения.

Получив бесплатное образование в словацком университете, ты становишься востребованным специалистом на европейском рынке труда. Обучение и последующая работа в Словакии дают реальный шанс получить ПМЖ, а со временем — и гражданство Словацкой Республики

Словакия открыта для иностранных студентов

Молодёжь Словакии часто уезжает учиться в Германию, Австрию или Францию. Поэтому словацкие вузы заинтересованы в иностранных студентах — особенно тех, кто хочет получить техническое образование, стать ИТ-специалистом, инженером, архитектором или экологом.

Университеты предлагают программы по множеству направлений — от экономики до автоматизации. После окончания учёбы можно получить ВНЖ, остаться жить и работать, а позже — подать на гражданство.

Преимущества учёбы в Словакии:

  • Поступление без ЗНО и экзаменов
  • Возможность поступить после 11 класса
  • Общежитие и доступная стоимость проживания (от 80 € в месяц)
  • Стипендии до 2250 € в год
  • Возможность совмещать учёбу и подработку
  • Программы Erasmus+ и международные стажировки
  • Диплом, признанный в странах ЕС

Кто может поступить?

  • Выпускники школ
  • Студенты колледжей
  • Бакалавры, поступающие в магистратуру
  • Абитуриенты без ЗНО или НМТ

Каждый украинец, который хочет учиться за границей, может воспользоваться шансом и поступить в Словакию на бесплатное обучение.

Как подать документы?

Для поступления потребуется оформить документы, перевести их у присяжного переводчика, подать онлайн-заявку и, при необходимости, пройти собеседование. Лучше всего пройти этот путь с поддержкой специалистов.

Сопровождение от Postupai

Компания Postupai помогает украинским студентам пройти путь от выбора вуза до заселения в общежитие. Мы предлагаем:

  • Подбор программы и факультета
  • Подачу документов без ошибок
  • Получение письма о зачислении
  • Организацию приезда и заселения
  • Регистрацию в системе университета
  • Сопровождение при подаче на ВНЖ

Хочешь учиться в Европе бесплатно?

Если ты мечтаешь получить европейское образование без экзаменов, но не знаешь, с чего начать — обратись в Postupai. Мы поможем подобрать университет, собрать документы и поступить в университет Словакии уже в этом году.

Словакия — это реальный шанс учиться в Европе без лишних затрат. Главное — начать вовремя.

Узнай, как получить бесплатное образование — пройди консультацию и сделай первый шаг уже сегодня.

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Бесплатное образование в Словакии

Мы всё сделаем за тебя

  • Ты получишь надёжное и профессиональное сопровождение, а также полную подготовку к поступлению за границу.
  • Все наши абитуриенты были зачислены в выбранные университеты Словакии на бесплатное обучение, а некоторые из них получают стипендию.
  • Подробнее о том, какое сопровождение мы предоставляем, читай здесь.
  • Помни: бесплатное образование в Словакии — это реальная возможность официально работать в Европе.
  • Ознакомься со статьёй об обучении в Словакии после 11 класса, выйди за рамки привычного и узнай, кем ты можешь стать. Изучи предложения вузов Словакии и выбери для себя лучшее европейское образование за границей.

Колледж-Университет

Предлагаем поступление в Словакию сразу после 9 или 11 класса.

Ежегодно в Словакию едет много учеников, абитуриентов и студентов, чтобы получить качественное и бесплатное европейское образование. Мы расскажем, куда именно ты можешь поступить, какие у Тебя шансы, а также расскажем о ценах на изготовление необходимых документов. Заполняй анкету, и жди ответ!

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Вопрос-ответ

  • Бесплатно ли обучение на английском языке в Словакии?

    В Словакии есть комбинированные учебные программы, где обучение проходит на английском и словацком языках — такие программы могут предоставлять бесплатное образование. Также некоторые университеты предлагают бесплатные программы полностью на английском языке, однако большинство англоязычных направлений всё же платные. В школах обучение на английском, французском или немецком языках также может быть бесплатным, особенно в государственных учреждениях.

  • Сложно ли поступить в словацкий университет?

    Словацкие вузы предлагают бесплатное образование для украинцев и других иностранных студентов. В большинстве случаев конкурс невысокий, и поступить можно даже с умеренными оценками. Всё зависит от университета и выбранной программы. Чтобы узнать подробнее — свяжитесь с командой Postupai через форму заявки или по телефону, указанному в разделе контактов.

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