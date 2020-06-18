Словакия — одна из немногих стран Европы, где украинцы могут получить бесплатное высшее образование наравне с гражданами страны. Обучение проходит на словацком языке, без платы за учёбу и часто — без вступительных экзаменов.
Между Словакией и Украиной, а также странами СНГ, действует межгосударственное соглашение об упрощённом признании образования. Это позволяет украинцам поступать в университеты, колледжи и школы в Словакии без необходимости нострификации и дополнительных процедур.
Благодаря этому соглашению, учёба в Словакии доступна на всех уровнях: от детского сада до высшего образования. Для граждан Украины и СНГ — это реальная возможность получить европейское образование бесплатно.
Многие украинцы и жители СНГ выбирают Словакию для учёбы и жизни
Украинцы могут поехать учиться за границу в Словакию и получить бесплатное высшее образование в Европе. В отличие от других стран ЕС, Словакия предлагает обучение для украинцев бесплатно — в университетах, колледжах, школах и даже детских садах.
Это отличная возможность для выпускников 11 классов, студентов колледжей и бакалавров, которые хотят получить европейский диплом, востребованный во всём мире.
В 2014 году Словакия подписала международное соглашение, согласно которому абитуриенты из третьих стран, включая Украину и страны СНГ, могут учиться бесплатно на словацком языке. Именно благодаря этому соглашению украинцам выпала реальная возможность получить европейское бесплатное образование в Словакии, которое признаётся и ценится во всём мире.
Таким образом, обучение в Словакии без ЗНО и вступительных экзаменов стало реальностью. А главное — это бесплатно, если вы выбираете обучение на словацком языке.
Словацкие университеты предлагают бесплатное и качественное образование, которое во многих случаях превосходит учебные заведения других стран региона, включая Польшу. Словакия активно развивается и заинтересована в подготовке квалифицированных специалистов. Именно поэтому страна открыта для украинских абитуриентов и предлагает им возможность бесплатного обучения.
Получив бесплатное образование в словацком университете, ты становишься востребованным специалистом на европейском рынке труда. Обучение и последующая работа в Словакии дают реальный шанс получить ПМЖ, а со временем — и гражданство Словацкой Республики
Молодёжь Словакии часто уезжает учиться в Германию, Австрию или Францию. Поэтому словацкие вузы заинтересованы в иностранных студентах — особенно тех, кто хочет получить техническое образование, стать ИТ-специалистом, инженером, архитектором или экологом.
Университеты предлагают программы по множеству направлений — от экономики до автоматизации. После окончания учёбы можно получить ВНЖ, остаться жить и работать, а позже — подать на гражданство.
Каждый украинец, который хочет учиться за границей, может воспользоваться шансом и поступить в Словакию на бесплатное обучение.
Для поступления потребуется оформить документы, перевести их у присяжного переводчика, подать онлайн-заявку и, при необходимости, пройти собеседование. Лучше всего пройти этот путь с поддержкой специалистов.
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Словакия — это реальный шанс учиться в Европе без лишних затрат. Главное — начать вовремя.
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В Словакии есть комбинированные учебные программы, где обучение проходит на английском и словацком языках — такие программы могут предоставлять бесплатное образование. Также некоторые университеты предлагают бесплатные программы полностью на английском языке, однако большинство англоязычных направлений всё же платные. В школах обучение на английском, французском или немецком языках также может быть бесплатным, особенно в государственных учреждениях.
Словацкие вузы предлагают бесплатное образование для украинцев и других иностранных студентов. В большинстве случаев конкурс невысокий, и поступить можно даже с умеренными оценками. Всё зависит от университета и выбранной программы. Чтобы узнать подробнее — свяжитесь с командой Postupai через форму заявки или по телефону, указанному в разделе контактов.
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