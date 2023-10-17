Становление университета не было легким. В то время даже не хватало учителей в школах, не говоря уже об университете. Одним из первых сформированных факультетов был Факультет права, задачей которого было сформировать новое поколение, которое должно занять должности в ветвях правительственных учреждений - в то время в госучреждениях Словакии не хватало квалифицированных работников.

Так же, возник и Философский факультет, который должен был создать мыслящую элиту, в то время еще молодой Словацкой Республики, которая укрепила бы культуру страны и развивала ее.

Учитывая отсутствие квалифицированного педагогического коллектива в Словакии в то время, часть преподавателей приезжало с Карлового университета (который находится в Чехии), данный факт имел огромное влияние на дальнейшее структурирование и развитие университета Коменского. Университет Коменского в Братиславе изначально позиционировал себя как научно-образовательное заведение высокого ранга.

Довольно быстро университет начал завязывать контакты с зарубежными европейскими университетами, которые поддерживали его академические достижения. В университет начали приезжать профессора из Франции, Англии, Германии, США.

Факультет естественных наук был открыт в 1940 году. Через шесть лет был открыт Педагогический факультет 1946, Фармацевтический факультет - в 1952 году, Факультет спортивного воспитания - 1960 году, Медицинский факультет в г. Мартин - 1962 году и переименован в Есениевский медицинский факультет в 1991 году, Математико-физический в 1980 году.

Сегодня

Сегодня Университет Коменского стоит во главе авангардистских усилий словацких университетов и находится в числе университетов наиболее развитых стран. Сегодня динамика развития зарубежных связей с Университетом Коменского не теряется. Как уже было сказано UK отправляет ежегодно наибольшее количество своих студентов по обмену в разные страны Европы и мира. Официальные источники Университета Коменского сообщают, что в 2022 году этот словацкий университет занял 168-ю позицию среди лучших университетов мира!

Факультеты университета Коменского разбросаны по всей Братиславе, а Есениевский медицинский факультет находится в лучшем медицинском комплексе г. Мартин, где можно получить лучшее в Словакии медицинское образование.

Если Тебя интересуют гуманитарные, естественные, медицинские и экономические специальности, приведенные ниже, то Postupai тебе рекомендует рассмотреть этот университет, как один из приоритетных для того, чтобы получить качественное европейское образование на базе бесплатного обучения в Словакии.