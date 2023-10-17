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Университет Коменского в Братиславе

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Об университете

Согласно оценке UniRank ™ 2023, государственный вуз, Университет Коменского в Братиславе, находится на 1 месте  среди лучших университетов Словакии. Этот ВУЗ всегда был и остается лучшим гуманитарным университетом в Словакии.

На данный момент университету 103 год

Главное его достоинство в том, что он смог охватить очень широкий спектр специальностей, многие из которых уникальны. На 13 факультетах он предлагает широкий выбор учебных программ (более 800), различных академических степеней: бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Университету Коменского много лет удавалось держать руку на пульсе и идти в ногу с развитием науки.

Университет Коменского имеет мощные зарубежные связи. Ежегодно он отправляет по обмену наибольшее количество студентов. В Коменского также возможно поступление без экзаменов и на бесплатное обучение, правда, для поступления на некоторые факультеты, сдавать вступительные экзамены все же придется.

Содержание

дата изменения: 17.10.2023
Университет Коменского в Братиславе
Термин подачи заявки: до 28.02.2024
Оценка:

Оплата за обучение на словацком языке: Бесплатно
Стипендия: 150-1050 €
Аккредитованная академическая степень:

  • Бакалавриат - титул Bc., (3-4 года)
  • Магистратура - титул Mgr. (2 года), MUDr.
  • Аспирантура - титул PhD. (3 года и более)

Находится на 1 месте среди лучших университетов Словакии

История

Университет Коменского старейший в Словакии университет. Он был первым в 1919 году, как таковой, который предоставлял высшее образование на родном языке на территории Словацкой Республики. Высшее образование в Словакии на таком уровне не могло не оставить свой отпечаток на культуре этой страны. Университет Коменского воспитывал первое поколение образованной элиты, которая училась в певом словацком университете.

Трудности возникли с основанием факультета естественных наук - хоть законом и было предусмотрено основание  в рамках данного государственного словацкого вуза четырех факультетов, включая природоведческий, но условия того времени и состояние образования не способствовали его основанию. Четвертым факультетом был медицинский факультет, который успешно начал свою деятельность с 1919 года.

История Университет Коменского в Братиславе

Становление университета не было легким. В то время даже не хватало учителей в школах, не говоря уже об университете. Одним из первых сформированных факультетов был Факультет права, задачей которого было сформировать новое поколение, которое должно занять должности в ветвях правительственных учреждений - в то время в госучреждениях Словакии не хватало квалифицированных работников.

Так же, возник и Философский факультет, который должен был создать мыслящую элиту, в то время еще молодой Словацкой Республики, которая укрепила бы культуру страны и развивала ее.

Учитывая отсутствие квалифицированного педагогического коллектива в Словакии в то время, часть преподавателей приезжало с Карлового университета (который находится в Чехии), данный факт имел огромное влияние на дальнейшее структурирование и развитие университета Коменского. Университет Коменского в Братиславе изначально позиционировал себя как научно-образовательное заведение высокого ранга.

Довольно быстро университет начал завязывать контакты с зарубежными европейскими университетами, которые поддерживали его академические достижения. В университет начали приезжать профессора из Франции, Англии, Германии, США.

Факультет естественных наук был открыт в 1940 году. Через шесть лет был открыт Педагогический факультет 1946, Фармацевтический факультет - в 1952 году, Факультет спортивного воспитания - 1960 году, Медицинский факультет в г. Мартин - 1962 году и переименован в Есениевский медицинский факультет в 1991 году, Математико-физический в 1980 году.

Сегодня

Сегодня Университет Коменского стоит во главе авангардистских усилий словацких университетов и находится в числе университетов наиболее развитых стран. Сегодня динамика развития зарубежных связей с Университетом Коменского не теряется. Как уже было сказано UK отправляет ежегодно наибольшее количество своих студентов по обмену в разные страны Европы и мира. Официальные источники Университета Коменского сообщают, что в 2022 году этот словацкий университет занял 168-ю позицию среди лучших университетов мира!

Факультеты университета Коменского разбросаны по всей Братиславе, а Есениевский медицинский факультет находится в лучшем медицинском комплексе г. Мартин, где можно получить лучшее в Словакии медицинское образование.

Если Тебя интересуют гуманитарные, естественные, медицинские и экономические специальности, приведенные ниже, то Postupai тебе рекомендует рассмотреть этот университет, как один из приоритетных для того, чтобы получить качественное европейское образование на базе бесплатного обучения в Словакии.

Факультеты

Какие есть факультеты?
Бакалавриат
Магистратура
  • Медицинская сестра
  • Акушерство
  • Здравоохранение
Бакалавриат
Бакалавриат
  • Преподавание английского языка и литературы
  • Преподавание немецкого языка и литературы
  • Немецкий язык в межкультурной и транскультурной коммуникации
  • Языки иностранных культур - сравнительное изучение
  • Терапевтическая педагогика
  • Художественное образование
  • Учитель музыки
  • Социальная работа
  • Дошкольное и начальное образование
  • Психологическое и профессиональное консультирование для людей с ограниченными возможностями
  • Педагогический помощник по инклюзивному образованию
  • Специальная педагогика
  • Английский язык и литература + история
  • Английский язык и литература + музыка
  • Преподавание английского языка и литературы + немецкого языка и литературы
  • Английский язык и литература + педагогика
  • Преподавание английского языка и литературы + итальянского языка и литературы
  • Преподавание английского языка и литературы + художественное образование
  • Преподавание испанского языка и литературы + английского языка и литературы
  • Испанский язык и литература + история
  • Преподавание испанского языка и литературы + музыки
  • Преподавание испанского языка и литературы + французского языка и литературы
  • Преподавание испанского языка и литературы + немецкого языка и литературы
  • Преподавание испанского языка и литературы + педагогика
  • Преподавание испанского языка и литературы + художественное образование
  • Французский язык и литература + английский язык и литература
  • Французский язык и литература + история
  • Французский язык и литература + музыка
  • Преподавание французского языка и литературы + немецкого языка и литературы
  • Французский язык и литература + педагогика
  • Преподавание французского языка и литературы + итальянского языка и литературы
  • Обучение французскому языку и литературе + художественное образование
  • Учитель истории + учитель музыки
  • Преподавания истории + педагогики
  • Преподавание истории + итальянского языка и литературы
  • Преподавание истории + художественных дисциплин
  • Учитель музыки + итальянский язык и литература
  • учитель музыки + художественных дисциплин
  • Преподавание немецкого языка и литературы + истории
  • Преподавание немецкого языка и литературы + музыки
  • Преподавание немецкого языка и литературы + педагогики
  • Преподавание немецкого языка и литературы + итальянского языка и литературы
  • реподавание немецкого языка и литературы + художественное образование
  • Гражданское образование + английский язык и литература
  • Обучение гражданскому образованию + истории
  • Гражданское образование + музыка
  • Гражданскому образованию + испанскому языку и литературе
  • Обучение гражданскому образованию + французскому языку и литературе
  • Обучение гражданскому образованию + немецкому языку и литературе
  • Обучение гражданству образованию + педагогика
  • Обучение гражданскому образованию + итальянскому языку и литературе
  • Гражданское образование + художественное образование
  • Преподавание педагогики + итальянского языка и литературы
  • Преподавание педагогики и музыка
  • Преподавание педагогики + художественых дисциплин
  • Преподавание психологии + английского языка и литературы
  • Учитель психологии + учитель истории
  • Преподавание психологии + испанского языка и литературы
  • Преподавание психологии + французского языка и литературы
  • Преподавание психологии + немецкого языка и литературы
  • Преподавание психологии + гражданского образования
  • Преподавание психологии + педагогики
  • Преподавание психологии + словацкого языка и литературы
  • Преподавание психологии + итальянского языка и литературы
  • Преподавание словацкого языка и литературы + английского языка и литературы
  • Преподавание словацкого языка и литературы + истории
  • Преподавание словацкого языка и литературы + музыки
  • Преподавание словацкого языка и литературы + испанского языка и литературы
  • Преподавание словацкого языка и литературы + французского языка и литературы
  • Преподавание словацкого языка и литературы + немецкого языка и литературы
  • Преподавание словацкого языка и литературы + итальянского языка и литературы
  • Преподавание словацкого языка и литературы + гражданское образование
  • Преподавание словацкого языка и литературы + педагогика преподавание до н.э.
  • Преподавание словацкого языка и литературы + художественное образование
Бакалавриат
  • Художественное образование + преподавание итальянского языка и литературы
  • Биология
  • Медицинская биология
  • Системная биология
  • Экологическая геология
  • Биогеология
  • Палеобиология
  • Геология в землепользовании
  • География и демография в государственном управлении
  • География и геоэкология для ландшафтного планирования
  • География, геоинформатика и картография
  • География, региональное развитие и европейская интеграция
  • Биохимия
  • Преподавание предметов биологии и химии
  • Преподавание биологии и географии
  • Преподавание предметов биологии и экология
  • Преподавание предметов биологии и английского языка
  • Преподавание предметов биологии и немецкого языка
  • Преподавание предметов биологии и математики
  • Преподавание химии и математики
  • Преподавание химии и английского языка
  • Преподавание предметов химии и немецкого языка
  • Преподавание географии и математики
  • Преподавание предметов географии и английского языка
  • Преподавание предметов географии и немецкого языка
  • Экологические исследования (на английском языке)
Бакалавриат
  • Математика
  • Экономическая и финансовая математика
  • Менеджерская математика
  • Страховочная математика
  • Физика
  • Биомедицинская физика
  • Возобновляемые источники энергии и физика окружающей среды
  • Техническая физика
  • Информатика
  • Прикладная информатика
  • Биоинформатика
  • Наука о данных
  • Преподавание математики в сочетании с физикой, информатикой, начертательной геометрией и физической культурой
  • Преподавание начертательной геометрии в сочетании с математикой
  • Преподавание физики в сочетании с математикой или информатикой
  • Преподавание информатики в сочетании с математикой, физикой, биологией или английским языком и литературой
Бакалавриат
  • Менеджмент
  • Международный менеджмент
  • Management in English
  • Управление бизнесом
Бакалавриат
  • Экономика и право
  • Право
Бакалавриат
Бакалавриат
  • Тренер
  • Учитель физической культуры в комбинации
  • Учитель и тренер физической культуры
  • Спортивный менеджмент
Бакалавриат
Бакалавриат
  • Археология
  • Архивоведение
  • История искусства
  • Эстетика
  • Этнология
  • Философия
  • История
  • Информационные исследования
  • Классические языки
  • Культурология
  • Венгерский язык - редакционная и издательская практика
  • Маркетинговые коммуникации
  • Политология
  • Психология
  • Русские и восточноевропейские дисциплины
  • Славяноведение
  • Словацкий язык и литература
  • Социология
  • Центральноевропейские исследования (на английском)
  • Восточноазиатские языки и культуры
  • Журналистика
  • Английский язык и культура в сочетании
  • Арабский язык и культура в сочетании
  • Болгарский язык и культура в сочетании
  • Финский язык и культура в сочетании
  • Французский язык и культура в сочетании
  • Голландский язык и культура в сочетании
  • Хорватский язык и культура в сочетании
  • Венгерский язык и культура в сочетании
  • Немецкий язык и культура в сочетании
  • Португальский язык и культура в сочетании
  • Русский язык и культура в сочетании
  • Словацкий язык и культура в сочетании Испанский язык и культура в сочетании
  • Шведский язык и культура в сочетании
  • Итальянский язык и культура в сочетании
  • Английский язык и литература
  • Эстетическое воспитание
  • Преподавание философии
  • Преподавание истории
  • Обучение венгерскому языку
  • Преподавание немецкого языка
  • Педагогика
  • Преподавание словацкого языка и литературы
  • Преподавание биологии
  • Преподавание географии
  • Преподавание химии
Университет Коменского в Братиславе

Студенческая жизнь

Общежитие

За каждым факультетом закреплено общежитие.
В общежитиях преобладает блочная система на две комнаты. В каждом блоке есть санузел, холодильник, электрическая плита. Большинство комнат рассчитаны на проживание двух-трех студентов. Во всех общежитиях есть подключение
к интернету.

Столовые

Университет Коменского обладает комплексом столовых и буфетов. Еду можно зарезервировать заранее, или заказать непосредственно на месте. Питание на целый день составляет 6 евро. Ты можешь вкусно пообедать всего
за 1,5 - 2 евро!

Спорт

Кроме предметов в своем расписании, в рамках которых Ты можешь выбрать вид спорта, который тебе по душе, университет Коменского не скупится на акции и меропрития, связанные со спортом! Будь активным, выбирай свой спорт, и участвуй в конкурсах! Так Ты не только заведешь новые крутые знакомства, но и будешь наполнен энергией для дальнейшего плодотворного обучения!

Кроме этого!

Ты можешь присоединиться к молодежным спортивным организациям: играть в футбол, пляжный волейбол, заниматься катанием на лыжах или виндсерфингом! Или же, покупай студенческий абонемент на современные танцы, йогу или каратэ!

Университет Коменского в Братиславе

Как проходит учебный год и когда каникулы?

Зимний семестр длится со второй половины сентября до середины февраля, но учебный процесс продолжается лишь до конца декабря. С начала января до второй половины февраля продолжается экзаменационный период.

Зимние праздники приходятся на вторую половину декабря, а также, иногда, отдохнуть с семьей можно в начале января.

Летний семестр условно продолжается со второй половины февраля до конца августа; все же, учебный период летнего семестра длится всего 13 недель со второй половины февраля до мая. Во второй половине мая, как правило, проходят зачеты, а к началу июля - экзаменационный период.

Летние каникулы проходят с начала июля до середины сентября

Учебный год состоит из двух академических семестров  зимнего и летнего. Все последующие даты просим считать ориентировочными, так как, все сроки определяет индивидуально каждый ВУЗ и даже каждый факультет, ежегодно.

Вопрос-ответ

  • Сколько стоит обучение?

    Обучение в университете Коменского в Братиславе бесплатное для украинцев и иностранцев стран СНГ. Для поступления нужно владеть словацким языком на достаточном уровне (B1-B2). Обучение на бесплатной основе происходит на словацком языке или в комбинации - словацкий+английский.

    Также Ты можешь обучаться на английском языке на платной форме обучение в Университете Коменского в Братиславе, цена за такое обучение составляет 2 000-11 000 €, в зависимости от специальностии факультета

  • Как быстро выучить словацкий язык, чтобы поступить?

    Выучи словацкий язык с нашим репетитором онлайн - жми сюда, что бы узнать больше. Количество мест ограничено!

Если у тебя возникают другие вопросы

относительно языка или формы обучения,
оставь свои контактные данные, мы свяжемся в ближайшее время

Как поступить в Университет Коменского в Братиславе

  • Биометрический паспорт или виза
  • Выписка оценок из школы за 8, 9, 10 класс и за первый семестр 11 класса
  • Автобиография, мотивационное письмо
  • Грамоты, сертификаты за достижения в учебе, спорте (если есть)
  • Свидетельство о рождении
  • Доверенность на лицо, представляющее интересы ребенка в Словакии
  • Биометрический паспорт или виза
  • Аттестат, приложение к аттестату
  • Автобиография, мотивационное письмо
  • Грамоты, сертификаты за достижения в учебе, спорте (если есть)
  • Скан внутреннего паспорта
  • Доверенность на лицо, которое представляет интересы абитуриента в Словакии
  • Биометрический паспорт или виза
  • Аттестат, приложение к аттестату
  • Выписка оценок из университета
  • Автобиография, мотивационное письмо
  • Грамоты, сертификаты за достижения в учебе, спорте (если есть)
  • Скан внутреннего паспорта
  • Доверенность на лицо, которое представляет интересы абитуриента в Словакии
Это бесплатно

Каждый факультет выдвигает индивидуальные требования по пакету документов для поступления. Эти условия меняются каждый год. Узнай подробную информацию о необходимых документах, чтобы поступить на выбранный Тобой факультет. Контактируй Postupai, чтобы воспользоваться бесплатной индивидуальной консультацией

Postupai: 08.08.2019

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