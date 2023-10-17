Согласно оценке UniRank ™ 2023, государственный вуз, Университет Коменского в Братиславе, находится на 1 месте среди лучших университетов Словакии. Этот ВУЗ всегда был и остается лучшим гуманитарным университетом в Словакии.
На данный момент университету 103 год
Главное его достоинство в том, что он смог охватить очень широкий спектр специальностей, многие из которых уникальны. На 13 факультетах он предлагает широкий выбор учебных программ (более 800), различных академических степеней: бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Университету Коменского много лет удавалось держать руку на пульсе и идти в ногу с развитием науки.
Университет Коменского имеет мощные зарубежные связи. Ежегодно он отправляет по обмену наибольшее количество студентов. В Коменского также возможно поступление без экзаменов и на бесплатное обучение, правда, для поступления на некоторые факультеты, сдавать вступительные экзамены все же придется.
Оплата за обучение на словацком языке: Бесплатно
Стипендия: 150-1050 €
Аккредитованная академическая степень:
Находится на 1 месте среди лучших университетов Словакии
Университет Коменского старейший в Словакии университет. Он был первым в 1919 году, как таковой, который предоставлял высшее образование на родном языке на территории Словацкой Республики. Высшее образование в Словакии на таком уровне не могло не оставить свой отпечаток на культуре этой страны. Университет Коменского воспитывал первое поколение образованной элиты, которая училась в певом словацком университете.
Трудности возникли с основанием факультета естественных наук - хоть законом и было предусмотрено основание в рамках данного государственного словацкого вуза четырех факультетов, включая природоведческий, но условия того времени и состояние образования не способствовали его основанию. Четвертым факультетом был медицинский факультет, который успешно начал свою деятельность с 1919 года.
Становление университета не было легким. В то время даже не хватало учителей в школах, не говоря уже об университете. Одним из первых сформированных факультетов был Факультет права, задачей которого было сформировать новое поколение, которое должно занять должности в ветвях правительственных учреждений - в то время в госучреждениях Словакии не хватало квалифицированных работников.
Так же, возник и Философский факультет, который должен был создать мыслящую элиту, в то время еще молодой Словацкой Республики, которая укрепила бы культуру страны и развивала ее.
Учитывая отсутствие квалифицированного педагогического коллектива в Словакии в то время, часть преподавателей приезжало с Карлового университета (который находится в Чехии), данный факт имел огромное влияние на дальнейшее структурирование и развитие университета Коменского. Университет Коменского в Братиславе изначально позиционировал себя как научно-образовательное заведение высокого ранга.
Довольно быстро университет начал завязывать контакты с зарубежными европейскими университетами, которые поддерживали его академические достижения. В университет начали приезжать профессора из Франции, Англии, Германии, США.
Факультет естественных наук был открыт в 1940 году. Через шесть лет был открыт Педагогический факультет 1946, Фармацевтический факультет - в 1952 году, Факультет спортивного воспитания - 1960 году, Медицинский факультет в г. Мартин - 1962 году и переименован в Есениевский медицинский факультет в 1991 году, Математико-физический в 1980 году.
Сегодня Университет Коменского стоит во главе авангардистских усилий словацких университетов и находится в числе университетов наиболее развитых стран. Сегодня динамика развития зарубежных связей с Университетом Коменского не теряется. Как уже было сказано UK отправляет ежегодно наибольшее количество своих студентов по обмену в разные страны Европы и мира. Официальные источники Университета Коменского сообщают, что в 2022 году этот словацкий университет занял 168-ю позицию среди лучших университетов мира!
Факультеты университета Коменского разбросаны по всей Братиславе, а Есениевский медицинский факультет находится в лучшем медицинском комплексе г. Мартин, где можно получить лучшее в Словакии медицинское образование.
Если Тебя интересуют гуманитарные, естественные, медицинские и экономические специальности, приведенные ниже, то Postupai тебе рекомендует рассмотреть этот университет, как один из приоритетных для того, чтобы получить качественное европейское образование на базе бесплатного обучения в Словакии.
За каждым факультетом закреплено общежитие.
В общежитиях преобладает блочная система на две комнаты. В каждом блоке есть санузел, холодильник, электрическая плита. Большинство комнат рассчитаны на проживание двух-трех студентов. Во всех общежитиях есть подключение
к интернету.
Университет Коменского обладает комплексом столовых и буфетов. Еду можно зарезервировать заранее, или заказать непосредственно на месте. Питание на целый день составляет 6 евро. Ты можешь вкусно пообедать всего
за 1,5 - 2 евро!
Кроме предметов в своем расписании, в рамках которых Ты можешь выбрать вид спорта, который тебе по душе, университет Коменского не скупится на акции и меропрития, связанные со спортом! Будь активным, выбирай свой спорт, и участвуй в конкурсах! Так Ты не только заведешь новые крутые знакомства, но и будешь наполнен энергией для дальнейшего плодотворного обучения!
Ты можешь присоединиться к молодежным спортивным организациям: играть в футбол, пляжный волейбол, заниматься катанием на лыжах или виндсерфингом! Или же, покупай студенческий абонемент на современные танцы, йогу или каратэ!
Зимний семестр длится со второй половины сентября до середины февраля, но учебный процесс продолжается лишь до конца декабря. С начала января до второй половины февраля продолжается экзаменационный период.
Зимние праздники приходятся на вторую половину декабря, а также, иногда, отдохнуть с семьей можно в начале января.
Летний семестр условно продолжается со второй половины февраля до конца августа; все же, учебный период летнего семестра длится всего 13 недель со второй половины февраля до мая. Во второй половине мая, как правило, проходят зачеты, а к началу июля - экзаменационный период.
Летние каникулы проходят с начала июля до середины сентября
Учебный год состоит из двух академических семестров зимнего и летнего. Все последующие даты просим считать ориентировочными, так как, все сроки определяет индивидуально каждый ВУЗ и даже каждый факультет, ежегодно.
Обучение в университете Коменского в Братиславе бесплатное для украинцев и иностранцев стран СНГ. Для поступления нужно владеть словацким языком на достаточном уровне (B1-B2). Обучение на бесплатной основе происходит на словацком языке или в комбинации - словацкий+английский.
Также Ты можешь обучаться на английском языке на платной форме обучение в Университете Коменского в Братиславе, цена за такое обучение составляет 2 000-11 000 €, в зависимости от специальностии факультета
Выучи словацкий язык с нашим репетитором онлайн - жми сюда, что бы узнать больше. Количество мест ограничено!
относительно языка или формы обучения,
оставь свои контактные данные, мы свяжемся в ближайшее время
Каждый факультет выдвигает индивидуальные требования по пакету документов для поступления. Эти условия меняются каждый год. Узнай подробную информацию о необходимых документах, чтобы поступить на выбранный Тобой факультет. Контактируй Postupai, чтобы воспользоваться бесплатной индивидуальной консультацией