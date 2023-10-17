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Прешовский университет

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Об университете

Согласно оценке UniRank ™ 2023 Прешовский университет в Прешове занимает почетное 9 место среди лучших университетов Словакии.

Прешовский университет для украинцев и абитуриентов стран СНГ предлагает широкий спектр в основном гуманитарных, но также и технических специальностей на бакалавриате, магистратуре или аспирантуре. Поступить в Прешовский университет на большее количество специальностей можно без вступительного экзамена. Обучение полностью бесплатное, студенты имеют возможность получать мотивационную стипендию. Бесплатное обучение в Прешовском университете происходит на словацком языке. При поступлении учитываются оценки за последние годы обучения в школе. В некоторых случаях, чтобы поступить в Прешовский университет, нужно сдать тест на знание словацкого языка.

Прешовский университет для украинцев является очень выгодным, ведь г. Прешов находится близко к границам с Украиной, и студенты Прешовского университета могут возвращаться домой на выходные.

Содержание

дата изменения: 17.10.2023
Прешовский университет
Термин подачи заявки: до 30.04.2024
Оценка:

Оплата за обучение на словацком языке: Бесплатно
Стипендия: 150-1050 €
Аккредитованная академическая степень:

  • Бакалавриат - титул Bc., (4 года)
  • Инженер (магистратура) - титул MUDr., (2 года)
  • Аспирантура - титул PhD. (3 года и более)

Поступить в Прешовский университет можно без экзаменов.

История

Город Прешов, вместе с городами Братислава, Трнава и Кошице образуют центр старейших культурных и научных центров Словакии. История Прешовского университета началась с 1997 года, когда разделился университет Йозефа Шафарика в Кошице. Факультеты Прешовского университета сначала были следующие: Факультет гуманитарных и естественных наук, Философской факультет, Педагогический и Православный факультеты а также Греко-католический теологический факультет. Последний является старейшей составляющей Пряшевского университета - его история уходит в 1880 год.

С 2002 года Прешовский университет пополнился Факультетом медицинских специальностей Яна Адама Реймана, который стал выдающейся частью этого словацкого университета. Позже, в Прешове сформировались еще два факультета: Факультет менеджмента, который сегодня является очень популярным, и Факультет спорта, из-за чего университет занял третье место по количеству факультетов среди университетов Словакии.

История Прешовский университет

Сегодня

Прешовский университет для украинцев из Закарпатья является одним из лучших вариантов получения гуманитарного образования в Словакии - не только эти, но и другие зарубежные студенты уже успешно закончили этот университет. Сотни студентов из Украины учатся в Прешове по сей день, их количество растет с каждым годом.

Город Прешов - третий по величине город Словакии, находящийся всего в 2-х часах езды от Ужгорода (стоит также учесть время пребывания на границе, которое колеблется от часа до трех). Регулярные рейсы Ужгород-Прешов или Ужгород-Кошице курсируют каждый день.

Прешовский университет сформировал сеть прилегающих к себе структур, которые расширяют спектр возможностей и перспектив для студента. Прешовский университет создал инфраструктуру для научно-исследовательской деятельности, а на ее вершине стоят центры передового опыта. Их есть целых три.

Один из них - это часть научного парка «TECHNICOM»: здесь реализуются исследования в области информационных технологий, электротехники, экологической инженерии, машиностроения и другие.

Прешовский университет в Прешове - это пока единственный университет в восточной Словакии, получивший награду Diploma Supplement Label - награда международного признания, которая укрепляет статус университета на международной арене. Университет не отстает и в мероприятиях. Частью студенческой жизни является радио «PAF» и телевидения «Mediálka TV». Ежегодно организуется мероприятие под названием University Opening Night - вечер развлечений и знакомств студентов с разных факультетов и их друзей.

При университете также находится современная библиотека, издательство Пряшевского университета, «вычислительный центр», «центр языков и культур национальных меньшинств», где Ты также сможешь подтянуть знания словацкого языка. При Пряшевском университете также находится «центр исследований экологии, животных, человека» и «центр социально-исторических и культурно-исторических исследований».

Факультеты

Какие есть факультеты?
Бакалавриат
  • Европейские учения
  • Анимация (менеджмент) свободного времени
  • Религионистика
Магистратура
  • Католическая теология
  • Европейские учения
  • Промышленно-Медиционная работа
  • Религионистика
Бакалавриат
  • Дошкольная и элементарная педагогика
  • Дошкольная и элементарная педагогика социально незащищенных групп
  • Дошкольная и элементарная педагогика, и педагогика групп населения с психологическими и социальными проблемами
  • Специальная педагогика
Магистратура
  • Учитель младших классов
  • Учитель младших классов и педагогика социально незащищенных групп
  • Дошкольная педагогика
  • Специальная педагогика
  • Учитель младших классов
Бакалавриат
  • Православная теория
  • Благотворительная и социальная служба
Магистратура
  • Православная теория
  • Благотворительная служба и социальная поддержка
Бакалавриат
  • Биология
  • Экология
  • Андрагогика
  • Физическая инженерия прогрессивных материалов
  • География и практическая геоинформатика
  • Учитель практической подготовки
  • Учитель биологии, английского языка и литературы
  • Учитель биологии и истории
  • Учитель биологии и эстетики
  • Учитель биологии и нравственного воспитания
  • Учитель биологии и философии
  • Учитель биологии, французского языка и литературы
  • Учитель биологии и физики
  • Учитель биологии и географии
  • Учитель биологии и музыки
  • Учитель биологии и математики
  • Учитель биологии, английского языка и литературы
  • Учитель биологии и педагогики
  • Учитель биологии, русского языка и литературы
  • Учитель биологии, словацкого языка и литературы
  • Учитель биологии и техники
  • Учитель биологии, украинского языка и литературы
  • Учитель биологии и гражданской грамотности
  • Учитель биологии и изобразительного искусства
  • Учитель экологии, английского языка и литературы
  • Учитель экологии и истории
  • Учитель экологии и эстетики
  • Учитель экологии и нравственного воспитания
  • Учитель экологии и философии
  • Учитель экологии, французского языка и литературы
  • Учитель экологии и физики
  • Учитель экологии и географии
  • Учитель экологии и музыки
  • Учитель экологии и математике
  • Учитель экологии, немецкого языка и литературы
  • Учитель экологии и педагогики
  • Учитель экологии, русского языка и литературы
  • Учитель экологии, словацкого языка и литературы
  • Учитель экологии и техники
  • Учитель экологии, украинского языка и литературы
  • Учитель экологии и гражданской грамотности
  • Учитель физики, английского языка и литературы
  • Учитель физики и истории
  • Учитель физики и эстетики
  • Учитель физики и нравственного воспитания
  • Учитель физики и философии
  • Учитель физики, французского языка и литературы
  • Учитель физики и географии
  • Учитель физики и музыки
  • Учитель физики и математики
  • Учитель физики, немецкого языка и литературы
  • Учитель физики и педагогики
  • Учитель физики, русского языка и литературы
  • Учитель физики, словацкого языка и литературы
  • Учитель физики и техники
  • Учитель физики, украинского языка и литературы
  • Учитель физики и гражданской грамотности
  • Учитель физики и изобразительного искусства
  • Учитель географии, английского языка и литературы
  • Учитель географии и истории
  • Учитель географии и эстетики
  • Учитель географии и нравственного воспитания
  • Учитель географии и философии
  • Учитель географии, французского языка и литературы
  • Учитель географии и музыки
  • Учитель географии и математики
  • Учитель географии, немецкого языка и литературы
  • Учитель географии и педагогики
  • Учитель географии, русского языка и литературы
  • Учитель географии, словацкого языка и литературы
  • Учитель географии и техники
  • Учитель географии, украинского языка и литературы
  • Учитель географии и гражданской грамотности
  • Учитель географии и изобразительного искусства
  • Учитель математики, английского языка и литературы
  • Учитель математики и истории
  • Учитель математики и эстетики
  • Учитель математики и нравственного воспитания
  • Учитель математики и философии
  • Учитель математики, французского языка и литературы
  • Учитель математики, немецкого языка и литературы
  • Учитель математики и музыки
  • Учитель математики и педагогики
  • Учитель математики, русского языка и литературы
  • Учитель математики, словацкого языка и литературы
  • Учитель математики и техники
  • Учитель математики, украинского языка и литературы
  • Учитель математики и гражданской грамотности
  • Учитель математики и изобразительного искусства
  • Учитель педагогики, английского языка и литературы
  • Учитель педагогики и истории
  • Учитель педагогики и эстетики
  • Учитель педагогики и нравственного воспитания
  • Учитель педагогики и философии
  • Учитель педагогики, французского языка и литературы
  • Учитель педагогики и музыки
  • Учитель педагогики, немецкого языка и литературы
  • Учитель педагогики, словацкого языка и литературы
  • Учитель педагогики и техники
  • Учитель педагогики, украинского языка и литературы
  • Учитель педагогики и гражданской грамотности
  • Учитель педагогики и изобразительного искусства
  • Учитель техники, английского языка и литературы
  • Учитель техники и истории
  • Учитель техники и эстетики
  • Учитель техники и нравственного воспитания
  • Учитель техники и философии
  • Учитель техники, французского языка и литературы
  • Учитель техники и музыки
  • Учитель техники, немецкого языка и литературы
  • Учитель техники, русского языка и литературы
  • Учитель техники, словацкого языка и литературы
  • Учитель техники, украинского языка и литературы
  • Учитель техники и гражданского воспитания
  • Учитель техники и изобразительного искусства
Магистратура
  • Биология
  • Экология
  • Андрагогика
  • Физическая инженерия прогрессивных материалов
  • География и практическая геоинформатика
  • Учитель биологии, английского языка и литературы
  • Учитель биологии и истории
  • Учитель биологии и эстетики
  • Учитель биологии и нравственного воспитания
  • Учитель биологии и философии
  • Учитель биологии, французского языка и литературы
  • Учитель биологии и физики
  • Учитель биологии и географии
  • Учитель биологии и музыки
  • Учитель биологии и математики
  • Учитель биологии, английского языка и литературы
  • Учитель биологии и педагогики
  • Учитель биологии, русского языка и литературы
  • Учитель биологии, словацкого языка и литературы
  • Учитель биологии и техники
  • Учитель биологии, украинского языка и литературы
  • Учитель биологии и гражданской грамотности
  • Учитель биологии и изобразительного искусства
  • Учитель экологии, английского языка и литературы
  • Учитель экологии и истории
  • Учитель экологии и эстетики
  • Учитель экологии и нравственного воспитания
  • Учитель экологии и философии
  • Учитель экологии, французского языка и литературы
  • Учитель экологии и физики
  • Учитель экологии и географии
  • Учитель экологии и музыки
  • Учитель экологии и математике
  • Учитель экологии, немецкого языка и литературы
  • Учитель экологии и педагогики
  • Учитель экологии, русского языка и литературы
  • Учитель экологии, словацкого языка и литературы
  • Учитель экологии и техники
  • Учитель экологии, украинского языка и литературы
  • Учитель экологии и гражданской грамотности
  • Учитель физики, английского языка и литературы
  • Учитель физики и истории
  • Учитель физики и эстетики
  • Учитель физики и нравственного воспитания
  • Учитель физики и философии
  • Учитель физики, французского языка и литературы
  • Учитель физики и географии
  • Учитель физики и музыки
  • Учитель физики и математики
  • Учитель физики, немецкого языка и литературы
  • Учитель физики, немецкого языка и литературы
  • Учитель физики и педагогики
  • Учитель физики, русского языка и литературы
  • Учитель физики, словацкого языка и литературы
  • Учитель физики и техники
  • Учитель физики, украинского языка и литературы
  • Учитель физики и гражданской грамотности
  • Учитель физики и изобразительного искусства
  • Учитель географии, английского языка и литературы
  • Учитель географии и истории
  • Учитель географии и эстетики
  • Учитель географии и нравственного воспитания
  • Учитель географии и философии
  • Учитель географии, французского языка и литературы
  • Учитель географии и музыки
  • Учитель географии и математики
  • Учитель географии, немецкого языка и литературы
  • Учитель географии и педагогики
  • Учитель географии, русского языка и литературы
  • Учитель географии, словацкого языка и литературы
  • Учитель географии и техники
  • Учитель географии, украинского языка и литературы
  • Учитель географии и гражданской грамотности
  • Учитель географии и изобразительного искусства
  • Учитель математики, английского языка и литературы
  • Учитель математики и истории
  • Учитель математики и эстетики
  • Учитель математики и нравственного воспитания
  • Учитель математики и философии
  • Учитель математики, французского языка и литературы
  • Учитель математики, немецкого языка и литературы
  • Учитель математики и музыки
  • Учитель математики и педагогики
  • Учитель математики, русского языка и литературы
  • Учитель математики, словацкого языка и литературы
  • Учитель математики и техники
  • Учитель математики, украинского языка и литературы
  • Учитель математики и гражданской грамотности
  • Учитель математики и изобразительного искусства
  • Учитель педагогики, английского языка и литературы
  • Учитель педагогики и истории
  • Учитель педагогики и эстетики
  • Учитель педагогики и нравственного воспитания
  • Учитель педагогики и философии
  • Учитель педагогики, французского языка и литературы
  • Учитель педагогики и музыки
  • Учитель педагогики, немецкого языка и литературы
  • Учитель педагогики, словацкого языка и литературы
  • Учитель педагогики и техники
  • Учитель педагогики, украинского языка и литературы
  • Учитель педагогики и гражданской грамотности
  • Учитель педагогики и изобразительного искусства
  • Учитель техники, английского языка и литературы
  • Учитель техники, английского языка и литературы
  • Учитель техники и истории
  • Учитель техники и эстетики
  • Учитель техники и нравственного воспитания
  • Учитель техники и философии
  • Учитель техники, французского языка и литературы
  • Учитель техники и музыки
  • Учитель техники, немецкого языка и литературы
  • Учитель техники, русского языка и литературы
  • Учитель техники, словацкого языка и литературы
  • Учитель техники, украинского языка и литературы
  • Учитель техники и гражданского воспитания
  • Учитель техники и изобразительного искусства
Бакалавриат
Магистратура
  • Медицинская сестра
  • Физиотерапия
  • Медицинская сестра
  • Физиотерапия
Бакалавриат
  • Менеджемент
  • Менеджмент туризма, гостиничного бизнеса и спа
  • Менеджмент окружающей среды
Магистратура
  • Менеджмент
  • Менеджмент окружающей среды
Бакалавриат
  • Учитель физкультуры (без комбинации)
  • Спорт и здоровье
  • Специальная физическая подготовка в службах безопасности
  • Учитель физкультуры в сочетании с преподаванием биологии
  • Учитель физкультуры в сочетании с преподаванием экологии
  • Учитель физкультуры в сочетании с преподаванием физики
  • Учитель физкультуры в сочетании с преподаванием географии
  • Учитель физкультуры в сочетании с преподаванием математики
  • Учитель физкультуры в сочетании с преподаванием педагогики
  • Учитель физкультуры в сочетании с преподаванием техники
  • Учитель физкультуры в сочетании с преподаванием английского языка и литературы
  • Учитель физкультуры в сочетании с преподаванием истории
  • Учитель физкультуры в сочетании с преподаванием эстетики
  • Учитель физкультуры в сочетании с преподаванием нравственного воспитания
  • Учитель физкультуры в сочетании с преподаванием философии
  • Учитель физкультуры в сочетании с преподаванием музыки
  • Учитель физкультуры в сочетании с преподаванием изобразительного искусства
  • Учитель физкультуры в сочетании с преподаванием гражданской грамотности
  • Учитель физкультуры в сочетании с преподаванием французского языка и литературы
  • Учитель физкультуры в сочетании с преподаванием немецкого языка и литературы
  • Учитель физкультуры в сочетании с преподаванием русского языка и литературы
  • Учитель физкультуры в сочетании с преподаванием словацкого языка и литературы
  • Учитель физкультуры в сочетании с преподаванием украинского языка и литературы
  • Учитель русинского языка и литературы в комбинации с преподаванием физкультуры
  • Учитель венгерского языка и литературы в комбинации с преподаванием физкультуры
  • Учитель цыганского языка, литературы и реалий в сочетании с преподаванием физкультуры
Бакалавриат
  • Английский язык и англоязычные культуры
  • Архивирование
  • Эстетика
  • Этика
  • Этика - социальная работа
  • Философия
  • История
  • Языково-коммуникативные учения
  • Медиальные учения
  • Политология
  • Психология
  • Российские учения
  • Социальная работа
  • Переводчик английского и французского языка (и культура этих стран)
  • Переводчик английского и немецкого языка (и культура этих стран)
  • Переводчик английского и русского языка (и культура этих стран)
  • Переводчик английского и словацкого языка (и культура этих стран)
  • Переводчик английского и украинского языка (и культура этих стран)
  • Переводчик французского и немецкого языка (и культура этих стран)
  • Переводчик французского и русского языка (и культура этих стран)
  • Переводчик французского и словацкого языка (и культура этих стран)
  • Переводчик французского и украинского языка (и культура этих стран)
  • Переводчик немецкого и русского языка (и культура этих стран)
  • Переводчик немецкого и словацкого языка (и культура этих стран)
  • Переводчик немецкого и украинского языка (и культура этих стран)
  • Переводчик русского и словацкого языка (и культура этих стран)
  • Переводчик русского и украинского языка (и культура этих стран)
  • Переводчик словацкой и украинского языка (и культура этих стран)
  • Учитель английского языка и литературы в комбинации с преподаванием нравственного воспитания
  • Учитель английского языка и литературы в комбинации с преподаванием эстетики
  • Учитель английского языка и литературы в комбинации с преподаванием французского языка и литературы
  • Учитель английского языка и литературы в комбинации с преподаванием философии
  • Учитель английского языка и литературы в комбинации с преподаванием музыки
  • Учитель английского языка и литературы в комбинации с преподаванием немецкого языка и литературы
  • Учитель английского языка и литературы в комбинации с преподаванием русского языка и литературы
  • Учитель английского языка и литературы в комбинации с преподаванием словацкого языка и литературы
  • Учитель английского языка и литературы в комбинации с преподаванием украинского языка и литературы
  • Учитель английского языка и литературы в комбинации с преподаванием гражданской грамотности
  • Учитель английского языка и литературы в комбинации с преподаванием изобразительного искусства
  • Учитель истории в сочетании с преподаванием нравственного воспитания
  • Учитель истории в сочетании с преподаванием философии
  • Учитель истории в сочетании с преподаванием музыки
  • Учитель истории в сочетании с преподаванием французского языка и литературы
  • Учитель истории в сочетании с преподаванием немецкого языка и литературы
  • Учитель истории в сочетании с преподаванием русского языка и литературы
  • Учитель истории в сочетании с преподаванием словацкого языка и литературы
  • Учитель истории в сочетании с преподаванием украинского языка и литературы
  • Учитель истории в сочетании с преподаванием гражданской грамотности
  • Учитель истории в сочетании с преподаванием изобразительного искусства
  • Учитель эстетики в сочетании с преподаванием нравственного воспитания
  • Учитель эстетики в сочетании с преподаванием философии
  • Учитель эстетики в сочетании с преподаванием музыкального искусства
  • Учитель эстетики в сочетании с преподаванием французского языка и литературы
  • Учитель эстетики в сочетании с преподаванием немецкого языка и литературы
  • Учитель эстетики в сочетании с преподаванием русского языка и литературы
  • Учитель эстетики в сочетании с преподаванием словацкого языка и литературы
  • Учитель эстетики в сочетании с преподаванием украинского языка и литературы
  • Учитель эстетики в сочетании с преподаванием гражданской грамотности
  • Учитель эстетики в сочетании с преподаванием изобразительного искусства
  • Учитель нравственного воспитания в сочетании с преподаванием музыки
  • Учитель нравственного воспитания в сочетании с преподаванием изобразительного искусства
  • Учитель нравственного воспитания в сочетании с преподаванием французского языка и литературы
  • Учитель нравственного воспитания в сочетании с преподаванием немецкого языка и литературы
  • Учитель нравственного воспитания в сочетании с преподаванием русского языка и литературы
  • Учитель нравственного воспитания в сочетании с преподаванием словацкого языка и литературы
  • Учитель нравственного воспитания в сочетании с преподаванием украинского языка и литературы
  • Учитель философии в сочетании с преподаванием музыки
  • Учитель философии в сочетании с преподаванием изобразительного искусства
  • Учитель философии в сочетании с преподаванием французского языка и литературы
  • Учитель философии в сочетании с преподаванием французского языка и литературы
  • Учитель философии в сочетании с преподаванием русского языка и литературы
  • Учитель философии в сочетании с преподаванием словацкого языка и литературы
  • Учитель философии в сочетании с преподаванием украинского языка и литературы
  • Учитель французского языка и литературы в комбинации с преподаванием музыки
  • Учитель французского языка и литературы в комбинации с преподаванием изобразительного искусства
  • Учитель французского языка и литературы в комбинации с преподаванием гражданской грамотности
  • Учитель французского языка и литературы в комбинации с преподаванием немецкого языка и литературы
  • Учитель французского языка и литературы в комбинации с преподаванием русского языка и литературы
  • Учитель французского языка и литературы в комбинации с преподаванием словацкого языка и литературы
  • Учитель французского языка и литературы в комбинации с преподаванием украинского языка и литературы
  • Учитель музыки в сочетании с преподаванием изобразительного искусства
  • Учитель музыки в сочетании с преподаванием гражданской грамотности
  • Учитель музыки в сочетании с преподаванием немецкого языка и литературы
  • Учитель музыки в сочетании с преподаванием русского языка и литературы
  • Учитель музыки в сочетании с преподаванием словацкого языка и литературы
  • Учитель музыки в сочетании с преподаванием украинского языка и литературы
  • Учитель немецкого языка и литературы в комбинации с преподаванием изобразительного искусства
  • Учитель немецкого языка и литературы в комбинации с преподаванием гражданской грамотности
  • Учитель немецкого языка и литературы в комбинации с преподаванием русского языка и литературы
  • Учитель немецкого языка и литературы в комбинации с преподаванием словацкого языка и литературы
  • Учитель немецкого языка и литературы в комбинации с преподаванием украинского языка и литературы
  • Учитель русского языка и литературы в комбинации с преподаванием словацкого языка и литературы
  • Учитель русского языка и литературы в комбинации с преподаванием украинского языка и литературы
  • Учитель русского языка и литературы в комбинации с преподаванием гражданской грамотности
  • Учитель русского языка и литературы в комбинации с преподаванием изобразительного искусства
  • Учитель словацкого языка и литературы в комбинации с преподаванием изобразительного искусства
  • Учитель словацкого языка и литературы в комбинации с преподаванием гражданской грамотности
  • Учитель словацкого языка и литературы в комбинации с преподаванием украинского языка и литературы
  • Учитель украинского языка и литературы в комбинации с преподаванием гражданской грамотности
  • Учитель украинского языка и литературы в комбинации с преподаванием изобразительного искусства
  • Учитель украинского языка и литературы в комбинации с преподаванием изобразительного искусства
  • Учитель биологии в сочетании с преподаванием другой дисциплины
  • Учитель экологии в сочетании с преподаванием другой дисциплины
  • Учитель физики в комбинации с преподаванием другой дисциплины
  • Учитель географии в комбинации с преподаванием другой дисциплины
  • Учитель математики в комбинации с преподаванием другой дисциплины
  • Учитель педагогики в комбинации с преподаванием другой дисциплины
  • Учитель техники в сочетании с преподаванием другой дисциплины
  • Учитель физической культуры в сочетании с преподаванием другой дисциплины (см. Факультет спорта)
  • Учитель венгерского языка и литературы в комбинации с преподаванием другой дисциплины
  • Учитель цыганского языка, литературы и реалий в сочетании с преподаванием другой дисциплины
  • Переводчик и учитель венгерского языка и культуры
  • Учитель русинского языка и литературы в комбинации с преподаванием другой дисциплины
  • Центральноевропейские учения
Магистратура
  • Английский язык и англоязычные культуры
  • Архивирование
  • Эстетика
  • Этика
  • Этика - социальная работа
  • Философия
  • История
  • Медиальные учения
  • Политология
  • Психология
  • Российские учения
  • Социальная работа
  • Словацкий язык и литература
  • Переводчик английского и французского языка (и культура этих стран)
  • Переводчик английского и немецкого языка (и культура этих стран)
  • Переводчик английского и русского языка (и культура этих стран)
  • Переводчик английского и словацкого языка (и культура этих стран)
  • Переводчик английского и украинского языка (и культура этих стран)
  • Переводчик французского и немецкого языка (и культура этих стран)
  • Переводчик французского и русского языка (и культура этих стран)
  • Переводчик французского и словацкого языка (и культура этих стран)
  • Переводчик французского и украинского языка (и культура этих стран)
  • Переводчик немецкого и русского языка (и культура этих стран)
  • Переводчик немецкого и словацкого языка (и культура этих стран)
  • Переводчик немецкого и украинского языка (и культура этих стран)
  • Переводчик русского и словацкого языка (и культура этих стран)
  • Переводчик русского и украинского языка (и культура этих стран)
  • Переводчик словацкой и украинского языка (и культура этих стран)
  • Учитель английского языка и литературы (без комбинации)
  • Учитель английского языка и литературы в комбинации с преподаванием истории
  • Учитель английского языка и литературы в комбинации с преподаванием нравственного воспитания
  • Учитель английского языка и литературы в комбинации с преподаванием эстетики
  • Учитель английского языка и литературы в комбинации с преподаванием французского языка и литературы
  • Учитель английского языка и литературы в комбинации с преподаванием философии
  • Учитель английского языка и литературы в комбинации с преподаванием музыки
  • Учитель английского языка и литературы в комбинации с преподаванием немецкого языка и литературы
  • Учитель английского языка и литературы в комбинации с преподаванием русского языка и литературы
  • Учитель английского языка и литературы в комбинации с преподаванием словацкого языка и литературы
  • Учитель английского языка и литературы в комбинации с преподаванием словацкого языка и литературы
  • Учитель английского языка и литературы в комбинации с преподаванием украинского языка и литературы
  • Учитель английского языка и литературы в комбинации с преподаванием гражданской грамотности
  • Учитель английского языка и литературы в комбинации с преподаванием изобразительного искусства
  • Учитель истории в сочетании с преподаванием эстетики
  • Учитель истории в сочетании с преподаванием нравственного воспитания
  • Учитель истории в сочетании с преподаванием философии
  • Учитель истории в сочетании с преподаванием музыки
  • Учитель истории в сочетании с преподаванием французского языка и литературы
  • Учитель истории в сочетании с преподаванием немецкого языка и литературы
  • Учитель истории в сочетании с преподаванием русского языка и литературы
  • Учитель истории в сочетании с преподаванием словацкого языка и литературы
  • Учитель истории в сочетании с преподаванием украинского языка и литературы
  • Учитель истории в сочетании с преподаванием гражданской грамотности
  • Учитель истории в сочетании с преподаванием изобразительного искусства
  • Учитель эстетики в сочетании с преподаванием нравственного воспитания
  • Учитель эстетики в сочетании с преподаванием философии
  • Учитель эстетики в сочетании с преподаванием музыки
  • Учитель эстетики в сочетании с преподаванием французского языка и литературы
  • Учитель эстетики в сочетании с преподаванием немецкого языка и литературы
  • Учитель эстетики в сочетании с преподаванием русского языка и литературы
  • Учитель эстетики в сочетании с преподаванием словацкого языка и литературы
  • Учитель эстетики в сочетании с преподаванием украинского языка и литературы
  • Учитель эстетики в сочетании с преподаванием гражданской грамотности
  • Учитель эстетики в сочетании с преподаванием изобразительного искусства
  • Учитель нравственного воспитания в сочетании с преподаванием музыки
  • Учитель нравственного воспитания в сочетании с преподаванием изобразительного искусства
  • Учитель нравственного воспитания в сочетании с преподаванием французского языка и литературы
  • Учитель нравственного воспитания в сочетании с преподаванием немецкого языка и литературы
  • Учитель нравственного воспитания в сочетании с преподаванием русского языка и литературы
  • Учитель нравственного воспитания в сочетании с преподаванием словацкого языка и литературы
  • Учитель нравственного воспитания в сочетании с преподаванием украинского языка и литературы
  • Учитель философии в сочетании с преподаванием музыки
  • Учитель философии в сочетании с преподаванием изобразительного искусства
  • Учитель философии в сочетании с преподаванием французского языка и литературы
  • Учитель философии в сочетании с преподаванием немецкого языка и литературы
  • Учитель философии в сочетании с преподаванием русского языка и литературы
  • Учитель философии в сочетании с преподаванием словацкого языка и литературы
  • Учитель философии в сочетании с преподаванием украинского языка и литературы
  • Учитель французского языка и литературы в комбинации с преподаванием музыкального искусства
  • Учитель французского языка и литературы в комбинации с преподаванием изобразительного искусства
  • Учитель французского языка и литературы в комбинации с преподаванием гражданской грамотности
  • Учитель французского языка и литературы в комбинации с преподаванием немецкого языка и литературы
  • Учитель французского языка и литературы в комбинации с преподаванием русского языка и литературы
  • Учитель французского языка и литературы в комбинации с преподаванием словацкого языка и литературы
  • Учитель французского языка и литературы в комбинации с преподаванием украинского языка и литературы
  • Учитель музыки в сочетании с преподаванием изобразительного искусства
  • Учитель музыки в сочетании с преподаванием гражданской грамотности
  • Учитель музыки в сочетании с преподаванием немецкого языка и литературы
  • Учитель музыки в сочетании с преподаванием русского языка и литературы
  • Учитель музыки в сочетании с преподаванием словацкого языка и литературы
  • Учитель музыки в сочетании с преподаванием украинского языка и литературы
  • Учитель немецкого языка и литературы в комбинации с преподаванием изобразительного искусства
  • Учитель немецкого языка и литературы в комбинации с преподаванием гражданской грамотности
  • Учитель немецкого языка и литературы в комбинации с преподаванием русского языка и литературы
  • Учитель немецкого языка и литературы в комбинации с преподаванием словацкого языка и литературы
  • Учитель немецкого языка и литературы в комбинации с преподаванием украинского языка и литературы
  • Учитель русского языка и литературы в комбинации с преподаванием словацкого языка и литературы
  • Учитель русского языка и литературы в комбинации с преподаванием украинского языка и литературы
  • Учитель русского языка и литературы в комбинации с преподаванием гражданской грамотности
  • Учитель русского языка и литературы в комбинации с преподаванием изобразительного искусства
  • Учитель русского языка и литературы (без комбинации
  • Учитель словацкого языка и литературы (без комбинации)
  • Учитель словацкого языка и литературы в комбинации с преподаванием изобразительного искусства
  • Учитель словацкого языка и литературы в комбинации с преподаванием гражданской грамотности
  • Учитель словацкого языка и литературы в комбинации с преподаванием украинского языка и литературы
  • Учитель украинского языка и литературы в комбинации с преподаванием гражданской грамотности
  • Учитель украинского языка и литературы в комбинации с преподаванием изобразительного искусства
  • Учитель изобразительного искусства (без комбинации
  • Учитель гражданской грамотности в сочетании с преподаванием изобразительного искусства
  • Учитель биологии в сочетании с преподаванием другой дисциплины
  • Учитель экологии в сочетании с преподаванием другой дисциплины
  • Учитель физики в комбинации с преподаванием другой дисциплины
  • Учитель географии в комбинации с преподаванием другой дисциплины
  • Учитель математики в комбинации с преподаванием другой дисциплины
  • Учитель педагогики в комбинации с преподаванием другой дисциплины
  • Учитель физической культуры в сочетании с преподаванием другой дисциплины (см. Факультет спорта)
  • Учитель русинского языка и литературы в комбинации с преподаванием другой дисциплины
  • Учитель венгерского языка и литературы в комбинации с преподаванием другой дисциплины
  • Учитель цыганского языка, литературы и реалий в сочетании с преподаванием другой дисциплины
  • Переводчик и учитель венгерского языка и культуры
Прешовский университет

Студенческая жизнь

Общежитие

Прешовский университет управляет сетью из пяти общежитий, которые оснащены блочной системой, и имеют подключение к скоростному интернету:

  • «ŠD 17 novembra č.11», «ŠD 17 novembra č.13» - в этих общежитиях Прешовского университета есть комнаты для двух человек (65 евро / чел / месяц), трех (60 евро / чел / месяц) и четырех (55 евро / чел / месяц). 
  • «ŠD Exnárová č.36» - это общежитие в Прешове предлагает проживание вдвоем (57 евро / чел / месяц), втроем (52 евро / чел / месяц), и вчетвером в комнате (47 евро чел / месяц).
  • Общежитие «ŠD Námestie mládeže č. 2» предлагает студентам Прешовского университета проживания вдвоем, втроем и вчетвером по цене 57, 52 и 47 евро за человека в месяц соответственно.
  • Проживание студента в одноместной комнате возможно благодаря «ŠD Námestie mládeže č. 2», где за аренду такой комнаты оплачивается 90 евро / месяц. Комнаты прошли полной реконструкцией. В общежитии также есть комнаты на три человека по цене 60 евро за месяц проживания.

Кроме комнат для студентов, общежития также предлагают комнаты для посетителей по цене 10-15 евро / ночь. Все цены относительно проживания в общежитиях Прешовского университета актуализированы от 01.09.2021

Столовые

Питание в Прешовском университете возможно в просторной столовой, которая работает каждый день, и предлагает студентам и педагогам большое количество разнообразных блюд. Питаются здесь студенты, преимущественно, на обед, но могут также заказать ужин или даже прихватить что-то на завтрак. Поэтому, столовая студентам Пешовского университета обеспечивает полноценное питание: первое блюдо, второе блюдо, компот или чай, сладости и выпечка.
Цены за обед составляют 1,80-2,50 евро - все зависит от выбранного меню.

Также, студентам предлагается мобильное приложение MobilKredit2, с помощью которого студенты Прешовского университета могут заказывать или резервировать себе блюдо в телефоне в любое время!

Спорт

Спорт занимает особую позицию в Прешовском университете. Ведь, кроме факультета спорта здесь есть пять спортивных клубов для всех спортивных студентов других факультетов в Прешове.

Дольше всех при Прешовском университетов работает «Telovýchovná jednota Slávia» эту организацию можно встретить под названием «TJ Slávia PU» (ул. 17. novembra 13) Она была основана еще в 1953 году! Сегодня этот клуб предлагает всем студентам Прешовского университета испытать себя в следующих видах спорта:

  • Атлетика
  • Плавание
  • Водное поло
  • Шахматы
  • Гимнастика
  • Тхэквондо
  • Теннис
  • Волейбол
  • Дзюдо
  • Футбол и текбол
  • Гандбол
  • Силовые виды спорта
  • Кросминтон
Важно знать!

Ты можешь заниматься спортом за небольшую дополнительную плату, или записать себе соответствующий предмет в расписании, и заниматься спортом бесплатно с условием надлежащего посещения занятий.

Прешовский университет

Как проходит учебный год в Словакии, и когда каникулы?

Зимний семестр длится с 1 сентября до середины февраля, но учебный процесс длится всего с 15-20 сентября по 20 декабря. С начала января до второй половины февраля продолжается экзаменационный период.

Зимние праздники приходятся на вторую половину декабря, а также на начало января.

Летний семестр длится со второй половины февраля до конца августа; все же, учебный период летнего семестра длится всего 13 недель - со второй половины февраля до мая. Во второй половине мая, как правило, проходят зачеты, а к началу июля - экзаменационный период.

Летние каникулы начинаются с момента сдачи всех экзаменов (июль) до середины сентября. Чем быстрее студент сдаст сессию, тем больше времени может провести дома.

Учебный год состоит из двух академических семестров - зимнего и летнего. Все последующие даты просим считать ориентировочными, так как, все сроки определяет индивидуально каждый ВУЗ и даже каждый факультет, ежегодно.

Вопрос-ответ

  • Сколько стоит обучение?

    Обучение в Прешовском университете бесплатное для украинцев и иностранцев стран СНГ. Для поступления нужно обладать знанием словацкого языка на достаточном уровне (B1-B2). Обучение на бесплатной основе происходит на словацком языке, или в комбинации: словацкий и английский.

    Также Ты можешь учиться на английском языке на платной форме обучения в Прешовском университете в Словакии. Цена составит около 900 евро за год обучения.

  • Как быстро выучить словацкий язык, чтобы поступить?

    Нашим ученикам достаточно 30 - 35 занятий с репетитором словацкого языка, чтобы успешно поступить и учиться в Прешовском университете. Занятия проводятся по Skype или Google meet. Тем не менее, если Тебя все же ждут вступительные экзамены - словацкий язык нужно учить в течение года.

    Узнай актуальное предложение по групповым и индивидуальным занятиям. Для этого напиши «словацкий язык» в контактный формуляр. Не забыть так же указать свое имя и номер телефона.

Если у тебя возникают другие вопросы

относительно языка или формы обучения,
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Как поступить в Прешовский университет

  • Биометрический паспорт или виза
  • Выписка оценок из школы за 8, 9, 10 класс и за первый семестр 11 класса
  • Автобиография, мотивационное письмо
  • Грамоты, сертификаты за достижения в учебе, спорте (если есть)
  • Свидетельство о рождении
  • Доверенность на лицо, представляющее интересы ребенка в Словакии
  • Биометрический паспорт или виза
  • Аттестат, приложение к аттестату
  • Автобиография, мотивационное письмо
  • Грамоты, сертификаты за достижения в учебе, спорте (если есть)
  • Скан внутреннего паспорта
  • Доверенность на лицо, которое представляет интересы абитуриента в Словакии
  • Биометрический паспорт или виза
  • Аттестат, приложение к аттестату
  • Выписка оценок из университета
  • Автобиография, мотивационное письмо
  • Грамоты, сертификаты за достижения в учебе, спорте (если есть)
  • Скан внутреннего паспорта
  • Доверенность на лицо, которое представляет интересы абитуриента в Словакии
Это бесплатно

Каждый факультет выдвигает индивидуальные требования по пакету документов для поступления. Эти условия меняются каждый год. Узнай подробную информацию о необходимых документах, чтобы поступить на выбранный Тобой факультет. Контактируй Postupai, чтобы воспользоваться бесплатной индивидуальной консультацией

Postupai: 24.10.2021

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