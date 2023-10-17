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Переводчик английского и словацкого языка (и культура этих стран)

Переводчик английского и украинского языка (и культура этих стран)

Переводчик французского и немецкого языка (и культура этих стран)

Переводчик французского и русского языка (и культура этих стран)

Переводчик французского и словацкого языка (и культура этих стран)

Переводчик французского и украинского языка (и культура этих стран)

Переводчик немецкого и русского языка (и культура этих стран)

Переводчик немецкого и словацкого языка (и культура этих стран)

Переводчик немецкого и украинского языка (и культура этих стран)

Переводчик русского и словацкого языка (и культура этих стран)

Переводчик русского и украинского языка (и культура этих стран)

Переводчик словацкой и украинского языка (и культура этих стран)

Учитель английского языка и литературы (без комбинации)

Учитель английского языка и литературы в комбинации с преподаванием истории

Учитель английского языка и литературы в комбинации с преподаванием нравственного воспитания

Учитель английского языка и литературы в комбинации с преподаванием эстетики

Учитель английского языка и литературы в комбинации с преподаванием французского языка и литературы

Учитель английского языка и литературы в комбинации с преподаванием философии

Учитель английского языка и литературы в комбинации с преподаванием музыки

Учитель английского языка и литературы в комбинации с преподаванием немецкого языка и литературы

Учитель английского языка и литературы в комбинации с преподаванием русского языка и литературы

Учитель английского языка и литературы в комбинации с преподаванием словацкого языка и литературы

Учитель английского языка и литературы в комбинации с преподаванием словацкого языка и литературы

Учитель английского языка и литературы в комбинации с преподаванием украинского языка и литературы

Учитель английского языка и литературы в комбинации с преподаванием гражданской грамотности

Учитель английского языка и литературы в комбинации с преподаванием изобразительного искусства

Учитель истории в сочетании с преподаванием эстетики

Учитель истории в сочетании с преподаванием нравственного воспитания

Учитель истории в сочетании с преподаванием философии

Учитель истории в сочетании с преподаванием музыки

Учитель истории в сочетании с преподаванием французского языка и литературы

Учитель истории в сочетании с преподаванием немецкого языка и литературы

Учитель истории в сочетании с преподаванием русского языка и литературы

Учитель истории в сочетании с преподаванием словацкого языка и литературы

Учитель истории в сочетании с преподаванием украинского языка и литературы

Учитель истории в сочетании с преподаванием гражданской грамотности

Учитель истории в сочетании с преподаванием изобразительного искусства

Учитель эстетики в сочетании с преподаванием нравственного воспитания

Учитель эстетики в сочетании с преподаванием философии

Учитель эстетики в сочетании с преподаванием музыки

Учитель эстетики в сочетании с преподаванием французского языка и литературы

Учитель эстетики в сочетании с преподаванием немецкого языка и литературы

Учитель эстетики в сочетании с преподаванием русского языка и литературы

Учитель эстетики в сочетании с преподаванием словацкого языка и литературы

Учитель эстетики в сочетании с преподаванием украинского языка и литературы

Учитель эстетики в сочетании с преподаванием гражданской грамотности

Учитель эстетики в сочетании с преподаванием изобразительного искусства

Учитель нравственного воспитания в сочетании с преподаванием музыки

Учитель нравственного воспитания в сочетании с преподаванием изобразительного искусства

Учитель нравственного воспитания в сочетании с преподаванием французского языка и литературы

Учитель нравственного воспитания в сочетании с преподаванием немецкого языка и литературы

Учитель нравственного воспитания в сочетании с преподаванием русского языка и литературы

Учитель нравственного воспитания в сочетании с преподаванием словацкого языка и литературы

Учитель нравственного воспитания в сочетании с преподаванием украинского языка и литературы

Учитель философии в сочетании с преподаванием музыки

Учитель философии в сочетании с преподаванием изобразительного искусства

Учитель философии в сочетании с преподаванием французского языка и литературы

Учитель философии в сочетании с преподаванием немецкого языка и литературы

Учитель философии в сочетании с преподаванием русского языка и литературы

Учитель философии в сочетании с преподаванием словацкого языка и литературы

Учитель философии в сочетании с преподаванием украинского языка и литературы

Учитель французского языка и литературы в комбинации с преподаванием музыкального искусства

Учитель французского языка и литературы в комбинации с преподаванием изобразительного искусства

Учитель французского языка и литературы в комбинации с преподаванием гражданской грамотности

Учитель французского языка и литературы в комбинации с преподаванием немецкого языка и литературы

Учитель французского языка и литературы в комбинации с преподаванием русского языка и литературы

Учитель французского языка и литературы в комбинации с преподаванием словацкого языка и литературы

Учитель французского языка и литературы в комбинации с преподаванием украинского языка и литературы

Учитель музыки в сочетании с преподаванием изобразительного искусства

Учитель музыки в сочетании с преподаванием гражданской грамотности

Учитель музыки в сочетании с преподаванием немецкого языка и литературы

Учитель музыки в сочетании с преподаванием русского языка и литературы

Учитель музыки в сочетании с преподаванием словацкого языка и литературы

Учитель музыки в сочетании с преподаванием украинского языка и литературы

Учитель немецкого языка и литературы в комбинации с преподаванием изобразительного искусства

Учитель немецкого языка и литературы в комбинации с преподаванием гражданской грамотности

Учитель немецкого языка и литературы в комбинации с преподаванием русского языка и литературы

Учитель немецкого языка и литературы в комбинации с преподаванием словацкого языка и литературы

Учитель немецкого языка и литературы в комбинации с преподаванием украинского языка и литературы

Учитель русского языка и литературы в комбинации с преподаванием словацкого языка и литературы

Учитель русского языка и литературы в комбинации с преподаванием украинского языка и литературы

Учитель русского языка и литературы в комбинации с преподаванием гражданской грамотности

Учитель русского языка и литературы в комбинации с преподаванием изобразительного искусства

Учитель русского языка и литературы (без комбинации

Учитель словацкого языка и литературы (без комбинации)

Учитель словацкого языка и литературы в комбинации с преподаванием изобразительного искусства

Учитель словацкого языка и литературы в комбинации с преподаванием гражданской грамотности

Учитель словацкого языка и литературы в комбинации с преподаванием украинского языка и литературы

Учитель украинского языка и литературы в комбинации с преподаванием гражданской грамотности

Учитель украинского языка и литературы в комбинации с преподаванием изобразительного искусства

Учитель изобразительного искусства (без комбинации

Учитель гражданской грамотности в сочетании с преподаванием изобразительного искусства

Учитель биологии в сочетании с преподаванием другой дисциплины

Учитель экологии в сочетании с преподаванием другой дисциплины

Учитель физики в комбинации с преподаванием другой дисциплины

Учитель географии в комбинации с преподаванием другой дисциплины

Учитель математики в комбинации с преподаванием другой дисциплины

Учитель педагогики в комбинации с преподаванием другой дисциплины

Учитель физической культуры в сочетании с преподаванием другой дисциплины (см. Факультет спорта)

Учитель русинского языка и литературы в комбинации с преподаванием другой дисциплины

Учитель венгерского языка и литературы в комбинации с преподаванием другой дисциплины

Учитель цыганского языка, литературы и реалий в сочетании с преподаванием другой дисциплины