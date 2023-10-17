Согласно оценке UniRank ™ 2023 Прешовский университет в Прешове занимает почетное 9 место среди лучших университетов Словакии.
Прешовский университет для украинцев и абитуриентов стран СНГ предлагает широкий спектр в основном гуманитарных, но также и технических специальностей на бакалавриате, магистратуре или аспирантуре. Поступить в Прешовский университет на большее количество специальностей можно без вступительного экзамена. Обучение полностью бесплатное, студенты имеют возможность получать мотивационную стипендию. Бесплатное обучение в Прешовском университете происходит на словацком языке. При поступлении учитываются оценки за последние годы обучения в школе. В некоторых случаях, чтобы поступить в Прешовский университет, нужно сдать тест на знание словацкого языка.
Прешовский университет для украинцев является очень выгодным, ведь г. Прешов находится близко к границам с Украиной, и студенты Прешовского университета могут возвращаться домой на выходные.
Оплата за обучение на словацком языке: Бесплатно
Стипендия: 150-1050 €
Аккредитованная академическая степень:
Поступить в Прешовский университет можно без экзаменов.
Город Прешов, вместе с городами Братислава, Трнава и Кошице образуют центр старейших культурных и научных центров Словакии. История Прешовского университета началась с 1997 года, когда разделился университет Йозефа Шафарика в Кошице. Факультеты Прешовского университета сначала были следующие: Факультет гуманитарных и естественных наук, Философской факультет, Педагогический и Православный факультеты а также Греко-католический теологический факультет. Последний является старейшей составляющей Пряшевского университета - его история уходит в 1880 год.
С 2002 года Прешовский университет пополнился Факультетом медицинских специальностей Яна Адама Реймана, который стал выдающейся частью этого словацкого университета. Позже, в Прешове сформировались еще два факультета: Факультет менеджмента, который сегодня является очень популярным, и Факультет спорта, из-за чего университет занял третье место по количеству факультетов среди университетов Словакии.
Прешовский университет для украинцев из Закарпатья является одним из лучших вариантов получения гуманитарного образования в Словакии - не только эти, но и другие зарубежные студенты уже успешно закончили этот университет. Сотни студентов из Украины учатся в Прешове по сей день, их количество растет с каждым годом.
Город Прешов - третий по величине город Словакии, находящийся всего в 2-х часах езды от Ужгорода (стоит также учесть время пребывания на границе, которое колеблется от часа до трех). Регулярные рейсы Ужгород-Прешов или Ужгород-Кошице курсируют каждый день.
Прешовский университет сформировал сеть прилегающих к себе структур, которые расширяют спектр возможностей и перспектив для студента. Прешовский университет создал инфраструктуру для научно-исследовательской деятельности, а на ее вершине стоят центры передового опыта. Их есть целых три.
Один из них - это часть научного парка «TECHNICOM»: здесь реализуются исследования в области информационных технологий, электротехники, экологической инженерии, машиностроения и другие.
Прешовский университет в Прешове - это пока единственный университет в восточной Словакии, получивший награду Diploma Supplement Label - награда международного признания, которая укрепляет статус университета на международной арене. Университет не отстает и в мероприятиях. Частью студенческой жизни является радио «PAF» и телевидения «Mediálka TV». Ежегодно организуется мероприятие под названием University Opening Night - вечер развлечений и знакомств студентов с разных факультетов и их друзей.
При университете также находится современная библиотека, издательство Пряшевского университета, «вычислительный центр», «центр языков и культур национальных меньшинств», где Ты также сможешь подтянуть знания словацкого языка. При Пряшевском университете также находится «центр исследований экологии, животных, человека» и «центр социально-исторических и культурно-исторических исследований».
Прешовский университет управляет сетью из пяти общежитий, которые оснащены блочной системой, и имеют подключение к скоростному интернету:
Кроме комнат для студентов, общежития также предлагают комнаты для посетителей по цене 10-15 евро / ночь. Все цены относительно проживания в общежитиях Прешовского университета актуализированы от 01.09.2021
Питание в Прешовском университете возможно в просторной столовой, которая работает каждый день, и предлагает студентам и педагогам большое количество разнообразных блюд. Питаются здесь студенты, преимущественно, на обед, но могут также заказать ужин или даже прихватить что-то на завтрак. Поэтому, столовая студентам Пешовского университета обеспечивает полноценное питание: первое блюдо, второе блюдо, компот или чай, сладости и выпечка.
Цены за обед составляют 1,80-2,50 евро - все зависит от выбранного меню.
Также, студентам предлагается мобильное приложение MobilKredit2, с помощью которого студенты Прешовского университета могут заказывать или резервировать себе блюдо в телефоне в любое время!
Спорт занимает особую позицию в Прешовском университете. Ведь, кроме факультета спорта здесь есть пять спортивных клубов для всех спортивных студентов других факультетов в Прешове.
Дольше всех при Прешовском университетов работает «Telovýchovná jednota Slávia» эту организацию можно встретить под названием «TJ Slávia PU» (ул. 17. novembra 13) Она была основана еще в 1953 году! Сегодня этот клуб предлагает всем студентам Прешовского университета испытать себя в следующих видах спорта:
Ты можешь заниматься спортом за небольшую дополнительную плату, или записать себе соответствующий предмет в расписании, и заниматься спортом бесплатно с условием надлежащего посещения занятий.
Зимний семестр длится с 1 сентября до середины февраля, но учебный процесс длится всего с 15-20 сентября по 20 декабря. С начала января до второй половины февраля продолжается экзаменационный период.
Зимние праздники приходятся на вторую половину декабря, а также на начало января.
Летний семестр длится со второй половины февраля до конца августа; все же, учебный период летнего семестра длится всего 13 недель - со второй половины февраля до мая. Во второй половине мая, как правило, проходят зачеты, а к началу июля - экзаменационный период.
Летние каникулы начинаются с момента сдачи всех экзаменов (июль) до середины сентября. Чем быстрее студент сдаст сессию, тем больше времени может провести дома.
Учебный год состоит из двух академических семестров - зимнего и летнего. Все последующие даты просим считать ориентировочными, так как, все сроки определяет индивидуально каждый ВУЗ и даже каждый факультет, ежегодно.
Обучение в Прешовском университете бесплатное для украинцев и иностранцев стран СНГ. Для поступления нужно обладать знанием словацкого языка на достаточном уровне (B1-B2). Обучение на бесплатной основе происходит на словацком языке, или в комбинации: словацкий и английский.
Также Ты можешь учиться на английском языке на платной форме обучения в Прешовском университете в Словакии. Цена составит около 900 евро за год обучения.
Нашим ученикам достаточно 30 - 35 занятий с репетитором словацкого языка, чтобы успешно поступить и учиться в Прешовском университете. Занятия проводятся по Skype или Google meet. Тем не менее, если Тебя все же ждут вступительные экзамены - словацкий язык нужно учить в течение года.
Узнай актуальное предложение по групповым и индивидуальным занятиям. Для этого напиши «словацкий язык» в контактный формуляр. Не забыть так же указать свое имя и номер телефона.
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Каждый факультет выдвигает индивидуальные требования по пакету документов для поступления. Эти условия меняются каждый год. Узнай подробную информацию о необходимых документах, чтобы поступить на выбранный Тобой факультет. Контактируй Postupai, чтобы воспользоваться бесплатной индивидуальной консультацией