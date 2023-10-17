Согласно оценке UniRank ™ 2023, государственный Словацкий агротехнический университет в Нитре входил в 5 лучших вузов Словакии; правда, за год его обогнали такие университеты, как Университет Матея Бела в Банской Быстрице, Прешовский университет, Университет Шафарикав Кошице, Университет Константина Философа в Нитре и Трнавский университет.
Поэтому, единственный в Словакии общенациональный агротехнический университет переместился на 10 место лучших университетов в 2020-м году в отношении оценки UniRank ™.
Нитра - город западной Словакии окружено горами, а также - областной центр. Нитру нельзя назвать провинциальным городком несмотря на их живописные пейзажи. Это словацкий город, вместе с такими городами, как Братислава, Жилина, Кошице, стоит во главе прогресса. В огромном аграрном комплексе «Agrokomplex» происходят самые словацкие выставки автомобилей, аграрных культур, мебели и не только.
Словацкий агротехнический университет предлагает качественное высшее образование в области инженерии и аграрной промышленности на трех академических степенях - бакалавриате, магистратуре и аспирантуре.
Агротехнический университет предлагает бесплатное высшее образование для украинских и иностранных студентов.
Бесплатное обучение в этом вузе проходит на словацком языке. На многие специальности - поступление без экзаменов. Необходимо знание словацкого языка.
Оплата за обучения на словацком языке: бесплатно
Оплата за 1 год обучения (ENG): 900- 2 700 €
Стипендия: 150-1050 €
Аккредитованная академическая степень:
Единственный в Словакии общенациональный агротехнический университет
Истоки Словацкого агротехнического (сельскохозяйственного) университета тесно связаны с Техническим университетом в Братиславе, в котором был основан отдел лесохозяйственной и аграрной инженерии в 1941 году. Через пять лет, Словацкая народная рада на основе данного отдела создала отдельный вуз в г. Кошице - высшее учебное заведение аграрного и лесохозяйственной инженерии.
Итак, новый словацкий университет был основан. Базой вуза были два факультета: Агрономический и Зоотехнический факультет (Третий факультет – Ветеринарный, он остался в г. Кошице, и превратился в современный университет Ветеринарии и фармацевтики.
Позже, был основан Транспортно-экономический факультет, а также Факультет механизации (позднее переименован в Технический факультет). В 1995 году был основан факультет Садоводства и садово-парковой инженерии. А еще через 7 лет был основан факультет Биотехнологий и пищевых продуктов.
Самым молодым факультетом является Факультет европейских учений и регионального развития (1994).
Сегодня, Словацкий агротехнический университет в Нитре является воплощением агротехнической и сельскохозяйственной высшего образования в Словакии. Этот вуз, со своими учебными и научными мероприятиями, является весомой частью европейского и мирового образовательного пространства. Он получил статус современного образовательного учреждения, который отражает потребности и запросы современного времени в агропищевом секторе, как и в других областях народного хозяйства.
На своих шести факультетах предлагает широкий спектр специальностей, многие из которых являются уникальными в Словакии. Обучение происходит в области естественных, экономических, технических и социальных наук на словацком, комбинированной или английском языках.
Украинские студенты могут поступить в Словацкий агротехнический университет в Нитре на бесплатное обучение, которое происодит на словацком языке, или на платное, которое проходит на английском языке. Поступить на отдельные специальности можно без экзаменов, и сразу после 11 класса. Или же Ты можешь вступить в этот словацкий вуз на учебную программу магистратуры, которая проходит в словацком языке, в таком случае Ты попадаешь также на бесплатное обучение.
С помощью международных программ Erasmus+ и CEEPUS а также Народного стипендиального фонда Словакии и проектов білетеральної сотрудничества студенты сельскохозяйственного (агротехнического) университета имеют возможность пройти часть обучения в других странах Европы и мира.
Напоминаем, что с помощью программы обмена студентами ERASMUS+ почти каждый студент, которых неплохо владеет английским языком, может получить опыт обучения или стажировки в почти любой европейской стране, а также получать ежемесячную стипендию в размере 350-750 евро (размер стипендии зависит от выбранной страны). Целый год по каждой ступени обучения (бакалавриат, магистратура, аспирантура) Ты можешь использовать на обучение в другой стране, где сможешь улучшить свои знания иностранных языков, а возможно, даже завязать контакты для дальнейшего трудоустройства в стране ЕС.
Словацкий агротехнический университет был первым в Словакии, который получил престижную награду ECTS Label от Европейской комиссии за обеспечение выше описанных программ обмена студентами и системе трансфера кредитов за обучение (награда была получена в 2010 году, и повторно в 2013 году).
Университет аккредитован европейской комиссией и выполняет международные европейские образовательные стандарты.
Инфраструктура университета состоит из шести факультетов, столовых и общежитий, деканат, научного комплекса AgroBioTech (практические исследования в области агробиотехнологий, технологий, агрохозяйстве, пищевых технологий и биоэнергетике; научно-исследовательский центр оснащен современной техникой Европейского стандарта, которая позволяет проводить исследования международного уровня) – и это еще далеко не все!
В распоряжении университета находится огромная территория, на которой расположен ботанический сад с разнообразной растительностью (здесь можно наесться фруктов), арборетум и небольшой зоопарк, а также места ухода за животными. Также университет имеет свой центр информационных и коммуникационных технологий, исследовательское бизнес-предприятие, издательство SPU, центр университетского спора, организацию агротехнических специалистов, свою большую библиотеку экспертный институт и карьерный центр.
1952 год – переломный момент в истории почти всех государственных вузов Словакии: произошла реорганизация университетов в Словакии, вследствие чего, Кошицкий учебное заведение аграрной и лесохозяйственной инженерии был разделен на Сельскохозяйственный университет в г. Нитра и на Университет лесоводства и деревообработки в г. Зволен.
Мы, обычно, не рассказываем в описаниях словацких университетов об истории их корпусов, чтобы Ты получил только наиболее полезную для себя информацию; но в случае сельскохозяйственного университета сделаем исключение:
Его главный корпус с большим круглым залом имеет уникальную и исторически архитектурную конструкцию потолка выполненную с безупречным вкусом и простотой, за что и относится к уникальным архитектурным сооружениям Европы. Стоит отметить, что в 2014 году девять объектов в кампусе Словацкого сельскохозяйственного университета был награжден статусом культурной достопримечательности Словакии.
Карьерный центр Словацкого агротехнического университета обеспечивает помощь в определении с дальнейшим направлением работы в рамках своей специализации, и не только. Агротехнический университет ежегодно проводит масштабные выставки и выставки вакансий в главном корпусе этого государственного вуза, на базе факультета, или же в агрокомплексе. Сюда приезжают работодатели со всей Словакии (особенно из столицы – Братиславы) в поиске специалистов в агропромышленности, которые имеют широкое представление о современных тенденциях и технику.
Выпускники этого вуза могут трудоустроиться за рубежом. Вакансию можно найти обратившись за помощью на факультете, либо воспользовавшись одной из программ обмена студентами и опытом, например, можно поехать на стажировку за помощью ERASMUS+, о котором мы уже рассказывали в этой статье. Стоит добавить, что воспользоваться такой возможностью поехать в другую страну и получать ежемесячную стипендию, могут также выпускники вуза в первый год после выпуска.
Университет дает сильную образовательную базу, поэтому искать вакансии можно и в индивидуальном порядке согласно своих интересов (Тебе нужно оставить свое резюме на сайтах profesia.sk, praca.sme.sk или kariera.zoznam.sk).
1. Общежитие «Mladosť» Условия проживания:
Локация: Общежитие находится на набережной в 3 минутах ходьбы от исторического центра. Через дорогу от общежития находится торговый комплекс. С некоторых балконов открывается великолепный вид на реку Нитра, которая протекает сразу под общежитием. С другой стороны моста через реку Нитра находится главный корпус агротехнического университета, а за ним – следующий огромный торговый комплекс и агрокомплекс. Также соседним строением в этом общежитии есть спортивный центр агротехнического вуза.
2. Общежитие «Antona Bernolaka» Условия проживания:
Локация: Общежитие находится в кампусе университета, возле агрокомплекса. До центра города - 10 минут пешком.
3. Общежитие «Akademická» Условия проживание:
Локация: Общежитие находится в кампусе университета, возле агрокомплекса. До центра города - 10 минут пешком.
4. Общежитие «Pľnohospodár» Условия проживания:
Локация: 15 минут от кампуса университета.
Украинские студенты в Словакии, как и словацкие студенты и студенты из других стран, имеют возможность питаться в столовых и буфетах, которые являются частью студенческого кампуса Словацкого агротехнического университета, или комплекса отдельных факультетов.
Студенческие столовые агротехнического университета предлагают электронную выдачу (можно резервировать любимые блюда заранее) качественной еды и накопительную систему с помощью студенческой карты ISIC (обед стоит 0,85-2.43 евро), можно заказать также пиццу, и сладости. Столовой этого словацкого вуза ежегодно проводят опрос среди студентов относительно любимых блюд и пожеланий, а также предлагают вегетарианские блюда.
В буфетах студент найдет быстрый и вкусный перекус.
Студенты Агротехнического университета в Словакии могут заниматься спортом рамках обучения или в индивидуальном порядке. Центр спорта университета предлагает также летние и зимние курсы в соответствующих спортивных секциях.
В рамках обучения можно выбрать аэробику, футбол, баскетбол, волейбол, плавание, теннис, флейбол и атлетику, байдарки (сплав) и ориентирный туризм, зимой – катание на лыжах. Кроме этого, студенты имеют возможность записаться на разные виды танцев (хип-хоп, регеттон, словацкие народные танцы, классические танцы), на занятия йогой и аэробики.
Можно также заниматься в других спортивных заведениях, заказав студенческий абонемент в любом спортивном комплексе.
В буфетах студент найдет не дорогой, быстрый и вкусный перекус.
Зимний семестр длится со второй половины сентября до середины февраля, но учебный процесс продолжается лишь до конца декабря. С начала января до второй половины февраля продолжается экзаменационный период.
Зимние праздники приходятся на вторую половину декабря, а также, возможно, начало января.Летний семестр условно продолжается со второй половины февраля до конца августа; все же, учебный период летнего семестра длится всего 13 недель - со второй половины февраля до мая. Во второй половине мая, как правило, проходят зачеты, а к началу июля - экзаменационный период.
Летние каникулы проходят с начала июля до середины сентября.
Учебный год состоит из двух академических семестров – зимнего и летнего. Все последующие в указанные даты просим считать ориентировочными, потому что, все сроки определяет индивидуально каждый ВУЗ и даже каждый факультет, каждый год.
Обучение в Словацком агротехническом (сельскохозяйственном) университете в Нитре бесплатное для украинцев и иностранцев стран СНГ. Для поступления нужно владеть словацким языком на достаточном уровне (B1-B2). Обучение на бесплатной основе происходит на словацком языке, или в комбинации – словацкий+английский.
Также Ты можешь обучаться на английском языке на платной форме обучение в Словацком агротехническом (сельскохозяйственном) университете в Нитре, Цена за такое обучение составляет 900- 2700 € в зависимости от специальности.
Нашим ученикам достаточно 30 - 35 занятий с репетитором словацкого языка, чтобы успешно поступить и учиться. 1 занятие длится 60 минут для одного абитуриента и 80 минут для двух абитуриентов. Если Ты хочешь изучить словацкий язык с репетитором - жми сюда. Занятия проводятся по Skype или Google meet. Тем не менее, если Ты поступаешь со вступительными экзаменами на медицину - словацкий язык нужно учить в течение одного года.
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Каждый факультет выдвигает индивидуальные требования по пакету документов для поступления. Эти условия меняются каждый год. Узнай подробную информацию о необходимых документах, чтобы поступить на выбранный Тобой факультет. Контактируй Postupai, чтобы воспользоваться бесплатной индивидуальной консультацией