Истоки Словацкого агротехнического (сельскохозяйственного) университета тесно связаны с Техническим университетом в Братиславе, в котором был основан отдел лесохозяйственной и аграрной инженерии в 1941 году. Через пять лет, Словацкая народная рада на основе данного отдела создала отдельный вуз в г. Кошице - высшее учебное заведение аграрного и лесохозяйственной инженерии.

Итак, новый словацкий университет был основан. Базой вуза были два факультета: Агрономический и Зоотехнический факультет (Третий факультет – Ветеринарный, он остался в г. Кошице, и превратился в современный университет Ветеринарии и фармацевтики.

Позже, был основан Транспортно-экономический факультет, а также Факультет механизации (позднее переименован в Технический факультет). В 1995 году был основан факультет Садоводства и садово-парковой инженерии. А еще через 7 лет был основан факультет Биотехнологий и пищевых продуктов.

Самым молодым факультетом является Факультет европейских учений и регионального развития (1994).

Что собой представляет университет сегодня?

Сегодня, Словацкий агротехнический университет в Нитре является воплощением агротехнической и сельскохозяйственной высшего образования в Словакии. Этот вуз, со своими учебными и научными мероприятиями, является весомой частью европейского и мирового образовательного пространства. Он получил статус современного образовательного учреждения, который отражает потребности и запросы современного времени в агропищевом секторе, как и в других областях народного хозяйства.

На своих шести факультетах предлагает широкий спектр специальностей, многие из которых являются уникальными в Словакии. Обучение происходит в области естественных, экономических, технических и социальных наук на словацком, комбинированной или английском языках.

Украинские студенты могут поступить в Словацкий агротехнический университет в Нитре на бесплатное обучение, которое происодит на словацком языке, или на платное, которое проходит на английском языке. Поступить на отдельные специальности можно без экзаменов, и сразу после 11 класса. Или же Ты можешь вступить в этот словацкий вуз на учебную программу магистратуры, которая проходит в словацком языке, в таком случае Ты попадаешь также на бесплатное обучение.

С помощью международных программ Erasmus+ и CEEPUS а также Народного стипендиального фонда Словакии и проектов білетеральної сотрудничества студенты сельскохозяйственного (агротехнического) университета имеют возможность пройти часть обучения в других странах Европы и мира.

Напоминаем, что с помощью программы обмена студентами ERASMUS+ почти каждый студент, которых неплохо владеет английским языком, может получить опыт обучения или стажировки в почти любой европейской стране, а также получать ежемесячную стипендию в размере 350-750 евро (размер стипендии зависит от выбранной страны). Целый год по каждой ступени обучения (бакалавриат, магистратура, аспирантура) Ты можешь использовать на обучение в другой стране, где сможешь улучшить свои знания иностранных языков, а возможно, даже завязать контакты для дальнейшего трудоустройства в стране ЕС.

Словацкий агротехнический университет был первым в Словакии, который получил престижную награду ECTS Label от Европейской комиссии за обеспечение выше описанных программ обмена студентами и системе трансфера кредитов за обучение (награда была получена в 2010 году, и повторно в 2013 году).

Университет аккредитован европейской комиссией и выполняет международные европейские образовательные стандарты.

Инфраструктура университета состоит из шести факультетов, столовых и общежитий, деканат, научного комплекса AgroBioTech (практические исследования в области агробиотехнологий, технологий, агрохозяйстве, пищевых технологий и биоэнергетике; научно-исследовательский центр оснащен современной техникой Европейского стандарта, которая позволяет проводить исследования международного уровня) – и это еще далеко не все!

В распоряжении университета находится огромная территория, на которой расположен ботанический сад с разнообразной растительностью (здесь можно наесться фруктов), арборетум и небольшой зоопарк, а также места ухода за животными. Также университет имеет свой центр информационных и коммуникационных технологий, исследовательское бизнес-предприятие, издательство SPU, центр университетского спора, организацию агротехнических специалистов, свою большую библиотеку экспертный институт и карьерный центр.