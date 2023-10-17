Технический университет в Зволене

В 1996 году возник новый факультет под названием Факультет техники окружающей среды и производственной техники. Этому поспособствовала интеграция словацких университетов в Евросоюз, и тяга университета быть полезным на международном рынке. На факультете учили, как делать производственную технику и технологии максимально приемлемыми для окружающей среды, или даже экологическими. Позже, этот факультет стал называться факультетом техники.

Университет предлагает программы обмена для студентов, например ERASMUS+, по условиям которой, студент может посетить другую страну на срок от 2 до 12 месяцев на каждой академической степени обучения. Студент будет продолжать получать бесплатное европейское образование, но уже находясь в другой стране, после чего вернется продолжать обучения в Зволенский технический университет. Также Ты сможешь получать ежемесячную стипендию в размере от 350 до 650 евро во время пребывания в другой стране. Цена определяется согласно выбранной страны.

Для того, чтобы иметь возможность обучаться по обмену в университетах Европы и мира, нужно владеть английским языком на достаточном уровне.

Украинские студенты могут поступить в Технический университет в г. Зволен на бесплатное обучение, которое происходит на словацком языке, или на платное, что проходит на английском языке. Поступить на отдельные специальности можно без экзаменов, и сразу после 11 класса. Или же Ты можешь вступить в этот словацкий вуз на учебную программу магистратуры, которая проходит в словацком языке, в таком случае Ты попадаешь также на бесплатное обучение.

Перспектива трудоустройства

Студенты Технического университета в Зволене получают насыщенную практику, которая их очень хорошо готовит к будущей работе. С учетом уникальной специализации в сфере лесничьего хозяйства и экологии, выпускники этого вуза являются востребованными специалистами в данной сфере по всей Словакии. Также на это указывает развитие горной и лесохозяйственной промышленности, как и развитие систем экологической устойчивости и охраны окружающей среды.

Трудоустройство по своей специальности во время обучения или после окончания бакалаврата или магистратуры происходит на базе собеседования прямо в университете, или в индивидуальном порядке (Тебе нужно оставить свое резюме на сайтах profesia.sk, praca.sme.sk или kariera.zoznam.sk).

Украинский студент в Словакии, который окончил Технический университет в Зволене, может найти себе хорошо оплачиваемую вакансию на территории Словацкой Республики или за ее пределами – в других странах ЕС. Для того, чтобы после окончания словацкого вуза трудоустроиться в странах ЕС, кроме Словакии, рекомендуется воспользоваться возможностью обучения по обмену в рамках программы ERASMUS+.