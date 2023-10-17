Согласно оценке UniRank ™ 2023, государственный Технический университет в Зволене входит в 20 лучших словацких вузов, хотя, по оценке в 2015 году, когда университет был второй раз переакктридитовано, этот вуз был признан одним из 7-и лучших словацких университетов.
Город Терминал локализовано в центральной Словакии является административным центром и находится на расстоянии 200 км от Братиславы. Этот город имеет хорошую экологию, оно окружено лесами и горами. Именно на лесах сосредотачивается и Зволенський университет:
Университет предлагает уникальные аккредитованные учебные программы, которых нет в других университетах Словакии. Речь идет о специальностях в сфере лесничества, деревообработки, экологии и экологических исследований, технологии производства, также вуз предлагает обучение в смежных научных, технических, художественных и экономических отраслях.
Рекомендуем этот университет тем, кто любит природу и технику. Особенностью университета является то, что обучение происходит чаще на природе чем в аудиториях.
Зволенський технический университет предлагает бесплатное высшее образование для украинских и иностранных студентов стран СНГ.
Университет предлагает качественную профильное высшее образование трех академических степеней - бакалавриата, магистратуры и аспирантуры.
Бесплатное обучение в Техническом университете Зволена проходит на словацком языке. На многие специальности - поступление без экзаменов.
Оплата за обучения на словацком языке: бесплатно
Оплата за 1 год обучения (ENG): 1 750- 2 000 €
Стипендия: 150-1050 €
Аккредитованная академическая степень:
На многие специальности - поступление без экзаменов.
Технический университет в Зволене когда-то назывался Лесничьим университетом, но обо всем по порядку!
Этот университет относится к старейшим университетам в мире, и конечно, в Словакии. Свои корни университет берет с создания Горной академии в Банской Щавнице (так же как и STU (ссылка) и TUKE (ссылка). Здесь с 1770 года начали изучаться лесничьии дисциплины. В 1807 году была создана лесничья (лесохозяйственная) кафедра, а с нее – первое самостоятельное университетское изучение лесничества в Словакии. Позже, это был единственный университет подобного типа на всю Австро-Венгрию. Правда, в 1919 году вуз закрылся.
Университет одним из первых почувствовал приближение экологической катастрофы и в 1991 году, и основал Факультет экологии. Этот факультет позже переместился из Зволена в уже упомянутую Банскую Щавницу, которая как раз вошла всем своим составом во всемирное наследие ЮНЕСКО; поэтому факультет был перенесен для облагораживания и реабилитации этого исторического городка. В 2006 году факультет был возвращен в Зволен.
Лесничие искусство во времена второй мировой войны изучалось в Словацком техническом университете в Братиславе (STU), а также с 1946 года в Университете аграрной и лесничьей инженерии в г. Кошице. После упадка последнего и возник Технический университет в Зволене. Остатки образовательно-научного наследия в данной сфере составляли Лесничий факультет и Деревообрабатывающий факультет.
В 1996 году возник новый факультет под названием Факультет техники окружающей среды и производственной техники. Этому поспособствовала интеграция словацких университетов в Евросоюз, и тяга университета быть полезным на международном рынке. На факультете учили, как делать производственную технику и технологии максимально приемлемыми для окружающей среды, или даже экологическими. Позже, этот факультет стал называться факультетом техники.
Университет предлагает программы обмена для студентов, например ERASMUS+, по условиям которой, студент может посетить другую страну на срок от 2 до 12 месяцев на каждой академической степени обучения. Студент будет продолжать получать бесплатное европейское образование, но уже находясь в другой стране, после чего вернется продолжать обучения в Зволенский технический университет. Также Ты сможешь получать ежемесячную стипендию в размере от 350 до 650 евро во время пребывания в другой стране. Цена определяется согласно выбранной страны.
Для того, чтобы иметь возможность обучаться по обмену в университетах Европы и мира, нужно владеть английским языком на достаточном уровне.
Украинские студенты могут поступить в Технический университет в г. Зволен на бесплатное обучение, которое происходит на словацком языке, или на платное, что проходит на английском языке. Поступить на отдельные специальности можно без экзаменов, и сразу после 11 класса. Или же Ты можешь вступить в этот словацкий вуз на учебную программу магистратуры, которая проходит в словацком языке, в таком случае Ты попадаешь также на бесплатное обучение.
Студенты Технического университета в Зволене получают насыщенную практику, которая их очень хорошо готовит к будущей работе. С учетом уникальной специализации в сфере лесничьего хозяйства и экологии, выпускники этого вуза являются востребованными специалистами в данной сфере по всей Словакии. Также на это указывает развитие горной и лесохозяйственной промышленности, как и развитие систем экологической устойчивости и охраны окружающей среды.
Трудоустройство по своей специальности во время обучения или после окончания бакалаврата или магистратуры происходит на базе собеседования прямо в университете, или в индивидуальном порядке (Тебе нужно оставить свое резюме на сайтах profesia.sk, praca.sme.sk или kariera.zoznam.sk).
Украинский студент в Словакии, который окончил Технический университет в Зволене, может найти себе хорошо оплачиваемую вакансию на территории Словацкой Республики или за ее пределами – в других странах ЕС. Для того, чтобы после окончания словацкого вуза трудоустроиться в странах ЕС, кроме Словакии, рекомендуется воспользоваться возможностью обучения по обмену в рамках программы ERASMUS+.
Условия проживания: Комплекс общежитий вмещает всех студентов Технического университета в Звалене. В связи с предпринимательской деятельностью вуза, общежития имеют много гостевых комнат.
Студентам предлагаются двух - и трехместные комнаты со всеми необходимыми условиями и подключением к скоростному интернету. Некоторые комнаты имеют балконы, с которых открывается удивительный вид на лес.
Локация: Общежития расположены в университетском кампусе, поэтому до Твоего корпуса университета ты сможешь дойти всего за несколько минут.
Украинские студенты в Словакии, как и словацкие студенты и студенты из других стран, имеют возможность питаться в столовых и буфетах, которые являются частью студенческого кампуса Технического университета в Зволене, или комплекса отдельных факультетов.
Университет старается создать максимально позитивные условия не только в учебном процессе, но также во внешкольной жизни студенчества. Для этого создаются университетские действа с экзотическими видами спорта, как стрельба из лука например. Также создаются вечеринки вокруг костра на природе.
Университетом Студенту созданы возможности для командных и индивидуальных видов спорта, горнолыжных курсов, курсов велосипедного и пешего туризма, курсов аэробики и многих других спортивных занятий.
Кроме этого, студенты в Зволене имеют возможность записаться на различные кружки, которые прямо не относятся к этому словацкого вуза, например на танцы (хип-хоп, регеттон, словацкие народные танцы, классические танцы), или на занятия йогой.
Студенческие столовые университета предлагают электронную выдачу качественной еды и накопительную систему с помощью студенческой карты ISIC (обед стоит 1.50-2.00 евро), можно заказать также пиццу, и сладости.
Зимний семестр длится со второй половины сентября до середины февраля, но учебный процесс продолжается лишь до конца декабря. С начала января до второй половины февраля продолжается экзаменационный период.
Зимние праздники приходятся на вторую половину декабря, а также, возможно, начало января.
Летний семестр условно длится со второй половины февраля до конца августа; все же, учебный период летнего семестра длится 13 недель – со второй половины февраля до мая. Во второй половине мая, обычно, проходят зачеты, а к началу июля – экзаменационный период.
Летние каникулы проходят с начала июля до середины сентября.
Учебный год состоит из двух академических семестров – зимнего и летнего. Все последующие в указанные даты просим считать ориентировочными, потому что, все сроки определяет индивидуально каждый ВУЗ и даже каждый факультет, каждый год.
Обучение в Технический университет в Зволене бесплатное для украинцев и иностранцев стран СНГ. Для поступления нужно владеть словацким языком на достаточном уровне (B1-B2). Обучение на бесплатной основе происходит на словацком языке, или в комбинации – словацкий+английский.
Также Ты можешь обучаться на английском языке на платной форме обучение в Техническом университете в Зволене, Цена за такое обучение составляет 1750 - 2000 € в зависимости от специальности.
Нашим ученикам достаточно 30 - 35 занятий с репетитором словацкого языка, чтобы успешно поступить и учиться. 1 занятие длится 60 минут для одного абитуриента и 80 минут для двух абитуриентов. Если Ты хочешь изучить словацкий язык с репетитором - жми сюда. Занятия проводятся по Skype или Google meet. Тем не менее, если Ты поступаешь со вступительными экзаменами на медицину - словацкий язык нужно учить в течение одного года.
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Каждый факультет выдвигает индивидуальные требования по пакету документов для поступления. Эти условия меняются каждый год. Узнай подробную информацию о необходимых документах, чтобы поступить на выбранный Тобой факультет. Контактируй Postupai, чтобы воспользоваться бесплатной индивидуальной консультацией