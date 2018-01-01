Описание программы «Дизайн мебели и интерьера»

Программа бакалавриата «Дизайн мебели и интерьера» в Техническом университете в Зволене готовит специалистов, умеющих создавать функциональные, эстетичные и технологичные решения для жилых, коммерческих и общественных пространств. В процессе обучения студенты развивают художественное мышление, изучают современные технологии производства мебели и осваивают профессиональные графические и 3D инструменты проектирования.

Образовательный процесс включает комплексную подготовку: от истории дизайна и искусства до полноценной практики в дизайн-студиях и работе над реальными проектами. Программа формирует индивидуальный профессиональный стиль и сильное портфолио, что позволяет выпускникам уверенно начинать карьеру в сфере интерьерного и предметного дизайна.

Общая информация

Университет: Технический университет в Зволене

Технический университет в Зволене Факультет: Деревообработки

Деревообработки Специальность: Дизайн мебели и интерьера

Дизайн мебели и интерьера Форма обучения: очная

очная Язык обучения: словацкий

словацкий Длительность: 3 года

3 года Степень: Бакалавр (Bc.)

Бакалавр (Bc.) Поступление: вступительные экзамены

вступительные экзамены Стоимость обучения: бесплатно на словацком языке

Чему учит программа

Программа сочетает художественное образование с инженерным подходом и формирует практические навыки работы в профессии. Студенты учатся:

создавать авторскую мебель и интерьерные объекты

разрабатывать дизайн-концепции и их визуальные презентации

уверенно работать с программами 3D моделирования

анализировать функциональные требования к пространству

проектировать решения под конкретного заказчика

вести коммуникацию внутри команды и с клиентами

Ключевой компетенцией выпускника становится умение понимать человека и пространство, работать с формой, светом, фактурой и объемом, создавая дизайн, который влияет на психологию восприятия и комфорт.

Практика и профессиональное развитие

Студенты участвуют в реальных проектах и стажировках в архитектурных бюро, дизайн студиях и производственных компаниях. Университет поддерживает работу над практическими задачами и публичными презентациями, благодаря чему студенты формируют сильное портфолио и получают опыт взаимодействия с заказчиками.

Выпускники программы успешно работают в интерьерных бюро и мебельных компаниях, а также выступают авторами дизайнерских решений и мебельных коллекций. Среди партнеров и потенциальных работодателей встречаются крупные бренды, включая IKEA и Decodom.

Для кого подходит обучение

Программа разработана для талантливых и мотивированных абитуриентов, которые интересуются искусством, архитектурой, предметным дизайном и пространственным восприятием. Она отлично подойдет тем, кто хочет работать в сфере креативных индустрий, создавать реальные объекты и интерьеры и строить карьеру в дизайне.