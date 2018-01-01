Платформа сопровождения для обучения в Словакии
09:00 - 18:00 ПН - ПТ Вопрос-ответ
ru ua
+380 (67) 295 41 77
Главная
Университеты
Услуги
Курсы
Блог
Тесты
О нас
Отзывы
Контакты
Получить консультацию
Оставить заявку
ru ua
Главная
Университеты
Услуги
Курсы
Блог
Тесты
О нас
Отзывы
Контакты
+380 (67) 295 41 77 +380 (95) 277 41 77 +380 (73) 277 41 77
09:00 - 18:00 ПН - ПТ Вопрос-ответ
Главная Специальности Дизайн мебели и интерьера
Специальности

Дизайн мебели и интерьера

Описание программы «Дизайн мебели и интерьера»

Программа бакалавриата «Дизайн мебели и интерьера» в Техническом университете в Зволене готовит специалистов, умеющих создавать функциональные, эстетичные и технологичные решения для жилых, коммерческих и общественных пространств. В процессе обучения студенты развивают художественное мышление, изучают современные технологии производства мебели и осваивают профессиональные графические и 3D инструменты проектирования.

Образовательный процесс включает комплексную подготовку: от истории дизайна и искусства до полноценной практики в дизайн-студиях и работе над реальными проектами. Программа формирует индивидуальный профессиональный стиль и сильное портфолио, что позволяет выпускникам уверенно начинать карьеру в сфере интерьерного и предметного дизайна.

Общая информация

Чему учит программа

Программа сочетает художественное образование с инженерным подходом и формирует практические навыки работы в профессии. Студенты учатся:

  • создавать авторскую мебель и интерьерные объекты
  • разрабатывать дизайн-концепции и их визуальные презентации
  • уверенно работать с программами 3D моделирования
  • анализировать функциональные требования к пространству
  • проектировать решения под конкретного заказчика
  • вести коммуникацию внутри команды и с клиентами

Ключевой компетенцией выпускника становится умение понимать человека и пространство, работать с формой, светом, фактурой и объемом, создавая дизайн, который влияет на психологию восприятия и комфорт.

Практика и профессиональное развитие

Студенты участвуют в реальных проектах и стажировках в архитектурных бюро, дизайн студиях и производственных компаниях. Университет поддерживает работу над практическими задачами и публичными презентациями, благодаря чему студенты формируют сильное портфолио и получают опыт взаимодействия с заказчиками.

Выпускники программы успешно работают в интерьерных бюро и мебельных компаниях, а также выступают авторами дизайнерских решений и мебельных коллекций. Среди партнеров и потенциальных работодателей встречаются крупные бренды, включая IKEA и Decodom.

Для кого подходит обучение

Программа разработана для талантливых и мотивированных абитуриентов, которые интересуются искусством, архитектурой, предметным дизайном и пространственным восприятием. Она отлично подойдет тем, кто хочет работать в сфере креативных индустрий, создавать реальные объекты и интерьеры и строить карьеру в дизайне.

Обучение подходит как для студентов с художественной базой, так и для тех, кто только начинает свой путь в визуальной культуре, но обладает чувством формы и интересом к работе с материалом и пространством.

Учебный план: Дизайн мебели и интерьера

Условия успешного завершения обучения

  • Прохождение всех обязательных дисциплин и дисциплин по выбору
  • Набор 180 кредитов по системе ECTS
  • Сдача государственного экзамена

Художественно-дизайнерские дисциплины

  • Основы дизайна - формирование понимания принципов визуальной организации предметной среды
  • Цветоведение и композиция - работа с цветом, контрастом, пропорциями и гармонией в визуальных решениях
  • Рисунок и живопись - развитие художественного восприятия, объёмного видения и ручного наброска
  • Эстетика в дизайне - изучение эстетических категорий и их влияния на оформление пространства
  • История искусства и дизайна - знакомство с художественными стилями, направлениями и ключевыми авторами
  • Психология восприятия пространства - понимание реакции человека на форму, свет, цвет и среду

Профильные предметы по мебели и интерьеру

  • Проектирование мебели - создание мебели от идеи до конструктивного решения
  • Конструкция и эргономика мебели - изучение удобства, размеров, антропометрии и взаимодействия человека с мебелью
  • Технологии изготовления мебели - понимание процессов производства и применения инструментов
  • Материаловедение - изучение свойств дерева, стекла, металла, текстиля и их применения
  • Дизайн интерьера жилых и общественных пространств - создание функциональных и эстетически продуманных интерьеров
  • Деталировка и моделирование элементов мебели - разработка деталей, стыков, механизмов и соединений

Цифровые и программные дисциплины

  • Работа в САПР - создание чертежей и моделей в профессиональном программном обеспечении
  • 3D моделирование и визуализация интерьеров - построение реалистичных моделей и визуальных рендеров
  • Графические редакторы - обработка изображений, создание презентаций и визуальных материалов
  • Цифровая презентация проектов - подготовка проектной документации и презентационных материалов

Технические и общие дисциплины

  • Техническое черчение - создание профессиональных чертежей с точными размерами и параметрами
  • Основы архитектуры и строительства - понимание структуры зданий, планировок и конструктивных узлов
  • Инженерная графика - визуализация технических объектов и систем
  • Проектный менеджмент и экономика в дизайне - управление проектами, бюджетирование и взаимодействие с заказчиком
  • Охрана труда и безопасность в производстве - правила безопасной работы и профессиональной ответственности

Практика и диплом

  • Проектная практика - работа над реальными дизайн-задачами
  • Дизайнерские семинары и мастер-классы - обмен знаниями с практикующими специалистами
  • Стажировки на производстве и в дизайн-студиях - погружение в профессиональную среду
  • Бакалаврская дипломная работа - авторский проект мебели или интерьера с защитой

Карьерные возможности

Выпускники программы «Дизайн мебели и интерьера» обладают широкой профессиональной востребованностью в сфере предметного, интерьерного и архитектурного дизайна. Полученные навыки позволяют работать как в небольших студиях, так и в крупных международных компаниях, заниматься частной практикой или запускать собственные дизайнерские проекты.

Основные карьерные направления

  • Дизайнер мебели - разработка авторской мебели, коллекций и моделей для производителей и частных клиентов.
  • Дизайнер интерьера - создание интерьеров жилых и коммерческих объектов.
  • Специалист по кухонным и встроенным системам хранения - проектирование кухонь на заказ, гардеробных и встроенных систем.
  • Проектировщик мебели и интерьера - создание технической документации, чертежей и CAD-моделей.
  • 3D-визуализатор - создание фотореалистичных визуализаций и рендеров проектов.
  • Менеджер проекта в сфере дизайна - координация рабочих процессов и взаимодействие с подрядчиками.
  • Консультант по интерьерным решениям - подбор мебели, материалов, освещения и декоративных элементов.

Реальные примеры трудоустройства

Выпускники TUZVO могут работать в известных компаниях и сетях:

  • Международные бренды: IKEA, JYSK, Mömax
  • Словацкие мебельные производители: Decodom, Drevona, Brik, Tempo Kondela
  • Кухонные студии: Oresi, Sykora, DanKüchen
  • Интерьерные бюро и архитектурные студии
  • Производственные мастерские мебели на заказ
  • Строительные компании с отделом дизайна
  • Агентства визуальной рекламы и презентаций
  • Фриланс и частная практика

Многие выпускники открывают собственные студии дизайна, работая над заказами: квартиры, дома, рестораны, офисы, гостиницы, общественные пространства.

Продолжение обучения и повышение квалификации

После завершения бакалавриата выпускники могут продолжить образование в магистратуре:

  • магистратура по дизайну интерьера
  • магистратура по дизайну мебели
  • магистратура по архитектуре
  • магистратура по проектному менеджменту в дизайне
  • дополнительные профессиональные курсы и сертификаты

Углублённое обучение расширяет карьерные перспективы и может привести к позициям: старший дизайнер, ведущий архитектор, креативный директор или руководитель студии.

Поступить на дизайнера мебели и интерьера и учиться в Европе

Если ты хочешь поступить на дизайнера мебели и интерьера и учиться в Европе по творческой специальности, программа бакалавриата «Дизайн мебели и интерьера» в TUZVO - это лучший путь начать карьеру в профессиональном дизайне. Обучение в Техническом университете в Зволене позволяет изучать дизайн мебели, интерьерную архитектуру, эргономику пространства и современные визуальные технологии в одной из ведущих дизайнерских школ Европы. Это отличная возможность учиться в Словакии и выйти на европейский уровень квалификации.

Основные требования для поступления

Экзамены направлены на проверку визуального мышления, художественного восприятия и способности работать с формой и пространством. Это делает программу доступной для тех, кто хочет поступить на дизайн интерьера в Европе и планирует учиться творческой профессии за границей.

Сроки подачи документов

  • Первый тур - до 30 ноября
  • Второй тур - открывается редко и при наличии свободных мест

Рекомендуем начинать подготовку документов заранее - это повышает шансы поступления и помогает избежать ошибок при подаче заявки.

Необходимые документы

  • Справка с оценками за 8, 9, 10 классы и первую половину 11 класса
  • Портфолио (обязательное требование), включающее:
    • рисунки от руки
    • эскизы мебели и интерьеров
    • графические и художественные работы
    • концепции или проекты (если есть)

Портфолио можно подавать в печатном или цифровом формате - PDF, презентация или ссылка на онлайн-галерею.

Поступление на дизайн мебели и интерьера с Postupai

Если ты мечтаешь учиться в Словакии на дизайнера интерьера и хочешь пройти весь процесс поступления без стресса, Postupai станет твоим помощником на каждом этапе. Мы сопровождаем абитуриентов, которые хотят поступить в Зволене на творческие специальности, включая дизайн мебели, интерьерную архитектуру и визуальные искусства.

  • подбор подходящей программы и университета
  • проверка и оформление всех документов
  • помощь в подготовке портфолио и консультации по содержанию работ
  • подготовка к творческим экзаменам
  • сопровождение при поступлении в TUZVO
  • помощь с оформлением студенческого ВНЖ в Словакии
  • поддержка личного менеджера на всём протяжении процесса

С Postupai поступление становится прозрачным и понятным. Мы берём на себя подготовку документов, переводы, нострификацию, взаимодействие с университетом и помощь после зачисления. Ты сосредотачиваешься на главном - развитии навыков и своём будущем в профессии.

Хочешь учиться в Европе, поступить на дизайн мебели и интерьера в Зволене и стать востребованным дизайнером интерьера в Словакии? TUZVO - отличный старт, а Postupai - твоя поддержка на пути в европейское образование.

Технический университет в Зволене

Термин подачи заявки: до 30.11.2026
Оценка:

Оплата за обучение на словацком языке: Бесплатно
Возможны стипендии: 150 - 1050 € в месяц
Аккредитованные академические степени:

  • Бакалавриат- 3 года
  • Инженер (магистратура) - 2 года
  • Аспирантура (PhD.) - 3 года и более
Бесплатная консультация