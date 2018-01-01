Опис програми «Дизайн меблів та інтер’єру»
Бакалаврська програма «Дизайн меблів та інтер’єру» в Технічному університеті у Зволені готує фахівців, здатних створювати функціональні, естетичні та технологічно продумані рішення для житлових, комерційних і громадських просторів. Під час навчання студенти розвивають художнє мислення, вивчають сучасні технології виготовлення меблів і опановують професійні графічні та 3D інструменти проєктування.
Освітній процес включає комплексну підготовку: від історії дизайну та мистецтва до практики в дизайн-студіях і роботи над реальними проєктами. Програма формує індивідуальний стиль та сильне портфоліо, що дозволяє випускникам впевнено розпочинати кар’єру в сфері інтер’єрного та предметного дизайну.
Загальна інформація
Чого навчає програма
Програма поєднує художню підготовку з інженерним підходом і формує практичні навички для роботи в професії. Студенти навчаються:
- створювати авторські меблеві та інтер’єрні об’єкти
- розробляти дизайн-концепції та професійні презентації
- впевнено працювати з програмами для 3D моделювання
- аналізувати функціональні вимоги до простору
- проєктувати рішення під конкретного замовника
- комунікувати та працювати в команді й з клієнтами
Ключовою компетенцією випускника стає вміння розуміти людину та простір, працювати з формою, світлом, фактурою і об’ємом, створюючи дизайн, що впливає на комфорт і емоційне сприйняття.
Практика та професійний розвиток
Студенти беруть участь у реальних проєктах і проходять стажування в архітектурних бюро, дизайн-студіях та меблевих компаніях. Університет підтримує практичну роботу та публічні презентації, завдяки чому студенти формують конкурентне портфоліо та набувають досвіду роботи з клієнтами.
Випускники спеціальності успішно працюють у студіях інтер’єрного дизайну та меблевих компаніях, а також створюють авторські меблеві колекції. Серед потенційних роботодавців є відомі бренди, зокрема IKEA та Decodom.
Для кого підходить навчання
Програма створена для мотивованих абітурієнтів, які цікавляться мистецтвом, архітектурою, дизайном предметів і простору. Вона ідеально підійде тим, хто хоче працювати у сфері креативних індустрій, створювати реальні об’єкти й інтер’єри та будувати кар’єру дизайнера в Європі.
Навчання підходить як для студентів з художньою базою, так і для тих, хто тільки починає свій шлях у візуальній культурі, але має відчуття форми й інтерес до роботи з матеріалами та простором.
Навчальний план: Дизайн меблів та інтер’єру
Умови успішного завершення навчання
- Проходження всіх обов’язкових та вибіркових дисциплін
- Набір 180 кредитів за системою ECTS
- Складання державного іспиту
Художньо-дизайнерські дисципліни
- Основи дизайну - формування розуміння принципів візуальної організації предметного середовища
- Кольорознавство та композиція - робота з кольором, контрастом, пропорціями та гармонією у візуальних рішеннях
- Рисунок і живопис - розвиток художнього сприйняття, об’ємного бачення та ручного ескізу
- Естетика в дизайні - вивчення естетичних категорій і їхнього впливу на формування простору
- Історія мистецтва та дизайну - знайомство з художніми стилями, напрямами та ключовими авторами
- Психологія сприйняття простору - розуміння реакції людини на форму, світло, колір і середовище
Профільні предмети з меблів та інтер’єру
- Проєктування меблів - створення меблів від ідеї до конструктивного рішення
- Конструкція та ергономіка меблів - вивчення зручності, пропорцій, антропометрії та взаємодії людини з меблями
- Технології виробництва меблів - розуміння процесів виготовлення та використання інструментів
- Матеріалознавство - вивчення властивостей дерева, скла, металу, текстилю та їхнього застосування
- Дизайн інтер’єру житлових і громадських просторів - створення функціональних та візуально привабливих інтер’єрів
- Деталювання та моделювання елементів меблів - розробка деталей, з’єднань, механізмів та конструктивних вузлів
Цифрові та програмні дисципліни
- Робота в CAD-системах - створення креслень і моделей у професійному програмному забезпеченні
- 3D моделювання та візуалізація інтер’єрів - побудова реалістичних моделей і візуальних рендерів
- Графічні редактори - обробка зображень, створення презентацій і візуальних матеріалів
- Цифрова презентація проєктів - підготовка проєктної документації та презентаційних матеріалів
Технічні та загальні дисципліни
- Технічне креслення - створення професійних креслень із точними розмірами та параметрами
- Основи архітектури та будівництва - розуміння структури будівель, планувань і конструктивних систем
- Інженерна графіка - візуалізація технічних об’єктів і механізмів
- Проєктний менеджмент та економіка в дизайні - управління проєктами, бюджетування, робота із замовниками
- Охорона праці та безпека у виробництві - правила безпечної роботи та професійної відповідальності
Практика і диплом
- Проєктна практика - робота над реальними дизайн-завданнями
- Дизайнерські семінари та майстер-класи - обмін знаннями з практикуючими спеціалістами
- Стажування у виробничих і дизайн-компаніях - занурення у професійну реальність
- Бакалаврська дипломна робота - авторський проєкт меблів або інтер’єру з публічним захистом
Кар’єрні можливості
Випускники програми «Дизайн меблів та інтер’єру» мають широкий спектр професійних перспектив у сфері предметного, інтер’єрного та архітектурного дизайну. Отримані навички дозволяють працювати як у невеликих студіях, так і у великих міжнародних компаніях, займатися приватною практикою або запускати власні дизайн-проєкти.
Основні кар’єрні напрямки
- Дизайнер меблів - розробка авторських меблів, колекцій і моделей для виробників та приватних замовників.
- Дизайнер інтер’єру - створення інтер’єрів житлових і комерційних приміщень.
- Спеціаліст з кухонь та вбудованих систем зберігання - проєктування кухонь на замовлення, гардеробних і інтегрованих систем.
- Проєктувальник меблів та інтер’єру - створення технічної документації, креслень і CAD-моделей.
- 3D-візуалізатор - створення фотореалістичних візуалізацій та рендерів проєктів.
- Менеджер проєкту в сфері дизайну - координація процесів і взаємодія з постачальниками та виконавцями.
- Консультант з інтер’єрних рішень - підбір меблів, матеріалів, освітлення і декору.
Реальні приклади працевлаштування
Випускники TUZVO можуть працювати в таких компаніях:
- Міжнародні бренди: IKEA, JYSK, Mömax
- Словацькі меблеві виробники: Decodom, Drevona, Brik, Tempo Kondela
- Кухонні студії: Oresi, Sykora, DanKüchen
- Студії інтер’єрного дизайну та архітектури
- Майстерні меблів на замовлення
- Будівельні компанії з відділом дизайну
- Агентства візуальної реклами і презентацій
- Фриланс та індивідуальна практика
Багато випускників відкривають власні дизайн-студії, виконуючи замовлення для квартир, будинків, ресторанів, офісів, готелів та громадських просторів.
Продовження навчання і підвищення кваліфікації
Після завершення бакалаврату випускники можуть продовжити навчання в магістратурі:
- магістратура з дизайну інтер’єру
- магістратура з дизайну меблів
- магістратура з архітектури
- магістратура з проєктного менеджменту в дизайні
- додаткові професійні курси і сертифікації
Поглиблене навчання розширює кар’єрні можливості і може привести до позицій: старший дизайнер, головний архітектор, креативний директор або керівник студії.
Поступити на дизайнера меблів та інтер’єру і навчатися в Європі
Якщо ти хочеш вступити на спеціальність «Дизайн меблів та інтер’єру» і навчатися в Європі за творчою професією, бакалаврська програма в TUZVO - це найкращий старт для кар’єри в професійному дизайні. Навчання в Технічному університеті у Зволені дозволяє вивчати дизайн меблів, архітектуру інтер’єру, ергономіку простору і сучасні візуальні технології в одному з провідних дизайнерських закладів Європи. Це чудова можливість навчатися в Словаччині і отримати європейську кваліфікацію.
Основні вимоги для вступу
Вступні випробування спрямовані на перевірку просторового мислення, художнього бачення і здатності працювати з формою та об’ємом. Це робить програму доступною для тих, хто хоче вступити на дизайн інтер’єру в Європі і планує навчатися творчій професії за кордоном.
Терміни подачі документів
- Перший тур - до 30 листопада
- Другий тур - відкривається рідко і лише за наявності вільних місць
Рекомендуємо починати підготовку документів завчасно - це збільшує шанси вступу і допомагає уникнути помилок при подачі заявки.
Необхідні документи
- Довідка з оцінками за 8, 9, 10 класи і першу половину 11 класу
- Портфоліо (обов’язкова вимога), що може містити:
- рисунки від руки
- ескізи меблів і інтер’єрів
- графічні та художні роботи
- проєкти або концепції (за наявності)
Портфоліо можна подавати у друкованому або цифровому форматі - PDF, презентація або посилання на онлайн-портфоліо.
Вступ на дизайн меблів та інтер’єру з Postupai
Якщо ти хочеш навчатися в Словаччині на дизайнера інтер’єру і пройти весь процес вступу без стресу, Postupai стане твоїм надійним супроводом на кожному етапі. Ми допомагаємо абітурієнтам, які хочуть вступити у Зволені на творчі спеціальності, включаючи дизайн меблів, архітектуру інтер’єру та візуальне мистецтво.
- підбір відповідної програми і університету
- перевірка і правильне оформлення документів
- допомога у підготовці портфоліо та рекомендації щодо робіт
- підготовка до творчих вступних випробувань
- супровід під час вступу до TUZVO
- допомога з оформленням студентського ВНЖ у Словаччині
- підтримка персонального менеджера протягом усього процесу
З Postupai вступ стає прозорим і зрозумілим. Ми беремо на себе переклади документів, нострифікацію, комунікацію з університетом і підтримку після зарахування. Ти можеш зосередитися на головному - розвитку професійних навичок і будівництві своєї кар’єри дизайнера.
Хочеш навчатися в Європі, вступити на дизайн меблів та інтер’єру у Зволені і стати затребуваним дизайнером інтер’єру в Словаччині? TUZVO - чудовий старт, а Postupai - твоя підтримка на шляху до європейської освіти.