Платформа супроводу для навчання в Словаччині
Дизайн меблів та інтер'єру
Спеціальності

Дизайн меблів та інтер’єру

Опис програми «Дизайн меблів та інтер’єру»

Бакалаврська програма «Дизайн меблів та інтер’єру» в Технічному університеті у Зволені готує фахівців, здатних створювати функціональні, естетичні та технологічно продумані рішення для житлових, комерційних і громадських просторів. Під час навчання студенти розвивають художнє мислення, вивчають сучасні технології виготовлення меблів і опановують професійні графічні та 3D інструменти проєктування.

Освітній процес включає комплексну підготовку: від історії дизайну та мистецтва до практики в дизайн-студіях і роботи над реальними проєктами. Програма формує індивідуальний стиль та сильне портфоліо, що дозволяє випускникам впевнено розпочинати кар’єру в сфері інтер’єрного та предметного дизайну.

Загальна інформація

Чого навчає програма

Програма поєднує художню підготовку з інженерним підходом і формує практичні навички для роботи в професії. Студенти навчаються:

  • створювати авторські меблеві та інтер’єрні об’єкти
  • розробляти дизайн-концепції та професійні презентації
  • впевнено працювати з програмами для 3D моделювання
  • аналізувати функціональні вимоги до простору
  • проєктувати рішення під конкретного замовника
  • комунікувати та працювати в команді й з клієнтами

Ключовою компетенцією випускника стає вміння розуміти людину та простір, працювати з формою, світлом, фактурою і об’ємом, створюючи дизайн, що впливає на комфорт і емоційне сприйняття.

Практика та професійний розвиток

Студенти беруть участь у реальних проєктах і проходять стажування в архітектурних бюро, дизайн-студіях та меблевих компаніях. Університет підтримує практичну роботу та публічні презентації, завдяки чому студенти формують конкурентне портфоліо та набувають досвіду роботи з клієнтами.

Випускники спеціальності успішно працюють у студіях інтер’єрного дизайну та меблевих компаніях, а також створюють авторські меблеві колекції. Серед потенційних роботодавців є відомі бренди, зокрема IKEA та Decodom.

Для кого підходить навчання

Програма створена для мотивованих абітурієнтів, які цікавляться мистецтвом, архітектурою, дизайном предметів і простору. Вона ідеально підійде тим, хто хоче працювати у сфері креативних індустрій, створювати реальні об’єкти й інтер’єри та будувати кар’єру дизайнера в Європі.

Навчання підходить як для студентів з художньою базою, так і для тих, хто тільки починає свій шлях у візуальній культурі, але має відчуття форми й інтерес до роботи з матеріалами та простором.

Навчальний план: Дизайн меблів та інтер’єру

Умови успішного завершення навчання

  • Проходження всіх обов’язкових та вибіркових дисциплін
  • Набір 180 кредитів за системою ECTS
  • Складання державного іспиту

Художньо-дизайнерські дисципліни

  • Основи дизайну - формування розуміння принципів візуальної організації предметного середовища
  • Кольорознавство та композиція - робота з кольором, контрастом, пропорціями та гармонією у візуальних рішеннях
  • Рисунок і живопис - розвиток художнього сприйняття, об’ємного бачення та ручного ескізу
  • Естетика в дизайні - вивчення естетичних категорій і їхнього впливу на формування простору
  • Історія мистецтва та дизайну - знайомство з художніми стилями, напрямами та ключовими авторами
  • Психологія сприйняття простору - розуміння реакції людини на форму, світло, колір і середовище

Профільні предмети з меблів та інтер’єру

  • Проєктування меблів - створення меблів від ідеї до конструктивного рішення
  • Конструкція та ергономіка меблів - вивчення зручності, пропорцій, антропометрії та взаємодії людини з меблями
  • Технології виробництва меблів - розуміння процесів виготовлення та використання інструментів
  • Матеріалознавство - вивчення властивостей дерева, скла, металу, текстилю та їхнього застосування
  • Дизайн інтер’єру житлових і громадських просторів - створення функціональних та візуально привабливих інтер’єрів
  • Деталювання та моделювання елементів меблів - розробка деталей, з’єднань, механізмів та конструктивних вузлів

Цифрові та програмні дисципліни

  • Робота в CAD-системах - створення креслень і моделей у професійному програмному забезпеченні
  • 3D моделювання та візуалізація інтер’єрів - побудова реалістичних моделей і візуальних рендерів
  • Графічні редактори - обробка зображень, створення презентацій і візуальних матеріалів
  • Цифрова презентація проєктів - підготовка проєктної документації та презентаційних матеріалів

Технічні та загальні дисципліни

  • Технічне креслення - створення професійних креслень із точними розмірами та параметрами
  • Основи архітектури та будівництва - розуміння структури будівель, планувань і конструктивних систем
  • Інженерна графіка - візуалізація технічних об’єктів і механізмів
  • Проєктний менеджмент та економіка в дизайні - управління проєктами, бюджетування, робота із замовниками
  • Охорона праці та безпека у виробництві - правила безпечної роботи та професійної відповідальності

Практика і диплом

  • Проєктна практика - робота над реальними дизайн-завданнями
  • Дизайнерські семінари та майстер-класи - обмін знаннями з практикуючими спеціалістами
  • Стажування у виробничих і дизайн-компаніях - занурення у професійну реальність
  • Бакалаврська дипломна робота - авторський проєкт меблів або інтер’єру з публічним захистом

Кар’єрні можливості

Випускники програми «Дизайн меблів та інтер’єру» мають широкий спектр професійних перспектив у сфері предметного, інтер’єрного та архітектурного дизайну. Отримані навички дозволяють працювати як у невеликих студіях, так і у великих міжнародних компаніях, займатися приватною практикою або запускати власні дизайн-проєкти.

Основні кар’єрні напрямки

  • Дизайнер меблів - розробка авторських меблів, колекцій і моделей для виробників та приватних замовників.
  • Дизайнер інтер’єру - створення інтер’єрів житлових і комерційних приміщень.
  • Спеціаліст з кухонь та вбудованих систем зберігання - проєктування кухонь на замовлення, гардеробних і інтегрованих систем.
  • Проєктувальник меблів та інтер’єру - створення технічної документації, креслень і CAD-моделей.
  • 3D-візуалізатор - створення фотореалістичних візуалізацій та рендерів проєктів.
  • Менеджер проєкту в сфері дизайну - координація процесів і взаємодія з постачальниками та виконавцями.
  • Консультант з інтер’єрних рішень - підбір меблів, матеріалів, освітлення і декору.

Реальні приклади працевлаштування

Випускники TUZVO можуть працювати в таких компаніях:

  • Міжнародні бренди: IKEA, JYSK, Mömax
  • Словацькі меблеві виробники: Decodom, Drevona, Brik, Tempo Kondela
  • Кухонні студії: Oresi, Sykora, DanKüchen
  • Студії інтер’єрного дизайну та архітектури
  • Майстерні меблів на замовлення
  • Будівельні компанії з відділом дизайну
  • Агентства візуальної реклами і презентацій
  • Фриланс та індивідуальна практика

Багато випускників відкривають власні дизайн-студії, виконуючи замовлення для квартир, будинків, ресторанів, офісів, готелів та громадських просторів.

Продовження навчання і підвищення кваліфікації

Після завершення бакалаврату випускники можуть продовжити навчання в магістратурі:

  • магістратура з дизайну інтер’єру
  • магістратура з дизайну меблів
  • магістратура з архітектури
  • магістратура з проєктного менеджменту в дизайні
  • додаткові професійні курси і сертифікації

Поглиблене навчання розширює кар’єрні можливості і може привести до позицій: старший дизайнер, головний архітектор, креативний директор або керівник студії.

Поступити на дизайнера меблів та інтер’єру і навчатися в Європі

Якщо ти хочеш вступити на спеціальність «Дизайн меблів та інтер’єру» і навчатися в Європі за творчою професією, бакалаврська програма в TUZVO - це найкращий старт для кар’єри в професійному дизайні. Навчання в Технічному університеті у Зволені дозволяє вивчати дизайн меблів, архітектуру інтер’єру, ергономіку простору і сучасні візуальні технології в одному з провідних дизайнерських закладів Європи. Це чудова можливість навчатися в Словаччині і отримати європейську кваліфікацію.

Основні вимоги для вступу

Вступні випробування спрямовані на перевірку просторового мислення, художнього бачення і здатності працювати з формою та об’ємом. Це робить програму доступною для тих, хто хоче вступити на дизайн інтер’єру в Європі і планує навчатися творчій професії за кордоном.

Терміни подачі документів

  • Перший тур - до 30 листопада
  • Другий тур - відкривається рідко і лише за наявності вільних місць

Рекомендуємо починати підготовку документів завчасно - це збільшує шанси вступу і допомагає уникнути помилок при подачі заявки.

Необхідні документи

  • Довідка з оцінками за 8, 9, 10 класи і першу половину 11 класу
  • Портфоліо (обов’язкова вимога), що може містити:
    • рисунки від руки
    • ескізи меблів і інтер’єрів
    • графічні та художні роботи
    • проєкти або концепції (за наявності)

Портфоліо можна подавати у друкованому або цифровому форматі - PDF, презентація або посилання на онлайн-портфоліо.

Вступ на дизайн меблів та інтер’єру з Postupai

Якщо ти хочеш навчатися в Словаччині на дизайнера інтер’єру і пройти весь процес вступу без стресу, Postupai стане твоїм надійним супроводом на кожному етапі. Ми допомагаємо абітурієнтам, які хочуть вступити у Зволені на творчі спеціальності, включаючи дизайн меблів, архітектуру інтер’єру та візуальне мистецтво.

  • підбір відповідної програми і університету
  • перевірка і правильне оформлення документів
  • допомога у підготовці портфоліо та рекомендації щодо робіт
  • підготовка до творчих вступних випробувань
  • супровід під час вступу до TUZVO
  • допомога з оформленням студентського ВНЖ у Словаччині
  • підтримка персонального менеджера протягом усього процесу

З Postupai вступ стає прозорим і зрозумілим. Ми беремо на себе переклади документів, нострифікацію, комунікацію з університетом і підтримку після зарахування. Ти можеш зосередитися на головному - розвитку професійних навичок і будівництві своєї кар’єри дизайнера.

Хочеш навчатися в Європі, вступити на дизайн меблів та інтер’єру у Зволені і стати затребуваним дизайнером інтер’єру в Словаччині? TUZVO - чудовий старт, а Postupai - твоя підтримка на шляху до європейської освіти.

Технічний університет у Зволені

Термін подачі заяви: до 30.11.2026
Оцінка:

Оплата за навчання словацькою мовою: Безкоштовно
Можливі стипендії: 150 - 1 050 € на місяць
Акредитовані академічні ступені:

  • Бакалаврат - 3 роки
  • Магістратура (Ing.) - 2 роки
  • Аспірантура (PhD.) - 3 роки і більше
Безкоштовна консультація