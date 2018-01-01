Опис програми «Дизайн меблів та інтер’єру»

Бакалаврська програма «Дизайн меблів та інтер’єру» в Технічному університеті у Зволені готує фахівців, здатних створювати функціональні, естетичні та технологічно продумані рішення для житлових, комерційних і громадських просторів. Під час навчання студенти розвивають художнє мислення, вивчають сучасні технології виготовлення меблів і опановують професійні графічні та 3D інструменти проєктування.

Освітній процес включає комплексну підготовку: від історії дизайну та мистецтва до практики в дизайн-студіях і роботи над реальними проєктами. Програма формує індивідуальний стиль та сильне портфоліо, що дозволяє випускникам впевнено розпочинати кар’єру в сфері інтер’єрного та предметного дизайну.

Загальна інформація

Університет: Технічний університет у Зволені

Технічний університет у Зволені Факультет: Деревообробки

Деревообробки Спеціальність: Дизайн меблів та інтер’єру

Дизайн меблів та інтер’єру Форма навчання: денна (очна)

денна (очна) Мова навчання: словацька

словацька Тривалість: 3 роки

3 роки Ступінь: Бакалавр (Bc.)

Бакалавр (Bc.) Вступ: творчі вступні

творчі вступні Вартість навчання: безкоштовно словацькою мовою

Чого навчає програма

Програма поєднує художню підготовку з інженерним підходом і формує практичні навички для роботи в професії. Студенти навчаються:

створювати авторські меблеві та інтер’єрні об’єкти

розробляти дизайн-концепції та професійні презентації

впевнено працювати з програмами для 3D моделювання

аналізувати функціональні вимоги до простору

проєктувати рішення під конкретного замовника

комунікувати та працювати в команді й з клієнтами

Ключовою компетенцією випускника стає вміння розуміти людину та простір, працювати з формою, світлом, фактурою і об’ємом, створюючи дизайн, що впливає на комфорт і емоційне сприйняття.

Практика та професійний розвиток

Студенти беруть участь у реальних проєктах і проходять стажування в архітектурних бюро, дизайн-студіях та меблевих компаніях. Університет підтримує практичну роботу та публічні презентації, завдяки чому студенти формують конкурентне портфоліо та набувають досвіду роботи з клієнтами.

Випускники спеціальності успішно працюють у студіях інтер’єрного дизайну та меблевих компаніях, а також створюють авторські меблеві колекції. Серед потенційних роботодавців є відомі бренди, зокрема IKEA та Decodom.

Для кого підходить навчання

Програма створена для мотивованих абітурієнтів, які цікавляться мистецтвом, архітектурою, дизайном предметів і простору. Вона ідеально підійде тим, хто хоче працювати у сфері креативних індустрій, створювати реальні об’єкти й інтер’єри та будувати кар’єру дизайнера в Європі.