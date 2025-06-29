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Курси словацької мови

Курси
Перший крок до успішного майбутнього

Хочете вступити до університету в Словаччині або опанувати нову мову для кар'єри?

Наші курси словацької мови - це швидкий та ефективний шлях до досягнення ваших цілей. Вивчення мови відкриває двері до найкращих університетів, міжнародних компаній та нових можливостей.

Курси словацької мови від Postupai

Урок - від 1 години до 1 години 20 хвилин
Ціна - від 4 євро за урок
Можлива оплата частинами

З нами ви отримуєте більше, ніж просто заняття з репетитором:

  • Займайтесь із викладачем - якщо хочете швидше адаптуватися до мови.
  • Обирайте Postupai - якщо прагнете впевнено опанувати словацьку мову.
  • Записуйтеся на наші курси: ми пропонуємо спікінг-клуби, які допомагають подолати мовний бар’єр і страх спілкування.

І пам’ятайте: що більше занять - то нижча ціна. І більше бонусів!

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Вивчайте словацьку та вступайте до вишів!
Актуальність вивчення словацької мови

Актуальність вивчення словацької мови

Словаччина приваблює студентів з усього світу доступною вищою освітою та якісними навчальними програмами. Багато університетів країни пропонують безкоштовне навчання словацькою мовою. До того ж знання словацької значно підвищує ваші шанси на успішну адаптацію в країні та відкриває перспективи працевлаштування.

Однак, щоб досягти впевненого рівня володіння, важливо обрати ефективні курси словацької мови, на яких студенти опановують навички спілкування, читання й письма. Наші онлайн-курси створені з урахуванням потреб тих, хто хоче вивчити словацьку мову швидко та результативно.

Переваги вивчення мови онлайн

Вивчайте словацьку мову онлайн - зручно та ефективно

Формат онлайн-навчання стає дедалі популярнішим завдяки своїй гнучкості. Наші дистанційні курси словацької мови ідеально підходять для тих, хто хоче вчитися у комфортних умовах - з будь-якого куточка світу та у зручний час. Ви самі обираєте місце та ритм занять, а ми гарантуємо результат.

Основні переваги нашого підходу:

  • Зручність: Навчайтеся там, де вам комфортно, використовуючи Google Classroom, Google Meet або Zoom.
  • Економія часу: Не потрібно витрачати години на дорогу.
  • Гнучкий розклад: Заняття проходять 2–3 рази на тиждень по 1год/ 1 годині 20 хвилин - легко поєднати з навчанням у школі чи університеті.

Почему выбирают именно наши курсы

01

Досвідчені викладачі

Наші викладачі мають понад 10 років досвіду роботи зі студентами з України та інших країн. Вони розуміють ваші цілі та допоможуть ефективно вивчити словацьку мову, навіть якщо ви починаєте з нульового рівня.

02

Висока якість навчання

Наші студенти відзначають індивідуальний підхід, дружню атмосферу та реальні результати. 100% позитивних відгуків підтверджують ефективність курсу словацької мови.

03

Заняття у компактних групах

Ми формуємо групи по 6-7 осіб, що дозволяє викладачу приділяти увагу кожному. Такий формат робить вивчення словацької мови комфортним і результативним.

04

Ефективна навчальна програма

Наш курс охоплює весь шлях - від A0 до B2. Ви зможете почати вивчення словацької мови з нуля та досягти впевненого рівня володіння: говорити, писати й розуміти мову.

05

Домашні завдання для закріплення

Для закріплення матеріалу викладачі дають завдання на 2-6 години на тиждень. Це сприяє поглибленому вивченню словацької мови та швидкому прогресу.

Тести для перевірки знань і самостійного вивчення словацької мови

Щоб вивчення словацької мови стало ще цікавішим та ефективнішим, ми підготували для вас спеціальні тести.

Що на вас чекає:

  • Лексичні тести: базові слова та вирази.
  • Граматичні вправи: закріплення ключових правил.
  • Аудіювання: короткі аудіофрагменти з запитаннями.
  • Читання: завдання на розуміння текстів.
  • Підсумкові тести: після кожного розділу курсу.

Вони допоможуть щодня закріплювати нову лексику, повторювати граматичні правила та контролювати власний прогрес. Кожен тест містить багато запитань і регулярно доповнюється новими завданнями, щоб вивчення словацької мови було максимально продуктивним. Скажімо так: самоучитель завжди під рукою!

Переваги наших тестів:

  • Миттєві результати
  • Персональні рекомендації: для подальшого навчання.
  • Можливість повторного проходження: для кращого засвоєння матеріалу.
  • Навчайтесь легко та впевнено! З нашими тестами ви подолаєте мовний бар'єр і приїдете до Словаччини вже з хорошими знаннями.
Пройти тест

Програма підготовки для учнів 10-х класів

Майбутні випускники, які планують вступ до словацьких університетів у 2026/27 році, можуть розпочати підготовку вже зараз. Провідні виші вимагають підтвердження знання мови на рівні B1 або B2, і наявність сертифіката суттєво підвищує шанси на успішне зарахування.

Ми розробили спеціалізовану програму для старшокласників, що включає підготовку до складання сертифіката зі словацької мови. Це допоможе не лише краще опанувати мову, а й значно полегшить проходження вступних випробувань. Абітурієнти зі впевненим знанням словацької почуваються спокійніше на іспитах, а отже, показують кращі результати.

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Програма підготовки для учнів 10-х класів

Для кого наші курси

Наші курси словацької мови підходять для:

  • Школярів і студентів, які планують вступати до словацьких університетів.
  • Абітурієнтів, яким потрібно добре опанувати мову для складання вступних іспитів.
  • Тих, хто хоче отримати сертифікат рівня B1/B2 для навчання.
  • Тих, хто планує переїзд і прагне впевнено спілкуватися в повсякденному житті.

Ми займаємося лише освітою. Це наша спеціалізація, і ми знаємо, як допомогти вам досягти результату: вступити, вивчити мову та адаптуватися в Словаччині.

Як проходять заняття

Кожне заняття включає в себе теоретичну та практичну частину. Ми використовуємо сучасні методики, які роблять процес вивчення словацької мови цікавим та продуктивним:

  • Комунікативний підхід - акцент на розмовну практику.
  • Аудіо- та відеоматеріали для занурення в мовне середовище.
  • Індивідуальні рекомендації викладача для покращення навичок.
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Результати навчання

Пройшовши наші курси словацької мови, ви:

  • Навчитесь впевнено спілкуватися словацькою мовою.
  • Будете готові до вступу в університет або працевлаштування.
  • Отримаєте навички, які залишаться з вами на все життя.

Ми гарантуємо прогрес кожному студенту, який дотримується програми та виконує домашні завдання.

Результати навчання

Відгуки наших студентів

Наші випускники відзначають якість викладання і доброзичливу атмосферу. Ось, що вони говорять про нас:

Відгук
Fedir
Чудова компанія! Надає повну інформацію та допомогу на всіх етапах вступу. Гуртожиток отримав одразу після приїзду до Братислави. Завжди знаходять вихід із будь-якої ситуації, знають відповідь на кожне запитання. Справжні професіонали своєї справи!
Fedir
29.06.2025
Відгук
Михайло
Прекрасный сервис , прекрасные сотрудники , которыепомогают подать все документы и так же оформить все документы, не оставляют в беде и доводят начатое до конца , было нетмлрно работать с такой профессиональной командой , рекомендую всем своим знакомым и друзьям.
Михайло
02.06.2025
Відгук
Давид
З великим задоволенням хочу подякувати компанії Postupai за професіоналізм і всебічну підтримку під час мого вступу до університету в Словаччині. Завдяки Їхній злагодженій роботі процес пройшов максимально легко та без стресу. Postupai не лише допомогли з подачею документів, а й забезпечили повний супровід: реєстрація, оформлення сім-карти, відкриття рахунку, побутові поради — все було організовано чітко та з турботою. Особлива подяка кураторам за ввічливість, уважність і щире бажання допомогти.
Давид
24.05.2025
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Як записатися на курси словацької мови

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Зв’яжіться з нами через форму на сайті або зателефонуйте за вказаним номером. Ви також можете записатися на пробне заняття, щоб переконатися, що наші курси словацької мови підходять саме вам.

Ваш шлях до успішного майбутнього починається тут. Курси словацької допоможуть вам досягти поставлених цілей - вступ до університету, працевлаштування або особистий розвиток. Не відкладайте мрії на потім - почніть навчання вже сьогодні!

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