Курси словацької мови від Postupai

Урок - від 1 години до 1 години 20 хвилин

Ціна - від 4 євро за урок

Можлива оплата частинами

З нами ви отримуєте більше, ніж просто заняття з репетитором:

Займайтесь із викладачем - якщо хочете швидше адаптуватися до мови.

Обирайте Postupai - якщо прагнете впевнено опанувати словацьку мову.

якщо прагнете впевнено опанувати словацьку мову. Записуйтеся на наші курси: ми пропонуємо спікінг-клуби, які допомагають подолати мовний бар’єр і страх спілкування.

І пам’ятайте: що більше занять - то нижча ціна. І більше бонусів!