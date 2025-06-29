Майбутні випускники, які планують вступ до словацьких університетів у 2026/27 році, можуть розпочати підготовку вже зараз. Провідні виші вимагають підтвердження знання мови на рівні B1 або B2, і наявність сертифіката суттєво підвищує шанси на успішне зарахування.
Ми розробили спеціалізовану програму для старшокласників, що включає підготовку до складання сертифіката зі словацької мови. Це допоможе не лише краще опанувати мову, а й значно полегшить проходження вступних випробувань. Абітурієнти зі впевненим знанням словацької почуваються спокійніше на іспитах, а отже, показують кращі результати.