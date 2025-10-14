Курс словацької мови онлайн від викладача Беати Сливки

Професійний онлайн-курс, створений для тих, хто прагне впевнено володіти словацькою мовою, підготуватися до вступу та легко адаптуватися до навчання у Словаччині. Навчання проходить у зручному форматі Zoom у невеликих групах по 6-7 осіб, що забезпечує індивідуальну увагу до кожного студента.

Період навчання - орієнтовно з 03 листопада 2025 року до 29 травня 2026 року

Розклад занять

Понеділок, середа, п’ятниця - з 16:00 до 17:00

31 грудня - вихідний день.

Мета курсу

Програма розрахована на досягнення рівня володіння словацькою мовою B1, який дозволяє складати вступні іспити, підтримувати розмову та впевнено почуватися під час навчання в університеті.

Курс поєднує граматику, розмовну практику, роботу з аудіо- та відеоматеріалами, а також реальні приклади з університетського життя у Словаччині. Заняття проводяться в атмосфері підтримки, що мотивує студентів спілкуватися словацькою з перших уроків.

Як зазначає викладач Беата Сливка, усе залежить від мотивації самого студента, але викладач завжди робить максимум для результату. «Я даю студентам не лише знання, а й натхнення. Моє завдання - допомогти кожному полюбити словацьку мову, зрозуміти її логіку та навчитися спілкуватися впевнено», - підкреслює пані Беата.