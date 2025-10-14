Платформа супроводу для навчання в Словаччині
Головна Всі курси Курси словацької мови Курс словацької мови онлайн від викладача Беати Сливки
Курс словацької мови онлайн від викладача Беати Сливки
старт 03.11.2025
88 занять
Пн, Ср, Пт з 16:00 до 17:00
Вихідний - 31.12.2025
Тривалість уроку - 60 хвилин
Місце проведення - online - zoom
Курс словацької мови онлайн від викладача Беати Сливки

Весь курс - 7 місяців
Набір у нову групу відкритий до 03.11.2025
470 €

Професійний онлайн-курс, створений для тих, хто прагне впевнено володіти словацькою мовою, підготуватися до вступу та легко адаптуватися до навчання у Словаччині. Навчання проходить у зручному форматі Zoom у невеликих групах по 6-7 осіб, що забезпечує індивідуальну увагу до кожного студента.

  • Період навчання - орієнтовно з 03 листопада 2025 року до 29 травня 2026 року
  • Викладач - Сливка Беата
  • Кількість учасників у групі - 6-7 осіб
  • Тривалість одного заняття - 60 хвилин
  • Формат - онлайн (Zoom)
  • Вартість курсу - 22 500 грн
  • Загальна кількість занять - 88

Розклад занять

  • Понеділок, середа, п’ятниця - з 16:00 до 17:00
  • 31 грудня - вихідний день.

Мета курсу

Програма розрахована на досягнення рівня володіння словацькою мовою B1, який дозволяє складати вступні іспити, підтримувати розмову та впевнено почуватися під час навчання в університеті.

Курс поєднує граматику, розмовну практику, роботу з аудіо- та відеоматеріалами, а також реальні приклади з університетського життя у Словаччині. Заняття проводяться в атмосфері підтримки, що мотивує студентів спілкуватися словацькою з перших уроків.

Як зазначає викладач Беата Сливка, усе залежить від мотивації самого студента, але викладач завжди робить максимум для результату. «Я даю студентам не лише знання, а й натхнення. Моє завдання - допомогти кожному полюбити словацьку мову, зрозуміти її логіку та навчитися спілкуватися впевнено», - підкреслює пані Беата.

Беата Сливка
Досвід викладання 25 років

Беата Сливка - досвідчений викладач словацької мови

Репетитор із понад 25-річним досвідом викладання, викладач кафедри слов’янських мов. Протягом семи років проживала у Словаччині, де досконало опанувала всі нюанси словацької мови та методику її викладання в університеті Матея Бела.

Працювала при Університеті Коменського в рамках підготовчих курсів UJOPe, де допомагала іноземним студентам успішно скласти вступні іспити та адаптуватися до навчання.

Заняття з Беатою - це професійна підготовка, жива мова, сучасні матеріали та дружня атмосфера, яка мотивує говорити словацькою впевнено з перших уроків.

Хочеш вільно володіти словацькою та вступити до університету без іспитів?

Реєструйся на курс від Postupai вже сьогодні - отримай місце у групі з досвідченим викладачем і зроби перший крок до навчання у Словаччині.

Зареєструватися на курс

