Онлайн-курс словацької мови з Мариною Яшник
Онлайн-курс словацької мови з Мариною Яшник
старт 03.11.2025
88 занять
Пн, Ср з 19:00 до 20:20
Вихідний - 01.01.2026
Тривалість уроку - 80 хвилин
Місце проведення - Google Classroom (Meet)
Онлайн-курс словацької мови з Мариною Яшник

Весь курс - 10 місяців
Набір у нову групу відкритий до 03.11.2025
500 €

Це сучасна навчальна програма для тих, хто планує вступати до університетів Словаччини або хоче впевнено спілкуватися словацькою у навчанні, роботі чи подорожах. Курс поєднує ефективну методику, системний підхід і дружню атмосферу занять у малих групах по 6 - 7 осіб.

Програма побудована так, щоб поступово привести учня до рівня B1, необхідного для вступу до державних університетів Словаччини. Викладачка Марина Яшнік має багаторічний досвід викладання, практику у Пряшівському університеті та вміє пояснювати матеріал легко, цікаво й доступно.

Заняття проходять онлайн у Google Classroom з підключенням через Google Meet двічі на тиждень по 80 хвилин. Навчання охоплює 88 інтерактивних уроків, під час яких студенти засвоюють граматику, вимову, практичні діалоги та лексику, необхідну для життя і навчання у Словаччині.

У програмі курсу

  • поетапне опанування граматики та розмовних тем;
  • розвиток навичок говоріння, читання, письма та розуміння мови на слух;
  • сучасні комунікативні методики та інтерактивні завдання;
  • підготовка до реального спілкування та вступних іспитів.

Вартість курсу становить 24 100 грн, тривалість з 03 листопада 2025 року до 27 серпня 2026 року.

Розклад

  • Понеділок: 19:00 - 20:20
  • Середа: 19:00 - 20:20

(01 січня 2026 року вихідний)

Місце проведення: онлайн, Google Classroom + Google Meet.

Курси словацької мови від Postupai розраховані на абітурієнтів, студентів і всіх, хто прагне легко та впевнено опанувати мову для вступу в університети Словаччини або подальшого навчання.

Реєструйся на курси словацької мови від Postupai вже зараз - зроби перший крок до навчання у Словаччині!

Марина Яшник
Досвід викладання 10 років

Марина Яшник - професійна викладачка словацької мови з глибокими знаннями, натхненням і щирою любов’ю до викладання.

Вона закінчила Ужгородський національний університет за спеціальністю «Словацька мова та література», а також пройшла додаткову підготовку в Інституті післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки УжНУ, отримавши філологічну кваліфікацію з української мови та літератури. Педагогічні навички вдосконалювала під час практики в Пряшівському університеті у Словаччині, де опанувала сучасні методики викладання словацької як іноземної.

Марина має досвід роботи з дітьми, підлітками та студентами різних рівнів підготовки. Викладає у форматі індивідуальних і групових занять, поєднуючи системність із доброзичливою атмосферою.

На уроках переважає живе спілкування словацькою мовою з першого заняття. Застосовуються інтерактивні підходи: розмовні ігри, міні-тести, кросворди, логічні вправи, короткі діалоги й творчі завдання. У фокусі — практичне використання мови, вимова, розширення словникового запасу та впевненість у спілкуванні.

Учні відзначають уважність, спокій та вміння Марини знаходити індивідуальний підхід. Мета занять проста і водночас амбіційна - допомогти кожному впевнено заговорити словацькою і відчути задоволення від навчання.

Реєструйся на курс словацької мови від Postupai вже зараз і почни шлях до вступу разом із викладачкою, яка допоможе впевнено опанувати словацьку.

