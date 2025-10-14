Онлайн-курс словацької мови з Мариною Яшник

Це сучасна навчальна програма для тих, хто планує вступати до університетів Словаччини або хоче впевнено спілкуватися словацькою у навчанні, роботі чи подорожах. Курс поєднує ефективну методику, системний підхід і дружню атмосферу занять у малих групах по 6 - 7 осіб.

Програма побудована так, щоб поступово привести учня до рівня B1, необхідного для вступу до державних університетів Словаччини. Викладачка Марина Яшнік має багаторічний досвід викладання, практику у Пряшівському університеті та вміє пояснювати матеріал легко, цікаво й доступно.

Заняття проходять онлайн у Google Classroom з підключенням через Google Meet двічі на тиждень по 80 хвилин. Навчання охоплює 88 інтерактивних уроків, під час яких студенти засвоюють граматику, вимову, практичні діалоги та лексику, необхідну для життя і навчання у Словаччині.

У програмі курсу

поетапне опанування граматики та розмовних тем;

розвиток навичок говоріння, читання, письма та розуміння мови на слух;

сучасні комунікативні методики та інтерактивні завдання;

підготовка до реального спілкування та вступних іспитів.

Вартість курсу становить 24 100 грн, тривалість з 03 листопада 2025 року до 27 серпня 2026 року.

Розклад

Понеділок: 19:00 - 20:20

Середа: 19:00 - 20:20

(01 січня 2026 року вихідний)

Місце проведення: онлайн, Google Classroom + Google Meet.

Курси словацької мови від Postupai розраховані на абітурієнтів, студентів і всіх, хто прагне легко та впевнено опанувати мову для вступу в університети Словаччини або подальшого навчання.

Реєструйся на курси словацької мови від Postupai вже зараз - зроби перший крок до навчання у Словаччині!