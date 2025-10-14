Онлайн-курс словацкого языка с Мариной Яшник

Это современная учебная программа для тех, кто планирует поступать в университеты Словакии или хочет уверенно говорить по-словацки в учёбе, работе или путешествиях. Курс сочетает эффективную методику, системный подход и дружескую атмосферу занятий в малых группах по 6 - 7 человек.

Программа построена так, чтобы постепенно привести ученика к уровню B1, необходимому для поступления в государственные университеты Словакии. Преподаватель Марина Яшник имеет многолетний опыт преподавания, практику в Прешовском университете и умеет объяснять материал легко, интересно и доступно.

Занятия проходят онлайн в Google Classroom с подключением через Google Meet дважды в неделю по 80 минут. Обучение включает 88 интерактивных уроков, во время которых студенты осваивают грамматику, произношение, практические диалоги и лексику, необходимую для жизни и учёбы в Словакии.

В программе курса

пошаговое освоение грамматики и разговорных тем;

развитие навыков говорения, чтения, письма и понимания речи на слух;

современные коммуникативные методики и интерактивные задания;

подготовка к реальному общению и вступительным экзаменам.

Стоимость курса составляет 24 100 грн, продолжительность с 03 ноября 2025 года по 27 августа 2026 года.

Расписание

Понедельник: 19:00 - 20:20

Среда: 19:00 - 20:20

(01 января 2026 года выходной)

Место проведения: онлайн, Google Classroom + Google Meet.

Курсы словацкого языка от Postupai рассчитаны на абитуриентов, студентов и всех, кто стремится легко и уверенно овладеть языком для поступления в университеты Словакии или дальнейшего обучения.

Регистрируйся на курсы словацкого языка от Postupai уже сейчас - сделай первый шаг к обучению в Словакии!