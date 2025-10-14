Платформа сопровождения для обучения в Словакии
Главная Все курсы Онлайн-курсы словацкого языка - готовься к поступлению легко Онлайн-курс словацкого языка с Мариной Яшник
Онлайн-курс словацкого языка с Мариной Яшник
старт 03.11.2025
88 занятий
Пн, Ср с 19:00 до 20:20
Выходной - 01.01.2026
Продолжительность урока - 80 минут
Место проведения - Google Classroom (Meet)
Онлайн-курс словацкого языка с Мариной Яшник

Весь курс - 10 месяцев
Набор в новую группу открыт до 03.11.2025
500 €

Это современная учебная программа для тех, кто планирует поступать в университеты Словакии или хочет уверенно говорить по-словацки в учёбе, работе или путешествиях. Курс сочетает эффективную методику, системный подход и дружескую атмосферу занятий в малых группах по 6 - 7 человек.

Программа построена так, чтобы постепенно привести ученика к уровню B1, необходимому для поступления в государственные университеты Словакии. Преподаватель Марина Яшник имеет многолетний опыт преподавания, практику в Прешовском университете и умеет объяснять материал легко, интересно и доступно.

Занятия проходят онлайн в Google Classroom с подключением через Google Meet дважды в неделю по 80 минут. Обучение включает 88 интерактивных уроков, во время которых студенты осваивают грамматику, произношение, практические диалоги и лексику, необходимую для жизни и учёбы в Словакии.

В программе курса

  • пошаговое освоение грамматики и разговорных тем;
  • развитие навыков говорения, чтения, письма и понимания речи на слух;
  • современные коммуникативные методики и интерактивные задания;
  • подготовка к реальному общению и вступительным экзаменам.

Стоимость курса составляет 24 100 грн, продолжительность с 03 ноября 2025 года по 27 августа 2026 года.

Расписание

  • Понедельник: 19:00 - 20:20
  • Среда: 19:00 - 20:20

(01 января 2026 года выходной)

Место проведения: онлайн, Google Classroom + Google Meet.

Курсы словацкого языка от Postupai рассчитаны на абитуриентов, студентов и всех, кто стремится легко и уверенно овладеть языком для поступления в университеты Словакии или дальнейшего обучения.

Регистрируйся на курсы словацкого языка от Postupai уже сейчас - сделай первый шаг к обучению в Словакии!

Марина Яшник
Опыт преподавания 10 лет

Марина Яшник - профессиональный преподаватель словацкого языка с глубокими знаниями, вдохновением и искренней любовью к своему делу.

Она окончила Ужгородский национальный университет по специальности «Словацкий язык и литература», а также прошла дополнительную подготовку в Институте последипломного образования и доуниверситетской подготовки УжНУ, получив филологическую квалификацию по украинскому языку и литературе. Педагогические навыки совершенствовала во время практики в Прешовском университете в Словакии, где освоила современные методики преподавания словацкого как иностранного.

Марина имеет опыт работы с детьми, подростками и студентами разных уровней подготовки. Преподает в формате индивидуальных и групповых занятий, сочетая системность с доброжелательной атмосферой.

На уроках преобладает живое общение на словацком языке с первого занятия. Применяются интерактивные подходы: разговорные игры, мини-тесты, кроссворды, логические упражнения, короткие диалоги и творческие задания. В центре внимания - практическое использование языка, произношение, расширение словарного запаса и уверенность в общении.

Ученики отмечают внимательность, спокойствие и умение Марины находить индивидуальный подход. Цель занятий проста и в то же время амбициозна - помочь каждому уверенно заговорить по-словацки и получить удовольствие от процесса обучения.

Регистрируйся на курс словацкого языка от Postupai уже сейчас и начни путь к поступлению вместе с преподавателем, которая поможет уверенно освоить словацкий язык.

