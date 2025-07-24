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Главная Все курсы Онлайн-курсы словацкого языка - готовься к поступлению легко Очные курсы словацкого языка в EUBA
Очные курсы словацкого языка в EUBA
старт 22.10.2025
814 занятий
Пн.- Пт. с 08:00 до 13:00
Каникулы - 22.12.2025–09.01.2026
Продолжительность урока - 4 часа в день
Место проведения - Братислава, очно
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Очные курсы словацкого языка в EUBA

Весь курс - 10 месяцев
Набор в новую группу открыт до 28.09.2025
3290 €

Годовая очная программа в Братиславе на 2025/2026 учебный год

Для вас создан годовой очный курс словацкого языка и подготовки к поступлению, на котором вы освоите язык до уровня B2.1, научитесь воспринимать лекции на слух, писать академические тексты, а также разберётесь в профильных предметах - экономике, математике, обществознании и логике. Так вы преодолеете языковой барьер и будете готовы к обучению в словацком вузе.

Этот курс подходит тем, кто изучает словацкий с нуля и планирует поступать в университеты Словакии на словацком языке. Вся программа уже включена в стоимость, обучение проходит на кампусе Экономического университета в Братиславе.

Что вас ждёт:

*Курсы ведут носители словацкого языка.

  • Курс ведут опытные преподаватели и университетские лекторы.
  • Продолжительность курса: 22 октября 2025 — 31 августа 2026
  • 610 академических часов очных занятий
  • Комбинация языка и профильной подготовки
  • Обучение в кампусе университета в Братиславе
  • Поддержка кураторов и доступ к методическим материалам
  • Проживание в общежитии от 90 до 250 €/мес (по запросу)
  • Итоговое тестирование и официальный сертификат
  • Вид на жительство на 1 год с возможностью продления на 3–4 года по учебе

В стоимость курса не входит:

  • Оформление документов
  • Питание
  • Проживание в общежитии
Языковая и профессиональная подготовка
Опыт подготовки иностранных студентов - более 15 лет

Экономический университет в Братиславе

Экономический университет в Братиславе (EUBA) ежегодно проводит очный курс словацкого языка и профильной подготовки для иностранных абитуриентов. Программа включает изучение языка до уровня B2.1, адаптацию к академической среде и подготовку по экономике, математике, обществознанию и логике.

Обучение проходит в кампусе университета. В начале курса участники получают официальное решение о зачислении - документ, необходимый для подачи на ВНЖ в Словакии. По завершении курса выдается сертификат.

Каждый год абитуриенты Postupai выбирают этот курс как старт: они осознанно выделяют 1 год на изучение языка и подготовку к поступлению. Это даёт уверенность, необходимый уровень и успешную адаптацию в Словакии.

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