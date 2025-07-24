Годовая очная программа в Братиславе на 2025/2026 учебный год
Для вас создан годовой очный курс словацкого языка и подготовки к поступлению, на котором вы освоите язык до уровня B2.1, научитесь воспринимать лекции на слух, писать академические тексты, а также разберётесь в профильных предметах - экономике, математике, обществознании и логике. Так вы преодолеете языковой барьер и будете готовы к обучению в словацком вузе.
Этот курс подходит тем, кто изучает словацкий с нуля и планирует поступать в университеты Словакии на словацком языке. Вся программа уже включена в стоимость, обучение проходит на кампусе Экономического университета в Братиславе.
Что вас ждёт:
*Курсы ведут носители словацкого языка.
- Курс ведут опытные преподаватели и университетские лекторы.
- Продолжительность курса: 22 октября 2025 — 31 августа 2026
- 610 академических часов очных занятий
- Комбинация языка и профильной подготовки
- Обучение в кампусе университета в Братиславе
- Поддержка кураторов и доступ к методическим материалам
- Проживание в общежитии от 90 до 250 €/мес (по запросу)
- Итоговое тестирование и официальный сертификат
- Вид на жительство на 1 год с возможностью продления на 3–4 года по учебе
В стоимость курса не входит:
- Оформление документов
- Питание
- Проживание в общежитии