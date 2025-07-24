Очные курсы словацкого языка в EUBA

Годовая очная программа в Братиславе на 2025/2026 учебный год

Для вас создан годовой очный курс словацкого языка и подготовки к поступлению, на котором вы освоите язык до уровня B2.1, научитесь воспринимать лекции на слух, писать академические тексты, а также разберётесь в профильных предметах - экономике, математике, обществознании и логике. Так вы преодолеете языковой барьер и будете готовы к обучению в словацком вузе.

Этот курс подходит тем, кто изучает словацкий с нуля и планирует поступать в университеты Словакии на словацком языке. Вся программа уже включена в стоимость, обучение проходит на кампусе Экономического университета в Братиславе.

Что вас ждёт:

*Курсы ведут носители словацкого языка.

Курс ведут опытные преподаватели и университетские лекторы.

Продолжительность курса: 22 октября 2025 — 31 августа 2026

22 октября 2025 — 31 августа 2026 610 академических часов очных занятий

очных занятий Комбинация языка и профильной подготовки

Обучение в кампусе университета в Братиславе

Поддержка кураторов и доступ к методическим материалам

Проживание в общежитии от 90 до 250 €/мес (по запросу)

(по запросу) Итоговое тестирование и официальный сертификат

Вид на жительство на 1 год с возможностью продления на 3–4 года по учебе

В стоимость курса не входит: