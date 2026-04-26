Платформа сопровождения для обучения в Словакии
09:00 - 18:00 ПН - ПТ Вопрос-ответ
ru ua
+380 (67) 295 41 77
Главная
Университеты
Услуги
Курсы
Блог
Тесты
О нас
Отзывы
Контакты
Получить консультацию
Оставить заявку
ru ua
Главная
Университеты
Услуги
Курсы
Блог
Тесты
О нас
Отзывы
Контакты
+380 (67) 295 41 77 +380 (95) 277 41 77 +380 (73) 277 41 77
09:00 - 18:00 ПН - ПТ Вопрос-ответ
Главная Все курсы Онлайн-курсы словацкого языка - готовься к поступлению легко Курс словацкого языка с Викторией Куторгой
Курс словацкого языка с Викторией Куторгой
старт 11.05.2026
92 занятий
ПН, СР, ПТ с 17:00 до 18:20
Поступление - 2027/2028
Продолжительность урока - 80 минут
Место проведения - Google Classroom (Meet)
Похожие курсы
Онлайн-обучение словацкому: курс Кристины Шевчук Онлайн-курс словацкого языка с Мариной Яшник Онлайн-курс словацкого языка от преподавателя Беаты Сливки Очные курсы словацкого языка в EUBA

Курс словацкого языка с Викторией Куторгой

Весь курс - 8 месяцев
Набор в новую группу открыт до 10.05.2026
490 €

Словацкий язык для поступления в Словакию

Это современная учебная программа для тех, кто планирует поступать в университеты Словакии или хочет уверенно говорить по-словацки в учёбе, работе и повседневной жизни. Курс сочетает эффективные методики, системный подход и комфортную атмосферу занятий в малых группах по 6 - 7 человек.

Программа построена так, чтобы постепенно вывести студента на уровень B1 - уровень, необходимый для поступления в государственные университеты Словакии. Преподаватель Виктория Куторга имеет более 10 лет опыта, академическую филологическую подготовку и практический опыт работы в Словакии, что позволяет эффективно сочетать теорию с реальным применением языка.

Занятия проходят онлайн через Google Meet трижды в неделю. Обучение включает 92 интерактивных занятия, во время которых студенты осваивают грамматику, произношение, разговорную практику и лексику, необходимую для жизни и учёбы в Словакии.

В программе курса

  • постепенное и системное освоение грамматики и разговорных тем;
  • развитие навыков говорения, чтения, письма и аудирования;
  • интерактивные методики с акцентом на живое общение;
  • моделирование реальных ситуаций жизни и учёбы в Словакии;
  • подготовка к вступительным экзаменам и внутренним тестам университетов.

Подготовка к тестам по словацкому языку

Курс также направлен на подготовку к сдаче внутренних тестов словацкого языка в университетах Словакии, а также экзамена SCIO по словацкому языку. В процессе обучения студенты работают с типовыми заданиями, развивают навыки понимания текста, грамматики и логики языка, что позволяет уверенно проходить тестирование.

Особое внимание уделяется формату заданий, скорости выполнения и пониманию структуры тестов. Благодаря этому студенты не только достигают уровня B1, но и получают практическую подготовку к реальным экзаменационным условиям.

Стоимость курса - 490 евро. Продолжительность обучения: с 11 мая 2026 года по 09 декабря 2026 года.

Расписание

  • Понедельник: 17:20 - 18:40
  • Среда: 17:20 - 18:40
  • Пятница: 17:20 - 18:40

Формат обучения: онлайн, Google Meet.

Курсы словацкого языка от Postupai рассчитаны на абитуриентов, студентов и всех, кто хочет уверенно освоить язык для поступления и успешного обучения в университетах Словакии.

Записывайся на курс словацкого языка от Postupai уже сегодня - сделай первый шаг к поступлению в Словакию!

Виктория Куторга
Опыт преподавания 10 лет

Виктория Куторга - преподаватель словацкого языка для поступления в Словакию

Виктория Куторга - опытный преподаватель с более чем 10-летней практикой, для которой обучение - это сочетание системного подхода, современных методик и реального результата. Она помогает студентам не просто выучить язык, а уверенно использовать его в учёбе и повседневной жизни в Словакии.

Образование и квалификация

Виктория получила степень магистра филологии в Ужгородском национальном университете по специальности «преподаватель иностранного языка и литературы». Также имеет опыт стажировки и работы в Словакии как преподаватель и переводчик, что позволяет передавать студентам не только теоретические знания, но и реальную языковую практику.

Опыт преподавания

Имеет более 10 лет профессионального опыта работы со студентами разного возраста и уровня подготовки - от начального до B2. Проводит занятия в онлайн-формате, работает с индивидуальными и групповыми программами.

Преподаёт словацкий язык для абитуриентов, студентов и всех, кто планирует обучение или жизнь в Словакии. Помогает подготовиться к поступлению, сдаче языковых тестов и адаптации в новой среде.

Методики и подход

Главный принцип Виктории - обучение через практику и погружение в языковую среду. В своей работе она использует:

  • интерактивный подход - акцент на разговорной практике и живом общении;
  • погружение в языковую среду - фильмы, музыка, подкасты и материалы на словацком языке;
  • моделирование реальных ситуаций - обучение через сценарии жизни и учёбы в Словакии;
  • самостоятельную работу - развитие навыков мышления, письма и анализа.

На занятиях студенты активно взаимодействуют, говорят с первого урока, учатся понимать живую речь и не боятся ошибок. Теория сразу закрепляется практикой, что даёт быстрый и заметный результат.

Цель преподавателя

Главная цель - научить студентов уверенно использовать словацкий язык в учёбе, быту и общении, подготовить к поступлению в университеты Словакии и мотивировать к дальнейшему развитию даже после завершения курса.

Записывайся на курс словацкого языка от Postupai и начни путь к уверенному владению языком вместе с преподавателем, которая даёт результат и поддерживает на каждом этапе.

Зарегистрироваться на курс

Читайте блог

Комьюнити во время учёбы за границей

Комьюнити студентов - ключ к успешной адаптации и обучению за границей.

Лайфхаки
26.04.2026
Куда можно поступить без НМТ в 2027 году

Поступление без НМТ в 2027 году: Словакию

Полезное
22.04.2026
Читать блог