Курс словацкого языка с Викторией Куторгой

Словацкий язык для поступления в Словакию
Это современная учебная программа для тех, кто планирует поступать в университеты Словакии или хочет уверенно говорить по-словацки в учёбе, работе и повседневной жизни. Курс сочетает эффективные методики, системный подход и комфортную атмосферу занятий в малых группах по 6 - 7 человек.
Программа построена так, чтобы постепенно вывести студента на уровень B1 - уровень, необходимый для поступления в государственные университеты Словакии. Преподаватель Виктория Куторга имеет более 10 лет опыта, академическую филологическую подготовку и практический опыт работы в Словакии, что позволяет эффективно сочетать теорию с реальным применением языка.
Занятия проходят онлайн через Google Meet трижды в неделю. Обучение включает 92 интерактивных занятия, во время которых студенты осваивают грамматику, произношение, разговорную практику и лексику, необходимую для жизни и учёбы в Словакии.
В программе курса
- постепенное и системное освоение грамматики и разговорных тем;
- развитие навыков говорения, чтения, письма и аудирования;
- интерактивные методики с акцентом на живое общение;
- моделирование реальных ситуаций жизни и учёбы в Словакии;
- подготовка к вступительным экзаменам и внутренним тестам университетов.
Подготовка к тестам по словацкому языку
Курс также направлен на подготовку к сдаче внутренних тестов словацкого языка в университетах Словакии, а также экзамена SCIO по словацкому языку. В процессе обучения студенты работают с типовыми заданиями, развивают навыки понимания текста, грамматики и логики языка, что позволяет уверенно проходить тестирование.
Особое внимание уделяется формату заданий, скорости выполнения и пониманию структуры тестов. Благодаря этому студенты не только достигают уровня B1, но и получают практическую подготовку к реальным экзаменационным условиям.
Стоимость курса - 490 евро. Продолжительность обучения: с 11 мая 2026 года по 09 декабря 2026 года.
Расписание
- Понедельник: 17:20 - 18:40
- Среда: 17:20 - 18:40
- Пятница: 17:20 - 18:40
Формат обучения: онлайн, Google Meet.
Курсы словацкого языка от Postupai рассчитаны на абитуриентов, студентов и всех, кто хочет уверенно освоить язык для поступления и успешного обучения в университетах Словакии.
