Курс словацкого языка с Викторией Куторгой

Словацкий язык для поступления в Словакию

Это современная учебная программа для тех, кто планирует поступать в университеты Словакии или хочет уверенно говорить по-словацки в учёбе, работе и повседневной жизни. Курс сочетает эффективные методики, системный подход и комфортную атмосферу занятий в малых группах по 6 - 7 человек.

Программа построена так, чтобы постепенно вывести студента на уровень B1 - уровень, необходимый для поступления в государственные университеты Словакии. Преподаватель Виктория Куторга имеет более 10 лет опыта, академическую филологическую подготовку и практический опыт работы в Словакии, что позволяет эффективно сочетать теорию с реальным применением языка.

Занятия проходят онлайн через Google Meet трижды в неделю. Обучение включает 92 интерактивных занятия, во время которых студенты осваивают грамматику, произношение, разговорную практику и лексику, необходимую для жизни и учёбы в Словакии.

В программе курса

постепенное и системное освоение грамматики и разговорных тем;

развитие навыков говорения, чтения, письма и аудирования;

интерактивные методики с акцентом на живое общение;

моделирование реальных ситуаций жизни и учёбы в Словакии;

подготовка к вступительным экзаменам и внутренним тестам университетов.

Подготовка к тестам по словацкому языку

Курс также направлен на подготовку к сдаче внутренних тестов словацкого языка в университетах Словакии, а также экзамена SCIO по словацкому языку. В процессе обучения студенты работают с типовыми заданиями, развивают навыки понимания текста, грамматики и логики языка, что позволяет уверенно проходить тестирование.

Особое внимание уделяется формату заданий, скорости выполнения и пониманию структуры тестов. Благодаря этому студенты не только достигают уровня B1, но и получают практическую подготовку к реальным экзаменационным условиям.

Стоимость курса - 490 евро. Продолжительность обучения: с 11 мая 2026 года по 09 декабря 2026 года.

Расписание

Понедельник: 17:20 - 18:40

Среда: 17:20 - 18:40

Пятница: 17:20 - 18:40

Формат обучения: онлайн, Google Meet.

Курсы словацкого языка от Postupai рассчитаны на абитуриентов, студентов и всех, кто хочет уверенно освоить язык для поступления и успешного обучения в университетах Словакии.

Записывайся на курс словацкого языка от Postupai уже сегодня - сделай первый шаг к поступлению в Словакию!