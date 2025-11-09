Платформа сопровождения для обучения в Словакии
Онлайн-обучение словацкому: курс Кристины Шевчук
Онлайн-обучение словацкому: курс Кристины Шевчук
старт 09.12.2025
107 занятий
Пн, Ср с 19:00 до 20:20
Выходной - 01.01.2026
Продолжительность урока - 80 минут
Место проведения - Google Classroom (Meet)
Онлайн-обучение словацкому: курс Кристины Шевчук

Весь курс - 9 месяцев
Набор в новую группу открыт до 08.12.2025
595 €

Это современная учебная программа для тех, кто планирует поступать в университеты Словакии или хочет уверенно говорить по-словацки в учёбе, работе и путешествиях. Курс сочетает эффективные методики, системный подход и комфортную атмосферу занятий в малых группах по 6 - 7 человек.

Программа построена так, чтобы постепенно вывести студента на уровень B1 - уровень, необходимый для поступления в государственные университеты Словакии. Преподаватель Кристина Шевчук имеет многолетний опыт, академическую подготовку в Университете Матея Бела и сочетает коммуникативный подход с интерактивной практикой.

Занятия проходят онлайн в Google Classroom с подключением через Google Meet трижды в неделю. Учёба включает 107 интерактивных уроков, во время которых студенты осваивают грамматику, произношение, практические диалоги и лексику, необходимую для жизни и учёбы в Словакии.

В программе курса

  • постепенное и системное освоение грамматики и разговорных тем;
  • развитие навыков говорения, чтения, письма и аудирования;
  • современные коммуникативные методики и задания, основанные на реальных ситуациях;
  • подготовка к реальному общению и вступительным экзаменам.

Стоимость курса составляет 29 000 грн. Продолжительность обучения: с 9 декабря 2025 года по 15 августа 2026 года.

Расписание

  • Вторник: 18:30 - 19:50
  • Среда: 18:30 - 19:50
  • Пятница: 19:00 - 20:20

(01 января 2026 года - выходной)

Место проведения: онлайн, Google Classroom + Google Meet.

Курсы словацкого языка от Postupai рассчитаны на абитуриентов, студентов и всех, кто стремится уверенно освоить язык для поступления и успешного обучения в университетах Словакии.

Регистрируйся на курс словацкого языка от Postupai уже сегодня - сделай первый шаг к поступлению в Словакии!

Кристина Шевчук
Опыт преподавания 4 года

Кристина Шевчук - преподаватель словацкого и английского языков

Кристина Шевчук - молодая, вдохновленная и уже опытная преподавательница, для которой обучение - это призвание, а не просто профессия. Она сочетает академическую подготовку, современные методики и искреннее желание помочь студентам уверенно освоить язык.

Образование и квалификация

Кристина завершила бакалавриат на философском факультете Университета Матея Бела в Банской Быстрице по специальности «Учитель английского языка и литературы и словацкого языка и литературы». Сейчас продолжает обучение в магистратуре по тому же направлению.

Опыт преподавания

Своё первое занятие Кристина провела ещё в 16 лет. Сегодня у неё более 4 лет профессионального опыта работы с учениками разного возраста - от детей до взрослых, от абсолютных новичков до уровня B2.

Она преподаёт в формате онлайн: проводит индивидуальные, парные и групповые занятия по словацкому и английскому языкам для украинцев, словаков и иностранцев других национальностей. Занятия может вести на украинском, словацком, английском и русском языках.

Методики и подход

Главный принцип Кристины - обучение через практику и живое общение. Она использует:

  • Communicative Approach - развитие реальной разговорной речи;
  • Task-Based Learning - обучение через выполнение практических задач;
  • интерактивные упражнения, диалоги, ролевые игры;
  • видео из Instagram и TikTok о реальной жизни в Словакии;
  • работу в парах и групповые активности.

Она создаёт атмосферу взаимодействия и интереса: грамматика и лексика объясняются просто и сразу применяются на практике. Ученики с первого же урока говорят, слушают, обмениваются мнениями и учатся не бояться ошибок.

Цель преподавателя

Кристина стремится к тому, чтобы каждый студент после занятия чувствовал себя увереннее, мог легко общаться со словаками и был готов хоть завтра сдать тест по словацкому языку.

Записывайся на курс словацкого языка от Postupai и начни путь к уверенному владению языком вместе с преподавателем, которая вдохновляет и поддерживает на каждом этапе.

