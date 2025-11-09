Онлайн-обучение словацкому: курс Кристины Шевчук

Это современная учебная программа для тех, кто планирует поступать в университеты Словакии или хочет уверенно говорить по-словацки в учёбе, работе и путешествиях. Курс сочетает эффективные методики, системный подход и комфортную атмосферу занятий в малых группах по 6 - 7 человек.

Программа построена так, чтобы постепенно вывести студента на уровень B1 - уровень, необходимый для поступления в государственные университеты Словакии. Преподаватель Кристина Шевчук имеет многолетний опыт, академическую подготовку в Университете Матея Бела и сочетает коммуникативный подход с интерактивной практикой.

Занятия проходят онлайн в Google Classroom с подключением через Google Meet трижды в неделю. Учёба включает 107 интерактивных уроков, во время которых студенты осваивают грамматику, произношение, практические диалоги и лексику, необходимую для жизни и учёбы в Словакии.

В программе курса

постепенное и системное освоение грамматики и разговорных тем;

развитие навыков говорения, чтения, письма и аудирования;

современные коммуникативные методики и задания, основанные на реальных ситуациях;

подготовка к реальному общению и вступительным экзаменам.

Стоимость курса составляет 29 000 грн. Продолжительность обучения: с 9 декабря 2025 года по 15 августа 2026 года.

Расписание

Вторник: 18:30 - 19:50

Среда: 18:30 - 19:50

Пятница: 19:00 - 20:20

(01 января 2026 года - выходной)

Место проведения: онлайн, Google Classroom + Google Meet.

Курсы словацкого языка от Postupai рассчитаны на абитуриентов, студентов и всех, кто стремится уверенно освоить язык для поступления и успешного обучения в университетах Словакии.

Регистрируйся на курс словацкого языка от Postupai уже сегодня - сделай первый шаг к поступлению в Словакии!