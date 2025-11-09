Онлайн-навчання словацької мови: курс Крістіни Шевчук

Це сучасна навчальна програма для тих, хто планує вступати до університетів Словаччини або хоче впевнено спілкуватися словацькою мовою у навчанні, роботі та подорожах. Курс поєднує ефективні методики, системний підхід і комфортну атмосферу занять у малих групах по 6 - 7 осіб.

Програма побудована так, щоб поступово вивести студента на рівень B1 - рівень, необхідний для вступу до державних університетів Словаччини. Викладачка Крістіна Шевчук має багаторічний досвід, академічну підготовку в Університеті Матея Бела та поєднує комунікативний підхід з інтерактивною практикою.

Заняття проходять онлайн у Google Classroom з підключенням через Google Meet тричі на тиждень. Навчання включає 107 інтерактивних уроків, під час яких студенти опановують граматику, вимову, практичні діалоги та лексику, необхідну для життя й навчання в Словаччині.

У програмі курсу

поступове та системне опрацювання граматики й розмовних тем;

розвиток навичок говоріння, читання, письма та аудіювання;

сучасні комунікативні методики та завдання, засновані на реальних ситуаціях;

підготовка до реального спілкування та вступних іспитів.

Вартість курсу становить 29 000 грн. Тривалість навчання: з 9 грудня 2025 року по 15 серпня 2026 року.

Розклад

Вівторок: 18:30 - 19:50

Середа: 18:30 - 19:50

П’ятниця: 19:00 - 20:20

(01 січня 2026 року - вихідний)

Місце проведення: онлайн, Google Classroom + Google Meet.

Курси словацької мови від Postupai розраховані на абітурієнтів, студентів та всіх, хто прагне впевнено опанувати мову для вступу та успішного навчання в університетах Словаччини.

Реєструйся на курс словацької мови від Postupai вже сьогодні - зроби перший крок до навчання в Словаччині!