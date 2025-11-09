Платформа супроводу для навчання в Словаччині
09:00 - 18:00 ПН - ПТ Запитання-відповідь
ru ua
+380 (67) 295 41 77
Головна
Університети
Послуги
Курси
Блог
Тести
Про нас
Відгуки
Контакти
Отримати консультацію
Залишити заявку
ru ua
Головна
Університети
Послуги
Курси
Блог
Тести
Про нас
Відгуки
Контакти
+380 (67) 295 41 77 +380 (95) 277 41 77 +380 (73) 277 41 77
09:00 - 18:00 ПН - ПТ Запитання-відповідь
Головна Всі курси Курси словацької мови Онлайн-навчання словацької мови: курс Крістіни Шевчук
Онлайн-навчання словацької мови: курс Крістіни Шевчук
старт 09.12.2025
107 занять
Пн, Ср з 19:00 до 20:20
Вихідний - 01.01.2026
Тривалість уроку - 80 хвилин
Місце проведення - Google Classroom (Meet)
Схожі курси
Онлайн-курс словацької мови з Мариною Яшник Курс словацької мови онлайн від викладача Беати Сливки Очні курси словацької мови в EUBA

Онлайн-навчання словацької мови: курс Крістіни Шевчук

Весь курс - 9 місяців
Набір у нову групу відкритий до 08.12.2025
595 €

Це сучасна навчальна програма для тих, хто планує вступати до університетів Словаччини або хоче впевнено спілкуватися словацькою мовою у навчанні, роботі та подорожах. Курс поєднує ефективні методики, системний підхід і комфортну атмосферу занять у малих групах по 6 - 7 осіб.

Програма побудована так, щоб поступово вивести студента на рівень B1 - рівень, необхідний для вступу до державних університетів Словаччини. Викладачка Крістіна Шевчук має багаторічний досвід, академічну підготовку в Університеті Матея Бела та поєднує комунікативний підхід з інтерактивною практикою.

Заняття проходять онлайн у Google Classroom з підключенням через Google Meet тричі на тиждень. Навчання включає 107 інтерактивних уроків, під час яких студенти опановують граматику, вимову, практичні діалоги та лексику, необхідну для життя й навчання в Словаччині.

У програмі курсу

  • поступове та системне опрацювання граматики й розмовних тем;
  • розвиток навичок говоріння, читання, письма та аудіювання;
  • сучасні комунікативні методики та завдання, засновані на реальних ситуаціях;
  • підготовка до реального спілкування та вступних іспитів.

Вартість курсу становить 29 000 грн. Тривалість навчання: з 9 грудня 2025 року по 15 серпня 2026 року.

Розклад

  • Вівторок: 18:30 - 19:50
  • Середа: 18:30 - 19:50
  • П’ятниця: 19:00 - 20:20

(01 січня 2026 року - вихідний)

Місце проведення: онлайн, Google Classroom + Google Meet.

Курси словацької мови від Postupai розраховані на абітурієнтів, студентів та всіх, хто прагне впевнено опанувати мову для вступу та успішного навчання в університетах Словаччини.

Реєструйся на курс словацької мови від Postupai вже сьогодні - зроби перший крок до навчання в Словаччині!

Крістіна Шевчук
Досвід викладання 4 роки

Крістіна Шевчук - викладачка словацької та англійської мов

Крістіна Шевчук - молода, натхненна та вже досвідчена викладачка, для якої навчання - це покликання, а не просто професія. Вона поєднує академічну підготовку, сучасні методики та щире бажання допомогти студентам впевнено опанувати мову.

Освіта та кваліфікація

Крістіна закінчила бакалаврат на філософському факультеті Університету Матея Бела у Банській Бистриці за спеціальністю «Учитель англійської мови та літератури і словацької мови та літератури». Зараз продовжує навчання в магістратурі за цим самим напрямом.

Досвід викладання

Свої перші уроки Крістіна почала проводити ще в 16 років. Сьогодні вона має понад 4 роки професійного досвіду роботи з учнями різного віку - від дітей до дорослих, від повних початківців до студентів рівня B2.

Вона викладає у форматі онлайн: проводить індивідуальні, парні та групові заняття зі словацької та англійської мов для українців, словаків та іноземців інших національностей. Уроки може вести українською, словацькою, англійською та російською мовами.

Методики та підхід

Головний принцип Крістіни - навчання через практику та живе спілкування. Вона використовує:

  • Communicative Approach - розвиток реального мовлення;
  • Task-Based Learning - навчання через виконання практичних завдань;
  • інтерактивні вправи, діалоги, рольові ігри;
  • відео з Instagram та TikTok про реальне життя в Словаччині;
  • роботу в парах та групові активності.

Вона створює атмосферу взаємодії та зацікавлення: граматика та лексика пояснюються просто й одразу застосовуються на практиці. Учні з першого уроку говорять, слухають, обмінюються думками та вчаться не боятися помилок.

Мета викладачки

Крістіна прагне, щоб кожен студент після заняття почувався впевненіше, міг легко спілкуватися зі словаками та був готовий хоч завтра скласти тест зі словацької мови.

Записуйся на курс словацької мови від Postupai та почни шлях до впевненого володіння мовою разом із викладачкою, яка надихає і підтримує на кожному етапі.

Зареєструватися на курс

Читайте блог

Навчання у Словаччині, Чехії та Польщі

Порівняння навчання у Словаччині, Чехії та Польщі: де вигідніше вчитися після 11 класу, як вступити, скільки коштує життя та що обрати українським випускникам.

Корисне
09.11.2025
Де краще здобути освіту - в Європі чи Україні

Вступ до Європи після 11 класу реальний! Дізнайся, як отримати безкоштовну освіту у Словаччині та навчатися без іспитів.

Новини
09.11.2025
Читати блог