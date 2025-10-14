Платформа сопровождения для обучения в Словакии
09:00 - 18:00 ПН - ПТ Вопрос-ответ
ru ua
+380 (67) 295 41 77
Главная
Университеты
Услуги
Курсы
Блог
Тесты
О нас
Отзывы
Контакты
Получить консультацию
Оставить заявку
ru ua
Главная
Университеты
Услуги
Курсы
Блог
Тесты
О нас
Отзывы
Контакты
+380 (67) 295 41 77 +380 (95) 277 41 77 +380 (73) 277 41 77
09:00 - 18:00 ПН - ПТ Вопрос-ответ
Главная Все курсы Онлайн-курсы словацкого языка - готовься к поступлению легко Онлайн-курс словацкого языка от преподавателя Беаты Сливки
Онлайн-курс словацкого языка от преподавателя Беаты Сливки
старт 03.11.2025
88 занятий
Пн, Ср, Пт с 16:00 до 17:00
Выходной - 31.12.2025
Продолжительность урока - 60 минут
Место проведения - online - zoom
Похожие курсы
Онлайн-курс словацкого языка с Мариной Яшник Очные курсы словацкого языка в EUBA

Онлайн-курс словацкого языка от преподавателя Беаты Сливки

Весь курс - 7 месяцев
Набор в новую группу открыт до 03.11.2025
470 €

Профессиональный онлайн-курс, созданный для тех, кто стремится уверенно владеть словацким языком, подготовиться к поступлению и легко адаптироваться к обучению в Словакии. Занятия проходят в удобном формате Zoom в небольших группах по 6-7 человек, что обеспечивает индивидуальное внимание к каждому студенту.

  • Период обучения - ориентировочно с 03 ноября 2025 года по 29 мая 2026 года
  • Преподаватель - Беата Сливка
  • Количество участников в группе - 6-7 человек
  • Продолжительность одного занятия - 60 минут
  • Формат - онлайн (Zoom)
  • Стоимость курса - 22 500 грн
  • Общее количество занятий - 88

Расписание занятий

  • Понедельник, среда, пятница - с 16:00 до 17:00
  • 31 декабря - выходной день.

Цель курса

Программа рассчитана на достижение уровня владения словацким языком B1, который позволяет успешно сдавать вступительные экзамены, поддерживать разговор и уверенно чувствовать себя во время обучения в университете.

Курс сочетает грамматику, разговорную практику, работу с аудио- и видеоматериалами, а также реальные примеры из университетской жизни в Словакии. Занятия проходят в атмосфере поддержки, которая мотивирует студентов говорить по-словацки с первых уроков.

Как отмечает преподаватель Беата Сливка, многое зависит от мотивации самого студента, однако преподаватель всегда делает максимум ради результата. «Я даю студентам не только знания, но и вдохновение. Моя задача - помочь каждому полюбить словацкий язык, понять его логику и научиться уверенно общаться», - подчеркивает госпожа Беата.

Беата Сливка
Опыт преподавания 25 лет

Беата Сливка - опытный преподаватель словацкого языка

Репетитор с более чем 25-летним опытом преподавания, преподаватель кафедры славянских языков. В течение семи лет проживала в Словакии, где в совершенстве освоила все нюансы словацкого языка и методику его преподавания в университете Матея Бела.

Работала при Университете Коменского в рамках подготовительных курсов UJOPe, где помогала иностранным студентам успешно сдать вступительные экзамены и адаптироваться к обучению.

Занятия с Беатой - это профессиональная подготовка, живая речь, современные материалы и дружеская атмосфера, которая мотивирует говорить по-словацки уверенно с первых уроков.

Хочешь свободно владеть словацким и поступить в университет без экзаменов?

Регистрируйся на курс от Postupai уже сегодня - получи место в группе с опытным преподавателем и сделай первый шаг к обучению в Словакии.

Зарегистрироваться на курс

Читайте блог

Электроэнергетика и будущее - обучение в Словакии для инженеров нового поколения

Электроэнергетика и искусственный интеллект - будущее инженерии и бесплатного обучения в Словакии

Полезное
14.10.2025
Система EES на границе Украина - Словакия

На границе Украина - Словакия с 12 октября 2025 года вводится система EES - цифровая регистрация въезда и выезда. Узнай, кого она касается и что изменится.

Новости
11.10.2025
Читать блог