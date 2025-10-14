Онлайн-курс словацкого языка от преподавателя Беаты Сливки

Профессиональный онлайн-курс, созданный для тех, кто стремится уверенно владеть словацким языком, подготовиться к поступлению и легко адаптироваться к обучению в Словакии. Занятия проходят в удобном формате Zoom в небольших группах по 6-7 человек, что обеспечивает индивидуальное внимание к каждому студенту.

Период обучения - ориентировочно с 03 ноября 2025 года по 29 мая 2026 года

- ориентировочно с 03 ноября 2025 года по 29 мая 2026 года Преподаватель - Беата Сливка

Беата Сливка Количество участников в группе - 6-7 человек

- 6-7 человек Продолжительность одного занятия - 60 минут

60 минут Формат - онлайн (Zoom)

онлайн (Zoom) Стоимость курса - 22 500 грн

22 500 грн Общее количество занятий - 88

Расписание занятий

Понедельник, среда, пятница - с 16:00 до 17:00

31 декабря - выходной день.

Цель курса

Программа рассчитана на достижение уровня владения словацким языком B1, который позволяет успешно сдавать вступительные экзамены, поддерживать разговор и уверенно чувствовать себя во время обучения в университете.

Курс сочетает грамматику, разговорную практику, работу с аудио- и видеоматериалами, а также реальные примеры из университетской жизни в Словакии. Занятия проходят в атмосфере поддержки, которая мотивирует студентов говорить по-словацки с первых уроков.

Как отмечает преподаватель Беата Сливка, многое зависит от мотивации самого студента, однако преподаватель всегда делает максимум ради результата. «Я даю студентам не только знания, но и вдохновение. Моя задача - помочь каждому полюбить словацкий язык, понять его логику и научиться уверенно общаться», - подчеркивает госпожа Беата.