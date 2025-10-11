Платформа сопровождения для обучения в Словакии
Главная Блог Система EES на границе Украина - Словакия

Система EES на границе Украина - Словакия

Блог
дата изменения: 11.10.2025

Новая система EES в Европе

С 12 октября 2025 года на словацко-украинской границе начинает работать новая европейская система контроля EES (Entry/Exit System) - по-русски «Система въезда и выезда».

Это часть масштабной программы по цифровизации границ Европейского Союза, направленной на повышение безопасности и прозрачности передвижения.

Новые правила касаются граждан стран, не входящих в ЕС - прежде всего украинцев, белорусов и молдаван, которые пересекают границу с короткосрочной целью: туристической, учебной или деловой.

Содержание

Система EES на границе Украина - Словакия

С EES контроль на границе станет быстрее, а студенты с ВНЖ пересекают её без ограничений

Что такое система EES и зачем она нужна

Раньше при пересечении границы пограничники ставили штамп в паспорт. Теперь это будет происходить автоматически. Система EES фиксирует все пересечения в электронном виде, заменяя ручную отметку в документе. В базу данных вносятся:

  • дата и место въезда или выезда;
  • паспортные данные;
  • фото лица и отпечатки четырёх пальцев;
  • сведения о возможных отказах во въезде.

Эта информация сохраняется в единой европейской базе. Цель системы - ускорить прохождение границы, повысить безопасность и исключить случаи превышения разрешённого срока пребывания в Шенгенской зоне.

Когда и где запускается система EES на границе со Словакией

Внедрение EES проходит постепенно. План работы на словацко-украинских пунктах пропуска:

  • 12 октября - Чиерна-над-Тисой (Čierna nad Tisou) - Чоп и Матёвске-Войковце (Maťovské Vojkovce) - Павлово;
  • 21 октября - Убля (Ubľa) - Малый Березный;
  • 23 октября - Велке-Слеменце (Veľké Slemence) - Мали-Селменці (Malé Slemence);
  • 28 октября - Вишне-Немецке (Vyšné Nemecké) - Ужгород.

Первые недели возможны небольшие очереди, так как всем въезжающим предстоит пройти первичную регистрацию и биометрическую проверку.

Кого касается система EES

Система распространяется на всех граждан третьих стран, которые въезжают в ЕС по визе или без визы, но с краткосрочной целью - до 90 дней в течение 180-дневного периода. Если вы путешествуете в Словакию, едете в гости или на отдых, ваши данные будут автоматически внесены в систему. При следующих пересечениях границы процедура займёт меньше времени, так как данные уже будут сохранены.

Кого EES не касается

Если вы живёте или учитесь в Словакии официально и имеете студенческий ВНЖ (побит), система EES на вас не распространяется. Такие лица считаются резидентами страны, а не туристами. Для студентов с побитом въезд и выезд из Словакии остаются такими же, как раньше - без задержек и ограничений. EES может зафиксировать только ваш первый въезд в страну до получения ВНЖ, но в дальнейшем пересечение границы будет происходить в обычном порядке.

Что важно знать студентам и родителям

  • Биометрический паспорт обязателен. Без него регистрация в системе невозможна.
  • Первый въезд может занять больше времени. Пограничники сделают фото и снимут отпечатки пальцев - это стандартная процедура.
  • Сохраняйте даты поездок. EES автоматически подсчитывает, сколько дней вы провели в ЕС, чтобы избежать превышения лимита 90/180.
  • Студенческий ВНЖ гарантирует свободный проезд. После оформления побита студенты пересекают границу без ограничений, так как являются официальными резидентами.
  • Данные защищены. Система соответствует стандартам ЕС по защите персональной информации.

Почему EES важна и как она упростит поездки

Система EES - это не новая виза и не дополнительный контроль, а цифровая замена старым штампам. Теперь все данные хранятся в едином реестре, что исключает ошибки и ускоряет пропуск через границу. Для родителей студентов это дополнительная гарантия безопасности: Европа фиксирует каждый въезд и выезд, а значит, ваш ребёнок всегда находится под официальным учётом.

Для студентов с действующим побитом ничего не меняется - они продолжают учиться и путешествовать в Словакии без ограничений. EES влияет только на тех, кто въезжает по безвизу или визе на короткий срок.

Итог: EES - это шаг к цифровым границам Европы

Новая система въезда и выезда сделает пересечение границ безопаснее и удобнее. Она не создаёт трудностей для студентов, имеющих студенческий ВНЖ, и не требует от родителей дополнительных документов. Всё, что нужно путешественникам - биометрический паспорт и немного больше времени при первом въезде.

Postupai помогает студентам и родителям понимать новые правила в Европе и делает поступление в Словакию простым и безопасным.

Вопрос-ответ

  • Кого касается система EES на границе Украина - Словакия?

    Система EES применяется к гражданам стран, не входящих в ЕС, которые въезжают в Словакию или другие страны Шенгенской зоны на короткий срок — до 90 дней. Это касается путешественников, туристов и тех, кто приезжает по безвизу.

  • Нужно ли проходить EES студентам с побитом (ВНЖ)?

    Нет, студенты с действующим побитом (студенческим ВНЖ) не подпадают под систему EES. Они считаются резидентами страны и пересекают границу в обычном порядке без ограничений и повторной биометрической регистрации.

Если у Тебя еще остались вопросы по данной теме

Можешь задать их и получить бесплатные специализированные ответы

