С 12 октября 2025 года на словацко-украинской границе начинает работать новая европейская система контроля EES (Entry/Exit System) - по-русски «Система въезда и выезда».
Это часть масштабной программы по цифровизации границ Европейского Союза, направленной на повышение безопасности и прозрачности передвижения.
Новые правила касаются граждан стран, не входящих в ЕС - прежде всего украинцев, белорусов и молдаван, которые пересекают границу с короткосрочной целью: туристической, учебной или деловой.
С EES контроль на границе станет быстрее, а студенты с ВНЖ пересекают её без ограничений
Раньше при пересечении границы пограничники ставили штамп в паспорт. Теперь это будет происходить автоматически. Система EES фиксирует все пересечения в электронном виде, заменяя ручную отметку в документе. В базу данных вносятся:
Эта информация сохраняется в единой европейской базе. Цель системы - ускорить прохождение границы, повысить безопасность и исключить случаи превышения разрешённого срока пребывания в Шенгенской зоне.
Внедрение EES проходит постепенно. План работы на словацко-украинских пунктах пропуска:
Первые недели возможны небольшие очереди, так как всем въезжающим предстоит пройти первичную регистрацию и биометрическую проверку.
Система распространяется на всех граждан третьих стран, которые въезжают в ЕС по визе или без визы, но с краткосрочной целью - до 90 дней в течение 180-дневного периода. Если вы путешествуете в Словакию, едете в гости или на отдых, ваши данные будут автоматически внесены в систему. При следующих пересечениях границы процедура займёт меньше времени, так как данные уже будут сохранены.
Если вы живёте или учитесь в Словакии официально и имеете студенческий ВНЖ (побит), система EES на вас не распространяется. Такие лица считаются резидентами страны, а не туристами. Для студентов с побитом въезд и выезд из Словакии остаются такими же, как раньше - без задержек и ограничений. EES может зафиксировать только ваш первый въезд в страну до получения ВНЖ, но в дальнейшем пересечение границы будет происходить в обычном порядке.
Система EES - это не новая виза и не дополнительный контроль, а цифровая замена старым штампам. Теперь все данные хранятся в едином реестре, что исключает ошибки и ускоряет пропуск через границу. Для родителей студентов это дополнительная гарантия безопасности: Европа фиксирует каждый въезд и выезд, а значит, ваш ребёнок всегда находится под официальным учётом.
Для студентов с действующим побитом ничего не меняется - они продолжают учиться и путешествовать в Словакии без ограничений. EES влияет только на тех, кто въезжает по безвизу или визе на короткий срок.
Новая система въезда и выезда сделает пересечение границ безопаснее и удобнее. Она не создаёт трудностей для студентов, имеющих студенческий ВНЖ, и не требует от родителей дополнительных документов. Всё, что нужно путешественникам - биометрический паспорт и немного больше времени при первом въезде.
Система EES применяется к гражданам стран, не входящих в ЕС, которые въезжают в Словакию или другие страны Шенгенской зоны на короткий срок — до 90 дней. Это касается путешественников, туристов и тех, кто приезжает по безвизу.
Нет, студенты с действующим побитом (студенческим ВНЖ) не подпадают под систему EES. Они считаются резидентами страны и пересекают границу в обычном порядке без ограничений и повторной биометрической регистрации.
