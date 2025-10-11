Новые правила касаются граждан стран, не входящих в ЕС - прежде всего украинцев, белорусов и молдаван, которые пересекают границу с короткосрочной целью: туристической, учебной или деловой.

С EES контроль на границе станет быстрее, а студенты с ВНЖ пересекают её без ограничений

Что такое система EES и зачем она нужна

Раньше при пересечении границы пограничники ставили штамп в паспорт. Теперь это будет происходить автоматически. Система EES фиксирует все пересечения в электронном виде, заменяя ручную отметку в документе. В базу данных вносятся:

дата и место въезда или выезда;

паспортные данные;

фото лица и отпечатки четырёх пальцев;

сведения о возможных отказах во въезде.

Эта информация сохраняется в единой европейской базе. Цель системы - ускорить прохождение границы, повысить безопасность и исключить случаи превышения разрешённого срока пребывания в Шенгенской зоне.

Когда и где запускается система EES на границе со Словакией

Внедрение EES проходит постепенно. План работы на словацко-украинских пунктах пропуска:

12 октября - Чиерна-над-Тисой (Čierna nad Tisou) - Чоп и Матёвске-Войковце (Maťovské Vojkovce) - Павлово;

21 октября - Убля (Ubľa) - Малый Березный;

23 октября - Велке-Слеменце (Veľké Slemence) - Мали-Селменці (Malé Slemence);

28 октября - Вишне-Немецке (Vyšné Nemecké) - Ужгород.

Первые недели возможны небольшие очереди, так как всем въезжающим предстоит пройти первичную регистрацию и биометрическую проверку.

Кого касается система EES

Система распространяется на всех граждан третьих стран, которые въезжают в ЕС по визе или без визы, но с краткосрочной целью - до 90 дней в течение 180-дневного периода. Если вы путешествуете в Словакию, едете в гости или на отдых, ваши данные будут автоматически внесены в систему. При следующих пересечениях границы процедура займёт меньше времени, так как данные уже будут сохранены.

Кого EES не касается

Если вы живёте или учитесь в Словакии официально и имеете студенческий ВНЖ (побит), система EES на вас не распространяется. Такие лица считаются резидентами страны, а не туристами. Для студентов с побитом въезд и выезд из Словакии остаются такими же, как раньше - без задержек и ограничений. EES может зафиксировать только ваш первый въезд в страну до получения ВНЖ, но в дальнейшем пересечение границы будет происходить в обычном порядке.