З 12 жовтня 2025 року на словацько-українському кордоні починає діяти нова європейська система контролю EES (Entry/Exit System) - українською «Система в’їзду та виїзду».
Це частина масштабної програми цифровізації кордонів Європейського Союзу, спрямованої на підвищення безпеки та прозорості пересування.
Нові правила стосуються громадян країн, що не входять до ЄС - насамперед українців, білорусів і молдован, які перетинають кордон із короткостроковою метою: туристичною, навчальною або діловою.
З EES контроль на кордоні стане швидшим, а студенти з ВНЖ перетинатимуть його без обмежень.
Раніше під час перетину кордону прикордонники ставили штамп у паспорт. Тепер це відбуватиметься автоматично. Система EES фіксує всі перетини в електронному вигляді, замінюючи ручну відмітку в документі. До бази даних вносяться:
Ця інформація зберігатиметься в єдиній європейській базі даних. Мета системи - пришвидшити проходження кордону, підвищити безпеку та запобігти перевищенню дозволеного терміну перебування в Шенгенській зоні.
Впровадження системи EES відбувається поступово. План запуску на словацько-українських пунктах пропуску:
У перші тижні можливі невеликі черги, адже всім, хто в’їжджає, потрібно буде пройти первинну реєстрацію та біометричну перевірку.
Система поширюється на всіх громадян третіх країн, які в’їжджають до ЄС за візою або безвізом із короткостроковою метою - до 90 днів протягом 180-денного періоду. Якщо ви подорожуєте до Словаччини, їдете у гості чи на відпочинок, ваші дані автоматично вноситимуться до системи. Під час наступних перетинів кордону процедура буде швидшою, адже інформація вже зберігатиметься в базі.
Якщо ви проживаєте або навчаєтесь у Словаччині офіційно та маєте студентський ВНЖ (побит), система EES на вас не поширюється. Такі особи вважаються резидентами країни, а не туристами. Для студентів із побитом в’їзд і виїзд зі Словаччини залишаються такими ж, як і раніше - без затримок та обмежень. Система EES може зафіксувати лише ваш перший в’їзд до країни до отримання ВНЖ, але надалі перетин кордону відбуватиметься у звичайному порядку.
Система EES - це не нова віза і не додатковий контроль, а цифрова заміна старим штампам у паспорті. Тепер усі дані зберігаються в єдиному реєстрі, що зменшує кількість помилок і пришвидшує пропуск через кордон. Для батьків студентів це додаткова гарантія безпеки: Європа фіксує кожен в’їзд і виїзд, а отже, ваша дитина завжди перебуває під офіційним контролем.
Для студентів із чинним побитом нічого не змінюється - вони продовжують навчатися та подорожувати у Словаччині без обмежень. Система EES впливає лише на тих, хто в’їжджає за безвізом або короткостроковою візою.
Нова система в’їзду та виїзду зробить перетин кордонів безпечнішим і зручнішим. Вона не створює труднощів для студентів зі студентським ВНЖ і не вимагає від батьків додаткових документів. Усе, що потрібно мандрівникам - біометричний паспорт і трохи більше часу під час першого в’їзду.
Система EES застосовується до громадян країн, що не входять до ЄС, які в’їжджають до Словаччини або інших країн Шенгенської зони на короткий термін - до 90 днів. Це стосується мандрівників, туристів і тих, хто подорожує за безвізовим режимом.
Ні, студенти з чинним побитом (студентським ВНЖ) не підпадають під дію системи EES. Вони вважаються резидентами країни та перетинають кордон у звичному порядку без обмежень і повторної біометричної реєстрації.
