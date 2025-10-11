Нові правила стосуються громадян країн, що не входять до ЄС - насамперед українців, білорусів і молдован, які перетинають кордон із короткостроковою метою: туристичною, навчальною або діловою.

З EES контроль на кордоні стане швидшим, а студенти з ВНЖ перетинатимуть його без обмежень.

Що таке система EES і навіщо вона потрібна

Раніше під час перетину кордону прикордонники ставили штамп у паспорт. Тепер це відбуватиметься автоматично. Система EES фіксує всі перетини в електронному вигляді, замінюючи ручну відмітку в документі. До бази даних вносяться:

дата та місце в’їзду або виїзду;

паспортні дані;

фотографія обличчя та відбитки чотирьох пальців;

відомості про можливі відмови у в’їзді.

Ця інформація зберігатиметься в єдиній європейській базі даних. Мета системи - пришвидшити проходження кордону, підвищити безпеку та запобігти перевищенню дозволеного терміну перебування в Шенгенській зоні.

Коли та де запускається система EES на кордоні зі Словаччиною

Впровадження системи EES відбувається поступово. План запуску на словацько-українських пунктах пропуску:

12 жовтня - Чієрна-над-Тісоу (Čierna nad Tisou) - Чоп та Матевське-Войковце (Maťovské Vojkovce) - Павлово;

21 жовтня - Убля (Ubľa) - Малий Березний;

23 жовтня - Вельке-Слеменце (Veľké Slemence) - Малі-Селменці (Malé Slemence);

28 жовтня - Вишнє-Нємецке (Vyšné Nemecké) - Ужгород.

У перші тижні можливі невеликі черги, адже всім, хто в’їжджає, потрібно буде пройти первинну реєстрацію та біометричну перевірку.

Кого стосується система EES

Система поширюється на всіх громадян третіх країн, які в’їжджають до ЄС за візою або безвізом із короткостроковою метою - до 90 днів протягом 180-денного періоду. Якщо ви подорожуєте до Словаччини, їдете у гості чи на відпочинок, ваші дані автоматично вноситимуться до системи. Під час наступних перетинів кордону процедура буде швидшою, адже інформація вже зберігатиметься в базі.

Кого система EES не стосується

Якщо ви проживаєте або навчаєтесь у Словаччині офіційно та маєте студентський ВНЖ (побит), система EES на вас не поширюється. Такі особи вважаються резидентами країни, а не туристами. Для студентів із побитом в’їзд і виїзд зі Словаччини залишаються такими ж, як і раніше - без затримок та обмежень. Система EES може зафіксувати лише ваш перший в’їзд до країни до отримання ВНЖ, але надалі перетин кордону відбуватиметься у звичайному порядку.