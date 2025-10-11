Платформа супроводу для навчання в Словаччині
Система EES на кордоні Україна - Словаччина

Система EES на кордоні Україна - Словаччина

Блог
дата зміни: 11.10.2025

З 12 жовтня 2025 року на словацько-українському кордоні починає діяти нова європейська система контролю EES (Entry/Exit System) - українською «Система в’їзду та виїзду».

Це частина масштабної програми цифровізації кордонів Європейського Союзу, спрямованої на підвищення безпеки та прозорості пересування.

Нові правила стосуються громадян країн, що не входять до ЄС - насамперед українців, білорусів і молдован, які перетинають кордон із короткостроковою метою: туристичною, навчальною або діловою.

Зміст

Система EES на кордоні Україна - Словаччина

З EES контроль на кордоні стане швидшим, а студенти з ВНЖ перетинатимуть його без обмежень.

Що таке система EES і навіщо вона потрібна

Раніше під час перетину кордону прикордонники ставили штамп у паспорт. Тепер це відбуватиметься автоматично. Система EES фіксує всі перетини в електронному вигляді, замінюючи ручну відмітку в документі. До бази даних вносяться:

  • дата та місце в’їзду або виїзду;
  • паспортні дані;
  • фотографія обличчя та відбитки чотирьох пальців;
  • відомості про можливі відмови у в’їзді.

Ця інформація зберігатиметься в єдиній європейській базі даних. Мета системи - пришвидшити проходження кордону, підвищити безпеку та запобігти перевищенню дозволеного терміну перебування в Шенгенській зоні.

Коли та де запускається система EES на кордоні зі Словаччиною

Впровадження системи EES відбувається поступово. План запуску на словацько-українських пунктах пропуску:

  • 12 жовтня - Чієрна-над-Тісоу (Čierna nad Tisou) - Чоп та Матевське-Войковце (Maťovské Vojkovce) - Павлово;
  • 21 жовтня - Убля (Ubľa) - Малий Березний;
  • 23 жовтня - Вельке-Слеменце (Veľké Slemence) - Малі-Селменці (Malé Slemence);
  • 28 жовтня - Вишнє-Нємецке (Vyšné Nemecké) - Ужгород.

У перші тижні можливі невеликі черги, адже всім, хто в’їжджає, потрібно буде пройти первинну реєстрацію та біометричну перевірку.

Кого стосується система EES

Система поширюється на всіх громадян третіх країн, які в’їжджають до ЄС за візою або безвізом із короткостроковою метою - до 90 днів протягом 180-денного періоду. Якщо ви подорожуєте до Словаччини, їдете у гості чи на відпочинок, ваші дані автоматично вноситимуться до системи. Під час наступних перетинів кордону процедура буде швидшою, адже інформація вже зберігатиметься в базі.

Кого система EES не стосується

Якщо ви проживаєте або навчаєтесь у Словаччині офіційно та маєте студентський ВНЖ (побит), система EES на вас не поширюється. Такі особи вважаються резидентами країни, а не туристами. Для студентів із побитом в’їзд і виїзд зі Словаччини залишаються такими ж, як і раніше - без затримок та обмежень. Система EES може зафіксувати лише ваш перший в’їзд до країни до отримання ВНЖ, але надалі перетин кордону відбуватиметься у звичайному порядку.

Хочеш навчатися в Європі та вільно подорожувати країнами ЄС?

Що важливо знати студентам і батькам

  • Біометричний паспорт обов’язковий. Без нього реєстрація в системі неможлива.
  • Перший в’їзд може зайняти більше часу. Прикордонники зроблять фото та знімуть відбитки пальців - це стандартна процедура.
  • Зберігайте дати поїздок. Система EES автоматично підраховує, скільки днів ви перебували в ЄС, щоб уникнути перевищення ліміту 90/180.
  • Студентський ВНЖ гарантує вільний проїзд. Після оформлення побиту студенти перетинають кордон без обмежень, адже вважаються офіційними резидентами країни.
  • Дані захищені. Система відповідає стандартам ЄС щодо захисту персональної інформації.

Чому система EES важлива та як вона спростить подорожі

Система EES - це не нова віза і не додатковий контроль, а цифрова заміна старим штампам у паспорті. Тепер усі дані зберігаються в єдиному реєстрі, що зменшує кількість помилок і пришвидшує пропуск через кордон. Для батьків студентів це додаткова гарантія безпеки: Європа фіксує кожен в’їзд і виїзд, а отже, ваша дитина завжди перебуває під офіційним контролем.

Для студентів із чинним побитом нічого не змінюється - вони продовжують навчатися та подорожувати у Словаччині без обмежень. Система EES впливає лише на тих, хто в’їжджає за безвізом або короткостроковою візою.

Підсумок - EES це крок до цифрових кордонів Європи

Нова система в’їзду та виїзду зробить перетин кордонів безпечнішим і зручнішим. Вона не створює труднощів для студентів зі студентським ВНЖ і не вимагає від батьків додаткових документів. Усе, що потрібно мандрівникам - біометричний паспорт і трохи більше часу під час першого в’їзду.

Postupai допомагає студентам і батькам розібратися з новими правилами в Європі та робить вступ до Словаччини простим і безпечним.

Життя без кордонів

Освіта в Словаччині допомагає подорожувати, бачити світ на власні очі та розвиватися.

Освіта в Словаччині допомагає подорожувати, бачити світ на власні очі та розвиватися.

Вступай до університету Словаччини безкоштовно словацькою мовою разом із Postupai - почни з курсів словацької мови, зроби перший крок до свого майбутнього та отримай безкоштовну консультацію вже сьогодні.

Запитання-відповідь

  • Кого стосується система EES на кордоні Україна - Словаччина?

    Система EES застосовується до громадян країн, що не входять до ЄС, які в’їжджають до Словаччини або інших країн Шенгенської зони на короткий термін - до 90 днів. Це стосується мандрівників, туристів і тих, хто подорожує за безвізовим режимом.

  • Чи потрібно проходити EES студентам із побитом (ВНЖ)?

    Ні, студенти з чинним побитом (студентським ВНЖ) не підпадають під дію системи EES. Вони вважаються резидентами країни та перетинають кордон у звичному порядку без обмежень і повторної біометричної реєстрації.

