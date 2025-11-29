Компанія Postupai провела опитування серед студентів, батьків, переселенців та мешканців Словаччини, щоб відповісти на одне з найважливіших запитань: наскільки безпечно жити і навчатися в цій країні?
Тема безпеки - ключовий фактор при виборі країни для освіти та переїзду. Батькам важливо розуміти, чи можна спокійно відпускати дитину на вечірні заняття, не хвилюватися щодо її повернення додому, впевнено користуватися громадським транспортом і відчувати захищеність у студентському середовищі.
Словаччина вважається однією з найбільш спокійних і соціально стабільних країн Центральної Європи. Рівень вуличної злочинності тут низький, масової міграції немає, а суспільство в цілому доволі консервативне та стримане. У своїй публічній промові президент Андрей Кіска зазначав, що в країні проживає менше ніж 5 тисяч мусульман, більшість яких інтегровані в суспільство, працюють, навчаються і не створюють соціальної напруги. Словаччина не є міграційним "магнітом", оскільки тут відсутні великі соціальні виплати - країна не приваблює людей, які розраховують на життя за рахунок державної підтримки.
Що стосується ромського населення, воно дійсно присутнє в окремих регіонах, але проживає компактно і здебільшого за межами університетських зон. Студенти відзначають, що у повсякденному житті не стикаються з будь-якими конфліктами або загрозами, пов’язаними з цим аспектом. Наприклад, студенти, які живуть у гуртожитках у Кошице, розташованих поруч із такими районами, не повідомляють про небезпечні ситуації - вони спокійно пересуваються містом і почуваються впевнено.
У результаті формується комфортне і спокійне середовище, де студенти та їхні батьки відчувають рівень особистої безпеки значно вищий, ніж у багатьох інших країнах Європи. Атмосфера повсякденного життя сприяє навчанню, соціальній адаптації та вільному пересуванню - як вдень, так і ввечері.
Словаччина входить до топу найбезпечніших країн Європи за рівнем вуличної злочинності
Перше, що відзначають студенти та батьки - відчуття спокою та передбачуваності середовища. У Словаччині відсутня агресивна вулична культура, яка зустрічається в деяких пострадянських містах. Молодь вільно гуляє ввечері вулицями, часто повертається додому пішки або громадським транспортом після 23:00 - і це абсолютно нормальна та безпечна практика.
Залежно від міста працює нічний транспорт - вночі маршрути ходять приблизно кожні 60 хвилин, що створює відчуття доступності та впевненості під час пізнього повернення додому.
Відгук студентки з України:
Я живу в Нітрі другий рік. Можу о першій ночі пройтися пішки 20 хвилин до дому - жодного разу не було загроз, ніхто не пристає, люди не проявляють агресії. Максимум - зустріну двох людей, які просто йдуть у своїх справах.
У невеликих і середніх містах - таких як Зволен, Нітра, Трнава, Жиліна - рівень вуличної злочинності вкрай низький. У Братиславі, як і в будь-якій європейській столиці, людей більше і вони активніші, але загальна атмосфера залишається спокійною та безпечною. У центрі міста можна побачити туристів, студентів і місцевих мешканців навіть пізно ввечері - без відчуття небезпеки або напруги.
Реальні відгуки людей показують єдиний висновок - Словаччина це країна, де можна почуватися впевнено як вдень, так і пізно ввечері. Це одна з ключових переваг життя і навчання у Словаччині, яку особливо цінують студенти з України.
Словацькі міста живуть спокійним і культурним вечірнім життям. Місцеві жителі відвідують бари та пивні, але атмосфера там доброзичлива і розслаблена - це дружні зустрічі, розмови та сміх, а не агресивні компанії у стані алкогольного сп’яніння.
Продавати алкоголь дозволено лише особам старше 18 років, і дотримання цього правила контролюється суворо - порушення майже не трапляються. Молодь ставиться до алкоголю спокійно, без агресії чи демонстративної поведінки.
Відгуки студентів:
Ми поверталися з бару о 2:30 ночі. На вулиці були люди - розмови, сміх, спокійна атмосфера - жодної агресивної компанії і жодного конфлікту.
Спостереження з Братислави:
Ми живемо у столиці, і на жвавих вулицях о другій ночі зазвичай багатолюдно, але за весь час ми жодного разу не бачили бійки чи загрози.
Відгук мешканки Братислави:
Я мама маленької дитини. Поверталася додому від друзів о 23:45, ведучи коляску. Моєму сину тоді було півтора року. Я почувалася абсолютно спокійно - не було страху, тривоги чи відчуття небезпеки. Я живу у Словаччині вже 9 років, і відчуття безпеки давно стало нормальною частиною життя тут.
Навіть великі групи молоді вночі не проявляють інтересу до перехожих, не пристають і не вступають у контакт без причини. Вечірні прогулянки сприймаються як природна і безпечна частина життя - без напруження, страху чи настороженості.
Міська інфраструктура у Словаччині адаптована для безпечного пересування у вечірній час. У більшості міст автобуси працюють до пізнього вечора, а в Братиславі та інших великих містах діють нічні лінії громадського транспорту.
При цьому багато студентів віддають перевагу пішим прогулянкам - і почуваються спокійно. У невеликих містах - таких як Нітра, Зволен, Трнава - відстані настільки малі, що практично все можна пройти пішки, не користуючись транспортом.
Реальний відгук студента з Кошице:
Я закінчую роботу о 22:00 і часто йду пішки близько 25 хвилин до дому. Все спокійно - люди просто повертаються додому, вигулюють собак або їдуть на велосипедах. Немає напруження чи відчуття загрози.
Студенти з інших країн спочатку часто проявляють обережність і внутрішню настороженість, але через кілька тижнів помічають одне й те саме:
Я перестав постійно озиратися - розумію, що тут просто безпечно.
Якщо ви хочете навчатися у безпечній країні, зв’яжіться з менеджером і вже у вересні зможете розпочати навчання.
Словаччина стабільно входить до списку найбезпечніших країн ЄС у категорії вуличної безпеки. Рівень злочинності тут низький, а серйозні правопорушення трапляються дуже рідко. Іноді фіксуються поодинокі випадки дрібних крадіжок у туристичних зонах Братислави, що типово для багатьох європейських столиць. Але важливо зазначити - це радше винятки, а не системна проблема.
Що підтверджують студенти та мешканці Словаччини:
Відгуки студенток, що живуть у гуртожитку:
Я часто повертаюся пізно ввечері. Жодного разу не було ситуації, яка здалася б небезпечною або тривожною. Максимум - хтось усміхнеться або підкаже, на який автобус сісти.
Я спокійно гуляю ввечері сама - і вперше в житті не відчуваю потреби тримати ключі в руці чи йти пришвидшеним кроком. Тут просто безпечно.
Словаччина - країна, де поважна поведінка у публічному просторі є нормою. Спокійний міський ритм, відсутність агресії та комфорт пересування створюють те саме відчуття безпеки, яке відзначає майже кожен іноземний студент.
Ці теми є найбільш чутливими для батьків, які відправляють дитину навчатися за кордон. І тут важливо говорити чесно та спиратися на факти, а не на емоції. У Словаччині подібні злочини - вкрай рідкісні та поодинокі випадки. Найчастіше вони пов’язані з побутовими конфліктами всередині сім’ї або між знайомими людьми, а не з нападами на незнайомців на вулиці.
Словаччина - не країна, де:
Це підтверджується реальною поведінкою людей у словацьких містах: ввечері можна побачити мам із колясками, студентів, що повертаються пішки додому, людей після роботи чи тренування - і все це відбувається без напруження та страху.
Відгук студентки:
У Києві чи Одесі вночі я пересувалася лише на таксі і тримала телефон у руці. У Нітрі можу йти пішки о другій ночі, слухати музику в навушниках і не відчувати навіть найменшого занепокоєння.
Коментар студента з Братислави:
Можу почати прогулянку об 11 вечора і завершити о першій ночі - максимум зустріну кількох людей із собаками або студентів, що повертаються з бару. Жодної агресії, жодних загроз.
Спостереження команди Postupai, яка живе у Словаччині понад 10 років:
За багато років співробітники Postupai пригадують лише один випадок, коли поліція на вулиці попросила показати документи - перевірка пройшла спокійно і без будь-якого тиску.
Рівень безпеки у Словаччині формується поєднанням культурних факторів: низька соціальна агресивність, консервативне суспільне середовище, відсутність масової міграції та мінімальна концентрація маргінальних груп. Усе це створює рідкісне для сучасної Європи відчуття спокою, передбачуваності та захищеності.
Словацькі водії часто дивують приїжджих культурою дорожньої поведінки. Тут дійсно прийнято поважати пішохода і суворо дотримуватися правил дорожнього руху.
Що відзначають студенти та мешканці:
Таке ставлення формує спокійне та безпечне середовище, особливо для студентів, які часто пересуваються містом пішки.
Відгук студента:
Вперше побачив, що машина гальмує заздалегідь, ще до того, як я ступив на зебру. У Словаччині водій поважає пішохода - і це відчувається.
Коментар жителя Словаччини:
Я сам водій. Якщо чесно, єдине, що іноді дратує - деякі вмикають поворотник у останній момент. Але загалом на дорозі тут дійсно безпечно та спокійно.
Так - і це підтверджують статистика, повсякденна атмосфера міст та реальні відгуки людей, які живуть тут роками. У Словаччині люди відчувають:
Для батьків це означає просту, але ключову річ:
Словаччина - це країна, де можна спокійно відпускати дитину на навчання і самостійне життя. Тут немає агресивного вуличного середовища, немає загроз, пов’язаних із пересуванням у темний час доби, а люди довкола сприймаються не як потенційна небезпека, а як частина спокійного міського простору.
Словаччина пропонує не лише європейську освіту з перспективами кар’єри, а й безпечне, стабільне і доброзичливе середовище для життя. Багато студентів зазначають, що саме тут уперше справді відчули, що місто - це місце, де можна бути собою і почуватися у безпеці.
Якщо ти хочеш навчатися у середовищі, де можна вільно пересуватися, відчувати впевненість і жити без страху - залишай заявку, і вже цієї осені почни навчання у Словаччині разом з Postupai.
Ні, більшість студентів зазначають, що спокійно пересуваються містом навіть у пізній час. У малих і середніх містах практично не трапляються конфліктні ситуації, люди доброзичливі та не проявляють агресії. Дівчата також підтверджують, що почуваються впевнено ввечері і вночі.
Поліція у Словаччині діє ввічливо і професійно. Перевірки документів - рідкість, і якщо вони відбуваються, то проходять спокійно та коректно. Студенти відзначають, що можуть звернутися до поліцейського по допомогу в будь-якій ситуації та завжди отримують адекватну підтримку.
