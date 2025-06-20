Навчання на PSA в Словацькому технічному університеті - досвід студента

Мене звати Андрій, і нещодавно я завершив магістратуру в Словацькому технічному університеті (STU) в Братиславі. Колись, перед вступом, я вирішив скористатися так званим Gap year - рік жив у Словаччині, вивчав словацьку мову на підготовчих курсах, поєднував навчання з роботою та адаптовувався до нової країни. Моєю метою було вступити на будівельний факультет STU за спеціальністю «Цивільне будівництво та архітектура», або, як ми тут кажемо, PSA.
Спочатку я відвідував заняття з мови до обіду, потім працював, а вечорами відпочивав і спілкувався з друзями в гуртожитку. Цей період допоміг мені плавно адаптуватися та зрозуміти, як усе влаштовано в університеті й у країні. Тепер розповім докладніше, як пройшло моє навчання на PSA.
Більше коротких відгуків про навчання в університетах Словаччини читайте в нашому блозі - ми регулярно публікуємо нові історії студентів.
Будівельний факультет STU виконує близько 70 % усіх державних замовлень у Словаччині - це показник високої довіри та практичної спрямованості навчання
Спеціальність «PSA» — чудовий вибір для тих, хто хоче пов’язати своє життя з будівництвом і архітектурою. Програма поєднує математику й фізику з архітектурним проєктуванням та розрахунками конструкцій. Предмети досить складні й вимагають серйозного ставлення, тому варто одразу налаштуватися на наполегливе навчання.
Завдяки широкому вибору дисциплін кожен студент може обрати те, що йому ближче:
Протягом навчання ви обов’язково познайомитеся з усіма цими напрямками.
Найважливіший етап навчання - це дипломна робота. Зазвичай це проєкт багатоквартирного будинку, над яким студенти працюють чотири семестри. До проєкту входять:
Головне - не відкладати й виконувати все вчасно. Тоді у вас залишиться день-два на підробіток, що особливо важливо для іноземних студентів. Вихідні за такого графіка - рідкість, але професія того варта.
Стандартний розклад займає 4 дні на тиждень, але за бажанням можна скласти графік на 3 дні. У кожному семестрі близько 5-6 предметів і багато домашніх завдань. Рекомендуємо щотижня повторювати матеріал, щоб полегшити підготовку до іспитів.
Канікули дуже довгі: влітку - близько 2,5 місяців, а якщо швидко скласти сесію - майже 3. Взимку - з середини грудня до середини лютого, за умови своєчасної здачі всіх іспитів.
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Наприкінці навчального року, за умови гарного середнього балу та відсутності заборгованостей, ви можете отримати мотиваційну стипендію близько 300 євро. Починаючи з третього курсу, з’являється можливість працювати за спеціальністю. Робочих місць достатньо, і роботодавці охоче беруть студентів на стажування та часткову зайнятість.
Якщо ви мріяли про архітектуру, але не пройшли конкурс, PSA - чудова альтернатива. Вас приймуть без вступних іспитів, а архітектурний блок тут має більш технічне спрямування. Ви отримаєте міцну базу для проєктування «правильних» будівель, а творчу частину можна розвивати самостійно або на додаткових курсах.
Студенти з гарними оцінками мають можливість проїхати на семестр за кордон у межах програми Erasmus+. Навчання відбувається англійською мовою в університетах Європи (Іспанія, Німеччина, Греція, Литва тощо). Протягом усього періоду студентам виплачується стипендія - близько 800 євро на місяць.
Викладачі на будівельному факультеті - це фахівці з великим практичним досвідом. Багато з них працюють над реальними проєктами й охоче діляться знаннями. Якщо щось незрозуміло - завжди можна звернутися за індивідуальною консультацією.
Після завершення бакалаврату ви можете продовжити навчання у магістратурі. Це відкриває шлях до складних проєктів, вищого доходу та ширших кар’єрних можливостей. Два роки магістратури минають швидко завдяки профільним дисциплінам і практичному спрямуванню.
Бажаю успіхів усім абітурієнтам! Головне - це терпіння та бажання. І тоді у вас усе обов’язково вийде.
Підписуйтеся на Instagram Андрія - він ділиться досвідом навчання у Словаччині, веде блог про будівництво та публікує власні проєкти, створені під час навчання. Варто подивитися!
P.S. Від команди Postupai, особливо від керівництва: з боку копірайтингу були внесені незначні правки для покращення читабельності тексту. Усе інше - авторський досвід Андрія про навчання в Словацькому технічному університеті в Братиславі. Андрію, щиро бажаємо тобі успіхів у нових починаннях. Як ти й зазначав, ти плануєш вступ до докторантури - тож бажаємо успішного вступу та нових можливостей!
Ми з цим не згодні. Будівництво було, є і буде. Це сфера, у якій постійно з’являються нові технології, процеси й підходи. Вступай, навчайся й побудуй свій дім сам. Залиш заявку - наші менеджери тебе проконсультують.
Є кілька причин. По-перше, я часто читаю блог Postupai — там справді багато корисних лайфхаків щодо навчання та життя в Словаччині. А по-друге, Паша — мій друг. Я знаю, як він ставиться до своєї справи, як старається допомогти кожному студенту. Він справді багато вкладає в цей блог. Іноді навіть я дізнаюся щось нове, хоча живу в Словаччині вже шість років.
Не можу сказати, що зовсім виснажився, але це справді забирало багато часу й сил. Треба було одночасно думати, як оплатити житло, вивчити всі предмети, скласти іспити, виконати завдання... Легко точно не було. Навчання — це серйозно, що тут скажеш.
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