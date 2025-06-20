Навчання на PSA в Словацькому технічному університеті - досвід студента

Мене звати Андрій, і нещодавно я завершив магістратуру в Словацькому технічному університеті (STU) в Братиславі. Колись, перед вступом, я вирішив скористатися так званим Gap year - рік жив у Словаччині, вивчав словацьку мову на підготовчих курсах, поєднував навчання з роботою та адаптовувався до нової країни. Моєю метою було вступити на будівельний факультет STU за спеціальністю «Цивільне будівництво та архітектура», або, як ми тут кажемо, PSA.

Спочатку я відвідував заняття з мови до обіду, потім працював, а вечорами відпочивав і спілкувався з друзями в гуртожитку. Цей період допоміг мені плавно адаптуватися та зрозуміти, як усе влаштовано в університеті й у країні. Тепер розповім докладніше, як пройшло моє навчання на PSA.

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