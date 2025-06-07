На мапі Словаччина може здаватися невеликою країною, але з точки зору освіти й можливостей для студентів — це справжній старт у європейське майбутнє. Читайте уважно: попереду — лише перевірені факти та реальні приклади.

Ми також розглянемо ситуації, коли студент не завершує повну освіту у Словаччині, а продовжує навчання в іншій країні Європи. Розповімо, як словацький диплом бакалавра дає можливість вступити до магістратури як у самих словацьких вишах, так і в університетах Австрії, Німеччини, Чехії та інших країн.

Бакалаврат у Словаччині — це не просто навчання в затишній європейській країні. Це легальний шлях до безкоштовної вищої освіти, студентського ВНЖ та початку кар’єри в ЄС. У цій статті ми детально розглянемо, як влаштоване навчання у словацьких вишах, які пільги отримують студенти, куди можна поїхати на обмін і що робити після завершення навчання.

Закінчи бакалаврат у Словаччині — і зможеш навчатися або жити в будь-якій країні світу, де цінується європейський диплом.

Як влаштоване навчання на бакалавраті в Словаччині

Тривалість навчання та структура програми

Бакалаврат у Словаччині зазвичай триває 3 роки (6 семестрів). Однак у деяких університетах передбачені й чотирирічні програми. Це можливо у двох випадках:

Повноцінна 4-річна програма, наприклад, Цивільне будівництво або Архітектура у Словацькому технічному університеті в Братиславі;

Конверсійна програма: перший рік відведений на адаптацію — вивчення словацької мови, математики, фізики та базових академічних предметів. Такі формати застосовуються, наприклад, в Університеті Коменського та на хімічному факультеті STU.

Таким чином, тривалість бакалаврату залежить від обраної програми, але все навчання залишається безкоштовним у межах встановленого терміну — 3 або 4 роки. Далі в статті ми детально розглянемо, які існують пільгові періоди та що відбувається у разі їх перевищення.

Ви можете перевестись до іншого університету й у вас залишаться безкоштовні роки навчання. Наприклад, якщо ви провчилися 1 рік у Технічному університеті в Кошицях на спеціальності "Інформатика" — 3-річна програма, і хочете перевестись до Університету Коменського на менеджмент (теж 3-річна програма), у вас залишиться 2 роки безкоштовного навчання. А за 3-й рік доведеться сплатити.

До речі, предмети з іншого університету можна перезарахувати, якщо вони збігаються з програмою у новому виші.

Усі словацькі університети використовують європейську кредитну систему ECTS, де кожному предмету надається певна кількість балів. Завдяки цьому словацькі дипломи визнаються у країнах ЄС і за його межами. Щоб завершити бакалаврат, необхідно набрати 180 або 240 кредитів — залежно від програми. Докладніше про систему ECTS.

Іспити, перескладання та повторна реєстрація

Кожному студенту надається до 3 спроб скласти один предмет протягом навчального року:

Перша спроба — у основну сесію;

— у основну сесію; Друга спроба — у додатковий термін, дату можна обрати в системі MAIS або AIS;

— у додатковий термін, дату можна обрати в системі MAIS або AIS; Третя спроба — за погодженням з викладачем або знову через електронну систему. Іноді дозволяється перенесення іспиту із зимового на літній семестр (але не навпаки), особливо на старших курсах.

Можлива і четверта спроба: викладач може не виставити оцінку або поставити FN (не з’явився), якщо студент був близький до проходного балу. Але це — рідкісне виключення і вирішується індивідуально.

Якщо всі спроби вичерпані, студент зобов’язаний перезаписати предмет у наступному семестрі або на старшому курсі, якщо предмети не пов’язані між собою. Перший повтор предмета — безкоштовний, згідно з офіційним законом про освіту в Словаччині.

Приклад: якщо студент у зимовому семестрі не склав предмет (наприклад, математику) після трьох спроб, він зможе знову пройти курс наступної зими — без доплати. Це правило діє лише в межах одного й того самого семестру (зима — зима, літо — літо).

Платне продовження та додаткові умови

Якщо студент перевищує безкоштовний період навчання на бакалавраті або не складає предмет вдруге, це може призвести до необхідності оплатити подальше навчання або повторно подати документи до університету. У таких випадках присвоюється статус medziročník (міжрічник), а також стягується так зване školné — плата за додатковий навчальний рік.

Середня вартість міжрічника на бакалавраті становить від 800 до 1400 євро, і в багатьох вишах не має значення, скільки саме предметів не було здано — навіть якщо лише один.

Що означає статус medziročník

Medziročník — це додатковий навчальний рік, протягом якого студент може доздати незакриті предмети. Він не впливає на структуру програми й навіть може бути корисним, якщо використати його з розумом. Наприклад, у цей період студент може:

пройти стажування або практику. Це допоможе отримати реальний досвід, який стане в пригоді при працевлаштуванні;

зосередитися на стартапі чи особистому проєкті. Такий підхід сприяє розвитку підприємницьких навичок і реалізації власних ідей;

зареєструвати živnosť (ФОП) і розпочати приватну діяльність. Це дає можливість офіційно заробляти та застосовувати знання на практиці.

Чому це вигідно? У Словаччині студенти до 26 років мають податкові пільги: вони сплачують знижені внески, а в деяких випадках повністю звільняються від податків і соціальних відрахувань. Це особливо актуально при відкритті ФОП або під час підробітку.

Важливо: статус medziročník присвоюється тільки після повторного вступу, причому його можна отримувати необмежену кількість разів — хоч 10 разів, щоб завершити бакалаврат. Для цього потрібно повторно подати документи до університету. При цьому раніше здані предмети можуть бути зараховані, і студент продовжує навчання з потрібного курсу.

Коли виникає потреба у повторному вступі на бакалаврат

Є кілька ситуацій, коли студент зобов'язаний повторно вступити:

Повторний запис одного предмета більше двох разів

Якщо студент двічі записувався на той самий предмет і знову його не склав, третя спроба можлива лише після повторного вступу. Таке перескладання стає платною — від 10 до 30 євро за 1 ECTS.

Якщо студент двічі записувався на той самий предмет і знову його не склав, третя спроба можлива лише після повторного вступу. Таке перескладання стає платною — від 10 до 30 євро за 1 ECTS. Множинні академічні заборгованості

Якщо студент не склав багато предметів або завершив пільговий період навчання — він підлягає відрахуванню. Для продовження навчання потрібно знову подати документи, отримати статус medziročník і сплатити školné.

Якщо студент не склав багато предметів або завершив пільговий період навчання — він підлягає відрахуванню. Для продовження навчання потрібно знову подати документи, отримати статус medziročník і сплатити školné. Відрахування та повторний прийом

У разі відрахування (наприклад, за двічі не складений обов’язковий предмет), студент може знову подати заяву на вступ. Після зарахування він подає прохання про визнання раніше зданих дисциплін і продовжує навчання з потрібного курсу.

У разі відрахування (наприклад, за двічі не складений обов’язковий предмет), студент може знову подати заяву на вступ. Після зарахування він подає прохання про визнання раніше зданих дисциплін і продовжує навчання з потрібного курсу. Повторний вступ до іншого університету на бакалаврат

Якщо студент уже навчався в іншому словацькому університеті: після 1 року навчання — потрібно буде оплатити останній рік нової програми; після 2 років — оплату слід вносити починаючи з другого курсу.

Якщо студент уже навчався в іншому словацькому університеті: Недостатня кількість кредитів

Для переходу на наступний семестр або курс потрібно набрати мінімальну кількість кредитів. Наприклад, на будівельному факультеті STU: 15 кредитів (або 10 для іноземних студентів на 1 курсі) — для переходу на літній семестр; 30 кредитів за рік — для переходу на наступний курс.

Якщо кредити не набрано — студент підлягає відрахуванню і може бути прийнятий повторно лише через повторний вступ.

Для переходу на наступний семестр або курс потрібно набрати мінімальну кількість кредитів. Наприклад, на будівельному факультеті STU:

Висновок: Усі ці ситуації пов'язані з неуспішністю, порушенням термінів здачі предметів або зміною закладу освіти. У подібних випадках потрібен повторний вступ і можлива оплата školné.

Термін дії складених предметів на бакалавраті та можливе анулювання

Усі успішно складені предмети дійсні протягом 5 років. Якщо студент робить тривалу перерву в навчанні або затягує завершення бакалаврату, раніше здані дисципліни можуть бути анульовані. У такому випадку їх доведеться складати повторно.

Можливість продовження терміну дії або повторного визнання предметів розглядається індивідуально — на підставі заяви на ім’я декана. Рішення приймає факультет з урахуванням причин перерви та академічної історії студента.

Звільнення від оплати školné з поважної причини

У разі форс-мажорних обставин студент може подати заяву на odpustenie školného — звільнення від оплати за навчання. Підставами для такого звернення можуть бути такі ситуації:

серйозне захворювання, підтверджене медичним висновком;

госпіталізація або тривале лікування, зафіксоване в офіційних документах;

інші поважні обставини, такі як сімейні або юридичні причини, підтверджені відповідними довідками.

На практиці університети часто йдуть назустріч студентам, особливо якщо раніше вони демонстрували стабільну успішність та відповідальне ставлення до навчання.

Відвідування занять та абсенція під час навчання

Кожному студенту дозволяється пропустити до трьох занять з одного предмета без пояснення причин — це називається абсенція. Проте викладачі можуть встановлювати власні обмеження. Наприклад, деякі дозволяють не більше двох пропусків, після чого студент втрачає право на допуск до іспиту.

Усі правила відвідування та умови допуску оголошуються викладачем на першій лекції. Їх потрібно уважно вислухати та суворо дотримуватися: порушення цих правил — одна з найчастіших причин недопуску до заліків та іспитів.

Академічна відпустка на бакалавраті у Словаччині

У програмах бакалаврату та магістратури в Словаччині передбачено можливість взяти академічну відпустку — тимчасове переривання навчання з поважних причин. Це може бути хвороба, сімейні обставини, стажування, вагітність, догляд за дитиною або інші підтверджені обставини.

Академічна відпустка оформлюється за заявою студента на ім’я декана факультету. Важливо додати документи, що підтверджують причину. Тривалість відпустки встановлюється індивідуально — зазвичай на один або два семестри. У цей період студент зберігає статус студента, не має обов’язків щодо навчання, а в деяких випадках навіть може залишитися на студентському ВНЖ.

Після закінчення академічної відпустки студент продовжує навчання з того місця, де зупинився, і може відновити раніше здані предмети, якщо не сплив термін їхньої дії (5 років).

Medziročník — це не вирок

Хоча статус medziročník пов’язаний з додатковою оплатою, його цілком можна використати на свою користь. Розгляньмо реальні ситуації, у яких міжкурсовий режим може бути навіть корисним:

Студент вступив не на ту спеціальність і зрозумів це занадто пізно.

Метою було просто «вступити», без чіткого розуміння напрямку.

Рівень словацької мови виявився недостатнім, адаптація була складною.

З’явилася можливість участі в офіційній програмі академічного обміну, наприклад, Erasmus+.

Під час навчання виникла ідея проєкту чи бізнесу, яка потребує часу та концентрації.

У таких випадках medziročník можна розглядати як усвідомлену навчальну паузу. При цьому студент зберігає статус студента і не втрачає студентський ВНЖ, що дозволяє залишатися в країні на легальних підставах і надалі користуватися студентськими пільгами.

Якщо виникають труднощі з оплатою školné, студент має право подати заяву на ім’я декана з проханням:

зменшити суму оплати;

повністю звільнити від оплати;

надати розстрочку.

Такі звернення розглядаються індивідуально, рішення приймає декан факультету.

Переваги для студентів до 26 років

До досягнення 26 років студент у Словаччині зберігає багато пільг:

зниженi податки та соціальні внески (особливо при реєстрації živnosť);

безкоштовне або частково покрите державою медичне страхування;

можливість відкрити živnosť і вести підприємницьку діяльність з мінімальними витратами;

студентський квиток ISIC — дійсний по всій Європі й дає доступ до знижок;

безкоштовний проїзд у поїздах по території Словаччини;

50% знижка на проїзд у міському та міжміському транспорті.

Можливість підробітку та фінансова вигода

Студент зі статусом medziročník (тобто той, хто подовжив навчання), зберігає всі права студента у Словаччині, включно з правом на офіційний підробіток — до 20 годин на тиждень. На практиці, коли студент подовжує навчання на додатковий рік, у нього з’являється більше часу як на навчання, так і на роботу, адже більшість предметів уже складені, а іноді залишається лише захист диплома. Головне — дотримуватись балансу між навантаженням і роботою. У такому режимі можна заробляти від 900 євро на місяць (враховуючи знижені податки для студентів), що дозволяє покривати особисті витрати та оплату školné, якщо вона не була скасована.

Взяти medziročník — це не провал, а нормальна практика

У деяких студентів рішення взяти medziročník — це усвідомлений і навіть стратегічний крок. Це зовсім не «провал» і тим паче не привід для сорому, як колись називали «другорічників». Навпаки — це реальна можливість для розвитку, зміни пріоритетів, покращення рівня мови, запуску власного проєкту або просто перерви для відновлення.

З огляду на пільги, збереження статусу ВНЖ і студентських прав — міжкурсовий режим може стати кроком уперед, а не назад.