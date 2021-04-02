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Навчання за кордоном у 2026 році — як вступити до Словаччини без іспитів і з гарантією

Блог
дата зміни: 30.04.2025

Чому навчання в Словаччині у 2026 році — найкращий вибір для українця?

У 2026 році все більше українців замислюються над тим, як вступити до Словаччини після 11 класу, щоб отримати доступну та визнану європейську освіту. Причини очевидні: висока вартість навчання в Україні, нестабільність і прагнення отримати диплом, що відкриває шлях до кар'єри в ЄС або повернення додому з корисними знаннями.

Словаччина пропонує українським абітурієнтам по-справжньому комфортні умови:

  • безкоштовне навчання словацькою мовою,
  • вступ без НМТ та іспитів,
  • можливість подати документи онлайн.

Також доступні англомовні програми — частина з них безкоштовна або з грантами.

Словаччина — це країна, в якій українським студентам легко адаптуватися. Європейська якість освіти поєднується тут з доступними цінами та зрозумілим процесом вступу. Близькість культури й мови робить переїзд простішим, а навчання — комфортнішим.

Що отримує український студент у Словаччині:

  • Безкоштовне навчання словацькою мовою,
  • Можливість вступити одразу після 11 класу,
  • Невисокі витрати на проживання та хороші умови в гуртожитках,
  • ВНЖ на весь період навчання,
  • Можливість залишитися в ЄС або повернутися в Україну з дипломом європейського зразка.

Якщо ви замислюєтесь, як вступити до Словаччини безкоштовно, у цій статті ви знайдете покрокову інструкцію та поради, як пройти цей шлях спокійно та з підтримкою на кожному етапі.

Зміст

Навчання за кордоном у 2026 році — як вступити до Словаччини без іспитів і з гарантією

Вступ — це процес. Почніть зараз, щоб пройти все спокійно й без поспіху.

Чому українці все частіше обирають Словаччину для навчання?

Словаччина вже кілька років поспіль стабільно входить до списку найпопулярніших країн серед українців, які прагнуть здобути вищу освіту за кордоном. Причини зрозумілі — доступність, висока якість європейської освіти та лояльні умови вступу.

Для українця вступ до Словаччини у 2026 році — це:

  • можливість уникнути складних вступних іспитів;
  • навчання на бюджетній основі (словацькою мовою);
  • можливість вступу одразу після 11 класу;
  • європейський диплом, визнаний в усіх країнах ЄС;
  • швидка адаптація завдяки культурній та мовній близькості.

Важливо, що українські студенти одразу отримують ВНЖ, а після закінчення університету мають право залишитися в ЄС і працевлаштуватися. Університети в Словаччині активно підтримують українських студентів, допомагаючи з житлом, мовною підготовкою та адаптацією.

Завдяки прозорим умовам, зрозумілим дедлайнам і професійній підтримці навчання у Словаччині стало одним із найвигідніших і найлогічніших варіантів для українців у 2026 році.

Як розпочати підготовку до вступу в Словаччину?

Якщо ви вирішили вступати до Словаччини у 2026 році, варто почати підготовку завчасно — оптимально за 10–12 місяців. Це дасть вам змогу спокійно пройти всі етапи, обрати університет і спеціальність.

З чого почати українцю?

1. Визначтесь зі спеціальністю та мовою навчання

Можна обрати безкоштовне навчання словацькою або платне — англійською мовою. Якщо ви готові вивчати словацьку до рівня B1–B2, це значно спростить вступ і дозволить навчатися безкоштовно.

Курси словацької мови — запишіться завчасно, це важливо.

2. Оберіть університет

У Словаччині десятки якісних державних вишів. Найпопулярніші серед українців:

3. Підготуйте документи для вступу

  • атестат про повну загальну середню освіту;
  • переклади документів словацькою мовою;
  • медична довідка;
  • мотиваційний лист;
  • сертифікат про знання мови (якщо потрібно);
  • нострифікація атестата (у деяких випадках).

Уточнюйте точні вимоги на сайтах обраних університетів.

4. Подача заявки

Документи зазвичай подаються онлайн. Кінцеві строки — з лютого по квітень. Найкраще почати підготовку вже в листопаді–грудні.

5. Підготуйтеся до переїзду

Після отримання запрошення з університету потрібно оформити ВНЖ у Словаччині. Для цього треба підготувати документи, забронювати житло й оформити медичну страховку. На цьому етапі важливо уникнути помилок, адже від цього залежить початок навчання.

Супровід вступу до Словаччини для українців: від вибору вишу до ВНЖ

Щоб уникнути помилок, затримок і стресу, довірте весь процес вступу нам — команді Postupai. Ми беремо на себе всі технічні й організаційні питання:

  • Допоможемо обрати університет і спеціальність;
  • Організуємо курси словацької мови з професійними викладачами;
  • Надамо навчальні матеріали й тести для підготовки;
  • Підготуємо до вступних іспитів (якщо вони передбачені);
  • Перекладемо, апостилюємо й нотаріально завіримо всі документи;
  • Подамо заявки згідно з вимогами вишів;
  • Закріпимо за вами менеджера, який буде супроводжувати на кожному етапі;
  • Організуємо онлайн-зустрічі з українськими студентами в Словаччині;
  • Супроводимо вас до моменту отримання ВНЖ.

Додатково ми:

  • Допоможемо з поселенням у гуртожиток;
  • Пояснимо, як користуватись електронною системою університету;
  • Підтримаємо в перші дні навчання та поділимось порадами з адаптації.

Чому важливо почати підготовку до вступу в Словаччину вже зараз?

Багато українців відкладають підготовку, вважаючи, що часу ще достатньо. Насправді ж успішний вступ вимагає чітких кроків уже зараз:

  • Ранні дедлайни (лютий–квітень). Підготовку краще починати восени;
  • Обмежена кількість місць на популярних спеціальностях і в гуртожитках;
  • Вивчення мови потребує часу;
  • Оформлення документів займає кілька місяців;
  • Більше шансів успішно вступити.

Якщо ви серйозно налаштовані навчатися в Словаччині у 2026 році, найкращий час для старту — осінь 2025 року. Команда Postupai готова допомогти вам у будь-який момент, але що раніше ви звернетеся — то спокійніше й впевненіше пройде весь процес.

Усього 30 хвилин

Розповімо, як проходить вступ, які документи потрібні та коли краще починати.

Навіть якщо ви ще не вирішили, чи будете працювати з нами — ми допоможемо зорієнтуватися. А після консультації ви, скоріше за все, самі захочете продовжити з нами та потрапити на МІТ з нашими студентами, де вони діляться реальним досвідом вступу та навчання у Словаччині.

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Запитання-відповідь

  • Чи потрібно здавати НМТ або інші іспити?

    Ні, для більшості напрямів іспити не потрібні. Вступ проходить на основі конкурсу атестатів. Винятки — творчі та медичні спеціальності.

  • Який рівень словацької мови потрібен?

    Для безкоштовного навчання словацькою мовою потрібен рівень не нижче B1. Зазвичай достатньо пройти курс і отримати сертифікат.

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