У 2026 році все більше українців замислюються над тим, як вступити до Словаччини після 11 класу, щоб отримати доступну та визнану європейську освіту. Причини очевидні: висока вартість навчання в Україні, нестабільність і прагнення отримати диплом, що відкриває шлях до кар'єри в ЄС або повернення додому з корисними знаннями.
Словаччина пропонує українським абітурієнтам по-справжньому комфортні умови:
Також доступні англомовні програми — частина з них безкоштовна або з грантами.
Словаччина — це країна, в якій українським студентам легко адаптуватися. Європейська якість освіти поєднується тут з доступними цінами та зрозумілим процесом вступу. Близькість культури й мови робить переїзд простішим, а навчання — комфортнішим.
Що отримує український студент у Словаччині:
Якщо ви замислюєтесь, як вступити до Словаччини безкоштовно, у цій статті ви знайдете покрокову інструкцію та поради, як пройти цей шлях спокійно та з підтримкою на кожному етапі.
Вступ — це процес. Почніть зараз, щоб пройти все спокійно й без поспіху.
Словаччина вже кілька років поспіль стабільно входить до списку найпопулярніших країн серед українців, які прагнуть здобути вищу освіту за кордоном. Причини зрозумілі — доступність, висока якість європейської освіти та лояльні умови вступу.
Для українця вступ до Словаччини у 2026 році — це:
Важливо, що українські студенти одразу отримують ВНЖ, а після закінчення університету мають право залишитися в ЄС і працевлаштуватися. Університети в Словаччині активно підтримують українських студентів, допомагаючи з житлом, мовною підготовкою та адаптацією.
Завдяки прозорим умовам, зрозумілим дедлайнам і професійній підтримці навчання у Словаччині стало одним із найвигідніших і найлогічніших варіантів для українців у 2026 році.
Якщо ви вирішили вступати до Словаччини у 2026 році, варто почати підготовку завчасно — оптимально за 10–12 місяців. Це дасть вам змогу спокійно пройти всі етапи, обрати університет і спеціальність.
З чого почати українцю?
Можна обрати безкоштовне навчання словацькою або платне — англійською мовою. Якщо ви готові вивчати словацьку до рівня B1–B2, це значно спростить вступ і дозволить навчатися безкоштовно.
Курси словацької мови — запишіться завчасно, це важливо.
У Словаччині десятки якісних державних вишів. Найпопулярніші серед українців:
Уточнюйте точні вимоги на сайтах обраних університетів.
Документи зазвичай подаються онлайн. Кінцеві строки — з лютого по квітень. Найкраще почати підготовку вже в листопаді–грудні.
Після отримання запрошення з університету потрібно оформити ВНЖ у Словаччині. Для цього треба підготувати документи, забронювати житло й оформити медичну страховку. На цьому етапі важливо уникнути помилок, адже від цього залежить початок навчання.
Щоб уникнути помилок, затримок і стресу, довірте весь процес вступу нам — команді Postupai. Ми беремо на себе всі технічні й організаційні питання:
Додатково ми:
Багато українців відкладають підготовку, вважаючи, що часу ще достатньо. Насправді ж успішний вступ вимагає чітких кроків уже зараз:
Якщо ви серйозно налаштовані навчатися в Словаччині у 2026 році, найкращий час для старту — осінь 2025 року. Команда Postupai готова допомогти вам у будь-який момент, але що раніше ви звернетеся — то спокійніше й впевненіше пройде весь процес.
Навіть якщо ви ще не вирішили, чи будете працювати з нами — ми допоможемо зорієнтуватися. А після консультації ви, скоріше за все, самі захочете продовжити з нами та потрапити на МІТ з нашими студентами, де вони діляться реальним досвідом вступу та навчання у Словаччині.
Ні, для більшості напрямів іспити не потрібні. Вступ проходить на основі конкурсу атестатів. Винятки — творчі та медичні спеціальності.
Для безкоштовного навчання словацькою мовою потрібен рівень не нижче B1. Зазвичай достатньо пройти курс і отримати сертифікат.
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