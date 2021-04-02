В 2026 году всё больше украинцев задумываются о том, как поступить в Словакию после 11 класса, чтобы получить доступное и признанное европейское образование. Причины понятны: высокая стоимость обучения в Украине, нестабильность и желание получить диплом, открывающий путь к карьере в ЕС или возвращению домой с полезными знаниями.
Словакия предлагает украинским абитуриентам по-настоящему комфортные условия:
Также доступны программы на английском языке — часть из них предлагается бесплатно или с грантами.
Словакия — это страна, в которой украинским студентам легко адаптироваться. Европейское качество образования сочетается здесь с доступными ценами и понятным процессом поступления. Близость культуры и языка делает переезд проще, а учебу — комфортнее.
Что получает украинский студент в Словакии:
Если вы задумываетесь, как поступить в Словакию бесплатно, в этой статье вы найдёте пошаговое руководство и советы, как пройти этот путь спокойно и с поддержкой на каждом этапе.
Поступление — это процесс. Начните сейчас, чтобы всё пройти спокойно и без спешки
Словакия уже несколько лет стабильно занимает первые позиции в рейтингах среди украинцев, желающих получить высшее образование за границей. Это объясняется доступностью, высоким качеством европейского образования и лояльными условиями поступления.
Для украинца поступление в Словакию в 2026 году — это:
Важно, что украинские студенты сразу получают ВНЖ, а после окончания вуза имеют право остаться в ЕС и найти работу. Университеты в Словакии активно поддерживают студентов из Украины, помогая в решении вопросов от проживания до языковой подготовки.
Благодаря понятным условиям, прозрачной процедуре подачи и профессиональной поддержке обучение в Словакии стало одним из самых выгодных и логичных решений для украинцев в 2026 году.
Если вы решили поступить в Словакию в 2026 году, начинать подготовку нужно заранее — оптимально за 10–12 месяцев. Это даст вам время спокойно пройти все этапы, выбрать подходящий университет и специальность.
С чего стоит начать украинцу?
Можно выбрать бесплатное обучение на словацком или платное на английском. Если готовы изучать словацкий до уровня B1–B2, это существенно упростит задачу и сделает учёбу бесплатной.
Курсы словацкого языка — запишитесь заранее, это важно.
Словакия предлагает десятки качественных государственных вузов. Наиболее популярные среди украинцев:
Точные требования уточняйте на сайтах университетов.
Документы обычно подаются онлайн. Крайние сроки — февраль–апрель. Начинать подготовку лучше всего уже в ноябре–декабре.
После получения приглашения от вуза необходимо оформить ВНЖ в Словакии. Для этого потребуется подготовить документы, забронировать жильё и оформить медицинскую страховку. На этом этапе важно избежать ошибок, так как это напрямую влияет на ваш переезд.
Чтобы избежать ошибок, задержек и стресса, доверьте весь процесс поступления нам — команде Postupai. Мы возьмём на себя всю техническую и организационную часть:
Дополнительно мы:
Многие украинцы откладывают поступление, считая, что времени ещё много. На самом деле успешное поступление требует чётких шагов уже сейчас:
Если вы серьёзно настроены учиться в Словакии в 2026 году, лучшее время для начала подготовки — осень 2025 года. Команда Postupai готова помочь вам в любой момент, но чем раньше вы обратитесь, тем проще и спокойнее пройдёт весь процесс.
Даже если вы пока не решили, будете ли работать с нами — поможем сориентироваться.
А после консультации вы, скорее всего, сами захотите продолжить с нами и попасть на МИТ с нашими студентами, где они делятся реальным опытом поступления и учёбы в Словакии.
Нет, для большинства направлений экзамены не нужны. Поступление проходит по конкурсу аттестатов. Исключения — творческие и медицинские специальности.
Для бесплатного обучения на словацком языке нужен уровень не ниже B1. Обычно достаточно пройти курс и получить сертификат.
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