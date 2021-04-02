В 2026 году всё больше украинцев задумываются о том, как поступить в Словакию после 11 класса, чтобы получить доступное и признанное европейское образование. Причины понятны: высокая стоимость обучения в Украине, нестабильность и желание получить диплом, открывающий путь к карьере в ЕС или возвращению домой с полезными знаниями.

Словакия предлагает украинским абитуриентам по-настоящему комфортные условия:

бесплатное обучение на словацком языке,

поступление без НМТ и экзаменов,

возможность подать документы онлайн.

Также доступны программы на английском языке — часть из них предлагается бесплатно или с грантами.

Словакия — это страна, в которой украинским студентам легко адаптироваться. Европейское качество образования сочетается здесь с доступными ценами и понятным процессом поступления. Близость культуры и языка делает переезд проще, а учебу — комфортнее.

Что получает украинский студент в Словакии:

Бесплатное обучение на словацком языке,

Поступление сразу после 11 класса,

Недорогую жизнь и хорошие условия в общежитиях,

ВНЖ на весь период обучения,

Возможность остаться в ЕС или вернуться в Украину с дипломом европейского образца.

Если вы задумываетесь, как поступить в Словакию бесплатно, в этой статье вы найдёте пошаговое руководство и советы, как пройти этот путь спокойно и с поддержкой на каждом этапе.