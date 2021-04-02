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Учёба за границей в 2026 году — как поступить в Словакию без экзаменов и с гарантией

Блог
дата изменения: 30.04.2025

Почему обучение в Словакии в 2026 году — лучший выбор для украинца?

В 2026 году всё больше украинцев задумываются о том, как поступить в Словакию после 11 класса, чтобы получить доступное и признанное европейское образование. Причины понятны: высокая стоимость обучения в Украине, нестабильность и желание получить диплом, открывающий путь к карьере в ЕС или возвращению домой с полезными знаниями.

Словакия предлагает украинским абитуриентам по-настоящему комфортные условия:

  • бесплатное обучение на словацком языке,
  • поступление без НМТ и экзаменов,
  • возможность подать документы онлайн.

Также доступны программы на английском языке — часть из них предлагается бесплатно или с грантами.

Словакия — это страна, в которой украинским студентам легко адаптироваться. Европейское качество образования сочетается здесь с доступными ценами и понятным процессом поступления. Близость культуры и языка делает переезд проще, а учебу — комфортнее.

Что получает украинский студент в Словакии:

  • Бесплатное обучение на словацком языке,
  • Поступление сразу после 11 класса,
  • Недорогую жизнь и хорошие условия в общежитиях,
  • ВНЖ на весь период обучения,
  • Возможность остаться в ЕС или вернуться в Украину с дипломом европейского образца.

Если вы задумываетесь, как поступить в Словакию бесплатно, в этой статье вы найдёте пошаговое руководство и советы, как пройти этот путь спокойно и с поддержкой на каждом этапе.

Содержание

Учёба за границей в 2026 году — как поступить в Словакию без экзаменов и с гарантией

Поступление — это процесс. Начните сейчас, чтобы всё пройти спокойно и без спешки

Почему украинцы всё чаще выбирают Словакию для учёбы?

Словакия уже несколько лет стабильно занимает первые позиции в рейтингах среди украинцев, желающих получить высшее образование за границей. Это объясняется доступностью, высоким качеством европейского образования и лояльными условиями поступления.

Для украинца поступление в Словакию в 2026 году — это:

  • возможность избежать сложных вступительных экзаменов;
  • обучение на бюджетной основе (на словацком языке);
  • возможность поступления сразу после 11 класса;
  • европейский диплом, признанный во всём ЕС;
  • быстрая адаптация благодаря культурной и языковой близости.

Важно, что украинские студенты сразу получают ВНЖ, а после окончания вуза имеют право остаться в ЕС и найти работу. Университеты в Словакии активно поддерживают студентов из Украины, помогая в решении вопросов от проживания до языковой подготовки.

Благодаря понятным условиям, прозрачной процедуре подачи и профессиональной поддержке обучение в Словакии стало одним из самых выгодных и логичных решений для украинцев в 2026 году.

Как начать подготовку к поступлению в Словакию?

Если вы решили поступить в Словакию в 2026 году, начинать подготовку нужно заранее — оптимально за 10–12 месяцев. Это даст вам время спокойно пройти все этапы, выбрать подходящий университет и специальность.

С чего стоит начать украинцу?

1. Определитесь со специальностью и языком обучения

Можно выбрать бесплатное обучение на словацком или платное на английском. Если готовы изучать словацкий до уровня B1–B2, это существенно упростит задачу и сделает учёбу бесплатной.

Курсы словацкого языка — запишитесь заранее, это важно.

2. Выберите университет

Словакия предлагает десятки качественных государственных вузов. Наиболее популярные среди украинцев:

3. Подготовьте документы для поступления

  • аттестат о среднем образовании;
  • переводы документов;
  • медицинская справка;
  • мотивационное письмо;
  • сертификат о знании языка (при необходимости);
  • нострификация аттестата (иногда требуется).

Точные требования уточняйте на сайтах университетов.

4. Подача заявки

Документы обычно подаются онлайн. Крайние сроки — февраль–апрель. Начинать подготовку лучше всего уже в ноябре–декабре.

5. Подготовьтесь к переезду

После получения приглашения от вуза необходимо оформить ВНЖ в Словакии. Для этого потребуется подготовить документы, забронировать жильё и оформить медицинскую страховку. На этом этапе важно избежать ошибок, так как это напрямую влияет на ваш переезд.

Сопровождение поступления в Словакию для украинцев: от выбора вуза до ВНЖ

Чтобы избежать ошибок, задержек и стресса, доверьте весь процесс поступления нам — команде Postupai. Мы возьмём на себя всю техническую и организационную часть:

  • Поможем выбрать университет и специальность;
  • Организуем курсы словацкого языка с профессиональными преподавателями;
  • Предоставим подготовительную литературу и тесты для лучшего усвоения материала;
  • Подготовим к вступительным экзаменам (если они предусмотрены);
  • Сделаем все необходимые переводы, апостили и нотариальные копии документов;
  • Подадим заявки согласно правилам университетов;
  • Личный менеджер будет всегда на связи и поможет даже в бытовых вопросах;
  • Организуем онлайн-встречи с украинскими студентами в Словакии;
  • Полное сопровождение до получения ВНЖ.

Дополнительно мы:

  • Поможем заселиться в общежитие;
  • Объясним, как пользоваться электронной системой университета;
  • Поддержим в первые дни учёбы и дадим советы по быстрой адаптации.

Почему важно начать подготовку к поступлению в Словакию уже сейчас?

Многие украинцы откладывают поступление, считая, что времени ещё много. На самом деле успешное поступление требует чётких шагов уже сейчас:

  • Ранние дедлайны (февраль–апрель). Подготовку лучше начинать осенью;
  • Ограниченное количество мест на популярных специальностях и общежитиях;
  • Изучение языка требует времени;
  • Оформление документов занимает несколько месяцев;
  • Больше шансов на успешное поступление.

Если вы серьёзно настроены учиться в Словакии в 2026 году, лучшее время для начала подготовки — осень 2025 года. Команда Postupai готова помочь вам в любой момент, но чем раньше вы обратитесь, тем проще и спокойнее пройдёт весь процесс.

Всего 30 минут

Расскажем, как проходит поступление, какие документы нужны и когда лучше начинать.

Даже если вы пока не решили, будете ли работать с нами — поможем сориентироваться.
А после консультации вы, скорее всего, сами захотите продолжить с нами и попасть на МИТ с нашими студентами, где они делятся реальным опытом поступления и учёбы в Словакии.

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Вопрос-ответ

 

  • Нужно ли сдавать НМТ или другие экзамены?

    Нет, для большинства направлений экзамены не нужны. Поступление проходит по конкурсу аттестатов. Исключения — творческие и медицинские специальности.

  • Какой уровень словацкого языка нужен?

    Для бесплатного обучения на словацком языке нужен уровень не ниже B1. Обычно достаточно пройти курс и получить сертификат.

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