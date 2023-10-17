Согласно оценке UniRank ™ 2023, государственный Университет Константина Философа в г. Нитра входит в десятку лучших вузов Словакии. Университет Константина предлагает бесплатное высшее образование для украинских и иностранных студентов.
Образование в Университете Константина Философа в г. Нитра основано на европейской системе, которая гарантирует совместимость с ведущими вузами мира и позволяет студентам участвовать в различных образовательных программах обмена опытом (например, ERASMUS +) между университетами по всему Европейскому союзу.
Данный словацкий государственный вуз предлагает все три уровня обучения: бакалавриат, магистратуру и аспирантуру.
Бесплатное обучение в Университете Константина Философа проходит на словацком языке. На многие специальности - поступление без экзаменов.
Оплата за обучения на словацком языке: бесплатно
Оплата за 1 год обучения (ENG): 280- 3 000 €
Стипендия: 150-1050 €
Аккредитованная академическая степень:
Университет предлагает бесплатное высшее образование для украинских студентов и студентов стран СНГ.
История государственного ВУЗа под названием Университет Константина Философа в Нитре началась в 1959 году, когда возник Педагогический институт в г. Нитра. Данный институт обучал учителей начальных и средних школ, а позже - преподавателей в словацких университетах. Спустя 34 года (1993) Педагогический институт превратился в Педагогический университет в г. Нитра. Через год возникли два факультета новоиспеченного государственного Словацкого университета: факультет гуманитарных наук и факультет естественных наук.
Университет Константина Философа в Нитре приобрел современное лицо с прогрессивным образованием европейского уровня в 1996 году. Через 5 лет в данном университете сформировался факультет социальных наук и медицины, а еще через 2 года был основан факультет среднеевропейских учений.
Университет Константина Философа в г. Нитре является государственным университетом, который предоставляет бесплатное образование в Словакии для украинцев. Кроме пяти факультетов, этот словацкий вуз включает: центр информационных и коммуникационных технологий, просторный и уютный книжный магазин студенческий центр, который отвечает за поддержку студентов в духовных, финансовых, карьерных, психологических, юридических и социальных вопросах. Данный центр также предлагает вакансии и помогает с трудоустройством для словацких и украинских студентов в Словакии во время или после обучения.
Относительно программы обучения в вузе – каждый зарубежный и словацкий студент имеет возможность составлять индивидуальную программу своего бесплатного обучения в учебном плане IC.
В зависимости от интересов студента и предложений факультетов Университета Константина Философа в Нитре, или даже предложений других словацких вузов. Таким образом, студент Университета Константина Философа может активно участвовать в создании контента своей учебной программы, ее оптимальном профиле и индивидуальном темпе обучения – данная система присутствует в лучших словацких университетах, для максимальной эффективности студента и его адаптации в учебном процессе.
Выпускники Университета Константина Философа могут трудоустроиться по своей специальности после окончания бакалавриата или магистратуры. Украинский студент в Словакии, который окончит Университет Константина Философа в Нитре, может найти себе высокооплачиваемую вакансию на территории Словацкой Республики или за ее пределами – в других странах ЕС. Для того, чтобы после окончания словацкого вуза трудоустроиться в странах ЕС, кроме Словакии, рекомендуется воспользоваться возможностью обучения по обмену в рамках программы ERASMUS+. По данной программе студент может поехать на обучение в другие страны мира, как Турция, Швеция, Франция, Германия, Хорватия, Шотландия, Америка и т. п. на период от 2 до 12 месяцев во время каждого академической степени – бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Сюда входят также стажировки у иностранных работодателей в стране на Твой вкус. Студенты, решившие поехать по программе ERASMUS+ , получают ежемесячную стипендию в размере 350-750 евро на протяжении всего периода обучения за рубежом.
На данный момент работают два общежития Университета Константина Философа - общежитие Нитра и общежитие Зобор. В обоих общежитиях имеются столовые и буфеты, где можно купить продукты или перекусить. На каждом этаже общежитий находятся кухни с техникой для приготовления пищи, а также столовые части. Все комнаты в общежитиях имеют подключение к скоростному интернету для комфортного обучения студентов. Общежитие Зобор также имеет сеть Wifi во всех помещениях, а общежитие Нитра – только в вестибюле.
Университет предлагает студентам также несколько других общежитий, которые частично закреплены за этим государственным вузом.
В двух общежитиях Университета Константина Философа находятся столовые, которые предлагают словацким и зарубежным студентам обеды и ужины по цене 1-2 евро, а также буфеты.
Для украинских студентов в Словакии Университет Константина Философа предлагает бесплатное посещение различных спортивных секций в рамках учебного процесса: плавание, волейбол, теннис и тому подобное. Если среди видов спорта, которые предлагает университет, Ты не можешь найти свой, то в г. Нитра Ты найдешь Спортивный центр, который предлагает тебе широкую гамму спортивных программ, включая йогу и различные виды танцев или каратэ. Все это Ты получишь по низкой цене с помощью своей студенческой карты ISIC.
Университет предлагает студентам также несколько других общежитий, которые частично закреплены за этим государственным вузом.
Зимний семестр длится со второй половины сентября до середины февраля, но учебный процесс продолжается лишь до конца декабря. С начала января до второй половины февраля продолжается экзаменационный период.
Зимние праздники приходятся на вторую половину декабря, а также, возможно, начало января.
Летний семестр условно длится со второй половины февраля до конца августа; все же, учебный период летнего семестра длится 13 недель – со второй половины февраля до мая. Во второй половине мая, обычно, проходят зачеты, а к началу июля – экзаменационный период.
Летние каникулы проходят с начала июля до середины сентября.
Учебный год состоит из двух академических семестров – зимнего и летнего. Все последующие в указанные даты просим считать ориентировочными, потому что, все сроки определяют индивидуально каждый ВУЗ и даже каждый факультет, каждый год.
Обучение в Университет Константина Философа в г. Нитра бесплатно для украинцев и иностранцев стран СНГ. Для поступления нужно владеть словацким языком на достаточном уровне (B1-B2). Обучение на бесплатной основе происходит на словацком языке, или в комбинации – словацкий+английский.
Также Ты можешь обучаться на английском языке на платной форме обучение в Университете Константина Философа , Цена за такое обучение составляет 280 - 3000 € в зависимости от специальности.
Нашим ученикам достаточно 30 - 35 занятий с репетитором словацкого языка, чтобы успешно поступить и учиться. 1 занятие длится 60 минут для одного абитуриента и 80 минут для двух абитуриентов. Если Ты хочешь изучить словацкий язык с репетитором - жми сюда. Занятия проводятся по Skype или Google meet. Тем не менее, если Ты поступаешь со вступительными экзаменами на медицину - словацкий язык нужно учить в течение одного года.
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Каждый факультет выдвигает индивидуальные требования по пакету документов для поступления. Эти условия меняются каждый год. Узнай подробную информацию о необходимых документах, чтобы поступить на выбранный Тобой факультет. Контактируй Postupai, чтобы воспользоваться бесплатной индивидуальной консультацией