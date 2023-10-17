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Университет им. Константина Философа в Нитре

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Об университете

Согласно оценке UniRank ™ 2023, государственный Университет Константина Философа в г. Нитра входит в десятку лучших вузов Словакии. Университет Константина предлагает бесплатное высшее образование для украинских и иностранных студентов.

Образование в Университете Константина Философа в г. Нитра основано на европейской системе, которая гарантирует совместимость с ведущими вузами мира и позволяет студентам участвовать в различных образовательных программах обмена опытом (например, ERASMUS +) между университетами по всему Европейскому союзу.

Данный словацкий государственный вуз предлагает все три уровня обучения: бакалавриат, магистратуру и аспирантуру.

Бесплатное обучение в Университете Константина Философа проходит на словацком языке. На многие специальности - поступление без экзаменов.

Содержание

дата изменения: 17.10.2023
Университет им. Константина Философа в Нитре
Термин подачи заявки: до 31.03.2024
Оценка:

Оплата за обучения на словацком языке: бесплатно
Оплата за 1 год обучения (ENG): 280- 3 000 €
Стипендия: 150-1050 €
Аккредитованная академическая степень:

  • Бакалавриат - титул Bc., (3 года)
  • Инженер (магистратура) - титул MUDr., (2 года)
  • Аспирантура - титул PhD. (3 года и более)

Университет предлагает бесплатное высшее образование для украинских студентов и  студентов стран СНГ.

История

История государственного ВУЗа под названием Университет Константина Философа в Нитре началась в 1959 году, когда возник Педагогический институт в г. Нитра. Данный институт обучал учителей начальных и средних школ, а позже - преподавателей в словацких университетах. Спустя 34 года (1993) Педагогический институт превратился в Педагогический университет в г. Нитра. Через год возникли два факультета новоиспеченного государственного Словацкого университета: факультет гуманитарных наук и факультет естественных наук.

Университет Константина Философа в Нитре приобрел современное лицо с прогрессивным образованием европейского уровня в 1996 году. Через 5 лет в данном университете сформировался факультет социальных наук и медицины, а еще через 2 года был основан факультет среднеевропейских учений.

История Университет им. Константина Философа в Нитре

Сегодня

Университет Константина Философа в г. Нитре является государственным университетом, который предоставляет бесплатное образование в Словакии для украинцев. Кроме пяти факультетов, этот словацкий вуз включает: центр информационных и коммуникационных технологий, просторный и уютный книжный магазин студенческий центр, который отвечает за поддержку студентов в духовных, финансовых, карьерных, психологических, юридических и социальных вопросах. Данный центр также предлагает вакансии и помогает с трудоустройством для словацких и украинских студентов в Словакии во время или после обучения.

Относительно программы обучения в вузе – каждый зарубежный и словацкий студент имеет возможность составлять индивидуальную программу своего бесплатного обучения в учебном плане IC.

В зависимости от интересов студента и предложений факультетов Университета Константина Философа в Нитре, или даже предложений других словацких вузов. Таким образом, студент Университета Константина Философа может активно участвовать в создании контента своей учебной программы, ее оптимальном профиле и индивидуальном темпе обучения – данная система присутствует в лучших словацких университетах, для максимальной эффективности студента и его адаптации в учебном процессе.

Перспектива трудоустройства

Выпускники Университета Константина Философа могут трудоустроиться по своей специальности после окончания бакалавриата или магистратуры. Украинский студент в Словакии, который окончит Университет Константина Философа в Нитре, может найти себе высокооплачиваемую вакансию на территории Словацкой Республики или за ее пределами – в других странах ЕС. Для того, чтобы после окончания словацкого вуза трудоустроиться в странах ЕС, кроме Словакии, рекомендуется воспользоваться возможностью обучения по обмену в рамках программы ERASMUS+. По данной программе студент может поехать на обучение в другие страны мира, как Турция, Швеция, Франция, Германия, Хорватия, Шотландия, Америка и т. п. на период от 2 до 12 месяцев во время каждого академической степени – бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Сюда входят также стажировки у иностранных работодателей в стране на Твой вкус. Студенты, решившие поехать по программе ERASMUS+ , получают ежемесячную стипендию в размере 350-750 евро на протяжении всего периода обучения за рубежом.

Факультеты

Какие есть факультеты?
Бакалавриат
  • Андрагогика
  • Музыка и дизайн звуков
  • Музыка и дизайн звуков
  • Педагогика и воспитание
  • Дошкольное и элементарная педагогика
  • Специализированная педагогика и педагогика для лиц с изъянами в обучении
  • Спорт и рекреация
  • Учитель английского языка и литературы
  • Учитель музыки
  • Учитель музыкально-драматического искусства
  • Учитель практической подготовки
  • Образование в сфере искусства
  • Учитель английского языка и литературы, учитель музыки
  • Учитель английского языка и литературы, учитель педагогики
  • Учитель английского языка и литературы, учитель психологии
  • Учитель английского языка и литературы, учитель техники
  • Учитель английского языка и литературы, учитель физической культуры
  • Учитель английского языка и литературы, учитель изобразительного искусства
  • Учитель музыки и педагогики
  • Учитель музыки и психологии
  • Учитель музыки и техники
  • Учитель музыки и культуры
  • Учитель музыки и изобразительного искусства
  • Учитель педагогики и психологии
  • Учитель педагогики и техники
  • Учитель педагогики и культуры
  • Учитель педагогики и изобразительного искусства
  • Учитель психологии и техники
  • Учитель психологии и культуры
  • Учитель психологии и изобразительного искусства
  • Учитель техники и культуры
  • Учитель техники и изобразительного искусства
  • Учитель физической культуры и изобразительного искусства
Магистратура
  • Андрагогика
  • Музыка и дизайн звуков
  • Педагогика и воспитание
  • Специализированная педагогика и педагогика для лиц с изъянами в обучении - консалтинг
  • Спорт и рекреация
  • Учитель английского языка и литературы
  • Учитель начальных классов
  • Учитель музыкально-драматического искусства
  • Учитель музыкально-драматического искусства
  • Учитель техники
  • Образование в сфере искусства
  • Учитель английского языка и литературы, учитель педагогики
  • Учитель английского языка и литературы, учитель психологии
  • Учитель английского языка и литературы, учитель техники
  • Учитель английского языка и литературы, учитель изобразительного искусства
  • Учитель педагогики и психологии
  • Учитель педагогики и техники
  • Учитель педагогики и изобразительного искусства
  • Учитель психологии и техники
  • Учитель психологии и изобразительного искусства
Бакалавриат
  • Биология и генетика
  • Математика и статистика
  • Химия
  • Информатика и техника
  • Учитель естественных наук
  • Экономика и менеджмент
  • Экология и охрана окружающей среды
  • Физика
  • География и региональное развитие
Магистратура
  • Прикладная информатика
  • Биология
  • Биология
  • Биология
  • Физика материалов
  • География в региональном развитии
  • Математически-статистические и информативные методы в экономике и финансах
  • Учитель биологии и учитель химии
  • Учитель биологии и учитель экологии
  • Учитель биологии и учитель физики
  • Учитель биологии и учитель географии
  • Учитель биологии и учитель информатики
  • Учитель биологии и учитель математики
  • Учитель биологии и учитель экономических предметов
  • Учитель химии и учитель экологии
  • Учитель химии и учитель физики
  • Учитель химии и учитель географии
  • Учитель химии и учитель информатики
  • Учитель химии и учитель математики
  • Учитель химии и учитель экономических предметов
  • Учитель экологии и учитель физики
  • Учитель экологии и учитель географии
  • Учитель экологии и учитель информатики
  • Учитель экологии и учитель математики
  • Учитель экологии и учитель экономических предметов
  • Учитель физики и учитель географии
  • Учитель физики и учитель информатики
  • Учитель физики и учитель математики
  • Учитель физики и учитель экономических предметов
  • Учитель географии и учитель информатики
  • Учитель географии и учитель математики
  • Учитель географии и учитель экономических предметов
  • Учитель информатики и учитель математики
  • Учитель географии и учитель экономических предметов
  • Учитель математики и учитель экономических предметов
Бакалавриат
  • Социальная работа
  • Социальные службы и консультации
  • Медицинская сестра
  • Психология
Магистратура
  • Психология
  • Прикладная социальная работа
  • Социальные службы и консультации
Бакалавриат
  • Англистика
  • Прикладная этика - этика управления людьми и работой
  • Археология
  • Редактирование и издательская практика
  • Этнология
  • Философия
  • История
  • Культурология
  • Маркетинговая коммуникация и реклама
  • Уход памятников и культурное наследие
  • Менеджмент культуры и туризма
  • Русский язык в деловом и межкультурном общении
  • Социология
  • Журналистика
  • История и археология
  • История и философия
  • Русский язык в деловом и межкультурном общении и философия
  • Социология и англистика
  • Журналистика и история
  • Переводчик английского языка (английский язык и культура)
  • Переводчик немецкого языка (немецкий язык и культура)
  • Переводчик русского языка (русский язык и культура)
  • Переводчик словацкого языка (словацкий язык и культура)
  • Переводчик испанского языка (испанский язык и культура)
  • Учитель английского языка и литературы, учитель немецкого языка и литературы
  • Учитель английского языка и литературы, учитель русского языка и литературы
  • Учитель английского языка и литературы, учитель испанского языка и литературы
  • Учитель английского языка и литературы, учитель итальянского языка и литературы
  • Учитель английского языка и литературы, учитель эстетики
  • Учитель английского языка и литературы, учитель нравственного воспитания
  • Учитель английского языка и литературы, учитель истории
  • Учитель английского языка и литературы, учитель религиоведения
  • Учитель английского языка и литературы, учитель словацкого языка и литературы
  • Учитель английского языка и литературы, учитель гражданской грамотности
  • Учитель немецкого языка и литературы, учитель русского языка и литературы
  • Учитель немецкого языка и литературы, учитель испанского языка и литературы
  • Учитель немецкого языка и литературы, учитель английского языка и литературы
  • Учитель немецкого языка и литературы, учитель эстетики
  • Учитель немецкого языка и литературы, учитель нравственного воспитания
  • Учитель немецкого языка и литературы, учитель истории
  • Учитель немецкого языка и литературы, учитель религиоведения
  • Учитель немецкого языка и литературы, учитель словацкого языка
  • Учитель немецкого языка и литературы, учитель гражданской грамотности
  • Учитель русского языка и литературы, учитель испанского языка и литературы
  • Учитель русского языка и литературы, учитель итальянского языка и литературы
  • Учитель русского языка и литературы, учитель эстетики
  • Учитель русского языка и литературы, учитель нравственного воспитания
  • Учитель русского языка и литературы, учитель истории
  • Учитель русского языка и литературы, учитель религиоведения
  • Учитель русского языка и литературы, учитель словацкого языка и литературы
  • Учитель русского языка и литературы, учитель гражданской грамотности
  • Учитель испанского языка и литературы, учитель италийского языка и литературы
  • Учитель испанского языка и литературы, учитель эстетики
  • Учитель испанского языка и литературы, учитель нравственного воспитания
  • Учитель испанского языка и литературы, учитель истории
  • Учитель испанского языка и литературы, учитель религиоведения
  • Учитель испанского языка и литературы, учитель словацкого языка и литературы
  • Учитель испанского языка и литературы, учитель гражданской грамотности
  • Учитель итальянского языка и литературы, учитель эстетики
  • Учитель итальянского языка и литературы, учитель нравственного воспитания
  • Учитель итальянского языка и литературы, учитель истории
  • Учитель итальянского языка и литературы, учитель религиоведения
  • Учитель итальянского языка и литературы, учитель словацкого языка и литературы
  • Учитель итальянского языка и литературы, учитель гражданской грамотности
  • Учитель эстетики и учитель нравственного воспитания
  • Учитель эстетики и истории
  • Учитель эстетики и религиоведения
  • Учитель эстетики, словацкого языка и литературы
  • Учитель эстетики и учитель гражданской грамотности
  • Учитель эстетики и учитель гражданской грамотности
  • Учитель нравственного воспитания и учитель истории
  • Учитель нравственного воспитания и учитель религиоведения
  • Учитель нравственного воспитания, учитель словацкого языка и литературы
  • Учитель нравственного воспитания и учитель гражданской грамотности
  • Учитель истории и религиоведения
  • Учитель истории, словацкого языка и литературы
  • Учитель истории и гражданской грамотности
  • Учитель религиоведения, учитель словацкого языка и культуры
  • Учитель религиоведения и учитель гражданской грамотности
  • Учитель словацкого языка и литературы и учитель гражданской грамотности
Магистратура
  • Английский язык в профессиональной коммуникации
  • Прикладная этика - этическая экспертиза и этический консалтинг
  • Археология
  • Редактирование и издательская практика
  • Эстетика
  • Этнология
  • История
  • Культурология
  • Маркетинговая коммуникация и реклама
  • Музеология
  • Менеджмент культуры и туризма
  • Русский язык в деловом и межкультурном общении
  • Социология
  • Журналистика
  • Переводчик английского языка (английский язык и культура)
  • Переводчик немецкого языка (немецкий язык и культура)
  • Переводчик русского языка (русский язык и культура)
  • Переводчик словацкого языка (словацкий язык и культура)
  • Переводчик испанского языка (испанский язык и культура)
  • Учитель английского языка и литературы, учитель немецкого языка и литературы
  • Учитель английского языка и литературы, учитель русского языка и литературы
  • Учитель английского языка и литературы, учитель русского языка и литературы
  • Учитель английского языка и литературы, учитель русского языка и литературы
  • Учитель английского языка и литературы, учитель итальянского языка и литературы
  • Учитель английского языка и литературы, учитель эстетики
  • Учитель английского языка и литературы, учитель нравственного воспитания
  • Учитель английского языка и литературы, учитель истории
  • Учитель английского языка и литературы, учитель религиоведения
  • Учитель английского языка и литературы, учитель словацкого языка и литературы
  • Учитель английского языка и литературы, учитель гражданской грамотности
  • Учитель немецкого языка и литературы, учитель русского языка и литературы
  • Учитель немецкого языка и литературы, учитель испанского языка и литературы
  • Учитель немецкого языка и литературы, учитель английского языка и литературы
  • Учитель немецкого языка и литературы, учитель эстетики
  • Учитель немецкого языка и литературы, учитель нравственного воспитания
  • Учитель немецкого языка и литературы, учитель истории
  • Учитель немецкого языка и литературы, учитель религиоведения
  • Учитель немецкого языка и литературы, учитель словацкого языка и литературы
  • Учитель немецкого языка и литературы, учитель гражданской грамотности
  • Учитель русского языка и литературы, учитель испанского языка и литературы
  • Учитель русского языка и литературы, учитель итальянского языка и литературы
  • Учитель русского языка и литературы, учитель эстетики
  • Учитель русского языка и литературы, учитель нравственного воспитания
  • Учитель русского языка и литературы, учитель истории
  • Учитель русского языка и литературы, учитель религиоведения
  • Учитель русского языка и литературы, учитель словацкого языка и литературы
  • Учитель русского языка и литературы, учитель гражданской грамотности
  • Учитель испанского языка и литературы, учитель итальянского языка и литературы
  • Учитель испанского языка и литературы, учитель эстетики
  • Учитель испанского языка и литературы, учитель нравственного воспитания
  • Учитель испанского языка и литературы, учитель нравственного воспитания
  • Учитель испанского языка и литературы, учитель истории
  • Учитель испанского языка и литературы, учитель религиоведения
  • Учитель испанского языка и литературы, учитель словацкого языка и литературы
  • Учитель испанского языка и литературы, учитель гражданской грамотности
  • Учитель итальянского языка и литературы, учитель эстетики
  • Учитель итальянского языка и литературы, учитель нравственного воспитания
  • Учитель итальянского языка и литературы, учитель истории
  • Учитель итальянского языка и литературы, учитель религиоведения
  • Учитель итальянского языка и литературы, учитель словацкого языка и литературы
  • Учитель итальянского языка и литературы, учитель гражданской грамотности
  • Учитель эстетики и учитель нравственного воспитания
  • Учитель эстетики и истории
  • Учитель эстетики и религиоведения
  • Учитель эстетики, словацкого языка и литературы
  • Учитель эстетики и учитель гражданской грамотности
  • Учитель нравственного воспитания и учитель истории
  • Учитель нравственного воспитания и учитель религиоведения
  • Учитель нравственного воспитания, учитель словацкого языка и литературы
  • Учитель нравственного воспитания и учитель гражданской грамотности
  • Учитель истории и религиоведения
  • Учитель истории, словацкого языка и литературы
  • Учитель истории и гражданской грамотности
  • Учитель религиоведения, учитель словацкого языка и культуры
  • Учитель религиоведения и учитель гражданской грамотности
  • Учитель словацкого языка и литературы и учитель гражданской грамотности
Бакалавриат
  • Венгерско-словацкий переводчик / медиатор
  • Дошкольная и элементарная педагогика с венгерским языком преподавания
  • Региональный туризм
  • Центральноевропейские зональные учения
  • Венгерский язык и литература, английский язык и литература (переводчик)
  • Венгерский язык и литература, немецкий язык и литература (переводчик)
  • Венгерский язык и литература, словацкий язык и литература (переводчик)
  • Учитель венгерского языка и литературы (в комбинации)
Магистратура
  • Венгерский язык в административной коммуникации
  • Менеджмент регионального туризма
  • Центральноевропейские зональные учения
  • Дошкольная педагогика с венгерским языком преподавания
  • Венгерский язык и литература, английский язык и литература (переводчик)
  • Венгерский язык и литература, немецкий язык и литература (переводчик)
  • Венгерский язык и литература, словацкий язык и литература (переводчик)
  • Учитель венгерского языка и литературы (в комбинации)
Университет им. Константина Философа в Нитре

Студенческая жизнь

Общежитие

На данный момент работают два общежития Университета Константина Философа - общежитие Нитра и общежитие Зобор. В обоих общежитиях имеются столовые и буфеты, где можно купить продукты или перекусить. На каждом этаже общежитий находятся кухни с техникой для приготовления пищи, а также столовые части. Все комнаты в общежитиях имеют подключение к скоростному интернету для комфортного обучения студентов. Общежитие Зобор также имеет сеть Wifi во всех помещениях, а общежитие Нитра – только в вестибюле.

Университет предлагает студентам также несколько других общежитий, которые частично закреплены за этим государственным вузом.

Столовая

В двух общежитиях Университета Константина Философа находятся столовые, которые предлагают словацким и зарубежным студентам обеды и ужины по цене 1-2 евро, а также буфеты.

Спорт

Для украинских студентов в Словакии Университет Константина Философа предлагает бесплатное посещение различных спортивных секций в рамках учебного процесса: плавание, волейбол, теннис и тому подобное. Если среди видов спорта, которые предлагает университет, Ты не можешь найти свой, то в г. Нитра Ты найдешь Спортивный центр, который предлагает тебе широкую гамму спортивных программ, включая йогу и различные виды танцев или каратэ. Все это Ты получишь по низкой цене с помощью своей студенческой карты ISIC.

Кроме этого!

Университет предлагает студентам также несколько других общежитий, которые частично закреплены за этим государственным вузом.

Университет им. Константина Философа в Нитре

Как проходит учебный год в Словакии, и когда каникулы?

Зимний семестр длится со второй половины сентября до середины февраля, но учебный процесс продолжается лишь до конца декабря. С начала января до второй половины февраля продолжается экзаменационный период.

Зимние праздники приходятся на вторую половину декабря, а также, возможно, начало января.

Летний семестр условно длится со второй половины февраля до конца августа; все же, учебный период летнего семестра длится 13 недель – со второй половины февраля до мая. Во второй половине мая, обычно, проходят зачеты, а к началу июля – экзаменационный период.

Летние каникулы проходят с начала июля до середины сентября.

Учебный год состоит из двух академических семестров – зимнего и летнего. Все последующие в указанные даты просим считать ориентировочными, потому что, все сроки определяют индивидуально каждый ВУЗ и даже каждый факультет, каждый год.

Вопрос-ответ

  • Сколько стоит обучение?

    Обучение в Университет Константина Философа в г. Нитра бесплатно для украинцев и иностранцев стран СНГ. Для поступления нужно владеть словацким языком на достаточном уровне (B1-B2). Обучение на бесплатной основе происходит на словацком языке, или в комбинации – словацкий+английский.

    Также Ты можешь обучаться на английском языке на платной форме обучение в Университете Константина Философа , Цена за такое обучение составляет 280 - 3000 € в зависимости от специальности.

  • Как быстро выучить словацкий язык, чтобы поступить?

    Нашим ученикам достаточно 30 - 35 занятий с репетитором словацкого языка, чтобы успешно поступить и учиться. 1 занятие длится 60 минут для одного абитуриента и 80 минут для двух абитуриентов. Если Ты хочешь изучить словацкий язык с репетитором - жми сюда. Занятия проводятся по Skype или Google meet. Тем не менее, если Ты поступаешь со вступительными экзаменами на медицину - словацкий язык нужно учить в течение одного года.

Если у тебя возникают другие вопросы

относительно языка или формы обучения,
оставь свои контактные данные, мы свяжемся в ближайшее время

Как поступить в Университет им. Константина Философа в Нитре

  • Биометрический паспорт или виза
  • Выписка оценок из школы за 8, 9, 10 класс и за первый семестр 11 класса
  • Автобиография, мотивационное письмо
  • Грамоты, сертификаты за достижения в учебе, спорте (если есть)
  • Свидетельство о рождении
  • Доверенность на лицо, представляющее интересы ребенка в Словакии
  • Биометрический паспорт или виза
  • Аттестат, приложение к аттестату
  • Автобиография, мотивационное письмо
  • Грамоты, сертификаты за достижения в учебе, спорте (если есть)
  • Скан внутреннего паспорта
  • Доверенность на лицо, которое представляет интересы абитуриента в Словакии
  • Биометрический паспорт или виза
  • Аттестат, приложение к аттестату
  • Выписка оценок из университета
  • Автобиография, мотивационное письмо
  • Грамоты, сертификаты за достижения в учебе, спорте (если есть)
  • Скан внутреннего паспорта
  • Доверенность на лицо, которое представляет интересы абитуриента в Словакии
Это бесплатно

Каждый факультет выдвигает индивидуальные требования по пакету документов для поступления. Эти условия меняются каждый год. Узнай подробную информацию о необходимых документах, чтобы поступить на выбранный Тобой факультет. Контактируй Postupai, чтобы воспользоваться бесплатной индивидуальной консультацией

Postupai: 13.10.2018

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