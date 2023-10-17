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Университет Константина Философа в г. Нитре является государственным университетом, который предоставляет бесплатное образование в Словакии для украинцев. Кроме пяти факультетов, этот словацкий вуз включает: центр информационных и коммуникационных технологий, просторный и уютный книжный магазин студенческий центр, который отвечает за поддержку студентов в духовных, финансовых, карьерных, психологических, юридических и социальных вопросах. Данный центр также предлагает вакансии и помогает с трудоустройством для словацких и украинских студентов в Словакии во время или после обучения.

Относительно программы обучения в вузе – каждый зарубежный и словацкий студент имеет возможность составлять индивидуальную программу своего бесплатного обучения в учебном плане IC.

В зависимости от интересов студента и предложений факультетов Университета Константина Философа в Нитре, или даже предложений других словацких вузов. Таким образом, студент Университета Константина Философа может активно участвовать в создании контента своей учебной программы, ее оптимальном профиле и индивидуальном темпе обучения – данная система присутствует в лучших словацких университетах, для максимальной эффективности студента и его адаптации в учебном процессе.

Перспектива трудоустройства

Выпускники Университета Константина Философа могут трудоустроиться по своей специальности после окончания бакалавриата или магистратуры. Украинский студент в Словакии, который окончит Университет Константина Философа в Нитре, может найти себе высокооплачиваемую вакансию на территории Словацкой Республики или за ее пределами – в других странах ЕС. Для того, чтобы после окончания словацкого вуза трудоустроиться в странах ЕС, кроме Словакии, рекомендуется воспользоваться возможностью обучения по обмену в рамках программы ERASMUS+. По данной программе студент может поехать на обучение в другие страны мира, как Турция, Швеция, Франция, Германия, Хорватия, Шотландия, Америка и т. п. на период от 2 до 12 месяцев во время каждого академической степени – бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Сюда входят также стажировки у иностранных работодателей в стране на Твой вкус. Студенты, решившие поехать по программе ERASMUS+ , получают ежемесячную стипендию в размере 350-750 евро на протяжении всего периода обучения за рубежом.