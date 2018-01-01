Региональный туризм — бакалавриат в UKF Нитра (Словакия)

Университет: Университет им. Костянтина Философа в Нитре (UKF)

Факультет: Факультет среднеевропейских исследований

Специальность: Региональный туризм

Форма обучения: Очная

Язык обучения: Словацкий

Длительность: 3 года

Присуждаемая степень: Бакалавр (Bc.)

Местонахождение: Нитра, Словакия — обучение проходит на кампусе университета в современном студенческом городе Нитра

Поступление: Без вступительных экзаменов

Стоимость: Бесплатно при обучении на словацком языке

Чему учит программа

Бакалавриат по направлению «Региональный туризм» в UKF Нитра сочетает знания из сферы туризма, экономики, управления и регионального развития. Программа формирует у студентов понимание туристической индустрии как части устойчивого развития регионов Центральной Европы. Обучение проходит в Нитре — культурном и академическом центре Словакии, что даёт уникальные возможности для практики и стажировок.

Студенты учатся разрабатывать туристические продукты, планировать маршруты, управлять туристическим сервисом и внедрять цифровые инструменты. Также большое внимание уделяется экологии, культурному наследию и международной коммуникации — навыкам, необходимым в современной туристической среде.

Основные предметы

Введение в туризм и география туризма

Экономика и маркетинг туризма

Менеджмент туристических проектов

Устойчивый туризм и охрана культурного наследия

Гостеприимство и работа с клиентами

Региональное планирование и развитие

Законодательство в сфере туризма

Современные ИТ-инструменты в туризме

Изучение иностранных языков

Практика и проекты

С первых семестров студенты включаются в практическую деятельность: моделируют туристические маршруты, разрабатывают маркетинговые стратегии, участвуют в выездных экскурсиях и региональных проектах. Стажировки проходят в:

туристических агентствах и гостиницах;

органах местного самоуправления и агентствах регионального развития;

культурных и природоохранных учреждениях;

туристических информационных центрах и консалтинговых проектах.

Карьера и профессии

После окончания бакалавриата выпускники готовы к работе в частном и государственном секторах туризма. Благодаря обучению в Словакии и международной направленности программы в городе Нитра, они получают конкурентные преимущества на европейском рынке труда.

Возможности трудоустройства:

туроператоры и агентства — создание туров, бронирование, сопровождение клиентов;

гостиничный и ресторанный бизнес — управление, сервис, маркетинг;

агентства по развитию туризма и локальные администрации;

культурные и природоохранные организации;

собственный бизнес — авторские туры, консультационные услуги, туристические стартапы;

координаторы мероприятий, экскурсоводы, аналитики туристических рынков.

Программа «Региональный туризм» в UKF Нитра — это твой шанс учиться бесплатно в Европе, в дружелюбном студенческом городе, и построить карьеру в международной туристической индустрии.