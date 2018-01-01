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Спеціальності

Регіональний туризм

Регіональний туризм — бакалаврат у UKF Нітра (Словаччина)

Університет: Університет ім. Костянтина Філософа в Нітрі (UKF)
Факультет: Факультет середньоєвропейських студій
Спеціальність: Регіональний туризм
Форма навчання: Денна
Мова навчання: Словацька
Тривалість: 3 роки
Присуджуваний ступінь: Бакалавр (Bc.)
Місце навчання: Нітра, Словаччина — навчання проходить на кампусі університету в сучасному студентському місті Нітра
Вступ: Без вступних іспитів
Вартість: Безкоштовно при навчанні словацькою мовою

Чому навчає програма

Бакалаврська програма «Регіональний туризм» у UKF Нітра поєднує знання з туризму, економіки, менеджменту та регіонального розвитку. Програма формує у студентів розуміння туристичної галузі як частини сталого розвитку регіонів Центральної Європи. Навчання проходить у місті Нітра — культурному та академічному центрі Словаччини, що відкриває унікальні можливості для практики та стажувань.

Студенти вивчають розробку туристичних продуктів, планування маршрутів, управління туристичним сервісом і впровадження цифрових інструментів. Значна увага приділяється екології, культурній спадщині та міжнародній комунікації — навичкам, важливим для сучасного туристичного ринку.

Основні предмети

  • Вступ до туризму та географія туризму
  • Економіка та маркетинг туризму
  • Менеджмент туристичних проєктів
  • Сталий туризм та охорона культурної спадщини
  • Гостинність і робота з клієнтами
  • Регіональне планування та розвиток
  • Законодавство у сфері туризму
  • Сучасні ІТ-інструменти в туризмі
  • Вивчення іноземних мов

Практика та проєкти

Від перших семестрів студенти залучаються до практичної діяльності: моделюють туристичні маршрути, розробляють маркетингові стратегії, беруть участь у виїзних екскурсіях та регіональних проєктах. Стажування проходять у:

  • туристичних агентствах і готелях;
  • органах місцевого самоврядування та агентствах регіонального розвитку;
  • культурних і природоохоронних установах;
  • туристично-інформаційних центрах та консалтингових компаніях.

Кар'єра та професії

Після завершення бакалаврату випускники готові до роботи як у приватному, так і в державному секторі туризму. Завдяки навчанню у Словаччині та міжнародній спрямованості програми в Нітрі, вони отримують конкурентні переваги на європейському ринку праці.

Можливості працевлаштування:

  • туроператори та агентства — розробка турів, бронювання, супровід клієнтів;
  • готельно-ресторанний бізнес — менеджмент, сервіс, маркетинг;
  • агентства з розвитку туризму та органи місцевої влади;
  • культурні й екологічні організації;
  • власний туристичний бізнес — авторські тури, консультації, стартапи;
  • координатори подій, гіди, аналітики туристичного ринку.

Програма «Регіональний туризм» у UKF Нітра — це твій шанс навчатися безкоштовно в Європі, у затишному студентському місті, та побудувати успішну кар'єру в міжнародній сфері туризму.

Навчальний план: Регіональний туризм

Бакалаврська програма «Регіональний туризм» в Університеті ім. Костянтина Філософа в Нітрі (UKF) поєднує теоретичну підготовку з практичними знаннями у сфері туризму, маркетингу, регіонального розвитку та сталості. Навчання проходить у Нітрі — академічному центрі Словаччини, що активно розвивається як туристичний напрямок.

Умови успішного завершення навчання

  • Проходження всіх обов’язкових предметів та необхідної кількості вибіркових дисциплін
  • Без вступних іспитів
  • Набір щонайменше 180 кредитів ECTS
  • Успішне складання державного іспиту

По семестрах

1-й семестр

  • Вступ до туризму
  • Основи регіонального розвитку
  • Географія туризму
  • Основи економіки
  • Англійська мова I
  • Словацька мова для іноземців I (за потреби)

2-й семестр

  • Управління в туризмі
  • Культура і традиції Словаччини
  • Регіональна економіка
  • Англійська мова II
  • Туристична термінологія
  • Практикум I

3-й семестр

  • Туризм і сталий розвиток
  • Основи маркетингу
  • Інформаційні системи в туризмі
  • Туристичні маршрути Словаччини
  • Англійська мова III
  • Практика II

4-й семестр

  • Організація туризму на регіональному рівні
  • Туристичне законодавство
  • Управління проєктами
  • Ділова комунікація
  • Друга іноземна мова I
  • Практика III

5-й семестр

  • Стратегії розвитку туризму
  • Туристична поведінка і психологія
  • Розробка регіональних туристичних продуктів
  • Друга іноземна мова II
  • Переддипломна практика
  • Курсова робота

6-й семестр

  • Туризм і міжнародне співробітництво
  • Фінансування проєктів у туризмі
  • Маркетинг у сфері туризму
  • Захист бакалаврської роботи
  • Державні іспити

Кар'єрні можливості

Після завершення бакалаврату за програмою «Регіональний туризм» в Університеті ім. Костянтина Філософа в Нітрі (UKF) випускники можуть продовжити навчання в магістратурі як за спеціальністю, так і за суміжними напрямами. Це відкриває шлях до управлінських посад у сфері туризму, готельного бізнесу та регіонального розвитку.

Можливі магістерські програми для продовження навчання:

  • Управління туризмом і готельним бізнесом
  • Маркетинг у туризмі та регіональному розвитку
  • Регіональна політика та сталий розвиток
  • Менеджмент і публічне адміністрування

Навчання в магістратурі дозволяє не лише поглибити кваліфікацію, а й брати участь у:

  • міжнародних туристичних і регіональних проєктах;
  • академічних обмінах та стажуваннях (зокрема в межах Erasmus+);
  • науково-дослідній та експертній діяльності в галузі сталого туризму;
  • розробці та реалізації туристичних стратегій на локальному та європейському рівнях.

Освіта у UKF Нітра створює міцну основу для кар'єри як у приватному, так і в державному секторі, а також для започаткування власного туристичного бізнесу в Словаччині або за кордоном.

Як вступити на програму «Регіональний туризм» в UKF Нітра

Мрієш отримати безкоштовну європейську освіту в галузі туризму? Бакалаврат за спеціальністю «Регіональний туризм» в Університеті ім. Костянтина Філософа в Нітрі (UKF) — це твій шанс навчатися словацькою мовою та побудувати кар’єру в міжнародному туристичному середовищі.

Умови вступу

  • Повна загальна середня освіта (атестат або еквівалент);
  • Знання словацької мови на рівні не нижче B1 (за потреби можна скласти мовний тест);
  • Вступ без іспитів.

Терміни подачі заяв

Подати документи на факультет середньоєвропейських студій за програмою «Регіональний туризм» можна у два етапи:

  • Основний тур: до 31 березня
  • Додатковий тур: до 31 липня (за наявності вільних місць)

Рекомендуємо починати підготовку заздалегідь — це підвищить твої шанси на успішний вступ.

Необхідні документи

  • Довідка зі школи з оцінками за 8, 9, 10 класи та перше півріччя 11 класу
  • Резюме (CV)
  • Мотиваційний лист
  • Довідка про реєстрацію місця проживання
  • Цифрове фото

Вступ до університету з Postupai

Postupai — твій надійний супутник на шляху до вищої освіти в Словаччині. Ми підтримуємо студентів на кожному етапі — від вибору програми до отримання студентського ВНЖ і початку навчання в Нітрі. З нами ти зможеш:

  • Обрати відповідну спеціальність та університет;
  • Підготувати документи та подати їх без помилок і запізнень;
  • Успішно пройти нострифікацію атестата та оформити ВНЖ;
  • Отримати допомогу та підтримку персонального менеджера до початку навчання;
  • Розпочати освіту в одному з найкращих студентських міст Словаччини — у Нітрі.

З Postupai процес вступу стане зрозумілим, комфортним і результативним. Ми беремо на себе всі організаційні кроки, щоб ти міг зосередитися на головному — своєму майбутньому!

Університет Костянтина Філософа в Нітрі

Термін подачі заяви: до 31.03.2026
Оцінка:

Оплата за весь період навчання на словацькій мові: безкоштовно
Оплата за 1 рік навчаня (ENG.): 280 - 3 000 €
Стипендія: 50-1200 €
Акредитований академічний ступінь:

  • Бакалаврат – титул Bc., (3 роки)
  • Магістратура – титул Mgr., (2 роки), MUDr.
  • Аспірантура – титкл PhD. (3 роки і довше)
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