Університет: Університет ім. Костянтина Філософа в Нітрі (UKF)
Факультет: Факультет середньоєвропейських студій
Спеціальність: Регіональний туризм
Форма навчання: Денна
Мова навчання: Словацька
Тривалість: 3 роки
Присуджуваний ступінь: Бакалавр (Bc.)
Місце навчання: Нітра, Словаччина — навчання проходить на кампусі університету в сучасному студентському місті Нітра
Вступ: Без вступних іспитів
Вартість: Безкоштовно при навчанні словацькою мовою
Бакалаврська програма «Регіональний туризм» у UKF Нітра поєднує знання з туризму, економіки, менеджменту та регіонального розвитку. Програма формує у студентів розуміння туристичної галузі як частини сталого розвитку регіонів Центральної Європи. Навчання проходить у місті Нітра — культурному та академічному центрі Словаччини, що відкриває унікальні можливості для практики та стажувань.
Студенти вивчають розробку туристичних продуктів, планування маршрутів, управління туристичним сервісом і впровадження цифрових інструментів. Значна увага приділяється екології, культурній спадщині та міжнародній комунікації — навичкам, важливим для сучасного туристичного ринку.
Від перших семестрів студенти залучаються до практичної діяльності: моделюють туристичні маршрути, розробляють маркетингові стратегії, беруть участь у виїзних екскурсіях та регіональних проєктах. Стажування проходять у:
Після завершення бакалаврату випускники готові до роботи як у приватному, так і в державному секторі туризму. Завдяки навчанню у Словаччині та міжнародній спрямованості програми в Нітрі, вони отримують конкурентні переваги на європейському ринку праці.
Можливості працевлаштування:
Програма «Регіональний туризм» у UKF Нітра — це твій шанс навчатися безкоштовно в Європі, у затишному студентському місті, та побудувати успішну кар'єру в міжнародній сфері туризму.
Бакалаврська програма «Регіональний туризм» в Університеті ім. Костянтина Філософа в Нітрі (UKF) поєднує теоретичну підготовку з практичними знаннями у сфері туризму, маркетингу, регіонального розвитку та сталості. Навчання проходить у Нітрі — академічному центрі Словаччини, що активно розвивається як туристичний напрямок.
Після завершення бакалаврату за програмою «Регіональний туризм» в Університеті ім. Костянтина Філософа в Нітрі (UKF) випускники можуть продовжити навчання в магістратурі як за спеціальністю, так і за суміжними напрямами. Це відкриває шлях до управлінських посад у сфері туризму, готельного бізнесу та регіонального розвитку.
Можливі магістерські програми для продовження навчання:
Навчання в магістратурі дозволяє не лише поглибити кваліфікацію, а й брати участь у:
Освіта у UKF Нітра створює міцну основу для кар'єри як у приватному, так і в державному секторі, а також для започаткування власного туристичного бізнесу в Словаччині або за кордоном.
Мрієш отримати безкоштовну європейську освіту в галузі туризму? Бакалаврат за спеціальністю «Регіональний туризм» в Університеті ім. Костянтина Філософа в Нітрі (UKF) — це твій шанс навчатися словацькою мовою та побудувати кар’єру в міжнародному туристичному середовищі.
Подати документи на факультет середньоєвропейських студій за програмою «Регіональний туризм» можна у два етапи:
Рекомендуємо починати підготовку заздалегідь — це підвищить твої шанси на успішний вступ.
Postupai — твій надійний супутник на шляху до вищої освіти в Словаччині. Ми підтримуємо студентів на кожному етапі — від вибору програми до отримання студентського ВНЖ і початку навчання в Нітрі. З нами ти зможеш:
З Postupai процес вступу стане зрозумілим, комфортним і результативним. Ми беремо на себе всі організаційні кроки, щоб ти міг зосередитися на головному — своєму майбутньому!
Оплата за весь період навчання на словацькій мові: безкоштовно
Оплата за 1 рік навчаня (ENG.): 280 - 3 000 €
Стипендія: 50-1200 €
Акредитований академічний ступінь: