Регіональний туризм — бакалаврат у UKF Нітра (Словаччина)

Університет: Університет ім. Костянтина Філософа в Нітрі (UKF)

Факультет: Факультет середньоєвропейських студій

Спеціальність: Регіональний туризм

Форма навчання: Денна

Мова навчання: Словацька

Тривалість: 3 роки

Присуджуваний ступінь: Бакалавр (Bc.)

Місце навчання: Нітра, Словаччина — навчання проходить на кампусі університету в сучасному студентському місті Нітра

Вступ: Без вступних іспитів

Вартість: Безкоштовно при навчанні словацькою мовою

Чому навчає програма

Бакалаврська програма «Регіональний туризм» у UKF Нітра поєднує знання з туризму, економіки, менеджменту та регіонального розвитку. Програма формує у студентів розуміння туристичної галузі як частини сталого розвитку регіонів Центральної Європи. Навчання проходить у місті Нітра — культурному та академічному центрі Словаччини, що відкриває унікальні можливості для практики та стажувань.

Студенти вивчають розробку туристичних продуктів, планування маршрутів, управління туристичним сервісом і впровадження цифрових інструментів. Значна увага приділяється екології, культурній спадщині та міжнародній комунікації — навичкам, важливим для сучасного туристичного ринку.

Основні предмети

Вступ до туризму та географія туризму

Економіка та маркетинг туризму

Менеджмент туристичних проєктів

Сталий туризм та охорона культурної спадщини

Гостинність і робота з клієнтами

Регіональне планування та розвиток

Законодавство у сфері туризму

Сучасні ІТ-інструменти в туризмі

Вивчення іноземних мов

Практика та проєкти

Від перших семестрів студенти залучаються до практичної діяльності: моделюють туристичні маршрути, розробляють маркетингові стратегії, беруть участь у виїзних екскурсіях та регіональних проєктах. Стажування проходять у:

туристичних агентствах і готелях;

органах місцевого самоврядування та агентствах регіонального розвитку;

культурних і природоохоронних установах;

туристично-інформаційних центрах та консалтингових компаніях.

Кар'єра та професії

Після завершення бакалаврату випускники готові до роботи як у приватному, так і в державному секторі туризму. Завдяки навчанню у Словаччині та міжнародній спрямованості програми в Нітрі, вони отримують конкурентні переваги на європейському ринку праці.

Можливості працевлаштування:

туроператори та агентства — розробка турів, бронювання, супровід клієнтів;

готельно-ресторанний бізнес — менеджмент, сервіс, маркетинг;

агентства з розвитку туризму та органи місцевої влади;

культурні й екологічні організації;

власний туристичний бізнес — авторські тури, консультації, стартапи;

координатори подій, гіди, аналітики туристичного ринку.

Програма «Регіональний туризм» у UKF Нітра — це твій шанс навчатися безкоштовно в Європі, у затишному студентському місті, та побудувати успішну кар'єру в міжнародній сфері туризму.