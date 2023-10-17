В соответствии с оцениванием UniRank™ 2023, государственный Трнавский университет в г. Трнава входит в первую десятку лучших словацких вузов. В 2019 году университет получил статус высшего ранга "Исследовательский университет". Также университет завоевал премию Народного признания за качество.
Город Трнава уютный исторический словацкий городок в 20 минутах езды от столицы Словакии Братиславы.
Университет предлагает качественное высшее образование в области философских наук, гуманитарных наук, педагогики, права, социологии, медицины и богословия. На трех академических степенях бакалавриате, магистратуре и аспирантуре.
Трнавский университет предлагает бесплатное высшее образование для украинцев и заграничных студентов.
Бесплатная учеба в Трнавському университете проходит на словацком языке. На многие специальности поступление без экзаменов. Необходимое знание словацкого языка.
Оплата за обучения на словацком языке: бесплатно
Оплата за 1 год обучения (ENG): 1 100- 2 000 €
Стипендия: 150-1050 €
Аккредитованная академическая степень:
На многие специальности поступление без экзаменов
Трнавский университет является одним из самых старых словацких университетов. Его история началась еще в 1635 году. На то время университет состоял из четырех факультетов: философского факультета, богословского факультета, юридического факультета и медицинского факультета. Трнавский университет стал известным благодаря обсерватории, университетской библиотеки, типографиям и садам. Через 142 года работы университета, он был перенесен в Венгрию.
В 1992 году власть Словакии реабилитировала Трнавский университет в городе Трнава. В то время к университету присоединились еще 2 факультета: факультет гуманистики и педагогический факультет. Позже был основанный факультет медицины и социальной помощи. В 1998 году был основан юридический факультет
Международное сотрудничество имеет решающее значение для Трнавского университета. В начале 2020 года Трнавский университет заключил новые соглашения о сотрудничестве с университетами в Англии (Университет Лейфана в г. Люнебург), Германии, Польши, Португалии, Испании, а это значит, что студенты Трнавского университета могут получить опыт учебы в одной из этих стран, пройти стажировку, а также получать ежемесячную стипендию в размере 350 - 750 евро в рамках программы ERSMUS+. Для того, чтобы иметь возможность учиться по обмену в университетах Європи и мира, нужно знать английский язык на достаточном уровне.
Все учебные программы и академические степени (бакалавриат, магистратура, аспирантура) аккредитованы согласно європейським нормам.
Украинские студенты могут поступить в Трнавский университет на бесплатное обучение , которое проходит на словацком языке, или на платное, которое проходит на английском языке. Поступить на отдельные специальности можно без экзаменов, и сразу после 11 класса. Или же Ты можешь поступить в этот словацкий вуз на учебную программу магистратуры, которая проходит на словацком языке, в таком случае Ты попадаешь также на бесплатное обучение.
Выпускники Трнавского университета являются востребованными специалистами на рынке Словакии.
Выпускники вуза имеют хорошую образовательную базу. Трудоустройство по своей специальностью во время учебы или по завершении бакалавриата или магистратуры проходит на базе собеседования прямо в университете, или в индивидуальном порядке (Тебе нужно оставить свое резюме на сайтах profesia.sk, praca.sme.sk или kariera.zoznam.sk).
Украинский студент в Словакии, который закончил Трнавский университет может найти собе хорошо оплачиваемую вакансию на поприще Словацкой Республики, или за ее пределами в других странах ЕС. Для того, чтобы после окончания словацкого вуза трудоустраиваться в странах ЕС, кроме Словакии, рекомендуется воспользоваться возможностью учебы по обмену в рамках программы ERASMUS+. По данной программе студент может поехать на учебу в другие страны мира, такие как Турция, Швеция, Франция, Германия, Хорватия, Шотландия, Америка и тому подобное, на период от 2 до 12 месяцев во время каждой академической степени – бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Сюда входит также стажировка у заграничных работодателей в стране на Твой вкус. Напоминаем, что студенты, которые решили поехать по программе ERASMUS+ не только бесплатно учатся в странах всего мира, но еще и получают ежемесячную стипендию в размере 350750 евро на протяжении всего периода учебы за рубежом или стажировка.
Общежитие оснащено всеми необходимыми условиями, имеет просторные светлые помещения с современным ремонтом. В общежитии есть бар, буфет и спортзал.
Каждая комната имеет подключение к скоростному интернету. В комнатах проживает от одного до четырех студентов.
Украинские студенты в Словакии, как и словацкие студенты, и студенты из других кран, имеют возможность питаться в столовых и буфетах, которые являются частью студенческого кампуса Трнавского университета, или комплекса отдельных факультетов.
Студенческие столовые Трнавского университета предлагают электронную выдачу качественной еды и накопительную систему с помощью студенческой карточки ISIC (обед стоит 1.502.00 евро), можно заказать также пиццу, и лакомства.
Трнавский университет предоставляет своим студентам возможность питаться в трех столовых.
Трнавський университет создает для своих студентов (как заграничных студентов, так и словацких) условия для систематического занятия спортом.
Студенты могут избрать такие дисциплины, как: футбол, волейбол, баскетбол, флорбол или плавание эти предметы могут быть включены на добровольной основе в учебное расписание студента.
От 2004 года Трнавский университет организовывает Спортивные дни, целью которых является соревнование между студентами и преподавателями. Традиционно, соревнования проходят в таких видах спорта, как волейбол, баскетбол, турнир в настольном теннисе. Победители соревнований выходят на общесловацкий уровень, и презентуют Трнавский университет уже в соревнованиях с другими словацкими вузами.
Кроме этого, студенты могут записаться на разные направления танцев (хипхоп, регеттон, народные словацкие танцы, классические танцы), на занятие йогой или аэробикой.
Можно также заниматься атлетикой и другими видами спорта, заказав студенческий абонемент в спортивном комплексе, к которому, между прочим, 10 минут пешком от общежития.
Общежитие расположено в центре города, и в 6 минутах ходьбы от университета. Около общежития находится большой парк с несколькими спортивными комплексами: Rope Center Trnava, Sport Poisnt Slavia, ателетичий клуб Ask Slavia Trnava а также стадион. Около общежития находится вся необходимая инфраструктура.
Зимний семестр длится со второй половины сентября до середины февраля, но учебный процесс длится лишь до конца декабря. С начала января ко второй половине февраля длится экзаменационный период.
Зимние праздники приходятся на вторую половину декабря, а также, возможно, начало января.
Летний семестр условно длится из второй половины февраля до конца августа; все же, учебный период летнего семестра длится лишь 13 недель со второй половины февраля до мая. Во второй половине мая, обычно, проходят зачеты, а к началу июля экзаменационный период.
Летние каникулы проходят от начала июля к середине сентября.
Учебный год состоит из двух академических семестров – зимнего и летнего. Все следующие указаны даты, просим считать ориентировочными, потому что, все сроки определяет индивидуально каждый ВУЗ и даже каждый факультет, каждый год.
Обучение в Трнавском университете бесплатное для украинцев и иностранцев стран СНГ. Для поступления нужно владеть словацким языком на достаточном уровне (B1B2). Обучение на бесплатной основе происходит на словацком языке, или в комбинации – словацкий+английский.
Также Ты можешь обучаться на английском языке на платной форме обучение в Трнавском университете. Цена за такое обучение составляет 1 100 - 2 000 € в зависимости от специальности.
Нашим ученикам достаточно 30 - 35 занятий с репетитором словацкого языка, чтобы успешно поступить и учиться. 1 занятие длится 60 минут для одного абитуриента и 80 минут для двух абитуриентов. Если Ты хочешь изучить словацкий язык с репетитором - жми сюда. Занятия проводятся по Skype или Google meet. Тем не менее, если Ты поступаешь со вступительными экзаменами на медицину - словацкий язык нужно учить в течение одного года.
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Каждый факультет выдвигает индивидуальные требования по пакету документов для поступления. Эти условия меняются каждый год. Узнай подробную информацию о необходимых документах, чтобы поступить на выбранный Тобой факультет. Контактируй Postupai, чтобы воспользоваться бесплатной индивидуальной консультацией