Сегодня

Международное сотрудничество имеет решающее значение для Трнавского университета. ​В начале 2020 года Трнавский университет заключил новые соглашения о сотрудничестве с университетами в Англии (Университет Лейфана в г. Люнебург), Германии, Польши, Португалии, Испании, а это значит, что студенты Трнавского университета могут получить опыт учебы в одной из этих стран, пройти стажировку, а также получать ежемесячную стипендию в размере 350 - 750 евро в рамках программы ERSMUS+. Для того, чтобы иметь возможность учиться по обмену в университетах Європи и мира, нужно знать английский язык на достаточном уровне.

Все учебные программы и академические степени (бакалавриат, магистратура, аспирантура) аккредитованы согласно європейським нормам.

Украинские студенты могут поступить в Трнавский университет на бесплатное обучение , которое проходит на словацком языке, или на платное, которое проходит на английском языке. Поступить на отдельные специальности можно без экзаменов, и сразу после 11 класса. Или же Ты можешь поступить в этот словацкий вуз на учебную программу магистратуры, которая проходит на словацком языке, в таком случае Ты попадаешь также на бесплатное обучение.

Перспектива трудоустройства

Выпускники Трнавского университета являются востребованными специалистами на рынке Словакии.

Выпускники вуза имеют хорошую образовательную базу. Трудоустройство по своей специальностью во время учебы или по завершении бакалавриата или магистратуры проходит на базе собеседования прямо в университете, или в индивидуальном порядке (Тебе нужно оставить свое резюме на сайтах profesia.sk, praca.sme.sk или kariera.zoznam.sk).

Украинский студент в Словакии, который закончил Трнавский университет может найти собе хорошо оплачиваемую вакансию на поприще Словацкой Республики, или за ее пределами в других странах ЕС. Для того, чтобы после окончания словацкого вуза трудоустраиваться в странах ЕС, кроме Словакии, рекомендуется воспользоваться возможностью учебы по обмену в рамках программы ERASMUS+. По данной программе студент может поехать на учебу в другие страны мира, такие как Турция, Швеция, Франция, Германия, Хорватия, Шотландия, Америка и тому подобное, на период от 2 до 12 месяцев во время каждой академической степени – бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Сюда входит также стажировка у заграничных работодателей в стране на Твой вкус. Напоминаем, что студенты, которые решили поехать по программе ERASMUS+ не только бесплатно учатся в странах всего мира, но еще и получают ежемесячную стипендию в размере 350750 евро на протяжении всего периода учебы за рубежом или стажировка.